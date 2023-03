IL DIVANO DEI GIUSTI - E IN CHIARO COSA CI ASPETTA STASERA? INTANTO CI SAREBBE IL MUSICAL CAPOLAVORO “FLASHDANCE” - SU RAI 4 ALLE 21,20 PASSA “SOLDADO”, SEQUEL DI “SICARIO” - IN SECONDA SERATA TORNA UN FILM MOLTO AMATO DI CARLO VERDONE, "SONO PAZZO DI IRIS BLOND”, DOVE FA COPPIA CON CLAUDIA GERINI IN UN FOLLE TOUR IN BELGIO - IN TARDA NOTTE TROVATE UN SUCCESSO DELLA COMMEDIA SEXY BUZZANCHIANA COME “LA PRIMA NOTTE DEL DOTTOR DANIELI, INDUSTRIALE COL COMPLESSO DEL... GIOCATTOLO” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro cosa ci aspetta stasera? Intanto ci sarebbe “Flashdance”, musical capolavoro diretto nell’ormai lontano 1983 da Adrian Lyne, scritto da Joe Eszterhas con Jennifer Beals diciottenne, Michael Nouri, Belinda Bauer, Lilia Skala, Sunny Johnson, Canale 27 alle 21, 10. La storia è basata sulla vera vita dell’operaia che divenne ballerina Maureen Marder. Vendette i diritti sulla sua storia nel 1983 per 2.300 dollari. E il film incassò oltre 200 milioni di dollari!

Il primo regista doveva essere Brian De Palma, che lavorò qualche settimana alla preparazione, ma preferì poi girare “Scarface”. Così venne chiamato Adrian Lyne. Ma fu lui a scegliere Jennifer Beals dopop una selezione di quattro ragazze. Ricordiamoci che le scene di ballo sono eseguite da Marine Jahan e non da Jennifer Beals, ma l’illusione che sia davvero lei funzionò.

La versione originale di “What a Feeling” era eseguita da Joe Esposito, ma Adrian Lyne decise all’ultimo minuto che doveva essere una ragazza a cantarla. Così venne chiamata Irene Cara. Fu il primo film che doveva il suo successo incredibile e inaspettato successo ai video che lo accompagnavano su MTV e che riguardavano “What a Feeling” e “Maniac”.

E poi ci sarebbe su Canale 5 alle 21, 30 una prima tv come "Supereroi" di Paolo Genovese, una bella storia d’amore, lunga, sofferta, ma calda e credibile, tra i due attori italiani più belli e amati del momento, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Al di là del valore del film, il fascino e l’alchimia della coppia Borghi-Trinca, vennero usati per contrastare qualche Natale fa un kolossal come “Spider-Man”, ma l’operazione non funzionò.

Anche se è un modello di cinema un po’ antico, diciamo, ma popolare, che funziona fin dai tempi di Amedeo Nazzari-Yvonne Sanson, Marcello Mastroianni-Sophia Loren. E Genovese sa come inquadrarli al meglio, come rendere elegante il nudo full frontal di Jasmine Trinca come il petto nudo di Alessandro Borghi. Sa come riprenderli e come costruire una storia d’amore. Anche se qualche riserva su tutti questi attori romani che sembrano in vacanza a Milano qualche imbarazzo ce l’abbiamo.

Per non parlare della redazione del giornale dove lavora come fumettara Anna, la protagonista, che vede addirittura Beppe Severgnini direttore, più simpatico qui però che come opinionista fisso dalla Gruber. O delle lezioni di fisica e filosofia del professore Marco, il personaggio di Borghi, anche se nell’episodio dei suoi corsi a Copenhagen arriva una biondina notevole e non si sa (o forse si sa) perché sia sempre nuda. O dei terribili fumetti di Anna che danno senso al titolo e al film.

Al di là della presenza di altri buoni attori un filo sprecati, Greta Scarano come Pilar, prima fidanzata di Marco, che diventa poi la sua cardiologa, Linda Caridi, l’amica del cuore di lei, Vinicio Marchioni l’amico del cuore di lui, Elena Sofia Ricci la mamma attrice e svampitella di lei, il film vive interamente sul fascino della coppia e sui loro sentimenti che si mischiano in dieci anni e passa d’amore.

La scelta più cinefila, però, è di cercarvi su Tv000 alle 21 la commedia on the road del 1967 diretta da Stanley Donen, scritta da Frederic Raphael “Due per la strada” con due protagonisti come Audrey Hepburn e Albert Finney. Sono una coppia che vive assieme da dieci anni. Durante il viaggio in macchina che fanno da Londra a St Tropez, lui è un architetto e vanno a vedere la casa che ha costruito per due suoi clienti, la coppia ripercorre il loro incontro, il loro amore e i loro tradimenti. Grande musica di Henry Mancini (diceva che era la più difficile della sua carriera e la più amata), grande eleganza di messa in scena.

Audrey Hepburn fu sempre la prima scelta per Donen, anche se si pensò di sostituirla con Julie Christie quando, incinta, lasciò il set per partorire. Per il ruolo del protagonista, Donen aveva invece pensato a star come Paul Newman, Michael Caine e Rock Hudson prima di arrivare a Albert Finney, che aveva avuto il suo successo internazionale con “Tom Jones”. Rifiutò, invece, il costumista abituale di Audrey, Givenchy, considerato troppo chic per il personaggio. Venne chiamato, invece, Ken Scott, che disegnò 20 dei 29 abiti dell’attrice.

Sembra che Audrey Hepburn abbia fatto qui la sua prima scena di nudo, che non si vede però nella copia finale. Ahimé. Tra gli attori secondari trovate una meravigliosa e giovanissima Jacqueline Bisset, che grazie a questa apparizione venne chiamata a Hollywood. La macchina, una Mercedes 230, era quella personale di Donen.

Altre scelte? Interessante il western “Il pistolero di Dio” diretto nel 1969 da Lee H. Katzin con Glenn Ford, Carolyn Jones, Barbara Hershey, David Carradine, Iris alle 21. Firmata da certo Richard Carr, è in realtà una vecchia sceneggiatura non firmata dal blacklisted Dalton Trumbo e doveva vedere come protagonista Gregory Peck e non un Glenn Ford già bollitissimo. Ma la coppia Barbara Hershey & David Carradine era fantastica. Li ritroveremo nel primo film di Martin Scorsese da protagonisti, “Boxcar Bertha”.

Su Cine 34 alle 21 trovate “Selvaggi” dei Vanzina, una sorta di “Lost” comico con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Franco Oppini, Monica Scattini e la bonissima e scomparsa Cash (che fine avrà fatto?). Su Rai Movie alle 21, 10 avete “Gotti – Il primo padrino” di Kevin Connolly con John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince, considerato uno dei film più brutti mai fatti e una delle peggiori e più comiche interpretazioni di John Travolta di sempre.

I fan di Jennifer Lawrence trovano la loro eroina sia nel suo primo film da protagonista, il durissimo “Un gelido inverno – Winter’s Bone” di Debra Granik con Jennifer Lawrence che si ritrova a mandare avanti da sola tutta la famiglia di disgraziati, Rai 5 alle 21, 15, che nel più celebre “Hunger Games: la ragazza di fuoco” di Francis Lawrence, Mediaset Italia 2 alle 21, 15, con Elizabeth Banks, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Donald Sutherland e perfino il poro Philip Seymour Hoffman.

E’ il secondo capitolo della trilogia scritta da Suzanne Collins, molto più ricco e spettacolare del precedente. Una canzona dei Coldplay, abiti di Alexander McQueen e Jean-Paul Gaultier. Decisamente un film sprecone e meno interessante del primo “Hunger Games”, che era più vicino al mondo povero e violento di “Winter’s Bone”. Su Rai 4 alle 21, 20 passa “Soldado” di Stefano Sollima con Josh Brolin, Benicio Del Toro, Isabela Moner, Catherine Keener, Matthew Modine, ottimo esordio americano del regista di “Gomorra – La serie” e sequel di “Sicario” di Denis Villeneuve.

“La cosa che mi aveva colpito dello script che aveva fatto Taylor Sheridan era la scrittura corale,” mi disse Sollima, “il racconto su degli anti eroi, l’assenza totale di un personaggio che fungesse da falsa morale… E poi l’idea di fare un film di intrattenimento che ti raccontasse anche un pezzo del mondo vero che viviamo, un tema forte come l’immigrazione, che è raccontata in maniera semplice, senza compiacimenti e senza giudizi morali. Mi hanno chiamato tre anni fa, dopo che hanno visto Acab a Berlino.

La sfida era andare a lavorare in un’industria diversa. Poi in realtà gli americani fanno esattamente questo. Si innamorano della specificità di un regista lo prendono, lo innestano e cercano di fare di tutto per fargliela perdere. È rischioso. Ma ne ero consapevole quando ho affrontato il progetto”.

Su Tv8 alle 21, 30 avete il thriller politico “Prospettive di un delitto” di Pete Travis con Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, Dennis Quaid, Zoë Saldana, William Hurt e su Warner tv alle 21, 30 il musical tratto dal capolavoro trash di John Waters con Divine del 1988 e dal musical di Broadway del 2003, “Hairspray – Grasso è bello” diretto nel 2008 da Adam Shankman con John Travolta trasformato in Divine, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Nikki Blonsky, Queen Latifah, Zac Efron. Molto divertente e grande successo. Fu Travolta a volere nel film Michelle Pfeiffer e Christopher Walken.

In seconda serata vi consiglio il raro western di Samuel Fulelr “La tortura della freccia” con Rod Steiger, Sara Montiel, Brian Keith, Ralph Meeker, Charles Bronson, Iris alle 23, dove il protagonista, Rod Steiger, reduce sconfitto della Guerra di Secessione, decide di unirsi ai Sioux e vivere con loro, ma con l’arrivo delle guerre indiane la cosa si complica e dovrà decidersi da che parte stare. Strepitosa, come Yellow Moccasin la star messicana Sara Montiel (doppiata in inglese da Angie Dickinson!), Ralph Meeker è il cattivo, mentre Charles Bronson fa l’indiano Blue Buffalo.

Secondo il critico Bernard Eisenschitz “…per Fuller, che combatte la bigotry, l’eroe vero non è O’Meara (Rod Steiger), soldato limitato e incapace di pensare al di là del proprio odio, ma sono gli indiani, rappresentanti della bellezza fisica, ultimi superstiti di una razza in via di scomparsa. L’integrità è votata alla morte, e Fuller racconta la storia ripetuta, disperata degli incorruttibili”.

Su Cine 34 alle 23 trovate la buffa commedia “Come ti rapisco il pupo” di Lucio De Caro con Walter Chiari, Stefania Casini, Umberto Smaila, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Franca Valeri, mentre su Rai Movie alle 23, 30 torna “Gomorra” di Matteo Garrone con Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo. Alle 23, 40 su Warner tv trovate un altro musical diretto da Adam Shankman, “Rock of Ages” con Diego Boneta, Julianne Hough, Russell Brand, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones, storia di due camerieri che sognano il rock, il successo e l’amore nella Susnet Strip di Los Angeles del 1987.

Ruba la scena Tom Cruise come Stacee Jaxx, mitica star del rock. Non piacque a tutti. Anzi… Su Canale Nove alle 23, 40 torna anche “Prometheus” di Ridley Scott con Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Ben Foster, Guy Pearce, Noomi Rapace, ritorno dopo trent’anni di Ridley Scott al mondo e alla saga di “Alien”.

Nella notte su Iris alle 0, 45 avete un bel film di Claude Sautet del 1996, “Nelly e Mr. Arnaud” con Michel Serrault, Emmanuelle Béart, Jean-Hugues Anglade, Charles Berling, Iris alle 0, 45, dove Serrault è un vecchio magistrato che detta le sue memorie alla giovane Nelly di Emmanuelle Bèart, in crisi matrimoniale prima e innamorata di un editore poi. Su Cine 34 alle 0, 50 torna un film molto amato dal pubblico di Carlo Verdone, "Sono pazzo di Iris Blond”, dove fa coppia con Claudia Gerini in un folle tour in Belgio. Grandi partecipazioni straordinarie come quella di Mino Reitano, nel ruolo di se stesso, e di Andréa Ferréol.

Su Cine 34 alle 2, 45 trovate anche l’avventuroso “Safari Express” di Duccio Tessari con Giuliano Gemma, Ursula Andress, Jack Palance, Enzo Bottesini. Su rete 4 alle 3, 05 arriva un successo della commedia sexy buzzanchiana come “La prima notte del dottor Danieli, industriale col complesso del... giocattolo”, scritto e diretto da Gianni Grimaldi con Lando Buzzanca, Françoise Prevost, Katia Christina, Saro Urzì. Allora ci sembrò una commedia erotica sicula non perfetta e neanche così brillante, che del resto non piaceva nemmeno al suo protagonista.

Eppure il successo di questo film di Gianni Grimaldi, un miliardo e 600 mila lire dopo due mesi di programmazione, costruito a partire da una commedia, “Aragoste di Sicilia” che Grimaldi aveva scritto con Bruno Corbucci, e che aveva portato a teatro con Tuccio Musumeci, Enrica Bonaccorti, Leo Gullotta, contribuì in grandissima parte al culto italiano e internazionale di Lando e del suo cinema machissimo, toccato qui proprio nel punto più caldo, la virilità del siciliano la prima notte di nozze.

La cosa diventa mano mano una tragedia quando entrano al capezzale del “malato” dottori, parenti e, soprattutto, la mamma della ragazza. Con grandi scambi di battute figlia-madre. "Carlo è un gentiluomo!" ."Carlo è un frocio!". Ecco… Tutto girato a Acireale. Primo film da protagonista per la bella attrice danese Katia Christine, più nota per i suoi caroselli per i Baci Perugina e fino allora vista solo in piccoli ruoli.

Iris alle 4 in punto gli mette contro “L’innocente” di Luchino Visconti con Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Jennifer O'Neill, Rina Morelli, Massimo Girotti. Bellissimo nel ricordo di allora. Chiudo con un titolo stracult come “Nude, calde e pure”, documentario erotichello di Virgilio Sabel, Lambert Santhè di rara noia che si palesa alle 4, 40 su Rete 4. Non credo sia così erotico…

