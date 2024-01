IL DIVANO DEI GIUSTI /2 – E IN CHIARO CHE VEDIAMO? C’È POCHINO. UNA DELLE PROPOSTE PIÙ INVITANTI È IL CLAMOROSO “SESSOMATTO” – ALTERNATIVE? AVETE ANCHE “SCUOLA DI POLIZIA”, IL PRIMO DELLA SERIE, O “EX. AMICI COME PRIMA” DOVE I VANZINA SI PERMETTONO UNA SERIE DI BATTUTE E DI OSSERVAZIONI CHE NON TROVIAMO PROPRIO NELLE COMMEDIE DI AUTORI PIÙ GIOVANI (“SONO ANDATO A LETTO CON UN PREMIER... COME UNA ESCORT!”) – IN SECONDA SERATA TORNA LAURA ANTONELLI CON “CASTA E PURA” MA OCCHIO A MADONNA ATTRICE IN “WHO’S THAT GIRL?”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro che vediamo? C’è pochino. Una delle proposte più invitanti è il clamoroso film a episodi dedicati al sesso “Sessomatto” di Dino Risi con Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Paola Borboni, Alberto Lionello, Duilio Del Prete, Cine 34 alle 21, 15, dove Risi ritornava al modello vincente di “Vedo nudo” ma in un periodo completamente diverso. Laura Antonelli, star del film, era appena esplosa con Malizia, Giancarlo Giannini, invece, con Mimì Metallurgico. Un film quindi costruito per grandi incassi con le due star del momento.

Risi ricordava che Laura Antonelli “aveva quel che si chiama il sex-appeal, non aveva una bellezza tremenda, aveva una bellezza dolce, piaceva ai bambini e ai vecchi. Aveva il senso del comico, era ironica. Recitava bene, era brava, aveva una sua allure che funzionava. Già allora era un po’ demodé, un po’ antica, non andava al passo coi tempi”. Ma la scena del donatore di sperma italiano all’estero che si eccita pensando a lei suora col seno scoperto vale quasi tutto il film.

Carinissimo su Italia 1 alle 21, 20 il cartone animato musicarello “Sing” di Garth Jennings con gli animali che cantano. Su Rete 4 alle 21, 25 passa il mai visto “I bambini della speranza” di Michael Samuels con Thomas Kretschmann, Romola Garai, Iain Glen, Tim McInnerny, Marcel Sabat, dove un gruppo di bambini ebrei polacchi sopravvissuti ai campi di concentramento viene posteggiato in Inghilterra per quattro mesi prima di capire chi possa adottarli.

Alternative? Ci sarebbe “Il fuggitivo” di Andrew Davis con Tommy Lee Jones a caccia di Harrison Ford, Joe Pantoliano, Julianne Moore, Iris alle 21. Funziona sempre. Su Canale 27 alle 21, 10 torvate ancora “Scuola di polizia”, il primo film della serie diretto da Hugh Wilson con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow. Occhio al cameo di Georgina Spelvin, mitica protagonista di “Gola profonda”, “The Devil in Miss Jones”, “Serena”.

Su Rai Movie alle 21, 10 la vanzinata della sera è “Ex. Amici come prima”, diretto da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Tosca D'Aquino, sequel di “EX” di Fausto Brizzi. E’ una commedia dove, finalmente, si parla anche di politica e non solo di corna. "Amm'a magnà!" grida ferocemente Tosca D'Aquino al marito, Vincenzo Salemme, fresco eurodeputato meridionale ("da Praiano a Bruxelles..."), che si vorrebbe opporre agli intrallazzi della politica italiana.

I Vanzina si permettono qui una serie di battute e di osservazioni sulla realtà italiana che non troviamo proprio nelle commedie di autori più giovani, forse troppo abituati all'autocensura, ma neanche nei film dei nostri autori da festival (Virzì escluso). Quando Salemme scopre che la sua partner di una notte, Natasha Stefanenko, è il primo ministro dei Paesi Baltici se ne esce con un "Sono andato a letto con un premier... come una escort!". Ma è notevole anche un conclusivo "In Italia le scopate di un premier non fanno proprio notizia". E’ così…

Su cielo alle 21, 15 il folle “le mani di una donna sola” di Nello Rossati con Vanni Materassi, Marina Frajese, Bibi Cassanelli, Cristiana Borghi. Marina Frajese, che proprio in quegli anni, siamo nel 1979, stava scivolando nell’hard, ha il ruolo della Contessa Fabiani, nobile lesbica che ospita uno scrittore alcolizzato e sua moglie nel suo albergo in riva al mare. Visto che i due sono in crisi si butta sulla moglie, tal Bibi Cassanelli, scatenando le ire della sua amante, Cristiana Borghi che, per vendetta, si mette con il marito, Vanni Materassi, al suo primo e ultimo film da protagonista.

Ci sono anche i pazzi di un manicomio vicino che vedono tutto questo gran trombare inversione zombi daranno vita a un finale sanguinolento che spiegherà l’oscuro titolo. Il film ha dei fan e sembra che non esista in versione hard. Girato, leggo, a Portonovo nelle Marche.

Passiamo alla seconda serata col documentario “Grazia Deledda la rivoluzionaria” diretto da Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli nel 2021, Rai Storia alle 22, 40. Su Rai Movie alle 22, 50 passa invece la commedia ispirata al libro di Michele Serra sui rapporti tra genitori e figli “Gli sdraiati”, diretto da Francesca Archibugi, scritto da Francesco Piccolo con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio Alberti. Diciamo che i radical chic milanesi che fanno tv e i problemi coi loro figli fancazzisti del Liceo Manzoni che, giustamente, non li reggono, non sono la mia priorità. Anche se il film è una commedia superiore alla media rispetto a quelle che vediamo.

E non è che Archibugi&Co stiano mettendo in scena un romanzo di Walter Veltroni. Cioè, non siamo nel ridicolo romano de sinistra. E è pure evidente che Francesca Archibugi offre alla trama del film una sorta di mappa di Milano assolutamente credibile, con tanto di spostamenti in bicicletta e a piedi dei suoi protagonisti. E riconosciamo, infine, che le presenze di Cochi come Pinin, ex-suocero di Giorgio Selva, il personaggio interpretato da Bisio, e di Antonia Truppo, sua vecchia amante povera e meridionale nonché madre della bella ragazza che piace proprio a suo figlio Tito, Gaddo Bacchini, rendono il film qualcosa in più rispetto alle aspettative. Ma non riesco a interessarmi proprio alla buona borghesia milanese cresciuta con Serra e Fazio aspettando la fine di Berlusconi e l’arrivo di Pisapia e Sala.

Su Rete 4 alle 23, 45 ci sarebbe il bel poliziesco di Carl Franklin “Out of Time” con Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain, Alex Carter. Torna Laura Antonelli in “Casta e pura” di Salvatore Samperi con Fernando Rey, Massimo Ranieri, Enzo Cannavale, Christian De Sica, Cine 34 alle 23, 40. Dice l’attrice al “Corriere della Sera”: “Sono passati quasi dieci anni dal mio incontro sul set con Samperi e ci siamo immediatamente ritrovati. I nostri caratteri sono simili, entrambi parliamo poco e siamo chiusi. Durante la lavorazione ci capiamo al volo, senza bisogno di spiegazioni tecniche, prove e riprove”.

Notevole tutto il cast intorno, da Fernando Rey a Massimo Ranieri, appena uscito dal teatro con Strehler (“c’è del perfezionismo incredibile in questa ex-star, mi ha colpito vedere questa rigenerazione!”), da Christian de Sica a Enzo Cannavale. C’è pure Valeria Fabrizi con delle mutande trasparenti che “richiamano la mano morta del figliastro Sergio Di Pinto” (scrive Carlo Avondola). Su Rai Movie alle 0, 40 passa “C’est la vie” di Eric Toledano e Olivier Nakache, la coppia di autori di “Quasi amici”, con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Hélène Vincent.

Cine 34 all’1, 20 ripropone il primo film di Pio e Amedeo, “Amici come prima” diretto da Enrico Lando (e Fausto Brizzi) da un soggetto di Pietro Valsecchi, con Pio D'Antini, Amedeo Greco, Alessandra Mastronardi, Massimo Popolizio, Maria Di Biase. Iris alle 2 ci porta sul Titanic per l’erotico di Bigas Luna “L’immagine del desiderio”, con Aitana Sánchez-Gijón, Olivier Martinez, Romane Bohringer, Giorgio Gobbi, Aldo Maccione. Per vedere Madonna attrice dovete aspettare fino alle 3, 10 su Italia 1, quando passa “Who’s That Girl?” di James Foley con Madonna, Griffin Dunne, Haviland Morris, John McMartin.

Rete 4 alle 3, 35 propone invece un vecchio film di Pingitore, “Ciao marziano”, un quasi Flaiano (insomma…) con Pippo Franco, Silvia Dionisio, Isabella Biagini, Bombolo, Aldo Giuffrè. Fermi tutti che alle 4, 45 su Italia 1 passerà addirittura "Sposerò Simon Le Bon” di Carlo Cotti con Barbara Blanc, Federica Izzo, Luca Lionello. Avevo promesso più volte a Carlo Cotti di intervistarlo a Stracult sul film…

Chiudo con l’unico film di fantascienza diretto da Howard Hawks, anche se lo fa firmare al montatore Christian Nyby, “La cosa da un altro mondo” con Kenneth Tobey, Margaret Sheridan, Robert Cornthwaite, Douglas Spencer, James Young e James Arness come la Cosa, Rai 3 alle 5, 15. Hawks tolse i primi piani della Cosa. Non funzionavano. Così c’era anche più mistero. Nelle scene che vedono la Cosa molto ridotta di altezza, al posto di James Arness c’è Billy Curtis. Buona notte.

