IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CHE SERIE VEDIAMO STASERA IN TV? ABBIAMO LA NUOVA PUNTATA DI “SUCCESSION” SU SKY, APPENA USCITA – DOVRÒ VEDERMI SU NETFLIX “THE DIPLOMAT” CON UNA STREPITOSA LESLEY MANVILLE. L'AVEVO SOTTOVALUTATO – HO SEGUITO INVECE SU APPLE TV INTERAMENTE “L'ULTIMA COSA CHE MI HA DETTO”, INTERPRETATA DA UNA POCO ESPRESSIVA JENNIFER GARNER, CHE SI RITROVA DI PUNTO IN BIANCO MOLLATA DAL MARITO, CON LA FIGLIA TEENEAGER DI LUI A CARICO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

succession 2

Che vediamo stasera primo maggio in tv? Parliamo di serie. Ce ne sono anche troppe da seguire. Certo, abbiamo la nuova puntata di “Succession” su Sky appena uscita. E non vi ho detto quanto era bella la quinta puntata, quella di domenica scorsa, diretta da Andrij Parekh, dominata dalla strepitosa presenza di Alexander Skarsgår come il giovane e pippatissimo miliardario che vuole comprarsi tutto, ma proprio tutto il loro regno, e che invita tutta la banda degli eredi in Norvegia. Devono vendere, ma vogliono davvero vendere? Possono andare avanti anche senza Logan. Del resto dovranno coprire con qualcosa altre cinque puntate.

the diplomat su netflix

Avevo sottovalutato, invece, “The Diplomat” con Keri Russell, Rufus Sewell e una strepitosa Lesley Manville, che trovate su Netflix, e ha ottime critiche. E temo che dovrò vedermela. Ho seguito invece su Apple tv interamente “L'ultima cosa che mi ha detto”, serie ideata da Laura Dove e diretta tutta da donne, da Olivia Newman (“La ragazza della palude”) alla turca Deniz Gamze Ergüven (che ha diretto il bellissimo “Mustang”) a Lila Neugebauer (regista di “Causeway” con Jennifer Lawrence), interpretata da una poco espressiva Jennifer Garner che si ritrova di punto in bianco mollata dal marito, il bel tenebroso Nikolai Coster Wandau, con la figlia teeneager di lui a carico, e non sa davvero chi ha avuto a suo fianco e deve ricostruire il passato del suo uomo a Austin, in Texas.

l ultima cosa che mi ha detto jennifer Garner

Anche se non ha critiche stratosferiche si segue con interesse e mi sembra molto ben diretta. Sembra che sia buona anche “The Citadel”, serie spionistica prodotto dai Russo Brothers con Pryanka Chopra Jonas e Rufus Sewell, su Amazon e la appena uscita “Dead Ringrs”, ispirata al celebre film dei gemelli di David Cronenberg, “Inseparabili”. Qui, al posto dei due Jeremy Irons abbiamo due Rachel Weisz. Ha ottime critiche. La trovate su Amazon.

the diplomat su netflix the diplomat su netflix the diplomat su netflix

l ultima cosa che mi ha detto jennifer Garner l ultima cosa che mi ha detto jennifer Garner l ultima cosa che mi ha detto jennifer Garner

kieran culkin succession 5 kieran culkin succession 3 kieran culkin succession 6