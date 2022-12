IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – STASERA C’È DAVVERO DI TUTTO IN PRIMA SERATA. DAL CAPOLAVORO DI FELLINI “AMARCORD”, AL POTENTE “EXCALIBUR” INTERPRETATO DA NIGEL TERRY E HELEN MIRREN. E POI LO STRACULTISSIMO “IN VACANZA SU MARTE” DI NERI PARENTI CON CHRISTIAN DE SICA E MASSIMO, COL SUO CARICO DI BATT UTE FINISSIME. “CHE TI HANNO CAGATO IN BOCCA?”. “VUOI CHE MI LAVI I DENTI?”. SÌ, CON LO SPAZZOLONE DEL CESSO – NELLA NOTTE IL RARO MA TERRIBILE PER DAVVERO “IL TERRIBILE ISPETTORE” DI MARIO AMENDOLA CON PAOLO VILLAGGIO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro che vediamo? Stasera c’è davvero di tutto in prima serata. Da “Amarcord” su Cine 34 alle 21, uno dei capolavori di Federico Fellini con Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Alvaro Vitali, che non solo vinse un Oscar, ma lanciò tutto il filone scolastico della commedia sexy. Grandi personaggi, dalla Gradisca di Magali Noel, pensata però per Sandra Milo, a Ciccio Ingrassia come zio matto, quello di “voglio una donna!” (ma è doppiato da Enzo Robutti, attenzione!), dalla Volpina di Josiane Tanzilli ai buffi professori della scuola di Titta.

Farei subito uno spin-off, se trovassi un produttore abboccone, sul mito tutto emiliano del velocissimo “Scuréza”, il pilota folle che ogni tanto appare di lontano col suo bolide. Il favoloso Sciarpellone Alfredo detto “Er Banzo”, non si sa perché, il portantino coatto di “Bianco rosso e verdone”, si rifiutò di indossare la camicia nera e di fare il fascista, anche se per finta, per Fellini. Non se la sarebbe mai messa la camicia nera.

Su Rai Scuola alle 21 da vedere o da rivedere “Cadaveri eccellenti”, stravaganza politica di Francesco Rosi tratta dal libro di Sciascia con un grande cast Lino Ventura, Tino Carraro, Marcel Bozzuffi, Max Von Sydow, Alain Cuny, Tina Aumont, Paolo Graziosi, Fernando Rey. Un ispettore cerca di capire qualcosa sull’omicidio di tre giudici importanti nella Roma degli anni di piombo. Non mi è mai piaciuto. Dovrei rivederlo. E’ un puro revenge movie il vecchio ma non così popolare “Danni collaterali” di Andrew Davis con Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias Koteas, John Leguizamo, Iris alle 21.

Capolavoro che ho visto e riviste molte volte è sicuramente su Warner Tv alle 21 il potente “Excalibur”, la versione di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda rivista da John Boorman e interpretata da Nigel Terry come Artù, Helen Mirren come Morgana, Nicol Williamson come Merlino, Nicholas Clay come Lancillotto, Cherie Lunghi come Ginevra, Paul Geoffrey come Perceval, ma ci sono anche gli allora ignoti (per noi) Gabriel Byrne, Patrick Stewart, Liam Neeson, Ciaran Hinds. Leggo che Helen Mirren e Nicol Williamson veniva da un’edizione teatrale del Macbeth disastrosa e non si parlavano. Fecero pace. Helen Mirren conobbe sul set Liam Neeson, si fidanzarono e vissero insieme quattro anni.

Notevole anche, ma meno raro, “Ladyhawke” di Richard Donner con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Leo McKern, Ken Hutchison, Canale 20 alle 21,05. Su Canale 27 alle 21, 05. Fermi tutti che su Rai Movie alle 21,10 arriva “La cena di Natale” di Marco Ponti con Laura Chiatti, Riccardo Scamarcio, Michele Placido, Maria Pia Calzone, Veronica Pivetti, sequel di “Io che amo solo te”.

Canale 5 risponde con lo stracultissimo “In vacanza su Marte” di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Boldi, Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni col suo carico di batt ute finissime. “Che ti hanno cagato in bocca?”. “Vuoi che mi lavi i denti?”-“Sì, con lo spazzolone del cesso”. “Mi sento come una deiazione solida a forma di cilindro: uno stronzo”. Che delizia!

La cosa che mi più mi ha stupito di questo cinepanettone tardivo, non è tanto la volgarità delle battute o i gran toccamenti di piselli fra i due protagonisti, “Puppa”-“Aripuppa”, a questo siamo abituati, quanto l’ossessione dell’invecchiamento. “Sei vecchio da 24 ore e già rompi i coglioni”, dice De Sica a Boldi che si è trasformato da suo figlio diciottenne a vecchio grazie a un viaggio in un buco nero. “Sono un vecchio pelato!” urla Boldi che sembra quasi non rendersi conto di quel che è avvenuto, “E mi sembra d’essere come la principessa sul pisello…”. “Se ce l’hai ancora il pisello…” chiude De Sica.

Ma la scena chiave è quella che vede Boldi andare a pisciare e scoprire che gli esce solo una pipì a singhiozzi da vecchio con la prostata gonfia. Glielo spiega bene De Sica. Ci vuole la pillola. I suoi spettatori lo sanno bene. Ecco, più che un cinepanettone vecchio tipo, e per farlo bene la mancanza di un produttore invadente ma a suo modo geniale come Aurelio De Laurentiis si sente, il film mi sembra proprio un “prostata-movie”, nuovo genere.

Su Italia 1 alle 21, 20 avete invece il sentimentalone con fantasma “Endless” di Scott Speer con Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, Famke Janssen, Alexa Barajas, Ian Tracey. Mah… Credo sia meglio il biopic su Meyer Lansky, celebre criminale ebreo americano “Lansky” di Eytan Rockaway con Harvey Keitel, Minka Kelly, AnnaSophia Robb, John Magaro, Sam Worthington, proposto da Rai tre alle 21,25. O la commedia di Rai Uno in prima visione assoluta alle 21,25 “La fortuna di Laura” di Alessandro Angelini con Lucrezia Lante Della Rovere, Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda, Ilaria Rossi. Pennacchi è il nuovo Mario Brega, in versione veneta, però. Ma può anche fare il sentimentale, l’innamorato, il simpatico amico.

In seconda serata vi segnalo ancora una volta “Matrimonio all’italiana” di Vittorio De Sica con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Marilù Tolo, Tecla Scarano, Rai Movie alle 22,50, ma anche l’horror di Rai 4 alle 23,05, “Dark Hall” di Rodrigo Cortés con Uma Thurman, AnnaSophia Robb, Isabelle Fuhrman, Rosie Day, Victoria Moroles, che magari non è male.

Devo dire che “La tigre e la neve”, film comico sulla poesia non era l’opera migliore del Benigni regista, anche se ci sono oltre a Roberto Benigni stesso, Nicoletta Braschi, Jean Reno, Emilia Fox, Cine 34 alle 23,30. Mi rivedrei invece “Scusate il ritardo” di e con Massimo Troisi con Giuliana De Sio, Lello Arena, Lina Polito, Franco Acampora, Cine 34 all’1,45. Grande classico.

Tra le rarità della notte vi segnalo “Vacanze sulla neve” di Walter Filippo Ratti con il comico Enzo La Torre, una giovanissima Silvia Dionisio, Valeria Fabrizi, Franco Fabrizi, Gisella Sofio, Rete 4 alle 2,45. Chiudo sul raro ma terribile per davvero “Il terribile ispettore” di Mario Amendola con Paolo Villaggio, Francesco Mulé, Didi Perego, Agostina Belli, Cine 34 alle 4, 20.

