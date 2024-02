IL DIVANO DEI GIUSTI/1– CHE VEDIAMO STASERA? LO SO CHE C’È LA FINALE DI SANREMO. PERÒ C’È ANCHE, A SORPRESA, LA QUINTA PUNTATA DI “TRUE DETECTIVE” SU SKY. IMPERDIBILE - SU AMAZON ABBIAMO LA PRIMA DI “WONKA” E DI “ANATOMIA DI UNA CADUTA”, MA ANCHE I 4 EPISODI LA SERIE SUPERGAIA “I RAGAZZI FRANCESI”- ATTENZIONE CHE SU MUBI HANNO APPENA INSERITO “JULES ET JIM” E “DONNA FLOR E I SUOI DUE MARITI” CON LA SCANDALOSA E SEMPRE NUDA SONIA BRAGA. UNA SEX BOMB INCREDIBILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Lo so che stasera c’è la finale di Sanremo. Però c’è anche, a sorpresa, la quinta puntata di “True Detective” con Jodie Foster e Kali Reis su Sky. Imperdibile. Già vista. Tutta storia, dove finalmente si capisce qualcosa e ci si comincia a scivolare dentro il ghiaccio. Puntata che ci porterà dritti all’ultima di lunedì notte. Altrettanto imperdibile, presumo. Intanto su Amazon abbiamo la prima di “Wonka” con Timothy Chalamet. Non solo. Perché vedo che hanno appena inserito, sempre su Amazon, il fondamentale “Anatomia di una caduta” di Justine Trier con Sandra Huller, 5 nominations agli Oscar, e i ben quattro episodi per una nottata supergaia di “I ragazzi francesi” di Paul Granier e una marea di altri giovani registi.

Attenzione che su Mubi hanno appena inserito “Jules et Jim” di François Truffaut con Oskar Werner, Jeanne Moreau, Henri Serre. Qualcuno spieghi a Tarantino che, malgrado sia un genio del cinema, non riuscirà mai a girare oggi qualcosa come “Jules et Jim”. Temo che nessuno possa più riuscirci. Su Mubi passano anche “Brevi incontri”, terzo film diretto nel 1967 dalla mitica Kira Muratova con Nina Ruslanova, Vladimir Vysotsky e la stessa regista, e “Donna Flor e i suoi due mariti” diretto da Bruno Barreto, tratto dal best seller di Jorge Amado con la scandalosa e sempre nuda Sonia Braga, sex bomb incredibile che si divide tra il fantasma nudo del marito defunto, José Wilker, e il, nuovo marito, vestito, Mauro Mendonça.

Intanto Chico Buarque canta una delle sue canzoni più belle di sempre, “O que será”. Leggo che è tutto girato a Salvador de Bahia. Io credevo a Paratì. Mi sbagliavo, perché a Paratì Barreto ha girato il film successivo, il meno riuscito ma eroticissimo “Gabriela” con Sonia Braga e Marcello Mastroianni. Marcello, raccontano a Paratì, faceva il giro dei negozi dove vendevano cachaça. Su Netflix invece trovate la nuova serie “One Day”, ideata da Nicole Taylor, tratta dal libro di David Nichols e dal film che ne fece una decina d’anni fa Lone Scherfig con Anne Hathaway e Jim Sturgess, qui sostituiti da Leo Woodall e Ambika Mod.

La storia però è la stessa. Due ragazzi si incontrano, si amano, passano una notte insieme e si promettono di incontrarsi una volta all’anno per ritrovarsi e fare l’amore. Sarà il loro segreto. Ma ogni volta che si rivedono non saranno proprio quelli dell’anno prima. Nella serie seguiamo i due protagonisti dal 1988 al 2007. 91% di gradimento su Rotten Tomatoes. Da vedere.

