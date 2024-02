IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? SU CINE 34 ALLE 21 TORNA IL SEMPRE DIVERTENTE “7 CHILI IN 7 GIORNI”, CIOÈ POZZETTO E VERDONE CHE FANNO DIMAGRIRE I CICCIONI – SE NON L’AVETE MAI VISTO, POTETE SCOPRIRE IL GRANDE MUSICAL AMERICANO DELLA MGM SU CANALE 27 ALLE 21,10 CON “CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA” – NELLA NOTTE PASSA L'OPERA SECONDA DI PAOLO RUFFINI, “TUTTO MOLTO BELLO”, CON FRANK MATANO, CHIARA FRANCINI E... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro stasera che vediamo? Su Cine 34 alle 21 torna il sempre divertente “7 chili in 7 giorni”, cioè Pozzetto e Verdone che fanno dimagrire i ciccioni diretti da Luca, il fratello di Carlo. Magari con una mano dello stesso Carlo per le battute, le situazioni comiche. Tra gli altri attori troviamo Tiziana Pini, Silvia Annichiarico, Salvatore Porcaro, la Sora Lella, Franco Diogene, Giuseppe D’Aloja detto “Pino il Mostro”, quello che aveva tatuato sul petto “donna che tradisce non merita perdono”.

Su Tele San Marino alle 21 avete il raro “Io confesso” di Alfred Hitchcock con Montgomery Clift, Anne Baxter, Karl Malden, Brian Aherne, O.E. Hasse, Roger Dann. Incolpato di un furto che non ha commesso, padre Logan, cioè Montgomery Clift, non può giustificarsi con la polizia senza rivelare il segreto del vero colpevole sentito durante la confessione.

Quando eravamo in un paese più cattolico tutto questo ci sembrava ovvio. Oggi per le confessioni dobbiamo aspettare gli inviati di Report. Non ricordo bellissimo il “Jane Eyre” di Franco Zeffirelli con Charlotte Gainsbourg, William Hurt, Anna Paquin e la stangona Elle Macpherson, che venne suggerita a Zeffirelli, si dice, dall’avvocato Agnelli in persona. E le venne subito trovato il giusto ruolo.

Su Canale 20 alle 21,05 passa un thriller che non conosco, “The Doorman”, diretto nel 2020 da Ryûhei Kitamura con Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie, Rupert Evans, Julian Feder, David Sakurai. Di scena è una portiera, ex sergente militare, che si trova a difendere da sola una serie di opere d’arte di valore che hanno puntato una banda di ladri. Ma è Pasqua, il palazzo è vuoto, e l’unica in grado di menare le mani è lei.

Se non l’avete mai visto, e mi sembra strano, potete scoprire il grande musical americano della MGM su Canale 27 alle 21,10 con “Cantando sotto la pioggia” di Stanley Donen e Gene Kelly con Gene Kelly, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Donald O'Connor, Millard Mitchell, Cyd Charisse. Capolavoro non solo del musical. E grande film sul cinema nel suo passaggio dal sonoro al parlato.

Su Rai Storia alle 21,10 avete anche uno dei migliori film di Francesco Rosi, “Il caso Mattei” con Gian Maria Volonté, Luigi Squarzina, Peter Baldin, Franco Graziosi. Costruito benissimo, alternando l’idea del film-inchiesta a delle vere trovate di messa in scena. Volonté strepitoso. Rai Movie alle 21,10 avrà i suoi giusti spettatori per “Mia e il leone bianco” di Gilles de Maistre con Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Daniah De Villiers, Ryan McLennan. I fan di Dwayne Johnson impazziranno per “Snitch – L’infiltrato” di Ric Roman Waugh con Dwayne Johnson che si infiltra tra i narcotrafficanti per salvare il figlio da una serie di pesanti accuse che lo vedono colpevole. Ma ci sono anche Susan Sarandon, Jon Bernthal, Benjamin Bratt, Barry Pepper e il mitico Michael Kenneth Williams.

La7 alle 21,15 prepara per stasera “La duchessa”, biopic diretto da Saul Dibb con Keira Knightley come Lady Georgiana Spencer Duchessa di Devonshire, Ralph Fiennes, Dominic Cooper, Charlotte Rampling, Hayley Atwell. Italia 1 alle 21,20 punta a un buon ascolto con un superaction come “Barry Seal – Una storia americana” diretto da Doug Liman con Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons e Caleb Landry Jones, il protagonista di “Dogman”. Su Tv2000 alle 21,20 altre avventure regali di un a giovane Elisabetta in libera uscita, “Una notte con la regina” diretto da Julian Jarrold con Sarah Gadon, Emily Watson, Rupert Everett, Jack Reynor, Bel Powley, Roger Allam.

Passiamo alla seconda serata con l’avventuroso “Rob Roy” di Michael Caton-Jones con Liam Neeson in versione eroe scozzese del 700 alle prese con un prestito che non ha restituito a un nobile marchese, Jessica Lange, Tim Roth, John Hurt, Eric Stoltz. Leggo che è uno dei migliori copioni degli ultimi anni. Scritto da Alan Sharp. Occhio.

Iris alle 23, 25 propone il thriller “Seduzione pericolosa” di Harold Becker con Al Pacino, Ellen Barkin, John Goodman, Michael Rooker, William Hickey, Richard jenkins, con Al Pacino poliziotto a caccia di un serial killer che si innamora di una pericolosa e affascinante sospettata. Torna Carlo Verdone in versione presentatore della tv del dolore con “Perdiamoci di vista” con Asia Argento che fa la paraplegica, Aldo Maccione, Sonia Gessner, Cine 34 alle 23, 40.

Su Rete 4 alle 0,50 passa “Ordinary Love” di Lisa Barros D'Sa e Glenn Leyburn con Liam Neeson, Lesley Manville, David Wilmot, Amit Shah, Lalor Roddy, Geraldine McAlinden, dove una vecchia e affiatata coppia è messa a dura prova dal tumore di lei. Finalmente Liam Neeson recita. Cine 34 all’1,55 passa “Tutto molto bello” opera seconda di Paolo Ruffini che si ripresentava qui a un anno di distanza dal successo (sei milioni di euro) del suo film precedente, “Fuga di cervelli”, sbertucciato da critica e blogger, e una manciata di mesi dopo il clamoroso “topa meravigliosa” detto ai David a Sophia Loren (“Non capisco questo idioma” fu la risposta).

Assieme a Paolo Ruffini c’è la superstella (allora) Frank Matano e varie celebrità di “Colorado”, Gianluca Fubelli detto Scintilla, Angelo Pintus e Chiara Francini. Giuseppe e Anna, cioè Paolino e Chiara Francini, bravissima, aspettano un bambino e sono già all’ospedale con i genitori di lei, il coattissimo Marcello di Paolo Calabresi pieno di forfora (“A stronzo! Te sdrumo!”) ruba la scena a tutti ovviamente (“lo chiameremo Gervinho”), quando, complice un altro padre in attesa, Antonio, cioè Frank Matano, i due padri escono dall’ospedale e saranno risucchiati in un vertice di follia che li farà tornare solo la mattina dopo vestiti rispettivamente da Beep Beep e da Heidi.

Tutto il film sta appunto nel lungo viaggio nella notte di Giuseppe, serissimo funzionario delle entrate con camicia e cravatta, del più pazzo Antonio, e nei folli incontri che fanno. Con Eros, cioè Scintilla, cantante fallimentare che ha una folle passione per Pupo, se lo è perfino tatuato sul braccio. Con Serafino, cioè Angelo Pintus, fidanzato pazzo di una ragazza amata da Eros. Con un emiro, Ahmed Hafiene, che rapirà i due per portarli alla sua festa dei sosia, solo perché ha notato che il ciuffo instancabilmente ribelle di Guseppe/Paolino è identico a quello di Beep Beep. Ovviamente alla visione per soli critici di allora non si sentiva ridere nessuno e il film rimase un oggetto indecifrabile per i più.

Rai Tre alle 2,20 propone il raro “Fiamme sul mare” diretto nel 1947 da Michal Waszynski, grande amico di Orson Welles, e Vittorio Cottafavi con Carlo Ninchi, Edda Albertini, Felice Romano, Piero Palermini, Silvana Jachino e Giacomo Rondinella.

Così così il giallo dei Vanzina “Sotto il vestito niente 2 – L’ultima sfilata” diretto da Carlo Vanzina con Francesco Montanari, Vanessa Hessler, Richard E. Grant, Giselda Volodi, Virginie Marsan e Francesco Barilli in versione attore.

Ricordo divertente “Commedia sexy” diretto da Claudio Bigagli con Alessandro Benvenuti, Ricky Tognazzi, Elena Sofia Ricci, Roberto Brunetti alias il Patata e Micaela Ramazzotti, dove una ventenne amante di un quarantenne scatena una serie di situazioni tutte legate al sesso. Ottimo il trans, Juana Jimenez, che si presenta con un “Sono l’uomo pipistrello, con la frusta e con l’augello”, ma ottima anche Elena Sofia Ricci in un ruolo alla Edwige Fenech.

Rai Tre alle 3,30 si butta su un antico, ma imperdibile “Ballerine” diretto nel 1936 da Gustav Machatý con Mussia Andreis, Marianna Bardas, Giorgio Bianchi, Oreste Bilancia, Gianni Biraghi. L’aiuto alla regia è addirittura Mario Monicelli. Ricordo molto buono il polar di José Giovanni “Due contro la città” con Jean Gabin, Alain Delon, Mimsy Farmer, Victor Lanoux, Michel Bouquet, Ilaria Occhini.

Chiuderei col trashissimo “Da Scaramouche or se vuoi l’assoluzione baciar devi sto… cordone!” diretto da Gianfranco Baldanello con Stelvio Rosi che fa Scaramouche, Franca Gonella che fa la bella e Mario Brega e Rolando De Santis detto “Er Chiodo” che fanno i due attori comici che accompagnano il protagonista, battezzati nel film Quattropalle e Diarrea, Cine 34 alle 4, 45. Ma vedo che alle 5,30 su Iris passa il primo e ultimo film con le arboriane Sorelle Bandiera, “L’importante è non farsi notare”, diretto da Romolo Guerrieri con Neil Hansen, Mauro Bronchi, Tito Leduc, Maria Grazia Buccella, Laura Trotter. Non era un capolavoro, però…

