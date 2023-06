IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO? CINE 33 ALLE 21 SI BUTTA COME AL SOLITO NEL CINEMA ITALIANO POPOLARE. STASERA È LA VOLTA DI "UNA MOGLIE BELLISSIMA" - IN PRIMA SERATA TROVATE ANCHE "TRAFFICANTI", SU DUE VENTENNI DI MIAMI CHE SMERCIANO ARMI IN MEDIORIENTE - ATTENZIONE CHE IN SECONDA SERATA ARRIVA IL VERO EROE ITALIANO CHE DOVREBBE PIACERE A TUTTI I GOVERNI, CIOÈ IL PIERINO DI ALVARO VITALI IN "PIERINO CONTRO TUTTI" … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

trafficanti 2

E in chiaro che vediamo? Su Italia 1 alle 21 20 passa "L'incredibile Hulk" del 2008 diretto da Louis Leterrier con Edward Norton, Tim Roth Liv Tyler, William Hurt Robert Downey Jr e Tim Blake Nelson. Ve lo ricordate? Io ricordo l'Hulk di Eric Bana e quello di Mark Ruffalo. Questo me lo ero proprio scordato. Non credo di aver visto nemmeno il poliziesco con punte comedy di Todd Phillips "Trafficanti" con Miles Teller, Jonah Hill, ventenni di Miami che smercio armi in Medio Oriente, Canale 20 alle 21,05. Ci sono anche Ana de Armas, Bradley Cooper e Kevin Pollack.

laura torrisi una moglie bellissima

Il film è tratto da un articolo di "Rolling Stone" scritto da Guy Lawson intitolato "Arms and the Dudes". Con la guerra in Ucraina non si fanno più film satirici su quelli che fanno soldi vendendo armi in giro per il mondo. Chissà perché. Su Iris alle 21 magari vi interessa "Dragon La storia di Bruce Lee" biopic di Bruce Lee diretto nel 1993 da Rob Cohen con Jason Lee Lauren Holly, Robert Wagner, Nancy Kwan. Cine 33 alle 21 si butta come al solito nel cinema Italiano popolare. Stasera è la volta di Leonardo Pieraccioni con "Una moglie bellissima" con Laura Torrisi, Massimo Ceccherini Rocco Papaleo, Gabriel Garko.

il meraviglioso paese

Occhio al western a colori anni 50 "Il meraviglioso paese" diretto da Robert Parrish Co Robert Mitchum, Julie London , Pedro Armendariz Gary Merril, Rai Movie alle 21, 10. E stato un cult di intere generazioni di cinefili perché è un romantico e fiammeggiante film di frontiera tra Usa e Messico. Il mercenario Mitchum grazie all'amore per Julie London prende coscienza politica e si schiera dalla parte dei peones. Anticipando di molto i temi del tortilla western politico. Grande fotografia a colori di Alex Phillips e Floyd Crosby. Grande scenografia di Harry Horner. Uno dei ruoli migliori di Mitchum, anche produttore del film.

l ombra delle spie

Non deve essere male su Cielo alle 21, 15 "L'ombra delle spie" di Dominic Cooke con Benedict Cumberbatch Merab Nindze, Rachel Brosnahan e Jessie Bucley. Su Tv8 alle 21, 30 passa il curioso film di culturisti che non ne possono più di allenare donne grosse e tentano un colpo, "Pain & Gain" di Michael Bay con Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Rebel Wilson, Ed Harris.

lee van cleef barquero

In seconda serata vi segnalo un altro ottimo western, "Barquero" di Gordon Douglas, Rai Movie alle 22 59 con Lee Van Cleef che traghetta gente col Messico e gli capita una intera banda capitanato da un pippatissimo Warren Oates. Ci sono anche Forrest Tucker, Kerwin Mathews John Davis Chandler, Mariette Hartley. Douglas rilegge temi alla Peckinpah ma strizza l'occhio agli spaghetti western del tempo. Per Lee Van Cleef è una sorta di ritorno a casa da protagonista. Ma era più a suo agio in Italia.

johnny depp black mass

Non mi sembrò bellissimo quando lo vidi il gangsteristico "Black Mass - L' ultimo gangster" di Scott Cooper, il figlio di Ridley Scott, con Johnny Depp imbruttito e calvo per somigliare a James Bulger detto Whitey, infamissimo bandito irlandese che in quel di Boston anni 70 fece il Giuda con la polizia per fregare le bande mafiose italiane. Ci sono anche Joel Edgerton, Jesse Plemons e Benedict Cumberbatch, Iris alle 23, 25. È un discreto revenge movie "Dead Man Down - Il sapore della vendetta" diretto dal regista nordico dell saga Millenium, cioè Niels Arden Optev, in trasferta americana con la sua star Noomi Rapace, Colin Farrel, Isabelle Huppert, Terrence Howard. Non fu un successo.

pierino contro tutti

Attenzione che su Cine 34 alle 0, 50 arriva il vero eroe italiano che dovrebbe piacere a tutti i governi, cioè il Pierino di Alvaro Vitali in "Pierino contro tutti" diretto da Marino Girolami con Enzo Liberti, Riccardo Billi, Marisa Merlini. Su Iris all'1, 55 avete un solido thriller tratto da un best seller di John Grisham, "Il rapporto Pelican" diretto da Alan J. Pakula con Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard e John Lithgow. Non è considerato un classico e non è nemmeno molto amato lo sgangherato "Le calde notti di Don Giovanni" diretto dal tuttofare Alfonso Brescia con Robert Hoffman, Barbara Bouchet, Edwige Fenech, Iraq Furstenberg, Annabella Incontrerà Rete 4 alle 2, 10.

le calde notti di don giovanni

So perfettamente che i pochi videro quando usci', "Bimba", il primo film diretto ideato e interpretato da Sabina Guzzanti con Francesco Paolantoni Neri Marcore' , Adriana Asti. Il film, che doveva essere il grande esordio nella regia di Sabina, passò da un produttore all'altro (il primo fu Beppe Caschetto), da uno sceneggiatore all'altro (ricordo Pasquale Plastino), porta firme illustri alla fotografia (Beppe Lanci) e al montaggio (Francesca Cakvelli). Esce targato Medusa e in sala ottiene l'effetto Piotta. Una settimana al cinema e poi ritirato sempre. Sulla lavorazione esistono parecchie leggende metropolitane. È l'occasione buona per vederlo, Cine 34 alle 2, 30.

da uomo a uomo

Su Rai Movie alle 3 05 torna il bellissimo revenge western di Giulio Petroni "Da uomo a uomo" con Lee Van Cleef, John Phillip Law, Anthony Dawso , Mario Brega. Tarantino lo copio' fin troppo in Kill Bill". Cine 34 alle 4 si lancia nel polpettone peplum "Costantino il Grande" di Lionello De Felice con Cornel Wilde Belinda Lee, Massimo Serato, Christine Laufman. La lavorazione del film fu un disastro. De Felice veniva dalla scuola di Blasetti e ne ripeteva gli eccessi senza avere alcuna solidità. Umberto Lenzi, aiuto sul film, ricorda che faceva perdere ore a tutti sul set cercando complessi movimenti di macchina che poi non riusciva a fare.

il segreto del sahara

Non sapeva l'inglese e non riusciva a parlare con gli attori. Eppure per la battaglia tra Costantino e Massenzio, ricostruita nella piana di Zagabria, aveva seimila soldati a cavallo. Alla fine venne sostituito da Mario Costa Lenzi ricordava che sia De Felice che il produttore Fernando Felicioni che il direttore di produzione Jacopo Comin erano tutti vecchi fascistoni riciclati nel peplum. Il film fu un mezzo flop. Ma ricordo benissimo la scena del sogno di Costantino in sala. Chiudo con il serial tv in edizione cinema "Il segreto del Sahara" di Alberto Negrin con Michael York Andie McDowell, Matilda May, Diego Abatantuono, Miguel Bose', Delia Boccardo. Diego non c'entrava davvero nulla.

