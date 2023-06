IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO SONO INDECISO SE SEGNALARVI LA BUFFA COMMEDIA AMERICANA DEL 1964 “ERASMO IL LENTIGGINOSO” O IL FENOMENALE “TOTÒ E PEPPINO DIVISI A BERLINO” UN INSTANT MOVIE COMICO LEGATO ALLA NASCITA DEL MURO DI BERLINO. COME SE UNO FACESSE IN POCHI GIORNI UN FILM COMICO SUL GOVERNO MELONI NELLA MASSERIA DI BRUNO VESPA - DI NOTTE ARRIVANO FILM CURIOSI, COME LO STREPITOSO EROTICO D’AUTORE SPAGNOLO “LA TETA Y LA LUNA” O IL FENOMENALE “VEDO NUDO”…- VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the crowded room

Che vediamo stasera? Io devo vedere la nuova serie di Appletv “The Crowded Room”, con Tom Holland, Amy Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane e Christopher Abbott, un crime, con un ragazzo rinchiuso in prigione per un’omicidio a Manhattan nel 1979 e una detective che indaga e cerca di capire se è davvero lui il colpevole, tratto da un romanzo di Daniel Keyes e sceneggiato da Akiva Goldsman.

the crowded room

La cosa più incredibile è la quantità di registi importanti che dirigono i dieci episodi, tutti nomi da Festival di Venezia, da Kornél Mundruzco (“Pieces of a Woman”) a Brady Corbet (”Vox Lux”, “L’infanzia di un capo”), da Mona Fastvold (“Il mondo che verrà”) a Alan Taylor (“I vestiti dell’imperatore”). Tutto ciò non basta ai critici americani che hanno duramente bastonato la serie ancor prima che arrivasse sulla piattaforma. Me la vedrò lo stesso. Perché assieme alla nuova stagione del cartoon di Zerocalcare su Netflix mi sembra la cosa che vada vista in questi giorni in tv.

saint x

Tra le altre serie vedo che passa “Lo sceicco” su Paramount. E’ una serie tedesca scritta e diretta da Dani Levy con Petra Schmidt-Schaller e Giuseppe Bonvissuti, dove una serie di bugie fanno passare una brutta avventura a una famiglia. Ancor meno interessante è il mystery vacanziero “Saint X” su Disney+ con Alycia Debnam Carey.

the villainess professione assassina 3

Da vedere, invece, ma è un film e non una serie, il violentissimo coreano “The Villainess – Professione assassina” diretto da Jeong Byeong-gil con Kim Ok-bin e Shin Ha-kyun. Ha voti altissimi tra i critici internazionali. Si potrebbe ricuperare anche un altro film coreano, “Hunt” diretto e interpretato da Lee Jung-jae, ma ha meno status.

erasmo il lentigginoso 1

E in chiaro in prima serata cosa vediamo? Sono indeciso se segnalarvi la buffa commedia americana del 1964 “Erasmo il lentigginoso” diretta da Henry Koster, Tv2000 alle 21, dove James Stewart si ritorva un figlio, Bill Mumy, talmente pazzo di Brigitte Bardot da scriverle e da andarla a trovare assieme al padre, commedia che all’epoca mi fece impazzire sia come fan di James Stewart sia come fan di Brigitte Bardot, o il fenomenale “Totò e Peppino divisi a Berlino” diretto da Giorgio Bianchi, Cine 34 alle 21, 15, che fu un vero e proprio instant movie comico legato alla nascita del Muro di Berlino.

toto' e peppino divisi a berlino 1

Come se uno facesse in pochi giorni un film comico sul governo Meloni che si riunisce nella masseria di Bruno Vespa (e poi se la prendono con Fabio Fazio…). Totò è prigioniero degli americani, Peppino dei russi. Si tenta addirittura uno scambio. Ma Totò è scambiato per l’Ammiraglio Canarinis e gli si chiede di decifrare dei segnali spia degli americani. Cercherà di farlo con la Smorfia, il decifratore dei numeri da giocare a lotto napoletano. Poi gli arriverà in soccorso in sogno una zia monaca defunta.

toto' e peppino divisi a berlino 2

Nemmeno fossimo in un film di Paolo Sorrentino. Per Paolo Isotta il film è un capolavoro. Circolano battute come “Io ho attraversato l’Alto Adige!”, “Il banco degli amputati”, “queste capsule col microfiglio…”. Da bambino, quando lo vidi, aveva anche un manifesto spettacolare e adoravo Totò e Peppini, non ci capii nulla, troppo legato alla situazione politica di Berlino divisa. Ma vedo che ci sono, oltre ai due protagonisti, Dante Maggio, Luigi Pavese, Carlo Pisacane…

peter rabbit

Su Iris alle 21 passa l’ottimo “The Game – Nessuna regola”, thriller di David Fincher girato subito dopo “Seven” che non ebbe lo stesso successo. Ma ci sono Michael Douglas alle prese con un gioco di ruolo criminale che gli cambia la vita, Sean Penn, Deborah Kara Unger appena uscita dal set di “Crash” di David Cronenberg, Armin Mueller-Stahl. Si rivede sempre volentieri, Trovo meno riusciti i pupazzoni del “Peter Rabbit” diretto da Will Gluck nel 2018 con Domnhall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Rai Gulp alle 21, 05.

hulk

Su Canale 20 alle 21, 05 vedo che ripassa “L’incredibile Hulk” nella versione meno nota, quella diretta da Louis Leterrier con Edward Norton , Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Robert Downey Jr, Tim Blake Nelson. E’ invece una bella sorpresa, e andrebbe rivisto, il film che rilanciò internazionlamente nel 1992 la carriera di Gianni Amelio, “Il ladro di bambini”, prodotto dalla Rai Due socialista di Giampaolo Sodano. A quel tempo le singole reti producevano i film, e per Rai Due lanciare il film a Cannes, dove vinse il Gran Prix della giuria, fu un vero e proprio evento.

IL LADRO DI BAMBINI AMELIO

Enrico Lo verso interpreta un giovane carabiniere che ha l’incarico di scortare a Civitavecchia, in un istituto per minori, due bambini, Valentina Scalici e Giuseppe Ieracitano, che hanno la mamma in prigione. Nel corso del viaggio i rapporti fra i bambini e il giovane carabiniere cambiano e si stabilisce fra di loro un rapporto più complesso e forte del previsto. Scritto da Rulli e Petraglia, leggo che la produzione spingeva affinché Amelio mettesse Antonio Banderas come protagonista.

alessandro gassman non odiare

Era molto interessato a farlo anche Massimo Troisi, ma era sotto contratto coi Cecchi Gori. Amelio aveva avuto sempre in testa Lo Verso. E Lo Verso fu. Ricordo che il film era uscito in Italia e non stava funzionando molto bene in sala. Non aveva un cast di volti noti e la storia sembrava fragile. Cannes dette totalmente una nuova vita al film.

Su Rai Movie alle 21, 10 è la buona occasione per vedere “Non odiare” di Mauro Mancini con Alessandro Gassman, Sara Serraiocco, Luka Zunic, dove si parte da un’idea interessante. Cosa farà un medico ebreo di fronte a un nazista vittima di un pirata della strada? Lo soccorrerà o no? Lo lascerà lì, diciamo, ma sarà poi assillato dai sensi di colpi e andrà, ahimé, a trovare la famiglia.

to rome with love

Su Canale 27 alle 21, 10 torna il non riuscito film a episodi girato a Roma da Woody Allen quando non era stato ancora travolto dal #metoo, “To Rome With Love”, con un cast che va da Ellen Page a Jesse Eisenberg, da Roberto Benigni a Penelope Criz, da Judy Davis a Greta Gerwig. Senza pensare a Antonio Albanese, Alessandra Mastronardi, Sergio Solli. Meglio rivedersi “Scream” di Wes Craven con David Arquette, Drew Barrymore, Neve Campbell, Courtney Cox, ormai un classico, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

BENIGNI IN MUTANDE IN TO ROME WITH LOVE

Su Rai Due alle 21, 20 compare un giallo sconosciuto, “Cristalli di memoria” di John Lyde con helena Mattsson, Corey Sevier. Boh! Su Rete 4 alle 21, 25 passa “Come un uragano” diretto da tal George C. Wolfe, un film sentimentalone con Richard Gere e Diane Lane che hanno un sacco di problemi ma con l’amore passa tutto. Alla fine, anche se è terribile, te lo vedi.

sei mai stata sulla luna

Su Rai Uno alle 21, 30 passa una commedia di Paolo Genovese, “Sei mai stata sulla luna?” con Raoul Bova in versione contadino (“Sì, spalo merda”), l’argentina Liz Solari come giornalista di Vogue, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Nino Frassica in versione contadino del sud. Non è bellissimo, ma si vede con piacere. Tutto girato in Puglia. Spero non vicino alla masseria di Bruno Vespa.

sei mai stata sulla luna?

In seconda serata troviamo su Rai Movie alle 22, 50 il poco visto “Niente può fermarci” di Luigi Cecinelli con Emanuele Propizio, Federico Costantini, Vincenzo Alfieri, Guglielmo Amendola nei ruoli di quattro ragazzi affetti da malattie diverse, il narcolettico, l’ossessivo-compulsivo, il malato di Internet, quello con la sindrome di Tourette, che evadono dalla struttura che li ospitava e partono per Ibiza. Su Italia 1 alle 23, 10 abbiamo il terribile, cafonissimo cartone animato “Gladiatori di Roma” di Iginio Straffi.

arrangiatevi 1

Cine 34 alle 23, 10 si lancia nel bellissimo “Arrangiatevi” diretto da Mauro Bolognini, scritto da De Bernardi e Benvenuti, tratto da una commedia, dove ritroviamo Peppino, come callista dei monsignori, e Totò, come suo suocero un po’ rincoglionito, in una Roma post-Legge Merlin, dove Peppino, che si è trasferito con la famiglia, ha affittato come abitazione quella che poco tempo prima era una casa chiusa, quella della Sora Gina. Ma non lo ha detto alla moglie, Laura Adani, che quando capirà prima farà una tragedia e poi aprirà le celebri “persiane chiuse” sfidando il mondo.

arrangiatevi

Partendo da questa situazione che oggi il pubblico non riesce più a afferrare, ahimé, si sviluppa un qui po quo continuo con Totò, che ricorda qualcosa legato alla casa dove abitano. “Eppure mi ricorda qualcosa…”. L’arrangiatevi del titolo, gridato ai maschi italiani da Laura Adani quando apre le finistre, rimanda quindi alla fine delle case chiuse e dell’amore a pagamento. Strepitosi Vittorio Caprioli e Franca Valeri.

the watcher 3

Su Iris alle 23, 40 trovate il thriller “The Watcher” diretto da Joe Charbanic con James Spader, Keanu Reeves, Marisa Tomei, Ernie Hudson con il poliziotto che non dorme e il serial killer. Rai Uno alle 23, 40 risponde con la commedia “The Big Wedding” di Juston Zacham con Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Ben Barnes, Katherine Heigl. Di notte arrivano film curiosi, come l’opera prima, e credo unica, del comico Simone Schettino, “Made in China Napoletano”, Rai Movie alle 0, 30, con Tosca D’Aquino, Benedetto Casillo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Gravina.

la teta y la luna

O lo strepitoso erotico d’autore “La teta y la luna” di Bigas Luna, il Tinto Brass spagnolo, con la stupenda Mathilda May, GPrard Darmon, Miguel Poveda, Rete 4 alle 0, 55, con un ragazzino che si innamora della bella Tete, che ha visto nuda con un seno strepitoso. Su La7D all’1 passa “La cena”, tarda commedia di Ettore Scola con Fabby Ardant, Stefania Sandrelli, Giancarlo Giannini e Vittorio Gassman. Cine 34 all’1, 15 spara il fenomenale “Vedo nudo”, prima delle commedie a episodi sul sesso del regista, con Nino Manfredi, Syklva Koscina, Enrico Maria Salerno, Veronique Vendell e Jimmy il Fenomeno.

vedo nudo 2

Rai Tre all’1, 25 propone addirittura “Il monello” di Charles Chaplin con Jackie Coogan, l’attore bambino che poi diventò brutto, grasso e pelato e finì a fare Zio Fester negli Addams televisivi. Dalle 2 alle 5 di notte passa di tutto. Dall’horror “Autopsy” di André Ovredal con Emile Hirsch e Brian Cox, Italia 1 alle 2, 25, a un capolavoro di Jean Vigo come “Zero in condotta”, Rai Tre alle 2, 35.

marisa mell bella, ricca, lieve difetto fisico, cerca anima gemella

Dal bellissimo film di Aki Kaurismaki “L’altro volto della speranza” con Sakari Kuosmanen e Sherwan Haji, Rai Tre alle 3, 15, al trashissimo “Bella, ricca, lieve difetto fisico, cerca anima gemella” di Nando Cicero, Cine 34 alle 3, 20, con Carlo Giuffré in mezzo a femministe, lesbiche, donne gigantesche, una galleria degli orrori (e delle paure maschili) che vede protagoniste Elena Fiore, Marisa Mell, Gina Rovere (la petomane), Erika Blanc.

Alla fine la moglie, Erika Blanc, si mette con Marisa Mell e l’uomo rimane solo. Ci sarebbe anche “Moglie nuda e siciliana” di Andrea Bianchi con Cristiana Borghi, Maria Pia Conte, Lucio Flauto, Lucia Como, Cine 34 alle 4, 55. Chiudo, Iris alle 5, con un raro film diretto e interpretato da Lello Arena, “Chiari di luna” con Tosca D’Aquino, Julia Nickson, Giovanni Mauriello, che era un simil Troisi. Mai visto.

