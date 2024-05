IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? FACILE. TUTTI A CANTARE LE CANZONI DEI BEATLES: SU DISNEY+ HANNO APPENA INSERITO IL VECCHIO FILM-CONCERTO DEL 1970, “LET IT BE”, IN UNA EDIZIONE RESTAURATA DA PETER JACKSON - SE I BEATLES VI SEMBRANO TROPPO ANTICHI, POTETE VEDERE SU SKY QUALCHE FILM ITALIANO RECENTE COME “PALAZZINA LAF” O “IL PUNTO DI RUGIADA” - VI SEGNALO ANCHE SU AMAZON L’HORROR “NIGHT SWIM”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the beatles - let it be

Che vediamo stasera? Facile. Stasera tutti a cantare le canzoni dei Beatles. Su Disney+ hanno appena inserito il vecchio film-concerto dei Beatles, in pratica è il loro ultimo film, “Let It Be”, diretto nel 1970 da Michael Lindsay Hogg in una edizione meravigliosamente restaurata da Peter Jackson. Lo stesso Peter Jackson, che ci aveva dato quel capolavoro di ricostruzione filologica che è “Get Back”, all’inizio del film, intervista il vecchio regista. La versione presentata da Disney + è quella uscita in sala di un’ora e 21 minuti.

the beatles - let it be

Ma leggo che la prima versione, montata dal regista con i Beatles era lunga tre ore e mezzo. Pensato come serie tv e girato in 16 mm, il film produsse la bellezza di 56 ore di girato audio-video e di 150 ore di audio, che Peter Jackson ha recuperato e rielaborato per costruire la sua versione di 7 ore di “Get Back”. Inutile che vi dica che “Let It Be” mostra quasi nulla rispetto a quello che ha recuperato Peter Jackson. Anche allora, ricordo, che non mi sembrò un capolavoro. Ma provate a vedere uno dopo l’altro il vecchio film e “Get Back”, che è in pratica una sorta di diario della lavorazione.

palazzina laf 4

Se i Beatles vi sembrano troppo antichi, potete vedere su Sky qualche film italiano recente. Come “Palazzina Laf” di Michele Riondino su una terribile storia legata all’Ilva, o l’ultimo film di Marco Risi, “Il punto di rugiada”, una specie di rilettura di “Primo amore” del padre Dino. Difficile fare commedia sugli anziani o sui padri.

il punto di rugiada 9

In un ricovero per anziani non abbiamo più i vecchi campioni dell’avanspettacolo e del teatro, ma un gruppo di anziani professionisti, un colonnello tutto d’un pezzo, un Eros Pagni strepitoso, un intrattenitore con capello tinto, Maurizio Micheli, un poeta, Luigi Diberti, che ha scordato tutto, perfino le sue poesie, che poi sono quelle dello zio Nelo Risi, un finto cinico, Massimo De Francovich, che si diletta di fotografia, lo faceva anche Dino, che si chiama anche lui, ma guarda…, Dino e guarda tutti con occhi tra il benevolo e il chirurgico non facendo sconti a nessuno.

night swim

C’è per fortuna qualche signora ex-attrice, come la mitica Erica Blanc (la vediamo in un suo vecchio horror anni ’60, credo “La vendetta di Lady Morgan” di Massimo Pupillo), o ragazze d’età, Elena Cotta, Gloria Coco, Paila Pavese, a rallegrare la situazione troppo maschile. E’ un film che va visto e capito pensando al rapporto che aveva Marco Risi con il padre e lo zio. Vi segnalo su Amazon l’horror recentisismo “Night Swim” di Bryce McGuire con Wyatt Russell e Kerry Condon.

il punto di rugiada night swim

night swim night swim night swim il punto di rugiada 8 il punto di rugiada 2 il punto di rugiada 3 il punto di rugiada 4 il punto di rugiada 5 il punto di rugiada 6 the beatles - let it be palazzina laf 10 il punto di rugiada 7 palazzina laf 1 palazzina laf 6 palazzina laf 7 palazzina laf 8 palazzina laf 3 the beatles - let it be the beatles - let it be