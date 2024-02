IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA? LA BATTAGLIA IN CHIARO MI SEMBRA CHE POSSA ESSERE RISTRETTA A “BOMBER”, CLASSICONE CON BUD SPENCER E JERRY CALÀ, E IL FONDAMENTALE “ROCCO E I SUOI FRATELLI” DI LUCHINO VISCONTI CON ALAIN DELON. IN FONDO DUE STORIE DI BOTTE – LA VERA BOMBA PASSA STANOTTE ALL’1,35 SU RAI TRE/FUORI ORARIO, CIOÈ IL NUOVISSIMO FILM DI ALBERT SERRA USCITO A CANNES LO SCORSO MAGGIO, “PACIFICTION” – ITALIA 1 ALLE 2, 30 PROPONE INVECE “CUORE SELVAGGIO”, CAPOLAVORO DI DAVID LYNCH – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

rocco e i suoi fratelli

Che vediamo stasera? La battaglia in chiaro mi sembra che possa essere ristretta a “Bomber”, classicone di Michele Lupo con Bud Spencer, Jerry Calà, Mike Miller, Valeria Cavalli, Gegia, Kallie Knoetze, Nando Paone e una marea di maestri del menamose italiani, da Giovanni Cianfriglia a Osiride Pevarello ai Dell’Acqua, e il fondamentale “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti con Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot, Roger Hanin, Katina Paxinou, Paolo Stoppa, Spiros Fokas, Corrado Pani, Adriana Asti, Claudia Mori, Claudia Cardinale, Nino Castelnuovo, Rai Storia alle 21,10. In fondo due storie di botte.

rocco e i suoi fratelli

“Bomber” è una specie di Rocky all’italiana con Jerry Calà appena uscito dall’abbraccio dei Gatti, la musica degli Oliver Onions. Il secondo è tratto, come ben ricorderete, da “Il ponte della Ghisolfa” di Giovanni Testori, costruito per l’amato Alain Delon. “Alain Delon è Rocco. Rinuncerei a fare il film se mi si costringesse a prendere un altro attore. Ho creato questo personaggio per lui, è il personaggio centrale della storia”.

rocco e i suoi fratelli

Come leggiamo nel “Luchino” di Giovanni Testori a cura di Giovanni Agosti, anche Testori, a più riprese, dichiara il suo amore per Delon. “E’ un uomo, un essere, un amico indimenticabile”. Dichiara anche di aver avuto “un’occasionale avventura sessuale con lui, all’interno di un vagone ferroviario fermo, parcheggiato alla Bovisa”. Sorvoliamo sul fatto che Testori, quando l’amico Visconti gli fa il terribile sgarro di non prendere il suo amante Alain Toubas, un altro Alain, per un piccolo ruolo in “Ludwig” dopo averlo provinato tre volte, non solo non pubblicherà il suo panegirico su Visconti, ma lo maledirà a più riprese con insulti e battute irripetibili, “registore da due soldi, neanche tre”.

alain delon rocco e i suoi fratelli

Alternative? Il poliziesco un po’ di maniera “Out of Time” di Carl Franklin con Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain, Alex Carter, Iris alle 21, dove per una bella donna che pensa malata, il poliziotto Denzel Washington, già sposato con la detective Eva Mendes, si rovina la carriera e viene ritenuto colpevole di un brutto furto. O l’action dove ci si mena parecchio “Kickboxer Retaliation” di Dimitri Logothetis con Jean-Claude Van Damme, Christopher Lambert, Sara Malakul Lane, Canale 20 alle 21,05.

il principe abusivo sarah felberbaum

Rai Movie alle 21,10 presenta una commedia di Siani che fu un grande successo natalizio, “Il principe abusivo” diretto dallo stesso Siani con Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri, Marco Messeri. Dopo il successo di “Benvenuti al nord”, scrivevo quando il film uscì, ci si aspetta parecchio dal debutto alla regia di Alessandro Siani (anche regista), che ha scritto il film assieme a Fabio Bonifacci. Ma è difficile capire se diventeranno dei tormentoni certe storpiature napoletane, «connetto mammelata» o «ciambellone» al posto di «ciambellano».

alessandro siani e de sica il principe abusivo jpeg

Per l'occasione tornano i conflitti di classe, i poveri e i ricchi, i cafoni e gli eruditi, addirittura i popolani e i principi. E una favoletta che somiglia un po' a quella del secondo episodio di Colpi di fulmine prodotto da De Laurentiis, con Lillo, autista popolano di un ambasciatore alla Santa Sede, Greg, che gli insegna come conquistare la bella popolana in una Roma. E’ un cinema oggi così lontano.

Una baia del Maryland piena di acqua tossica che produce esseri mutanti che ti entrano dappertutto è la base del fantascientifico eco-horror “The Bay” di Barry Levinson con Kristen Connolly, Kimberly Campbell, Christopher Denham, Michael Beasley, Andy Stahl, Mediaset Italia 2 alle 21,15. Ottime critiche.

alessandro siani il principe abusivo

Cine 34 alle 21,15 torna alle origini della rete con la classica commedia sexy dei fratelli Martino “La moglie in vacanza… l’amante in città”, pochade diretta da Sergio Martino con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Quando lo abbiamo presentato a Venezia abbiamo inutilmente atteso l’arrivo di Edwige. Cielo alle 21,20 propone un soft di Joe D’Amato, “Il fiore della passione” con Kristine Rose, Robert LaBrosse, Kristine Frischhertz, Jack Ciolino. C’è un galeotto che esce di prigione e la prima che si scopa è la moglie del fratello…

la moglie in vacanza… l’amante in citta 3

Su Tv2000 alle 21,20 ci sarebbe una commedia inglese, “Foster”, diretta da Jonathan Newman con Maurice Cole, Toni Collette, Ioan Gruffudd, Hayley Mills, Richard E. Grant, Anne Reid, dove un bambino di sette anni si presenta a casa dei genitori adottivi, disperati per la perdita del loro unico figlio, e riesce a salvare il loro rapporto.

Passiamo alla seconda serata col cartone animato coi cavalli liberi e selvaggi “Spirit” diretto da Elaine Bogan e Ennio Torresan, Italia 1 alle 22, 15. E’ semianimato invece il “Tom & Jerry” del 2021 diretto da Tim Story con i due celebri personaggi della MGM che interagiscono con Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, Ken Jeong, Pallavi Sharda. Come volete che sia…

la moglie in vacanza… l’amante in citta 2

Cine 34 alle 23,10 insiste col film che vede Edwige Fenech come protagonista di “La moglie vergine”, commedia sexy diretta da Marino Girolami con Renzo Montagnani, Eay Lovelock, Carroll Baker. Rete 4 alle 23,35 almeno si lancia nel bel thriller diretto da Alan J. Pakula e tratto da un giallo di John Grisham, “Il rapporto Pelican” con Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard, John Lithgow.

la moglie in vacanza… l’amante in citta

Rai Storia a mezzanotte in punta presenta il “Pavarotti” di Ron Howard. Un documentario sul mitico cantante italiano. Su Rai Movie alle 0,45 passa la commedia francese “AAA genero cercasi” di François Desagnat con Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François Deblock, Zabou Breitman.

Sicuramente più elegante del vecchio erotico pecoreccio italo-spagnolo “Erotic Family” di Mario Siciliano con Karin Well, George Ardisson, Raquel Evans, Bárbara Ben, Berta Cabré, Antonio Campa. Protagonista è una famiglia poco tradizionale. C’è una giovane moglie che ha un amante, la figlia che si droga, il figlio che si traveste da donna, la cameriera che è occupata col giardiniere, il maggiordomo che si scorda perfino dei pasti del cane di casa, un cocker bulimico e filosofo che commenta il tutto.

il rapporto pelican

L’arrivo di Carla, una lontana nipote che ha lasciato il marito in Sicilia e è scappata su una Porsche, confonde ancor più le acque, fino a quando riparte con il cocker e con il travestito. Molte scene sono girate a Lloret de Mar con interni in una casa di Roca Grossa, in Catalogna. Varie scene hard sono inserite di peso quando lo zio Xavier guarda i porno. Ma non li vedrete stasera, ovvio. Raquel Evans e Berta Cabré erano tra le rare attrici spagnoli che non avevano paura a mostrarsi nude.

A Giorgio Ardisson, come racconta nella sua biografia a Matt Blake, il film non lo aveva affatto divertito. “Perché era un rischio fare quel genere di film in quel periodo, spesso ti scoprivano quando gli inserti hard erano stati aggiunti”.

il rapporto pelican 1

Ma la vera bomba passa stanotte all’1, 35 su Rai Tre/Fuori orario, cioè il nuovissimo film di Albert Serra uscito a Cannes lo scorso maggio, “Pacifiction” con Benoît Magimel, alto commissario della repubblica francese a Tahiti, Sergi López. Occhio che dura 165 minuti. Un film parecchio stravagante.

Italia 1 alle 2, 30 propone invece “Cuore selvaggio”, capolavoro di David Lynch, tratto dal romanzo e dai personaggi di Barry Gifford, con Nicolas Cage come Sailor, il ragazzotto con la gialla di pelle di serpente appena uscito dalla prigione, Laura Dern come la sua innamorata Lula, Willem Dafoe come Bobby Perù dai denti marci e Isabella Rossellini come Perdita Durango, la sua pessima fidanzata. Mettiamoci anche Harry Dean Stanton, come sempre…

pacifiction

Inutile che vi dica che dentro a “Cuore selvaggio”, che aprì per sempre le porte del cinema moderno a noi vecchi cinéphiles, c’era già tutta la violenza e l’ironia del “Pulp Fiction” di Tarantino, anche se allora proprio un film come “Pulp Fiction” sembrò il nuovo assoluto. Rivisto però, “Cuore selvaggio” può rivelare una cupezza che alla prima visione scatenata, in quel di Cannes, non vedemmo, la stessa che può avere “Twin Peaks”, la serie che fece nascere tutta la fiction attuale.

pacifiction

E’ una cupezza autoriale che Tarantino non possiede, penso proprio perché più derivativo e post-lynchiano. Posso capire che vi piaccia di più ”Pulp Fiction”, ma, fidatevi, Tarantino e tanti altri non esisterebbero senza Lynch e senza “Cuore selvaggio”.

Chiudo con “Almost Blue”, bel thriller di Alex Infascelli con Lorenza Indovina, Andrea Di Stefano, Claudio Santamaria, Dario D'Ambrosio, Italia 1 alle 4,40, e con il raro “Agente speciale”, tardo film di Eric Rohmer con Katerina Didaskalu, Serge Renko, Cyrielle Clair, Grigori Manukov, Rai Tre alle 4, 50. Addirittura una storia di spie zariste nella Parigi del 1936.

isabella rossellini nicolas cage cuore selvaggio laura dern nicolas cage cuore selvaggio nicolas cage laura dern cuore selvaggio laura dern cuore selvaggio nicolas cage laura dern cuore selvaggio nicolas cage cuore selvaggio pacifiction