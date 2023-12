IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? - VI AVVERTO CHE PER VEDERE “REBEL MOON – PART ONE A CHILD OF FIRE”, GIOCATTOLONE FANTASCIENTIFICO DI ZACK SNYDER, DOVETE ASPETTARE FINO AL 22 DICEMBRE. LE CRITICHE AMERICANE LO HANNO DISTRUTTO. ANNAMO BENE - QUEL CHE VI CONSIGLIO, MAGARI DA VEDERE CON UNA TAZZA DI CIOCCOLATO CALDO E I BISCOTTINI, È LO STREPITOSO CARTONE ANIMATO STOP MOTION “GALLINE IN FUGA 2 – L’ALBA DEI NUGGET” NON È ORIGINALE COME IL PRIMO, MA È MOLTO DIVERTENTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Vi avverto che per vedere “Rebel Moon – Part One A Child of Fire”, giocattolone fantascientifico di Zack Snyder con la stupenda Sofia Boutella (“Climax”), Djimon Hounsou, Bae Doo-nan, su Netflix dovete aspettare fino al 22 dicembre. Purtroppo le critiche americane lo hanno impietosamente distrutto (“narrativamente incoerente”, “sembra di sentire un disco rotto”, “sembra di vedere un milione di storyboard isolati buttati là che non danno vita a nulla di coerente”). Annamo bene.

Se vi piacciono le storie di spiriti, gli yukai, e di ragazzi che si muovono tra i vivi e i morti, potete vedervi le cinque puntate, sempre su Netflix, dell’anime in versione live “Yu-Yu Hakusho”, dirette da Sho Tsukikawa e scritte da Tatsuro Mishima con Takumi Kitanura e Shuhei Uesugi. Non valgono la versione live della serie “One Piece”, sono un filo piatte, ma qualche buon mostro c’è, e mi sembra anche diretto con una certa ambizione.

Quel che davvero vi consiglio, magari da vedere durante il pomeriggio con una tazza di cioccolato caldo e i biscottini, con figli e nipotini per costruirvi un alibi, è lo strepitoso cartone animato stop motion purissimo della Aardman “Galline in fuga 2 – L’alba dei nugget” diretto da Sam Fell, con una sceneggiatura di Karey Kirkpatrick, John O’Farrell, Rachel Tunnard, praticamente il sequel, vent’anni dopo, del capolavoro “Galline in fuga – Chicken Run”, sorta di parodia con galline e galletti di “La grande fuga” di John Sturges. Meglio vederlo in originale, con le voci di Thandie Newton, Zachary Levy, Bella Ramsey (“The Last of Us”), Imelda Staunton.

Presentato al London Film Festival lo scorso ottobre, inizia più o meno dove era finito il primo film. La coppia di polli in fuga, Ginger e Rocky, che vent’anni fa erano doppiati da Julia Sawalha e Mel Gibson, vive ora in un posto tranquillo lontano, ma non lontanissimo dal pollaio lager della Tweedy Farm. Hanno anche una figlia, Molly.

Sarà proprio per andar dietro a Molly, che si imbatteranno in un altro pollaio lager, tenuto sempre dalla terribile Mellisa Tweedy insieme al doctor Fry che hanno lobotomizzato le galline con una sorta di collare del potere e hanno costruito una enorme macchina per impacchettare i polli già pronti per la cottura nel forno. Ovvio che ci sarà un’altra clamorosa fuga. Sì. Non è originale come il primo, è estremamente inglese, ma è anche molto divertente.

