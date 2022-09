IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - VEDO CHE SU DISNEY+ È PARTITA LA MINISERIE SUI SEX PISTOLS DIRETTA DA DANNY BOYLE E TRATTA DAL LIBRO AUTOBIOGRAFICO DI STEVE JONES, “PISTOL”. DAGO SE LA VEDRÀ SICURAMENTE, MA ANCHE IO. NON HA GRANDI CRITICHE, PERÒ – SU NETFLIX SONO PARECCHIO INTERESSATO ALLA SERIE COREANA “NARCOSANTOS”, CHE UNISCE LE LOGICHE SERIALE COREANE AL FILM DI NARCOS. TUTTO GIRATO IN COLOMBIA CON CAST COREANO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

pistol la serie sui sex pistols

In streaming trovate parecchi kolossal dell’estate, da “Top Gun: Maverick”, primo su Amazon prime, a “Thor: Love and Thunder” su Disney+, da “Black Phone” a “Elvis”, Amazon. Vedo che su Disney+ è partita la miniserie (sei episodi) sui Sex Pistols diretta da Danny Boyle e tratta dal libro autobiografico di Steve Jones, “Pistol”, con Toby Wallace come Jones, Anson Boon come Johnny Lydon, Louis Partridge come Sid Vicious, Emma Appleton come Nancy. Dago se la vedrà sicuramente, ma anche io.

il signore degli anelli gli anelli del potere 15

Non ha grandi critiche, però. In attesa degli Emmy vi direi di riguardarvi qualche serie di grande successo, da “Succession” a “The Staircase”, io mi sto impiccando sulle terze e quarte puntate di “House of Dragon” e “Gli anelli del potere”. Vedendole contemporaneamente, con tutti questi protagonisti biondi faccio una confusione totale e mi sembra di vedere la stessa serie, anche se dovrebbero essere ben diverse.

MATT SMITH - HOUSE OF THE DRAGON

Ma credo che la confusione non sia solo colpa della mia scarsa attenzione, quanto del fatto che sono scritte e dirette in maniera molto simile. Certo, una ha i draghi e gli altri i quasi-hobbit, ma le dinamiche dei racconti, che dovrebbero reinventare le saghe sono identiche. Dopo le prime due puntate di ciascuna serie, confesso, è subentratata una certa noia. Non è che non capiti nulla, ma quella che capita è tutto già visto. Uffa.

the outfit 5

Per fortuna che ieri sera mi sono visto su Amazon, noleggiandolo a 4,99 euro, un notevolissimo thriller inglese, “The Outfit”, scritto e diretto da Graham Moore, lo sceneggiatore premio Oscar di “The IMitation Game”, alla sua opera prima, ambientato tutto in un negozio di sartoria di Chicago nel 1956 dove uno strepitoso Mark Rylance (“Il ponte delle spie”, “Il GGG”) è un tagliatore di abiti inglese di grande eleganza e modestia che se la vede con un gruppo di gangster suoi clienti.

the outfit 4

Con lui c’è la sua giovane assistente Mable, Zoey Deutsch, fidanzata con Richie, Dylan O’Brien, figlio di Roy, il boss del quartiere, Simon Russell Beans, malvista da Francis, Johnny Flynn, braccio destro di Roy. E c’è la banda nemica dei LaFontaine, neri che parlano francese, capeggiata dalla fenomenale attrice nigeriana Nikki Amuda-Bird. In una notte Leonard, il modesto tagliatore si ritroverà a essere testimone di una faida criminale tra feriti e sparatorie. Una faida dove nessuno sembra innocente.

the outfit 2

Costruito come una piéce teatrale, ma quasi tutti i film ideati e girati in pandemia lo sono, funziona sia come thriller, pieno di colpi di scena, sia come messa in scena e dà a modo a Mark Rylance di costruire un altro dei suoi personaggi meravigliosi che giocano sempre su più e sconosciuti livelli. Lo ritroveremo in “Bones and All”.

senza limiti 1

Tra gli altri film da vedere in streaming vi segnalo su Netflix “Senza limiti”(“No Limit”), oggi il film più visto di tutti, diretto da David Rosenthal (ha girato solo monnezze) con Zofiane Zermani e Camilla Rowe, storia d’amore tra una ragazza e un campione di immersione in apnea. Glu Glu. Prodotto però da Melanie Laurent. Modestissimo pare anche il thriller con Queen Latifah che protegge la famiglia a sganassoni “End of the Road” diretto dalla regista nera di tv Millicent Shelton, responsabile anche della serie con Queen Latifah “The Equalizer”. Per donne forti.

ritrovarsi in montana 2

I maschi si guardino le cazzate con Liam Neeson, prego. Dovrebbe essere ottimo, invece, il neo-western “Ritrovarsi in Montana” scritto e diretto dalla coppia Scott McGehee e David Siegel (quelli di “What Maisie Knew”, “The Deep End”) con Haley Lu Richardson e Owen Teague, che trovate su Amazon Prime.

forlani andreotti il divo

narcosantos 2 cirino pomicino il divo piera degli esposti ne il divo

Su Netflix sono parecchio interessato alla serie coreana “Narcosantos”, che unisce le logiche seriale coreane al film di narcos (è così). Tutto girato in Colombia con cast coreano. E’ così. Per quello trovate su netflix anche “Il divo” di Paolo Sorrentino con in locandina l’immagine di Aldo Moro del film di Bellocchio. Come se le BR avessero rapito Andreotti e non Moro. Delirio…

