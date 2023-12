IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - SULLE PIATTAFORME AVETE PARECCHIO DA VEDERE. A COMINCIARE DAL POTENTE “OPPENHEIMER”, IL FILM DELL’ANNO, SU SKY E AMAZON, PENSO A PAGAMENTO, E DA “BARBIE", IN OFFERTA A 0,99€ FINO AL 2 GENNAIO - SU AMAZON PRESENTANO LA SERIE COMICA ITALIANA "GIGOLO' PER CASO", MA TROVATE ANCHE “IO CAPITANO” DI MATTEO GARRONE, LO STRACULT STRATRASH “CHI HA RAPITO JERRY CALÀ?” E L’INTERESSANTE “RUB – LA LAVORATRICE DEL SESSO”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

barbenheimer 2

Che vediamo stasera? Sulle piattaforme avete parecchio da vedere. A cominciare dal potente “Oppenheimer” di Christopher Nolan, il film dell’anno, su Sky e Amazon, penso a pagamento, e da “Barbie” di Greta Gerwig in offerta a 0, 99 fino al 2 gennaio. Su Sky passa la seconda stagione del fantascientifico “Progetto Lazarus” di Joe Barton con Paapa Essiedu, 100% di gradimento critico su Rotten Tomatoes.

gigolo per caso 4

Su Amazon presentano la serie comica italiana “Gigolò per caso” diretta da Eros Puglielli con Christian De Sica, Pietro Sermonti e Ambra Angiolini, mentre su Disney trovate la nuovissima serie teen “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”, tratta dai romanzi di Rick Riordan. Ne fecero già una versione cinematografica. Su Netflix, in attesa, venerdì alle 4 di mattina del fantasy “Rebel Moon” di Zack Snyder con Sofia Boutella protagonista, Djimon Hounsou, Bae Doo na, stroncatissimo dalla critica, rilanciano la commedia italiana diretta da Guido Chiesa “Cambio tutto”, con Valentina Lodovini moglie che, dopo anni di angherie, si ribella al ruolo che le ha imposto il marito.

chi ha rapito jerry cala? 1

Supervista a casa. La mia serie preferita su Netflix oggi è la nigeriana “Volume” scritta e diretta da Tosh Gitonga con Brian Kabugi, un po’ musicale, un po’ crime per le strade di Nairobi, tutta in swahili, dove i ragazzi si dividono tra la chiesa, le gare di rap e i furtarelli. Spettacolare l’inizio con i vigili corrotti che ti chiedono il pizzo cash se sei in sosta vietata. Su Amazon trovate tra le novità “Io capitano” di Matteo Garrone, lo stracult stratrash “Chi ha rapito Jerry Calà?”, l’interessante opera prima “Rub – la lavoratrice del sesso” di Christopher Fox con Micah Spayer e Jennigfer Figuereo.

