Marco Giusti per Dagospia

marvelous mrs maisel 3

Che vediamo stasera in tv se non andiamo al cinema? Tra le serie o vi sparate, come fa Dago, l'ultima stagione di "The Marvelous Mrs Maisel" con Rachel Brosnhan su Amazon Prime, o vi buttate su "Beef" con Steven Yeun e Ali Wong, la serie di Netflix sulla guerra personale scatenata da un piccolo incidente d'auto fra due cittadini che sta facendo impazzire i maggiori critici americani.

transatlantic netflix

Ieri mi sono visto le prime quattro puntate di "Transatlantic", Netflix, una serie ideata e scritta da Anna Winger e Daniel Hendler (il Lemony Snicket di "Una serie di sfortunati eventi"), dove una curiosa compagnia formata da una ricca giovane svalvolata americana, Gillian Jacobs, un giovane addetto all'ambasciata gay (ma lo nasconde), Cory Michael Smith (già bambino attore in "Carol" e "Wonderstruck" di Tdd Haynes) un ebreo tedesco bonazzo, Lucas Englander, cercano di salvare in quel di Marsiglia, prima dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, i migliori cervelli d'Europa, da Marc Chagall a Max Ernst, da André Breton a Walter Benjamin.

transatlantic netflix

Piuttosto bizzarro vedere ricostruita in una serie Netflix la morte di Benjamin, qui interpretato dall'attore di culto tedesco Moritz Bleibtreu ("Soul Kitchen"), mentre sta per passare il confine spagnolo. Lo segnalo a Aldo Grasso. La serie non è il massimo della credibilità storica, ma è leggera quanto basta per essere vista la sera e sofisticata quel tanto per farci vedere qualcosa che ci fa sentire intelligenti.

