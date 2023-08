IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA IN TV? SU IRIS ALLE 21 È SPUNTATO UN CAPOLAVORO COME “ZODIAC” DI DAVID FINCHER – SU RAI STORIA ALLE 21,10 VA IN ONDA L’ULTIMO FILM GIRATO DA MONICA VITTI PRIMA DELLA MALATTIA, “FLIRT” – ALLE 23,15 SU RETE 4 APPARE IL CAPOLAVORO DI CARLO VERDONE “BIANCO, ROSSO E VERDONE”. E SU RAI TRE ALLE 23,45 AVVERTITE DAGO CHE PASSA IL MIGLIOR FILM INTERPRETATO DA TERESA SAPONANGELO, “IL BUCO IN TESTA” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera in tv? A parte che mi stavo rivedendo in tv la seconda stagione di “White Lotus” con grande piacere, vedo che in chiaro su Iris alle 21 è spuntato un capolavoro come “Zodiac” di David Fincher, 158’ di grande cinema con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey jr., Anthony Edwards, Brian Cox. Confesso che a una certa mi sono sempre addormentato vedendolo, ma ogni volta ci ricasco. Ottimo anche come preparazione al nuovo film di Fincher che vedremo a Venezia, “The Killer”.

Su Canale 20 alle 21 magari non vi addormentate con “Survivor”, spy-thriller diretto da James McTeigue con Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, James D'Arcy, Angela Bassett, Robert Forster, dove si cerca di sventare l'ennesimo attacco terroristico.

Su Rai Movie alle 21,10 troverete ormai superata la commedia di satira politica “Benvenuto, presidente!” di Riccardo Milani con Claudio Bisio uomo della strada che diventa presidente solo perché si chiama Giuseppe Garibaldi, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, Remo Girone, Massimo Popolizio, Piera Degli Esposti.

Fa un po’ effetto, però, vedere Omero Antonutti, l'attore sacro dei Taviani appena scomparso, usato come l'Ivano Marescotti nei film di Checco Zalone, anche se un altro attore nobile e teatrale come Massimo Popolizio, invece, funziona benissimo come leader di partito romano e cafone alla Fiorito, ruolo che aveva già messo a punto con "Il Divo" di Sorrentino. E comunque, certo, siamo contenti di vedere in un piccolo ruolo un grande del teatro napoletano (e del cinema trash: "Arrapaho") come Gigio Morra.

Insomma. Siamo finiti dentro un'operazione curiosa e studiato molto a tavolino. Se certe cose nel film sono giuste e riuscite, anche le più banali, come la battuta di Bisio "Voglio andare a letto con la coscienza pulita" e la risposta di Popolizio "Tranquilla... Coscienza... no, questa non la conosco", o la perfetta trovata iniziale del neo Presidente che decide di togliersi i troppi soldi che guadagna, 239.000 euro all'anno, altre, come l'entrata in scena dei Poteri Forti, un quartetto che vede assieme Gianni Rondolino, Lina Wertmuller, Pupi Avati e Steve Della Casa, o quella dell'agente deviato Gianni Cavina, altro attore defunto, che sogni gli anni '70 quando la gente si poteva liquidare con un caffettino, sono trovate che non dico due maestri come Age e Scarpelli, ma nemmeno Castellacci e Pingitore in "Attenti a quei P2", maledetto film su Licio Gelli e i suoi confratelli, avrebbero mai fatto.

Su Rai Storia alle 21,10 va in onda l’ultimo film girato da Monica Vitti prima della malattia, “Flirt” diretto dal suo compagno Roberto Russo con Monica Vitti, lo svizzero Jean-Luc Bideau, Alessandro Haber, Eros Pagni. Musiche di Francesco De Gregori. “Una storiellina buona al più per un episodio di un film a sketch di dieci anni fa, seceneggiata scolasticamente, diretta con meticolosità grigia nel gioco puntuale del campo controcampo”, scriveva Giovanni Buttafava sul vecchio “Patalogo”.

Ricordo invece carino “Magic in the Moonlight”, ennesima comemdia di Woody Allen con Emma Stone, Colin Firth, Eileen Atkins, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater, Canale 27 alle 21, 10. Mi rivedrei subito però il fantascientifico “Il villaggio dei dannati” diretto da John Carpenter con Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski, remake di un celebre film inglese diretto nel 1960 da Wolf Rilla con George Sanders.

Su Cine 34 alle 21,15 trovate “L’insegnante al mare con tutta la classe” di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi, Alvaro Vitali, Anna Maria Rizzoli, Marco Gelardini, Gisella Sofio. Divertente, con la Rizzolona nudissima dietro le rocce e Alvaro che si consola con Francesca Romana Coluzzi.

Su Cielo alle 21, 15 si passa al thriller erotico con “Spiando Marina” di Sergio Martino con Debora Caprioglio, Steve Bond, Sharon Twomey, Leonardo Treviglio, ambientato a Buenos Aires, dove un ex poliziotto della narcotici di Miami deve uccidere l’amante padrone della bonissima vicina di casa con la quale ha una bollente relazione. “Deborah Caprioglio, per quanto svestita, è erotica come Orietta Berti quando fa i tortellini” (“Film”).

Mai passato un tv. Su Tv2000 alle 21,20 passa la commedia vecchiotta ma ben fatta “Mister Hobbs va in vacanza” diretta da Henry Koster con James Stewart, Maureen O'Hara, John McGiver, John Saxon. Su Rete 4 alle 21,25 il fortunato “Da grande”, opera seconda di Franco Amurri con Renato Pozzetto, Giulia Boschi, Ottavia Piccolo, Alessandro Haber, Joska Versari, dove un bambino di otto anni che non si sente bene con la propria età diventa improvvisamente un quarantenne col corpo e la faccia di Pozzetto. Mi vedrei anche “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica: Allerta rossa in Africa nera” di Nicolas Bedos con Jean Dujardin, Pierre Niney, Natacha Lindinger, Melodie Casta, Wladimir Yordanoff, Rai Tre alle 21, 25.

Passiamo alla seconda serata. Rai 4 alle 22,50 presenta “Un giorno di ordinaria follia” di Joel Schumacher con Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, Rachel Ticotin, dove Michael Douglas scapoccia nel traffico cittadino e si comporta come un autista romano nelle ore di punta.

Su Rai Movie alle 22,55 la bella commedia diretta da Massimo Gaudioso “Un paese quasi perfetto” con Fabio Volo, Carlo Buccirosso, Silvio Orlando, Nando Paone, Miriam Leone, dove la presenza di un medico può salvare l’economia di un paese della Basilicata. Su Cine 34 alle 23 il volgarissimo vizietto-movie “Scusi lei è normale?” di Umberto Lenzi con Annamaria Rizzoli, Renzo Montagnani, Enzo Cerusico, Ray Lovelock, Aldo Maccione.

Alle 23,15 su Rete 4 appare il capolavoro di Carlo Verdone “Bianco, rosso e verdone” con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Milena Vukotic, Irina Sanpiter, Angelo Infanti. Impossibile non rivederlo. Lo sapete. Su Italia 1 alle 23,55 trovate il sentimentale piuttosto ignoto “L’amore è un trucco”, diretto da i Ken Kwapis con Fran Drescher, Timothy Dalton, Ian McNeice, Patrick Malahide.

Su Rai Tre alle 23,45 avvertite Dago che passa il miglior film interpretato da Teresa Saponangelo, “Il buco in testa”, di Antonio Capuano con Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, dove Teresa interpreta la figlia di un poliziotto ucciso durante una manifestazione che attende di incontrare l’assassino del padre, l’uomo che le ha rovinato la vita. Film bellissimo, assurdamente non presentato a Venezia, Teresa strepitosa.

Su Iris a mezzanotte avete il thriller di Ridley Scott “Nessuna verità” con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Golshifteh Farahani, Mark Strong. Avvertite Elly Schlein, grande fan di Andrea Delogu, che su Rai Movie alle 0,40 passa “Divorzio a Las Vegas” di Umberto Carteni con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gian Marco Tognazzi.

Rai Tre all’1,45 passa “Il Messia” di Roberto Rossellini con Pier Maria Rossi, Mita Ungaro, Carlos de Carvalho, Fausto Di Bella, Vernon Dobtcheff, musiche di Mario Nascimbene. Allora ci sembrò bellissimo. Andrebbe rivisto. Italia 1 alle 2,50 presenta invece il giallo scritto da Oreste Ded Fornari “Delitti e profumi” diretto da Vittorio De Sisti con Jerry Calà, Umberto Smaila, Mara Venier, Eva Grimaldi, Lucrezia Lante Della Rovere. Così così.

Chiudo col “Socrate” di Roberto Rossellini con Jean Sylvère, Anne Caprile, Ricardo Palacios, Beppe Mannaiuolo, Rai Tre alle 4, 05, altro film che non rivedo da allora e che ricordo come bellissimo. Magari non lo era affatto, ma il faccione di Jean Sylvère era favoloso. I ragazzacci preferiranno il raro “Il colpaccio” di Bruno Paolinelli con Al Cliver, Carole André, Claudine Auger, William Berger, Francesco Casaretti, Iris alle 5, 15. Credo di non averlo mai visto.

