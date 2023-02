IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – IN CHIARO QUESTA SERA IL FILM PIÙ SCATENATO E FOLLE È IL GIGANTESCO “MEKTOUB, MY LOVE. PARTE I” DI ABDELLATIF KECHICHE, CHE SI SOFFERMA PER TRE ORE SUL CORPO OPULENTO E SUL SEDERE DELLA BELLISSIMA OPHÉLIE BAU CHE BALLA E SI DIMENA. ALLA FACCIA DEL #METOO – IN PRIMA SERATA LA DOPPIETTA CON LINO BANFI “SPAGHETTI A MEZZANOTTE” E “CORNETTI ALLA CREMA”. OPPURE “JOHN WICK – CAPITOLO 2”, CON UNA CLAUDIA GERINI, REGINETTA DELLA CAMORRA, CHE SI SPOGLIA NUDA PER ENTRARE NELLA VASCA DA BAGNO... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

pride and glory. il prezzo dell’onor

Il consiglio che vi posso darvi stasera, anche se ci sono anche buoni film in prima serata, penso al poliziesco “Pride and Glory” diretto nel 2008 Gavin O’Connor con Colin Farrel, Edward Norton, Jon Voight, Noah Emmerich, Jennifer Ehle su Warner tv alle 21, “Gli spietati” di Clint Eastwood con Clint, Gene Hackman, Morgan Freeman e uno strepitoso Richard Harris, Iris alle 21, è concentrarvi sul film più scatenato e folle del gruppo. Cioè il gigantesco “Mektoub, My Love. Parte I” di Abdellatif Kechiche con la conturbante Ophélie Bau, Shain Boumedine, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard su Cielo alle 23,15. Alla faccia del #metoo, scrissi quando uscì.

Il cinema di Abdellatif Kechiche è sempre molesto sul corpo femminile, soprattutto sui sederi delle sue protagoniste. Lo sappiamo. Stavolta si sofferma per tre ore sul corpo opulento e sul sedere della bellissima Ophélie Bau che balla e si dimena. Tre ore favolose per i suoi fan e molto meno per chi detesta il lato voyeuristico di Kechiche. Tratto da un romanzo autobiografico di François Bégaudeau, “La Blessure, la vrai”, e pensato come la prima parte di un trittico dal regista, ha da subito già diviso il pubblico, come accadde con “La vie d’Adèle”.

mektoub my love 1

Questo è una sorta di educazione sentimentale e artistica, ambientata nel 1994, a Séte, nel Sud della Francia, per il protagonista, il giovane Amin, interpretato da Shain Boumedine, che si muove tra un’aspirazione alla purezza letteraria o cinematografica che sia e l’attrazione per la bella Ophélie, cioè Ophélie Bau, la nuova nudissima star lanciata da Kechiche con mutande e calzoncini sempre troppo stretti.

Ma ci sono anche molte altre belle ragazze che si muovono attorno a Amin e al suo bel cugino Toni, Salim Kechiouche, sciupafemmine che non la smette di imitare la celebre camminata di Aldo Maccione, detta La classe. Nel sud della Francia sono davvero coatti e Aldo è il loro idolo da sempre. Ma Amin, giovane sceneggiatore che vive a Parigi e che è tornato a Séte per passare l’estate con la famiglia in attesa del suo esordio, sembra più interessato a guardarle, a fotografarle tutte queste belle ragazze.

mektoub my love copia 2

Diviso appunto fra una crescita sentimentale o artistica. C’è anche Charlotte, però, che sembra piacergli. Personaggio di bellezza quasi rohmeriana. Ma poi, su tutto e su tutte, trionfa Ophélie, l’amica di infanzia, che balla al palo della lap dance con dei calzoncini troppo stretti che fanno esplodere qualsiasi cosa. Purtroppo sappiate che non vedrete mai la il sequel, “Mektoub, my love Parte II”, perché la protagonista Ophélie Bau si è fortemente incazzata con il regista che ha inserito una sua vera scena di sesso nel film e alla prima a Cannes ormai tre anni fa uscì proprio furiosa dalla sala per non fare più ritorno. E il povero Kechiche ha cercato di togliere lei dal suo film per farlo uscire, ma lei e il suo sedere erano ovunque.

In prima serata vi segnalo anche il thriller “Kidnap” di Luis Prieto con Halle Berry, Lew Temple, Patrick Kearns, Christopher Berry, Canale 20 alle 21,05, la doppietta “Spaghetti a mezzanotte” di Sergio Martino con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Alida Chelli, Teo Teocoli + “Cornetti alla crema” di Sergio Martino con Lino Banfi su Cine 34 dalle 21.

Su Cielo alle 21,15 occhio alla versione moderna e piccantina di Biancaneve a opera di Anne Fontaine, cioè “Bianca come la neve” con Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling, Damien Bonnard. Su 7Gold alle 21, 15 avete un thriller dal bel cast ma dalla scarsa fama, “Levity” di Ed Solomon con Billy Bob Thornton, Morgan Freeman, Holly Hunter, Kirsten Dunst, Manuel Aranguiz.

mektoub my love culo di ophelie bau

Italia 1 alle 21,20 lancia il fenomenale, per i fan del genere, “John Wick – Capitolo 2” di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Ruby Rose, Ian McShane, John Leguizamo, Laurence Fishburne. Il film mi fece impazzire quando uscì. Tutto girato a Roma. Wow! Beh, quando Claudia Gerini, reginetta della camorra, si spoglia nuda per entrare nella vasca da bagno come una matrona romana‎ sotto gli occhi di John Wick-Keanu Reeves venuto lì per farla secca si sfiora il sublime.

il cast di mektoub my love a cannes

Per non parlare di Franco Nero direttore dell'hotel dei killer a Roma e di Riccardo Scamarcio che abita direttamente allo GNAM di Roma, fatto passare per casetta sua a New York e discute davanti all’Ercole e Luca di Canova o a una grande tela innocente di Fattori. Ma, a parte il divertimento del pubblico italiano di fronte alle sparatorie nelle catacombe o per i tetti di Roma o allo GNAM in mezzo alle opere del nostro 800 e 900, col sangue che schizza sulle parete sotto gli occhi La lettrice di Corcos o all’Ercole saettante di Bourdelle, a parte qualche pregevole apparizione, Ian MacShane, John Leguizamo, Peter Stormare, Laurence Fishbourne, Common come bodyguard della Gerini, non è che si vada molto oltre il solito videogame per ragazzini con una vagonata assurda di morti ammazzati.

E, senza fare i moralisti, può non risultare simpatico tutto questo sparare con schizzi di sangue tra le meravigliose statue dello GNAM o le colonne di Zorio e il pavimento di vetro di Pirri.

john wick – capitolo 2

Nella notte vi segnalo su Rete 4 alle 2,45 un capolavoro del trash come “I magnifici Brutos del West” di Marino Girolami con I Brutos, Giacomo Rossi Stuart, Emma Penella, Darry Cowl. Fu lì che Aldo Maccione capì che doveva fare il cinema e staccarsi dal gruppo. Mi raccontò il produttore e direttore del primo villaggio western romano, Alvaro Mancori, che, visto che era andato in America a studiare appunto i villaggi western, quando lo chiamarono da Roma per dire se fare o no il film dei Brutos, lui capì Beatles e disse di sì. Poi arrivò a Roma e si rese conto…

claudia gerini nuda in john wick capitolo secondo

Su Cine 34 alle 4,05 avete il miglior western di Tonino Valerii, “I giorni dell’ira” con Giuliano Gemma, Lee Van Cleef, Walter Rilla, Christa Linder, Ennio Balbo, Lukas Ammann, che segnò il primo e unico incontra tra due miti del tempo, lee Van Cleef, appena uscito dai film di leone e Gemma, uscito dai Rin go di Duccio Tessari. Gemma è una specie di figlioccio, orfano, di Lee Van Cleef. Ma nel finale arriverà ovviamente il regolamento di conti. Ricordo che il film era vietato ai 14 anni a causa di un “figlio di…” che dicono a Gemma e non riuscii a vedere il film quando uscì. Ci rimasi malissimo.

claudia gerini in john wick capitolo secondo

E’ un polar famoso “Esecutore oltre la legge” di Georges Lautner con Alain Delon, Mireille Darc, Claude Brasseur, Nicoletta Machiavelli, Rete 4 alle 4,35. I “seni di ghiaccio” del titolo francese saranno quelli di Mireille Darc. Ma è notevole anche l’apparizione della cara Nicoletta Machiavelli. Non posso non chiudere sul famoso, e da tempo invedibile, “Il rompiballe” di Edouard Molinaro con Jacques Brel, aspirante suicida per amore che rompe le scatole al serissimo killer Lino Ventura. Clamoroso. Certo, lo trovate un po’ tardino, Iris alle 5,45.

john wick capitolo secondo keanu reeves john wick capitolo secondo keanu reeves john wick capitolo secondo copia claudia gerini si spoglia in john wick capitolo secondo 3 claudia gerini si spoglia in john wick capitolo secondo 2 claudia gerini si spoglia in john wick capitolo secondo