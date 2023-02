IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CHE VEDIAMO STASERA PER SFUGGIRE AI TALK SHOW POLITICI SUI RISULTATI DELLE PRIMARIE PD CHE CI DARANNO SICURAMENTE QUALCHE PALPITAZIONE? SONO IMMERSO NELLA VISIONE DI “THE OFFER”, LA SERIE DI PARAMOUNT+ SU COME VENNE PRODOTTO E REALIZZATO “IL PADRINO” – INTERESSANTE VEDERE COME I VECCHI CAPI DELLA PARAMOUNT SONO COSTRETTI A MUOVERSI TRA PROBLEMINI CON LA MAFIA, CON FRANK SINATRA E CON I NUOVI VERI PADRONI DELLA SOCIETÀ, CIOÈ I DIRIGENTI DELLA GULF AND WESTERN… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera oltre ai talk show politici sui risultati delle primarie PD che ci daranno sicuramente qualche palpitazione. Diciamo così… Veramente sono immerso nella visione di “The Offer”, la serie di Paramount + su come venne prodotto e realizzato “Il padrino”, con Albert S. Ruddy e Bob Evans, cioè il produttore e il capo della Paramount, che si muovono tra problemini con la mafia, con Frank Sinatra e con i nuovi veri padroni della società, cioè i dirigenti della Gulf and Western.

Pronti, come fossero i padroni della Gedi, a vendere al primo che capita la società e tutto il suo patrimonio se gli utili non sono quelli che si aspettano. E’ curioso vedere sul canale Paramount un film così duro sulla vecchia Paramount dei primi anni ’70. La serie è ben scritta e strutturata da Michael Tolkin, ma il problema di chi interpreta le star di Hollywood rimane. Non ci credi mai.

Se il Francis Coppola della serie si salva perché è una specie di sosia di Lillo, magari è proprio Lillo…, non sono all’altezza dei loro modelli né la ragazzona qualsiasi che interpreta Ali MacGraw, né il simil Grignani di Sanremo che, ahimé, osa rifare Marlon Brando truccato da Don Vito Corleone.

Per non parlare di James Caan e di Al Pacino, che sembra il fratello di Pietro Castellitto. Invece il capo mafioso Joe Colombo di Giovanni Ribisi è perfetto. E dovete assolutamente vedere come è diventato il vero Lou Ferrigno, proprio quello di Hulk e di Hercules, nei panni di un uomo di Ribisi.

