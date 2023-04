IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? ESSENDO IL 25 APRILE POTETE SCEGLIERE TRA IL BIOPIC SU TINA ANSELMI DI RAI UNO ALLE 21, 30, IL PIÙ LONTANO “IL PARTIGIANO JOHNNY”, O IL NON FORTUNATISSIMO “SONO TORNATO” – IN SECONDA SERATA AVETE LA COMMEDIA SEXY “RIDENDO E SCHERZANDO”. L’EPISODIO PIÙ INTERESSANTE È QUELLO DI STEFANO SATTA FLORES, TUTTO COSTRUITO SUL FATTO CHE SI CHIAMA MICHELE SINTONA, QUANDO IL VERO SINDONA ERA LATITANTE. SI SPOGLIANO SOLO LICINA LENTINI E ORCHIDEA DE SANTIS…. – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

SARAH FELBERBAUM - TINA ANSELMI

E in chiaro stasera che vediamo? Essendo il 25 aprile potete scegliere tra il biopic su Tina Anselmi di Rai Uno alle 21, 30, “Tina Anselmi, una vita per la democrazia” di Luciano Manuzzi con Sarah Felberbaum, Gianluca Vannucci, Michele De Paola, Valentina Ghelfi, il più lontano “Il partigiano Johnny”, diretto vent’anni fa da Guido Chiesa, tratto dal romanzo omonimo di Beppe Fenoglio con Stefano Dionisi, Fabrizio Gifuni, Andrea Prodan, Chiara Muti, Claudio Amendola, TV2000 alle 20, 55 o il non fortunatissimo “Sono tornato” di Luca Miniero con Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca, Gioele Dix, Eleonora Belcamino, remake italianizzato del Sono tornato” tedesco dove a tornare era Adolf Hitler, Cine 34 alle 21.

il partigiano johnny

Costruito sulle grandi capacità attoriali di Massimo Popolizio, sul suo incontro-scontro con un comico moderno come Frank Matano, questo ritorno del Duce non era certo un film facile da realizzare. Anche perché Miniero e il suo sceneggiatore, Nicola Guaglianone, hanno a che fare non solo con un personaggio ingombrante e con una ideologia pericolosa da trattare ancora presente nel nostro paese, come il fascismo.

massimo popolizio sono tornato

Così, se puoi ridere vedendolo come un fantoccio d’epoca al computer, può non far ridere sentirlo parlare di razza e di Terzo Mondo. Diciamo subito che la parte più riuscita del film è quella più elementare del revenant, arrivato a Roma attraverso la Porta Alchemica di Piazza Vittorio, che si scontra col mondo di oggi in un misto di curiosità e di spavento, e affronta ogni cosa, appunto, con battute alla Mussolini.

il partigiano johnny

La parte invece dove Miniero e il suo Duce si avventurano nei talk televisivi è più rischiosa, perché sfora poi nel dover giustificarsi ideologicamente rispetto a tutta l’operazione.

Su Rai Movie alle 21, 10 torna il ricco “Millennium. Uomini che odiano le donne” di David Fincher con Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright, Christopher Plummer, che ha soprattutto il difetto di essere arrivato dopo la serie di film con Noomi Rapace. Pur bravissima, Rooney Mara non funziona come Noomi Rapace. E la storia ormai la sai già. Detto questo un film, di Fincher per lo spettatore è sempre un piacere.

millennium uomini che ODIANO le donne 3

Su Iris alle 21 avete il western “Passaggio di notte” di James Neilson con James Stewart, Audie Murphy, Elaine Stewart, Dan Duryea, Dianne Foster. Doveva essere un altro di quei meravigliosi film diretti da Anthony Mann con James Stewart, ma il regista non trovava la sceneggiatura funzionante e non lo volle girare. James Stewart si offese mortalmente e non girerà più un film con lui. Ma aveva ragione Anthony Mann.

lawless

Su Canale 20 alle 21, 05 trovate il film coi maghi “Now You See Me – I maghi del crimine” di Louis Leterrier con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman. Ricordo bene che non ci capii nulla.

Su Rai 5 alle 21, 15 qualcuno troverà piacevole e divertente il cartone animato dove prendono vita i quadri di Van Gogh, “Loving Vincent” diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Su Cielo alle 21, 15 da rivedere il violento, ma polposo “Lawless”, gangster movie cafone ai tempi del proibizionismo in una Virginia di bifolchi, diretto dall'australiano John Hillcoat, ottimo regista di "The Road" e del western "The Proposal", che aveva scritto assieme a Nick Cave (lui), sceneggiatore e musicista anche di questo film, tratto dal romanzo di Matt Bondurant, ispirato ai racconti che gli avevano fatto il nonno e gli zii.

millennium uomini che ODIANO le donne 2

Siamo nel 1931 in Virginia, nella contea di Franklin. E' lì che si muovono i tre rozzi ma sani fratelli Bondurant, interpretati da Shia Le Boeuf, il giovane, Tom Hardy, il superbono e Jason Clark, il più grosso, distillatori clandestini alle prese con la polizia corrotta, con i gangster di Chicago e la violenza del posto.

Guy Pearce è un azzimato e cattivissimo procuratore che tagliegga i fratelli, Gary Oldman uno strepitoso gangster di Chicago, Jessica Chastain la donna di Tom Hardy e Mia Wasikowska la ragazzina mormone che fa impazzire Shia La Boeuf. Gran lavoro musicale di Nick Cave, gran recupero dei film dedicati alla Moonshine War.

ALICIA VIKANDER TOMB RAIDER

E’ il film che lanciò definitivamente la stella del supermacho Tom Hardy, qui mena tutti, tromba poco, ma se la cava anche dopo che gli hanno tagliato la gola. Le ragazze, come al solito, meravigliose.

Funzionò poco la seconda versione di “Tomb Raider”, diretta da Roar Uthaug con Alicia Vikander al posto di Angelina Jolie, Daniel Wu, Walton Goggins, Dominic West, Kristin Scott Thomas, Rai4 alle 21, 20.

Su Canale Nove alle 21, 25 arriva una vanzinata del 2016, “Miami Beach” con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Emanuele Propizio. “Sta Miami sembra Freggene!” E’ sempre un piacere ritrovare i Vanzina… Con i loro romani in vacanza, “E lavati i piedi! Non fa il solito tuo!” dice Max Tortora al figlio che va a studiare a Miami. Lo scambio di battute sofisticate, “Mi si è rotto il tacco!” fa la Minaccioni simil Franca Valeri in milanese – “Io mi so rotto il cazzo!” le risponde Max Tortora.

miami beach

Un po’ di rutti, la fiatella, qualche scurreggetta (la spara la bionda bona). Una nuova maggiorata, Neva Leoni, con un seno davvero enorme come la Allasio o la Donatella Damiani dei bei tempi. Ricky Memphis ormai completamente fermo di fronte allo schermo. Le battute sugli scarpari del centro, “So scarparo e ci ho il 48 de piede, quindi se te pijo te faccio male”, sugli sconti per le polacchette, “Il 30 per cento? Fagli il 25 per cento”.

miami beach.

Questo allegro e festoso Miami Beach, scrivevo quando il film uscì, è esattamente come lo pensate. Con tanto di battute sul Birdwatching, “un posto dove si guardano gli uccelli, ma non nel senso che pensa lei”, fa la Minaccioni a Max Tortora. Va detto che questo è il film dove, grazie ai Vanzina trionfano davvero, finalmente, Max Tortora e Paola Minaccioni come coppia alla Sordi-Valeri, lui scatenato scarparo romano separato dalla moglie, “lo sa dove sta sta pulciara? A Sabaudia!”, lei come milanese raggelata che alla fine cederà allo scarparo.

neva leoni miami beach

In seconda serata troviamo su Rai 5 alle 22, 55 il documentario sui Doors di Tom Di Cillo “When You’re Strange” con interventi di Johnny Depp, John Densmore, Robby Krieger, Ray Manzarek, Jim Morrison, Jim Ladd e, alle 23 su Cine 34, la commedia sexy “Ridendo e scherzando” di Marco Aleandri alias Vittorio Sindoni con Luciano Salce, Macha Meril, Stefano Satta Flores, Gino Bramieri.

L’episodio più interessante è quello di Stefano Satta Flores, tutto costruito sul fatto che si chiama Michele Sintona, quando il vero Sindona era latitante. Ma a differenza del vero Sindona è un povero napoletano tifosissimo che si trova invischiato in una terribile omonimia. Si spogliano solo Licina Lentini e Orchidea De Santis, che sono un po’ la polpa sexy di tutta l’operazione. La prima è il regalo che Didi Perego fa al marito, Luciano Salce, per i 25 anni di matrimonio. Solo che le cose non andranno come il previsto.

ridendo e scherzando

La seconda, ultrasexy, è una mignotta sposata con Roberto Della Casa che fa impazzire il portiere del suo stabile, Carletto, cioè Gino Bramieri, con tanto di vecchio padre, Alla fine l’episodio non sarà più di una barzelletta, ma Orchidea De Santis dimostra di saper come fare per tirare su il suo pubblico. Più costruito l’episodio di Salce.

Poco sexy quelli di Walter Chiari, mentre Macha Meril si propone come femme fatale che vuole uccidere il rozzo e ricco marito con l’aiuto del cameriere Fiorenzo Fiorentini.

ridendo e scherzando

Su Cielo alle 23, 15 torna una recente lettura di un capolavoro di Bataille, “Ma mere” di Christophe Honoré con Louis Garrel, Isabelle Huppert, Emma de Caunes, Joanna Preiss. Su Mediaset Italia 2 alle 23, 30 avete un horror di successo come “The Eye” di Oxide Pang Chun e Danny Pang, cioè i Pang Brothers, con Angelica Lee, Lawrence Chou, Chutcha Rujinanon, Yut Lai So, Candy Lo. Magari vi interessa pure “Resurrection” di Russell Mulcahy con un invecchiato Christopher Lambert, Robert Joy, David Cronenberg, James Kidnie, 7Gold alle 23, 30.

ridendo e scherzand

Su Canale Nove alle 23, 30 avete il non riuscitissimo “Io, robot” di Alex Proyas con Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood. Da non perdere invece il film di Bong Joon ho, il regista di “Parasite”, “Memorie di un assassino” con Kang-ho Song, Kim Sang-kyung, Kim Roeha, Song Jae-ho, Rai 4 alle 23, 50, dove un detective è alle prese con brutti casi di stupri e omicidio nella Corea degli anni ’80.

Su Cine 34 alle 0, 55 torna il curioso “Tutti gli uomini del deficiente” di Paolo Costella con Claudia Gerini, Paolo Hendel, Gigio Alberti, Arnoldo Foà, Aldo Baglio, Giovanni Storti, versione cinematografica per nulla riuscita di “Mai dire gol” della Gialappa’s, ma dal cast vastissimo. Ci sono anche Giovanni Esposito, Francesco Salvi, Bebo Storti, Luciana Littizzetto, Renzo Rinaldi, Lamberto Sposini, Enrico Mentana, Cristina Parodi, Benedetta Corbi, Alessia Marcuzzi. Da vedere.

giampaolo morelli neva leoni miami beach

Su Cielo all’1, 15 torna il film erotico-autoriale a episodi “Tre donne immorali?” di Walerian Borowczyk con Marina Pierro come Fornarina, François Guétary, Gaëlle Legrand, Hassan Fall, Pascale Christophe. L’episodio migliore è il primo. Nel ricordo di allora.

Rai Movie all’1, 45 presenta “The Eichmann Show” di Paul Andrew Williams con Martin Freeman, Anthony LaPaglia, Nicholas Woodeson, Zora Bishop, Ed Birch, Andy Nyman, interessante messa in scena del processo a Adolf Eichmann del 1961. Iris alle 2, 40 presenta una versione inglese del classico film francese del 1961 “La guerra dei bottoni” tratto dal romanzo di Louis Pergaud, qui diretta nel 1994 da John Roberts con Anthony Cunningham, Gregg Fitzgerald, Colm Meaney, Gerard Kearney. Mai visto.

le voci bianche

Su Cine 34 alle 2, 45 sarebbe da rivedere anche “Le voci bianche” di Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa, allora sceneggiatori di successo, con Paolo Ferrari, Anouk Aimée, Graziella Granata, Sandra Milo, Vittorio Caprioli, Alfredo Bianchini, Jeanne Valérie, Barbara Steele, Jacqueline Sassard. Il personaggio di Vittorio Caprioli ruba la scena a tutti.

Paolo Ferrari non riuscì invece a imporsi come protagonista al cinema. Pur bravissimo, era un volto troppo legato alla tv. Quanto a castrazioni e a orrenda Roma papalina non scherza nemmeno “Storie scellerate” di Sergio Citti con Ninetto Davoli, Franco Citti, Nicoletta Machiavelli, Silvano Gatti, Enzo Petriglia. Supervisionato e prodotto da Pasolini.

storie scellerate 2

Iris alle 4, 10 propone un film diretto da Jacques Rivette nel 2001, “Chi lo sa’” con Jeanne Balibar, Sergio Castellitto, Marianne Basler, Hélène de Fougerolles. Di scena è una compagnia italiana a Parigi pronta a rappresentare “Come tu mi vuoi” di Pirandello… Chiudo con “Carmen di Trastevere” del vecchio Carmine Gallone con Giovanna Ralli, Jacques Charrier, Lino Ventura, Carlo Romano, Luigi Giuliani, ma anche Ciccio Barbi, Anita Durante, Mimmo Poli, Alfredo Rizzo, Rete 4 alle 4, 25, versione anni ’60 della celebre Carmen dove si lanciava come star internazionale Giovanna Ralli…

ridendo e scherzando

Nella prima scena del film, dopo la cantata (doppiatissima) di Carmen-Giovanna troviamo tra gli avventori al ristorante con lo spagetto in bocca il grosso Mimmo Poli. Avrà lo stesso posto in “Roma” di Fellini. Gnam gnam.

storie scellerate 4 ninetto davoli in storie scellerate storie scellerate 3 storie scellerate 1