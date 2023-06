IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE VEDIAMO? IN PRIMA SERATA IN CHIARO C'È LA BELLISSIMA COMMEDIA SEXY A EPISODI COSTRUITO DA DINO RISI PER GIANGARLO GIANNI E LAURA ANTONELLI, “SESSOMATTO”, CINE 34 ALLE 21 - SUBITO DOPO, ALLE 23, 25, SULLO STESSO CANALE PASSA ANCHE LA PRIMA COMMEDIA SEXY A EPISODI DI DINO RISI, “VEDO NUDO" - SU WARNER TV ALLE 21, 30 PASSA LA STREPITOSA MEDECIN-FICTION “COMA PROFONDO", MENTRE IN SECONDA SERATA OCCHIO AL TRASHISSIMO “ATTI IMPURI ALL’ITALIANA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Io ieri sera mi stavo vedendo con gran piacere su Netflix un war movie alla Castellari o alla Tarantino piuttosto divertente, “Blood and Gold” di Peter Thorwarth, il regista de “L’onda” con Robert Maaser nel ruolo di un soldato tedesco che all’inizio del film è appeso con la corda al collo, ma verrà salvato, e continuerà la sua guerra personale con il cattivissimo colonnello nazista di Alexander Scheer, alla ricerca di un tesoro ebreo che fa gola a tutti, a cominciare da Hitler. Bang! Bang!

Ma vi ricordo che oggi al cinema esce anche l’attesissimo “Spider-Man – Across the Spider – Verse”, sequel del primo Spider-Man animato dedicato al Multiverso, diretto da ben tre diversi registi, Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, trionfo della tecnica e della nuova animazione mondiale. Impossibile da perdere per i fan del cinema d’animazione. Per chi resta a casa sul divano vi ricordato in prima serata in chiaro la bellissima commedia sexy a episodi costruito da Dino Risi per Giangarlo Gianni e Laura Antonelli, “Sessomatto”, con Paola Borboni, Alberto Lionello, Duilio Del Prete, Cine 34 alle 21.

Antonelli e Giannini sono favolosi fin dal primo epiosdio, quello del cameriere terrone innamorato della bella e fredda padrona che parla solo francese, sia in quello della famiglia di poveri che si menano e scopano, con lei che si lancia in battute del tipo “Stai a cacà amore mio?” o “Però se contenta, perché l’omo è omo, ha da menà”.

O il clamoroso e cortissimo episodio del donatore di sperma italiano in Svizzera che si eccita pensando alla bella suora sexy mezza nuda che lo ha accompagnato in clinica. Risi sapeva come trattare il sesso al cinema con eleganza. Anche negli episodi più terribili. Mi diceva sempre che gli sarebbe piaciuto montare un film con gli episodi migliori dei suoi film sul sesso, che fecero tutti incassi spaventosi.

Subito dopo, alle 23, 25, sullo stesso canale passa anche la prima commedia sexy a episodi di Dino Risi, “Vedo nudo” con Nino Manfredi, Sylva Koscina, Enrico Maria Salerno, Véronique Vendell. Su Iris alle 21 avete il sequel di “48 ore” di Walter Hill, cioè “Ancora 48 ore”, sempre diretto da Walter Hill con Nick Nolte, Eddie Murphy, Brion James, Kevin Tighe, Ed O'Ross, David Anthony Marshall, che viene considerato un mezzo disastro, ma che che proprio nessuno ha visto. Non è il massimo neppure “Scontro tra titani”, peplum moderno diretto dieci anni fa dal Louis Leterrier di “FastX” con Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Danny Huston, Canale 20 alle 21, 05. Divertente.

fermati o mamma spara 1

Nessuno, mi sa, si ricorda più di “Fermati, o mamma spara!” di Roger Spottiswoode con Sylvester Stallone che fa il poliziotto violento con mamma al fianco, Estelle Getty. Ci sono anche JoBeth Williams, Roger Rees. Viene considerato ovunque un disastro, con una storia che non regge per un’ora e mezza. Su Rai Movie alle 21, 10 trovate invece il bellissimo remake anni ’70 di un celebre capolavoro di fantascienza di Don Siegel, cioè “L’invasione degli ultracorpi”, che qui diventa “Terrore dallo spazio profondo” diretto da Philip Kaufman con Donald Sutherland, Bro oke Adams, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy, Veronica Cartwright, con incredibili camei di Jerry Garcia, Robert Duval e Kevin McCarthy e Don Siegel, cioè il protagonista e il regista del vecchio film.

la citta verra distrutta all’alba

Attenti che è l’unico film musicato dal jazzista Danny Zaitlin. Occhio che leggo di un nudo completo di Brooke Adams, e non me lo ricordo per nulla. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 avete invece l’ottimo remake di un celebre film di fantascienza di George A. Romero, “The Crazies”, che diventa qui “La città verrà distrutta all’alba” diretto nel 2010 da Breck Eisner con Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson, Danielle Panabaker, Christie Lynn Smith. Non può avere lo charme del primo film, ma è decisamente più ricco.

snake eyes g.i. joe origins

Su Cielo alle 21, 20 torna Jean Reno come killer solitario che vive nelle nevi nell’action recentissimo “Cold Blood Legacy” di Frédéric Petitjean con Joe Anderson, Sarah Lind, Anna Butkevych, Robert Feldman, Kateryna Bursikova. Mah… Su Rai Due alle 21, 20 passa il cafonissimo “Snake Eyes: G.I. Joe Origins” di Robert Schwentke con Henry Golding, Samara Weaving, Úrsula Corberó, Iko Uwais, Andrew Koji, Takehiro Hira.

tina what s love got to do with it?

Leggo invece che è un bellissimo biopic su Tina Turner con due strepitose interpretazioni questo “Tina - What's Love Got to Do with It?”, diretto nel 1997 da Brian Gibson con Angela Bassett come Tina, Laurence Fishburne come Ike Turner, Cora Lee Day, Phyllis Yvonne Stickeny, LA7D alle 21, 30. Assolutamente da vedere. Su Warner tv alle 21, 30 passa la strepitosa opera prima di Michael Crichton regista, “Coma profondo”, un film di medecin-fiction con Michael Douglas, Geneviève Bujold, Richard Widmark, Elizabeth Ashley, Rip Torn, ma ci sono pure Tom Selleck, Ed Harris.

coma profondo 1

L’idea del produttore, Martin Erlichman, era di fare del film una sorta di “Jaws” riferito alla paura degli americani per gli ospedali. Anche Michael Crichton la pensava così. Giocando sulla paura che ha la gente per morire durante le operazioni, finire chiusa in coma per sempre. In realtà il film, che penso sia ancora molto bello, non funzionò come pensavano regista e produttore. La paura per lo Squalo era molto più forte di quella per gli ospedali. Attenzione ai malati sospesi nudi alle spale dei protagonisti nella grande scena della scoperta dei comatosi.

il vento del perdono

Difficilissima da girare, perché non sono realmente appesi rigidi con trucchi visivi, ma devono apparire perfettamente stesi in aria per orizzontale. Così si chiamarono degli atleti che potevano, per un tenpo massimo di se minuti stare in quella posizione. Su Tv8 alle 21, 30 avete il piacevole polpettone sentimentale di Lasse Hallström “Il vento del perdono” con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis, Becca Gardner, dove Redford e Freeman vivono da veri innamorati nel loro ranch isolato nel Wyoming quando viene la bonissima Jennifer Lopez con figlioletta a turbare l’idillio. C’è anche un orso grizzly da qualche parte.

nicolas cage bangkok dangerous. il codice dell’assassino

In secondo serata vi segnalo subito ovviamente l’action thai “Bangkok Dangerous”, opera seconda dei talentuosi fratelli Oxide Pang Chun e Danny Pang con Pawalit Mongkolpisit, Premsinee Ratanasopha, Patharawarin Timku, dove un killer sordo scatena l’inferno quando gli violentano la farmacista che lui ama. Su Rai Movie all’1, 05 avete “Tutti in piedi” di Franck Dubosc con Franck Dubosc che si finge paraplegico perché innamorato di una bella ragazza paraplegica, Alexandra Lamy. Storia già sentito, perché ne fecero un remake italiano, “Corro da te” con Favino e Miriam Leone. Identico.

madonna adriano giannini travolti dal destino

A proposito di remake, occhio su Iris all’1, 05 a “Travolti dal destino” di Guy Ritchie con Madonna, Adriano Giannini, Bruce Greenwood, Jeanne Tripplehorn, Elizabeth Banks, disastroso rifacimento del vecchio glorioso film di Lina Wertmuller con Mariangela Melato, che qui diventa Madonna, e Giancarlo Gianni che qui diventa il figlio Adriano. Su Cine 34 all’1, 50 al trashissimo “Atti impuri all’italiana” girato da Oscar Brazzi in quel di Monsummano Terme con Dagmar Lassander come dottoressa bona, Maurizio Arena come sindaco scopatore, Ghigo Masino come Don Firmino, Stella Carnacina, Isabella Biagini e perfino Raffaele Curi.

atti impuri all’italiana 2

Il critico francese Didier Lefevre su “Medusa Magazine” ricordava quel che disse Lucio Fulci a proposito della carta migliore di Dagmar Lassander, il suo sedere. “La commediante russa sembra applicare questo commento alla lettera in questo film, perché passa buon a parte del metraggio a esibire questa parte della sua anatomia, esattamente come i seni, denudandosi alla minima occasione senza alcun imbarazzo. Tutte le situazioni sono buone per Oscar Brazzi per mostrarci la sua scontrosa eroina col pelo di fuori”.

BENIGNI IN MUTANDE IN TO ROME WITH LOVE

“Mordimi” di Jason Friedberg, Aaron Seltzer con Jenn Proske, Matt Lanter, Diedrich Bader, Chris Riggi, Ken Jeong, Anneliese van der Pol, Tv8 alle 2, è una sorta di parodia di “Twilight” con una ragazza indecisa tra un vampire e un lupo mannaro. Pensa un po’… Su Iris alle 2, 35 avete invece il terribile film romano di Woody Allen, “To Rome with Love” con lo stesso Woody Allen, Judy Davis, Ellen Page, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Penélope Cruz, Roberto Benigni. Mi piacque solo l’episodio di Woody Allen con Judy Davis. Alessandro Tiberi e Alessandra Mastronardi ripetono ancora una volta la storia di “Lo sceicco bianco” di Fellini.

emily blunt the young victoria

Qualcuno ricorda Edoardo Leo, Riccardo Scamarcio, Lino Guanciale, Ornella Muti? Su Rai Movie alle 2, 55 ritrovate “The Young Victoria”, ottimo biopic diretto da Jean-Marc Vallée con Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany, Miranda Richardson, Jim Broadbent. Su Rete 4 alle 3, 25 vedo che passa uno dei film più considerati di Ricky Tognazzi regista, “Canone inverso” con Hans Matheson, Melanie Thierry, Gabriel Byrne, Lee Williams, Ricky Tognazzi.

due ragazzi da marciapiede 2

Vorrei chiudere con “Francesco giullare di Dio”, capolavoro di Roberto Rossellini buttato via su Iris alle 4, 25, ma vedo che c’è una trashissima commedia italo-spagnola su Iris alle 5, 45, “Due ragazzi da marciapiede”/” No desearás al vecino del quinto” diretto nel 1970 da Ramón Fernández con Jean Sorel, Alfredo Landa, Ira Fürstenberg, Annabella Incontrera, Isabel Farcés, Margot Cottens, Franco Balducci, Malisa Longo, dove un bel ginecoloco di Toledo, Sorel, non trova clientela perché i mariti sono gelosi e non lasciano che le mogli vadano da lui a farsi visitare. Scopre però, grazie al vicino sarto del quinto piano, Alfredo Landa, che se si facesse passare per gay, le cose cambierebbero…

