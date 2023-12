IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – AVETE VOGLIA DI RIVEDERE “IL GATTOPARDO" DI LUCHINO VISCONTI IN VERSIONE RESTAURATA IN 4K? LO TROVATE SU RAI MOVIE ALLE 21,10 – SU IRIS ALLE 21 AVETE UNO DEI FILM PIÙ BELLI E IMPORTANTI DI MARTIN SCORSESE, “QUEI BRAVI RAGAZZI”. RICORDATE LA BATTUTA INIZIALE? “PER QUANTO MI RICORDI, ANDANDO INDIETRO NEL TEMPO, HO SEMPRE DESIDERATO ESSERE UN GANGSTER” – IN SECONDA SERATA SU CIELO MI INCURIOSISCE NON POCO “COMPROMESSO D’AMORE” CON ORNELLA MUTI IN VERSIONE SPAGNOLA… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro stasera che vediamo? Avete voglia di rivedere “Il Gattopardo” di Luchino Visocnti in versione restaurata in 4K? Lo trovate su Rai Movie alle 21,10. Sempre bellissimo. Con Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Romolo Valli, Paolo Stoppa, Rina Morelli, ma anche Pierre Clementi, Terence Hill, Giuliano Gemma, Marino Masè, Angelo Infanti. C’erano i più bei ragazzi del cinema italiano del tempo.

Qualche giorno fa, vedendo il film di Ficarra e Picone, “Santocielo”, mi ero stupito e rallegrato per il recupero di un classico degli anni ’50 e dei cottolenghi, “Marcellino pane e vino” con tanto di canzoncina dei Cetra. Grande quindi ritrovare stasera su Cine 34 alle 21 “Totò e Marcellino” diretto dall’oscuro Antonio Musu, scritto da Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa e Diego Fabbri, con Totò, ladro dal cuore d’oro, che incontra proprio il Marcellino del film spagnolo, il piccolo Pablito Calvo, in versione orfanello, Fanfulla, Jone Salinas, Memmo Carotenuto.

“E’ un film di genere patetico”, scrive nel suo libro su Totò Paolo Isotta, “si ride poco”: leggo che Pablito Calvo lascò perdere il cinema, si iscrisse alla Facoltà di Ingegneria e fece l’ingegnere. E’ morto tre anni fa.

Penso però che sia più moderno “Matilde 6 mitica”, fortunata versione cinematografica diretta vent’anni fa da Danny De Vito tratta dal celebre romanzo di Doald Dahl con Mara Wilson, Rhea Perlman, Danny DeVito, Embeth Davidtz.

Su Iris alle 21 avete uno dei film più belli e importanti di Martin Scorsese, “Quei bravi ragazzi” o “Goodfellas”, tratto dal libro di Nicholas Pileggi sulla vita di un gangster, Henry Hill, cresciuto negli anni ’70 che diventa collaboratore di giustizia con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero. Ricordate la battuta iniziale? "Per quanto mi ricordi, andando indietro nel tempo, ho sempre desiderare essere un gangster".

A Venezia, dove venne presentato, non vinse perché una giurata lo trovò troppo violento, mentre agli Oscar vinse solo per la strepitosa interpretazione di Joe Pesci ("How am I funny?") come non protagonista.

Su Canale 20 alle 21,05 magari si potrebbe dare un’altra chance al fantascientifico neozelandese non riuscito benissimo “Macchine mortali” diretto da Christian Rivers, già collaboratore e assistente di Peter Jackson, qui produttore e supervisore, con Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George, Ronan Raftery, Stephen Lang.

Su Canale 27 alle 21,10 torna il modestissimo “Lanterna verde” di Martin Campbell con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Temuera Morrison, Jenna Craig. Su Cielo alle 21,15 passa invece “Giovanna la Pazza” di Vicente Aranda con Pilar López de Ayala, Eloy Azorín, Daniele Liotti, Manuela Arcuri, Giuliano Gemma, dove in pieno 400 Giovanna di Castiglia deve sposare Filippo d'Asburgo, figlio di Massimiliano d'Austria. Diventata regina di Castiglia, è pazza di gelosia per l’infedelissimo marito.

Su Mediaset Italia 2 alle 21,15 avete la fiaba in versione horror “Cappuccetto rosso sangue” diretto da Catherine Hardwicke, prodotto da Leonardo Di Caprio con Amanda Seyfried come Cappuccetto Rosso, Gary Oldman, Lukas Haas, Virginia Madsen e la mitica Julie Christie come la nonna.

Su Italia 1 alle 21,20 si sparacchia parecchio in “Renegades”, oscuro action di Steven Quale con il bravo J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen Bremner, Sylvia Hoeks, Diarmaid Murtagh. Sembra sia bruttissimo.

Rai Tre alle 21,20 propone una bella storia commovente fra una senza tetto e un bambino di 8 anni che si è perso e cerca la sua mamma, “Sotto le stelle di Parigi”, diretto da Claus Drexel con Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère, Richna Louvet.

Rai 4 alle 21,20 passa invece “John Wick 3” di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Ian McShane, buono, ma non pazzo come “John Wick 4”. Come rifarsi una vita comprando e accudendo uno zoo in Inghilterra è il tema di “La mia vita è uno zoo”, diretto dal Cameron Crowe di “Elizabethtown”, con Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Carla Gallo, Thomas Haden Church. Da consigliare.

Passiamo alla seconda serata con “The Twilight Saga: Eclipse” diretto da David Slade con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene, Mediaset Italia 2 alle 23, 10. Su Cielo alle 23,15 mi incuriosisce non poco “Compromesso d’amore”, che in originale spagnolo si intitolava “Tatiana, la muñeca rusa”, diretto nel 1995 da Santiago San Miguel con Ornella Muti, Karra Elejalde, Stefania Sandrelli, Hector Alterio, Laura del Sol, dove un dirigente d’industria spagnolo va in Russia e si innamora della bella traduttrice, Ornella Muti, in versione spagnola.

Su 7Gold alle 23,30 il noir poco noto “Phoenix – Delitto di polizia” di Danny Cannon con Ray Liotta, Anjelica Huston, Anthony LaPaglia, Daniel Baldwin. Magari vi divertite di più con l’“Escobar” diretto in America da Andrea Di Stefano, che ricorderete sia come attore sia come regista di “L’ultima notte di Amore”, con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Brian Geraghty, Carlos Bardem, Ana Girardot.

Rai Movie alle 0,35 passa il bel filmone francese “Joyeux Noël” di Christian Carion con Bernard Lecoq, Daniel Brühl, Guillaume Canet, Diane Kruger, Benno Fürmann, dove nel Natale del 1914 la guerra sul sanguinoso fronte francese si ferma per rispettare il Natale. Inutile sperare che la cosa possa ripetersi oggi sui fronti di guerra aperti.

Su Cine 34 alle 0,55 mi fa molto piacere vedere che passa il bel secondo film di Massimo Troisi “Scusate il ritardo” con Massimo Troisi, Giuliana De Sio, Lello Arena, Lina Polito, Franco Acampora. Strepitose le scene tra Lello Arena, l’amico depresso e attaccaticcio che nessuno di voi vorrebbe, ma anche quelle tra Giuliana De Sio e Troisi, che ascolta le partite del Napoli il pomeriggio mentre fa l’amore. Qualcuno dice che oggi il cinema di Troisi sia diventato lento e difficile per il pubblico più giovane, Mah…

Su Canale 27 all’1,05 passa “Fantaghirò 3” di Lamberto Bava con Alessandra Martines, Kim Rossi Stuart, Brigitte Nielsen e la mitica Ursula Andress. Fuori Orario/Rai Tre all’1,40 propone il complesso “The Book of Vision” diretto da Carlo Shalom Hintermann, produttore esecutivo Terrence Malick, con Charles Dance, Lotte Verbeek, Sverrir Gudnason, Isolda Dychauk, Filippo Nigro, dove si intrecciamo due storie ambientate in anni diversi legate a un manoscritto.

Su Rai Movie alle 2,45 passa invece il sentimentale “Un amore, una vita” di Taylor Hackford con Dennis Quaid, campione di football, Jessica Lange, reginetta di bellezza, Timothy Hutton, John Goodman, Carl Lumbly, Ray Baker. Su Rete 4 alle 2,55 passa il raro avventuroso di Bitto Albertini “6000 km di paura” con Eleonora Giorgi, Marcel Bozzuffi, Olga Bisera.

Chiudo con l’horror “Siren” di Gregg Bishop con Hannah Fierman, Chase Williamson, Justin Welborn, Michael Aaron Milligan, Hayes Mercure, Rai 4 alle 3,30. Ora che leggo la storia scopro che l’ho visto. Faceva paura.

