IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – E IN CHIARO CHE VEDIAMO? SU TELE SAN MARINO, SE RIUSCITE A TROVARLA SUL TELEVISORE, ALLE 21 AVETE UN CLASSICONE COME “CASABLANCA” – SU CINE 34 ALLE 21 PASSA IL CINEPANETTONE “A NATALE MI SPOSO”, CHE RIMARRÀ CELEBRE PER LA SCENA DOVE A BOLDI (PUPAZZO DI NEVE) VIENE INFILATA UNA SCOPA NEL CULO – SU CIELO ALLE 23,30 TORNA “SCARLET DIVA”, OPERA PRIMA DI ASIA ARGENTO CON VERA GEMMA E JEAN SHEPARD. FORSE LA COSA PIÙ STRACULT DELLA SERATA – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

casablanca 2

E in chiaro che vediamo? Su Tele San Marino, se riuscite a trovarla sul televisore, alle 21 avete un classicone come “Casablanca” di Michael Curtiz con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Sydney Greenstreet. Preferite il più fresco, ma certo non superiore, “Original Sin”, remake del celebre “La mia droga si chiama Julie” di François Truffaut, tratto dal romanzo di Cornell Woolrich, qui scritto e diretto da Michael Cristofer e interpretato da Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane, Jack Thompson, Iris alle 21?

BOGART CASABLANCA

Sembra che sia terribile (“il solo peccato originale che possiede è quello di annoiarci fino alle lacrime”), ma Angelina sempre nuda che scopa con Banderas magari è un bello spettacolo. Leggo che Angelina chiese di poter girare la scena senza cerotti copri genitali e cose del genere. Solo una piccolissima troupe e scene molto realistiche fra i due. Si parlò anche di sesso dal vero.

Il povero regista, con queste immagini troppo hot, per non far vietare il film, dovette togliere le parti troppo hot. E la scena, insomma, è una scopata da film del tutto normale. Ma se volete vedere la scena originale lui ce l’ha nella copia non tagliata.

Su Cine 34 alle 21 passa invece il cinepanettone “A Natale mi sposo” di Paolo Costella con Elisabetta Canalis, Massimo Boldi, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Massimo Ceccherini, che rimarrà celebre per la scena dove a Boldi -pupazzo di neve - viene infilata una scopa nel culo e per la presenza di una marea di siure e meno siure ragazze berlusconiane tutte raccolte in una assurda festa natalizia.

ocean’s 13

Su Canale 20 alle 21, 05 avete l’action “G.I. Joe: La nascita del cobra” di Stephen Sommers con Adewale Akinnuoye-Agbaje, Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Byung-hun Lee. Solo per appassionati. Rai Movie alle 21,10 presenta lo stravagante “Attop di fede” di Roxann Dawson con Chrissy Metz, Josh Lucas, Marcel Ruiz, Topher Grace, Mike Colter, Sam Trammell, dove una madre pregando, salva dalla morte per affogamento il figlio adottivo caduto nel Missouri. Mah?

harry potter e i doni della morte – parte i

Meglio puntare sul sicuro, cioè su “Ocean’s 13” di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Elliott Gould, Canale 27 alle 21,10. Su La7 alle 21,15 passa lo spionistico-comedy “Bad Company – Protocollo Praga” di Joel Schumacher con Anthony Hopkins, Chris Rock, Matthew Marsh, Kerry Washington, dove un agente segreto viene rimpiazzato dal fratello gemello cialtrone. Da vedere? Insomma… Così così il violento western moderno di David Von Ancken con Liam Neeson e Pierce Brosnan che se le danno di santa ragione, Michael Wincott, Xander Berkeley, Ed Lauter, Tom Noonan e Anjelica Huston, Cielo alle 21,15.

harry potter e i doni della morte – parte i.

Italia 1 alle 21,15 propone la prima parte (erano due…) di “Harry Potter e i doni della morte” di David Yates con Emma Watson, Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Rupert Grint. Ma ve lo ricordate davvero? Su Rai4 alle 21,20 passa il curioso “Inheritance – Eredità” di Vaughn Stein con Lily Collins, Connie Nielsen, Simon Pegg, Chace Crawford, Marque Richardson, dove l’eredità di una ragazza è una sorta di bunker dove il padre teneva prigioniero un uomo da trent’anni. E le chiede di continuare con la galera del poveretto. Non mi ricordo affatto come finiva, ma certo l’inizio era piuttosto stravagante.

scarlet diva 1

Passiamo alla seconda serata con una valanga di repliche. Posso segnalarvi la commedia Universal “Tammy, fiore selvaggio” di Joseph Pevney con Debbie Reynolds giovanissima innamorata di Leslie Nielsen in versione seria. Ci sono pure Walter Brennan, Mildred Natwick, Craig Hill, Tv2000 alle 22,55. Molto visto il Salemme della seconda serata,

con Vincenzo Salemme, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Manuela Arcuri. Nando Paone e Massimo Ceccherini fanno le vecchie zie. Su Cielo alle 23,30 torna “Scarlet Diva”, opera prima di Asia Argento con la stessa Asia, Vera Gemma, Jean Shepard, Daria Nicolodi, Leo Gullotta, Fabio Camilli, forse la cosa più stracult della serata. Sorta di sua autobiografia pre-Morganiana con tanto di finto Weinstein, finti e veri amori, molto sinceri, un po’ di Dogma, un po’ di mamma Daria, il padre Dario produttore, molte scopate, sue e di Vera Gemma, e con battute di culto come “Il nostro è un amore impossibbbile!”.

scarlet diva

Misto di sincerità e autoesaltazione continua, il film oscilla tra scene forti e riuscite e altre dove la messa in scena non riesce a raccontare quello che lei ha in testa. Così è terribile l’incontro con Weinstein, ma è bellissima la scena dove si depila in bagno, non funziona l’amore per il cantante americano, ma è fenomenale l’apparizione di Vera Gemma con scopatona col bruto. Invedibili Paolo Bonacelli come critico svizzero (ruolo rifiutato da Tatti Sanguineti) e Leo Gullotta come dottore (“abortino”), ma grande la prima apparizione con scopata tra Tricky e Asia. E’ Asia.

asia argento scarlet diva

Su LA7 alle 23,30 piacerà a tutti, penso, il filmone “Allarme rosso” di Tony Scott con Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza. Divertente, su Cine 34 alle 0,45, “Viuuulentemente mia” di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Laura Antonelli, Roberto Della Casa, Christian De Sica, Sandro Ghiani. Quando Diego era Diego.

Su Rete 4 alle 0,50 passa “Inconceivable” di Jonathan Baker con Nicolas Cage, Gina Gershon, Nicky Whelan, Faye Dunaway, Natalie Eva Marie, Leah Huebner, una di quelle storie dove qualcuno, in questo caso una donna, si lega troppo a una famiglia e un rapporto che sembrava civile e normale diventa qualcosa di morboso. Così così, ma leggo che è girato in 15 giorni.

scarlet diva

Su Tv8 all’1 un’altra commedia natalizia, “Natale e altri problemi” di Jonathan Wright con Alicia Witt, Mark Wiebe, Scott Gibson, Susan Hogan, Richard Fitzpatrick, Lawrence Dane. Non ha nessuno status. Applausi a Rai Movie che almeno all’1,10 presenta uno dei grandi film dell’appena scomparso Ryan O’Neal, cioè “Ma papà ti manda sola?” o “What’s Up, Doc?”, screwball comedy diretta da Peter Bogdanovich, scritta da Buck Henry, interpretata da Barbra Streisand, Ryan O'Neal, Madeline Kahn, Kenneth Mars, Austin Pendleton. Faceva molto ridere allora.

Su Iris alle 2,15 il modesto “Il mistero della pietra magica”, film per ragazzini diretto da Robert Rodriguez con Jimmy Bennett, Kat Dennings, Trevor Gagnon, James Spader, William H. Macy. Rai 4 alle 2, 40 rispolvera un po’ inutilmente (a quell’ora?) “Dogman” di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi.

una strega in paradiso. 3

Inutile anche rispolverare il bellissimo “Sweeney Todd”, opera musicale diretta da Tim Burton con Johnny Depp amcora funzionante, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen. Oscuro e terribile. Su Rete 4 alle 3,15 ricompare addirittura uno degli ultimi film di Bernardo Bertolucci, “L’assedio” con Bernardo Bertolucci con David Thewlis e Thandie Newton protagonisti, due grandi attori che si sono rivelati col tempo, Claudio Santamaria, John C. Ojwang. Non lo vedo da quando uscì. Ricordo bene che era la storia di un compositore inglese, David Thewlis, che abita al centro di Roma, che si innamora della complicata ragazza africana che ha assunto come cameriera. Ma il rapporto fra i due non è semplice. E’ già un film chiuso in un micromondo come saranno “Dreamers” e “Io e te”.

una strega in paradiso. 2

Su Cine 34 alle 3, 45 passa addirittura l’unico film che vede protagoniste le Sorelle Bandiera, “L’importante è non farsi notare” diretto da Romolo Guerrieri con Neil Hansen, Mauro Bronchi, Tito Leduc, le Tre Bandiera, Maria Grazia Buccella, Laura Trotter, Marilda Donà, Peter Boom. Stracultissimo. Per chi si svegli alle 5 ci sarebbe su Rai Movie la commedia di Richard Quine “Una strega in paradiso” con James Stewart, Kim Novak, Jack Lemmon, Ernie Kovacs, Elsa Lanchester. Molto divertente.

una strega in paradiso. 1