IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO IN PRIMA SERATA C’È POCO E NULLA. MEGLIO ANDARE A MANGIARE UNA PIZZA, AL CINEMA - SE SIETE PROPRIO DECISE A RIMANERE A CASA POSSO DIRVI CHE SU CINE 34 ALLE 21 RIFANNO PER LA TRENTESIMA VOLTE “LE COMICHE” OPPURE POTREBBE PIACERVI “COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI” - IN SECONDA SERATA TROVATE NON UN FILM DEL CAZZO, MA DIRETTAMENTE SUL CAZZO, IL DOCUMENTARIO AUSTRIACO “PENISSIMO”, E “PIERINO COLPISCE ANCORA” STRACULTISSIMO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

le comiche

Vi avverto. Stasera in chiaro in prima serata c’è poco e nulla. Meglio andare a mangiare una pizza, vedervi “Spider-Man Across the Spider-Verse” al cinema, cercare per casa qualche vecchio blu-ray abbandonato. Se siete proprio decise a rimanere a casa posso dirvi che su Cine 34 alle 21 rifanno per la trentesima volte “Le comiche” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Enzo Cannavale, Fabio Traversa, Alessandra Casella, su Iris alle 21 trovate invece il film sulla guerra in Afghanistan “The Kill Team” di Dan Krauss con Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile. Almeno non si è mai visto.

the time machine

Carino, ma niente di più la versione del 2002 del celebre romanzo di H.G.Wells sui viaggi nel tempo, cioè “The Time Machine”, diretto da Simon Wells con Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Phyllida Law. I nostalgici erano pazzi della versione del 1960 diretta da George Pal in Technicolor con Rod Taylor e Yvette Mimieux. Su Rai Movie alle 21, 10 avete “Vendetta all’O.K.Corral. L’ora delle pistole” sequel del celebre “Sfida all’O.K.Corral” diretto da John Sturges con Burt Lancaster e Kirk Douglas.

vendetta all’o.k. corral. l’ora delle pistole

Qui al posto delle due star troviamo James Garner e Jason Robards, mentre il cattivo, Old Clanton, è Robert Ryan. E’ un gran bel film, ma il tempo del grande western americano, con lo scoppio degli spaghetti western e con la New Hollywood era finito, e questo sequel, anche sofisticato e preciso nella ricostruzione storica, non è né vecchia Hollywood né nuova Hollywood. Rimane un po’ a metà. Ricordo che a me il film piacque, Garner, Robards e Ryan sono strepitosi ma, malgrado gli sforzi di Sturges e del suo sceneggiatore, Edward Anhalt, fu un totale fiasco. Perché era un film arrivato troppo tardi.

jennifer aniston come ammazzare il capo... e vivere felici

E’ una commedia nera e volgaruccia che potrebbe piacervi “Come ammazzare il capo… e vivere felici” diretto da Seth Gordon con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jamie Foxx. Sottoposti alle angherie dei loro superiori, Jason Bateman, Jason Sudeikis e Charlie Day ascoltano i consigli di un killer, Jamie Foxx, e decidono di eliminare fisicamente i loro tre capi, Jennifer Aniston, Colin Farrell e Kevin Spacey. Ma non sarà così semplice. Appare anche Donald Sutherland.

DEMOLITION

Su Cielo alle 21, 15 avete invece il film di Jean-Marc Vallée “Demolition – Amare e vivere” con Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Polly Draper, Wass Stevens. A vedere il trailer ricordo che sembrava un thriller con Jake Gyllenhall spaccatutto. C’è un Jake Gyllehall spaccatutto, è vero, con martellone pneumatico e mazze di ogni tipo, ma non è affatto un thriller. Questo Demolition diretto da Jean-Marc Vallée, il regista di Dallas Buyer Club, ma anche di belle serie tv come “Little White Lies”, e scritto malamente da Bryan Sipe, è un curioso ma irrisolto melodramma che vede un uomo impazzire per la morte della moglie al punto da riuscire a sfogarsi solo quando ha la mazza in mano e addobba un muro. Sbang! Sbatabang! Mai visto un film così.

baywatch

Su Italia 1 alle 21, 20 troviamo il thriller con Bruce Willis già non così lucido “White Elephant” di Jesse V. Johnson con Michael Rooker, Olga Kurylenko, Lorenzo Antonucci, Lincoln Brown. Modestissimo. Critiche pessime. E’ un disastro critico (e non solo) pure la versione cinematografica di “Baywatch” diretta da Seth Rogen con Dwayne Johnson, Zac Efron, Pryanka Chopra Jonas, Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera, Kelly Rohrbach. Tempo perso (“Non è nemmeno così brutto da diventare bello”), Tv8 alle 21, 30.

kingsman

Tutto sommato, allora, preferisco rivedermi “Ex” diretto da Fausto Brizzi, che lo ha scritto assieme a Max Bruno con Claudio Bisio, Nancy Brilli, Fabio De Luigi, Alessandro Gassman, Cécile Cassel, Claudia Gerini, Angelo Infanti, Cristiana Capotondi, Vincenzo Salemme, Canale Nove alle 21, 35, una commedia che fece un grande incasso quando uscì, 11 milioni di euro.

scusate il ritardo

In seconda serata riappare subito “Kingsman: Secret Service”, spionistico-fumetto diretto da Matthew Vaughn con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine e Sofia Boutella che ha due protesi-sciabole al posto delle gambe, Rai 4 alle 22, 45. Si Cine 34 alle 22, 55 vi va ancora meglio con “Scusate il ritardo”, secondo film di Massimo Troisi con Massimo Troisi, Giuliana De Sio, Lello Arena, Lina Polito, Franco Acampora. Una delizia.

la collera di dio 3

Rai Movie alle 23 lancia il tortilla western “La collera di Dio” diretto nel 1972 da Ralph Nelson, il regista di “Soldato blu”, con Robert Mitchum, Rita Hayworth, Victor Buono, Frank Langella, musiche favolose di Lalo Schifrin e fotografia di Alex Phillips jr. Tutto girato in Messico e pieno di attori messicani. E’ una sorta di western alla “Giù la testa”, con rivoluzionari irlandesi alle prese con un dittatorello sudamericano. Frank Langella è il signorotto cattivo, Robert Mitchum il rivoluzionario buono travestito da prete. Rita Hayworth la mamma di Langella.

la collera di dio 2

Il protagonista è certo Ken Hutchinson che non fece nessuna carriera. Notevolissima e supersexy Paula Pritchett, reduce da film assurdi come “Chappaqua” nel 1966 e “Nuda dal fiume” di Kadar e Klos, dove era quella, appunto, nuda dal fiume. E’ il suo ultimo film. Celebre la storia di Rita che, sapendo che c’era a Città del Messico la serata degli Oscar messicana, ci volle andare. “Ma noi non abbiamo un invito, Rita”, le disse il suo agente. “Ma io sono Rita Hayworth!” chiuse il discorso lei. E infatti ci andò. Fu l’ultimo film che completò Rita, già malata di Alzheimer.

ROBERT MITCHUM LA COLLERA DI DIO

Notevole anche la storia della prima scena sul set tra Mitchum e Langella. Langella, vedendo Robert Mitchum gli grida “Prete!” Al che Mitchum, vestito con un elegante abito bianco e fumando una Gitane, avrebbe dovuto dire "Sono qui, Thomas De La Plata". E invece, per metterlo alla prova, gli dice “I’m here, motherfucker!”/"Sono qui, figlio di puttana". Che fine avrà fatto Paula Pritchett?

mike & dave un matrimonio da sballo. 2

Guerra del golfo e soldati americani armati fino ai denti in mezzo al deserto sono gli ingredienti del notevole “Jarhead”, diretto da Sam Mendes con Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Scott MacDonald, Jamie Foxx, Kevin Foster, Iris alle 23. Su Tv8 alle 23, 45 trovate la commedia demenziale “Mike & Dave: Un matrimonio da sballo” di Jake Szymanski con Zac Efron, Anna Kendrick, Adam DeVine, Aubrey Plaza, Stephen Root, Sugar Lyn Beard, dove due fratelli, Zac Efron e Adam DeVine si portano come compagne per il matrimonio hawaiiano della sorelle due svitatissime ragazze, Aubrey Plaza e Anna Kendrick, che hanno trovato su Internet.

viva l italia

Apparentemente sembrano due ragazze tranquille, ma una una volta arrivate alla festa si scateneranno. Su Canale Nove alle 23, 50 trovate invece “Viva l’Italia”, commedia scombinata ma divertente di Massimiliano Bruno con Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo. Su Rai 4 all’1 l’oscuro fantascientifico con Pedro Pascal “Prospect” di Christopher Caldwell, Zeek Earl con Sophie Thatcher, Jay Duplass, Andre Royo, Sheila Vand, Anwan Glover.

pierino colpisce ancora

Su Cine 34 all’1, 15 arriva il sequel originale del primo Pierino, cioè “Pierino colpisce ancora” diretto da Marino Girolami con Alvaro Vitali, Michela Miti, Enzo Liberti, Riccardo Billi. Come diceva lo stesso Alvaro-Pierino nel trailer è meglio stare attenti agli imitatori, perché tutti gli altri Pierini “so’ figli de mignotta”. Stracultissimo. Su Cielo all’1, 15 trovate non un film del cazzo, ma direttamente sul cazzo, “Penissimo”, documentario austriaco di Gabi Schweiger.

penissimo

Più interessante, magari, “Palmetto”, il noir americano del tedesco Volker Schlöndorff con Woody Harrelson, Elisabeth Shue, Gina Gershon, Rolf Hoppe. Rete 4 alle 2, 10 si butta sull’oscura commediaccia “Ricomincio da zero” diretta da Lello Pontecorvo con il comico di tanti decameroni Fortunato Cecilia, la finta nipote di Jean Harlow, Yvonne Harlow, l’ex-pugile Enzo Pulcrano, Gino Turini. La storia vede un piccolo attore di avanspettacolo che prende il posto di un boss della mafia. Originalissimo. Mai visto da nessuno mi sa.

i miei piu cari amici 2

Su Cine 34 alle 2, 45 una commedia gialla di Alessandro Benvenuti, “I miei più cari amici” con Alessandro Benvenuti, Eva Robin's, Athina Cenci, Alessandro Gassman, Zuzzurro e Gaspare e Flòavio Bucci. Non male. Su Iris alle 3, 35 passa l’oscurissimo wetsern americano anni ’50, “Due pistole per due fratelli” diretto da Sidney Salkow con Buster Crabbe, Neville Brand, Ann Robinson, Slim Pickens, Michael Ansara, Walter Sande. Complimenti per il titolo.

bel ami 1

Mi sono visto un anno fa questo “Bel Ami. Storia di un seduttore”, non riuscitissima ma elegante versione del Bel Ami di Maupassant diretta da Declan Donnellan e Nick Ormeron con Robert Pattinson, Kristin Scott Thomas, Uma Thurman, Christina Ricci, Natalia Tena, Rai Due alle 4, 05. Su Iris alle 4, 55 una rara regia di Jean-Louis Trintignant, “Una giornata spesa bene”, commedia grottesca che non ebbe alcun successo con Jacques Dufilho, André Falcon, Denise Péron, Antoine Marin, Luce Marquand. Da registrare.

i banchieri di dio – il caso calvi 1

Chiudo con la versione di Giuseppe Ferrara del caso Calvi e del crollo del Banco Ambrosiano, “I banchieri di Dio” con Omero Antonutti come Calvi, Giancarlo Giannini come Fabio Carboni, Pamela Villoresi, Rutger Hauer come Marcinkus, Camillo Milli come Licio Gelli. Rai Movie alle 5. Allora faceva un po’ ridere. Oggi, magari, è diventato un buon film. Comunque sia stracultissimo.

