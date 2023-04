IL DIVANO DEI GIUSTI - FILM DA VEDERE A PASQUA CON LA PANCIA PIENA? VI AVVISO CHE SU WARNER TV ALLE 21, 30 PASSA IL PRIMO E SOLO “IL MAGO DI OZ” CREDO SIA IL FILM DA VEDERE STASERA - LA7 ALLE 21,15 PRESENTA UN FESTOSO “LO HOBBIT. UN VIAGGIO INASPETTATO” - OCCHIO A “L’INCHIESTA”, RAI STORIA ALLE 21,15, LA PASSIONE E LA RESURREZIONE DI CRISTO VISTI COME UN GIALLO DOVE AUTORE DELL’INCHIESTA È UN MAGISTRATO ROMANO - E IN SECONDA SERATA? SU WARNER TV ALLE 23,40 ARRIVA IL SANGUINOLENTO “LA PASSIONE DI CRISTO”…BUONA PASQUA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Film da vedere a Pasqua con la pancia piena? Vi avviso che su Warner tv alle 21, 30 passa il primo e solo “Il mago di Oz” diretto da Victor Fleming (con una mano da parte di George Cukor e di Mervyn LeRoy) con Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, Billie Burke. C’è tutto quel che cerchiamo. Dorothy, il suo cane Toto, la Strega dell’Est di Margaret Hamilton, l’Omino di Latta, “Over the Rainbow”, il tornado. Credo sia il film da vedere stasera. Quando passò in tv la prima volta, nel 1956, venne visto da 44 milioni di spettatori in America.

La7 alle 21, 15 presenta un festoso “Lo Hobbit. Un viaggio inaspettato” di Peter Jackson con Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish. Il primo episodio della nuova saga e un nuovo trionfo per Peter Jackson. Funziona ancora tutto. Il film ebbe molti problemi in fase di preparazione, problemi legali con gli eredi di Tolkien, poi problemi con Guillermo Del Toro che passò più di un anno dietro il progetto, fino a quando lo riprese Peter Jackson, che doveva girare al suo posto “Macchine mortali”, e dovette superare una terribile ulcera perforante mentre preparava il film. Ma l’idea di poter scappare dalla saga, per Jackson, fu davvero impossibile.

Mi piacerebbe anche vedere “Il piccolo Lord” di Jack Gold con il bambino biondo Rick Schroder, Alec Guinness, Eric Porter, Colin Blakely, Rete 4 alle 21, 25, classico della tv natalizia (e non pasquale), quarta versione cinematografica del “Little Lord Fauntleroy" di Frances Hodgsons Burnett. Ma le prime due sono mute.

Magari è interessante l’avventuroso norvegese “Il mistero di Ragnarock” di Mikkel Brænne Sandemose con Nicolai Cleve Broch, Pål Sverre Hagen, Bjørn Sundquist, Sofia Helin, Rai 4 alle 21, 20, o il Barabba della Lux, “La Bibbia: Barabba” di Roger Young con Billy Zane, Cristiana Capotondi, Filippo Nigro, Marco Foschi, Hristo Shopov, Rai Premium alle 21, 20, tratto dal romanzo di Pär Lagerkvist che dette vita anche al “Barabba” di Richard Fleischer trent’anni prima.

Occhio a “L’inchiesta” di Damiano Damiani con Keith Carradine, Phyllis Logan, Harvey Keitel, Lina Sastri e Angelo Infanti, Rai Storia alle 21, 15, la passione e la resurrezione di Cristo visti come un giallo dove autore dell’inchiesta è un magistrato romano. Scritto da Damiani e Vittorio Bonicelli ma tratto d aun soggetto di Ennio Flaiano e Susio Cecchi D’Amico. Il film ebbe un remake italiano e uno americano. Ma che parte fa Silvan? Su Tv2000 alle 21 avete “I gladiatori” di Delmer Daves con Victor Mature, Susan Hayward, Debra Paget, Anne Bancroft, sequel in Cinemascope di “La tunica”.

Cine 34 alle 21 presenta il miglior film di Damiano Damiani, “Quien sabe?”, tortilla movie con Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, Lou Castel, Martine Beswick, Andrea Checchi. Damiani lo vedeva come un film storico e non come uno spaghetti western. Venne prodotto da un fabbricante di tortellini, Bianco Manini, che voleva fare il cinema. Damiani gli fece comprare un treno in Almeria, che seguitò a usare anche nei film successivi. Damiani e Volonté arrivarono alle mani durante la lavorazione. Non si è mai ben capito perché.

“Ricordo solo che fu una lavorazione molto faticosa. Faceva un caldo pauroso, non avevamo modo di ripararci. La lite con Damiani? Io e Damiani avremmo litigato? Non me ne ricordo, bisogna che gli telefoni e gli chieda come andò” (Gian Maria Volonté). Ricorda bene la situazione Enrico Berger, l’aiuto regista.

“Con Volonté invece è stata una lotta, e la colpa non è stata di Damiani. Volonté ha cominciato vestendosi con ottanta cose, ma man mano che andava avanti la lavorazione le cose gli pesavano e cominciava a togliersele. Alla fine dovevamo girare una scena e si è presentato quasi nudo, non raccordava con nulla. Damiani si è infuriato e l’ha buttato giù dal cavallo; lo voleva menare, ma non l’ha fatto: sono testimone”.

Lo scontro lo racconta benissimo lo stesso regista: “Mi seccai moltissimo, tanto che a un certo punto gli dissi: Gian Maria, vattene perché altrimenti io meno. Lui rispose: bene, mena, mena! A questo punto ci sono varie versioni. Alcuni sostengono che lo tirai giù da cavallo. Onestamente non so quello che accadde.

Sergio Leone – che si trovava in zona per un suo film – mi raccontò tempo dopo di aver chiesto a Volonté cosa era successo e che Volonté, molto spiritosamente, gli aveva detto: Io non lo so, perché ancora scappo.” A Duccio Tessari, nel suo programma televisivo, Damiani ha ricordato che fu un certo Felix, il padrone del ristorante dove andavano sempre a mangiare, a bloccarlo prima che colpisse sul serio Volonté.

Su Rai Movie alle 21, 10 un ottimo film per tutta la famiglia è “Mia e il leone bianco” di Gilles de Maistre con Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Daniah De Villiers, Ryan McLennan. Ottimo anche “La bussola d’oro”, ricchissimo fantasy diretto da Chris Weitz con Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, Dakota Blue Richards, Jim Carter, Sam Elliott, Canale 27 alle 21, 10.

Tra i rari thriller della prima serata ricordiamo “The Lincoln Lawyer” di Brad Furman con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas, Cielo alle 21, 15.Italia 1 alle 21, 20 se la cava con “Il ciclone”, il film più celebre di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Natalia Estrada, Benedetta Mazzini, Paolo Hendel, Massimo Ceccherini e la voce di Mario Monicelli.

Su Tv8 alle 21, 30 niente male il “Robin Hood principe dei ladri” di Kevin Reynolds con Kevin Costner come Robin Hood, Morgan Freeman come Azeem, che nella storia originale ovviamente non c’era, Mary Elizabeth Mastrantonio come Lady Marian, Sean Connery come Re Riccardo, Alan Rickman come lo Sceriffo di Nottingham, Christian Slater come Will Scarlett. Funziona sempre alla perfezione. Questa è la versione allungata a 148’ (ne esiste anche una di 155’) ma ridoppiata non benissimo come quella del 1991. Alan Rickman, trovando le sue battute terribili, si portò dietro due amici, Ruby Wax e Peter Barnes, per riscriverle.

Su Rai 1 alle 21, 30 il film italiano per tutta la famiglia a Pasqua è “Amici per la pelle”, commedia con trapianto di fegato diretta da Pierluigi Di Lallo con Massimo Ghini, Nancy Brilli, Filippo Laganà, Carolina Gonnelli, Milena Miconi. A Pasqua? Su Rai 1? Alle 21, 30? Sì.

In seconda serata vi posso consigliare “L’ultimo lupo” di Jean-Jacques Annaud con William Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu, Baoyingexige, Rai Movie alle 22, 55, il thriller non riuscitissimo ma più che vedibile “Beckett”, opera seconda di Ferdinando Cito Filomarino con John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps, Daphne Alexander, Rai Due alle 23, 20. E’ l’ultimo film musicato da Ryuichi Sakamoto.

Cine 34 alle 23, 45 si butta in una Volonté night con “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Mariangela Melato, Mietta Albertini, Salvo Randone, Gino Pernice. Ricordo bene come lo prese per il culo Ennio Flaiano su L’Espresso. "Ricordati che sei italiano anche tu" gli disse il regista Elio Petri, per tutta risposta. Su Warner tv alle 23, 40 arriva il sanguinolento “La Passione di Cristo” di Mel Gibson con James Caviezel, Monica Bellucci, Claudia Gerini, Maia Morgenstern, Sergio Rubini, ma anche Sabrina Impacciatore, Rosalinda Celentano e Michelle Bonev!

Su La7 alle 0, 25 passa il potente “Cloud Atlas” diretto a più mani da Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana Wachowski con Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Hugh Grant, Halle Berry, Susan Sarandon, tutti in più ruoli. Rai Tre alle 2, 15 presenta un capolavoro di Charles Chaplin del 1931, “Luci della città” con Charles Chaplin, Virginia Cherrill, Florence Lee, Harry Myers, Al Ernest Garcia.

Raro ma non certo così bello “Il cardinale Lambertini” di Giorgio Pàstina con Gino Cervi, Nadia Gray, Arnoldo Foà, Sergio Tofano, Cine 34 alle 3. Chiudo con “Cléo dalle 5 alle 7”, capolavoro di Agnès Varda con Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, José-Luis De Villalonga e in un piccolo ruolo, il film nel film, Jean-Luc Godard, Rai Tre alle 4. Buona Pasqua.

