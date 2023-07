IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - SIETE PROPRIO SICURI CHE VOLETE VEDERE QUALCOSA IN TV CON QUESTO CALDACCIO? IO MI STO GUARDANDO SU SKY LA PRIMA STAGIONE DI “THE WIRE”, CONSIDERATA UNA DELLE PIÙ GRANDI SERIE POLIZIESCHE DI SEMPRE. LO È, DEVO DIRE. SICURAMENTE MEGLIO DI “HI/JACK”, SERIE APPLE TV SU UN AEREO PRESO IN OSTAGGIO DAI TERRORISTI. UNA DI QUELLE CHE DEVI VEDERE A SINGHIOZZO, OGNI MERCOLEDÌ UNA NUOVA PUNTATA. INSOPPORTABILE. E VEDRETE COSA CAPITERÀ CON LO SCIOPERO DEGLI SCENEGGIATORI E DEGLI ATTORI… - VIDEO

the wire 5

Marco Giusti per Dagospia

Siete proprio sicuri che volete vedere qualcosa in tv stasera con questo caldaccio? Non sarà meglio uscire e prendere aria?

Io, comunque, steso sul divano, mi sto guardando su Sky le prime puntate della prima stagione di “The Wire”, considerata una delle più grandi serie poliziesche di sempre. Lo è, devo dire.

idris elba hijack

Sicuramente meglio scritta e diretta della pur discreta “Hijack”, serie Apple tv tutta su un aereo preso in ostaggio dai terroristi, dove troviamo anche lì, da protagonista, l’Idris Elba di vent’anni dopo. Ma, ahimé, una di quelle serie che devi vedere a singhiozzo, ogni mercoledì una nuova puntata. Insopportabile. E vedrete cosa capiterà tra qualche mese con lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood attualmente in corso.

the wire 6 the wire 2 idris elba hijack 1 the wire 3 the wire 4 the wire. idris elba hijack 2 the wire 1 hijack