IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? IN PRIMA SERATA TROVIAMO SU IRIS ALLE 21 “NATO IL QUATTRO LUGLIO” - CINE 34 ALLE 21 RISPONDE CON “LA CASA DI FAMIGLIA” - SU CANALE 20, ALLE 21, AVETE “IL CORVO”, SFORTUNATO FANTASY DOVE VENNE UCCISO SUL SET IL POVERO BRANDON LEE – SU ITALIA 1 ALLE 21:20 VI POTETE DIVERTIRE CON “2 FAST 2 FURIOUS” – SU RAI MOVIE ALLE 2:55 IL FILM STRACULTISSIMO SULLA PIAGA DELLE PROSTITUTE MINORENNI “STORIE DI VITA E MALAVITA” - VIDEO!

Marco Giusti per Dagospia

nato il 4 luglio 5

Che vediamo stasera dopo la quinta e ultima puntata di “The Idol” che ovviamente non ci perderemo per nulla al mondo? In chiaro in prima serata troviamo su Iris alle 21, ma guarda un po’, “Nato il quattro luglio” di Oliver Stone con Tom Cruise, Caroline Kava, Willem Dafoe, Tom Berenger, Raymond J. Barry, Kyra Sedgwick, grande affresco dell’America post-Vietnam tratta dall’autobiografia e dalla storia esemplare di Ron Kovic, partito volontario per il Vietnam e tornato paralizzato in carrozzella pronto prima a cadere nella depressione più nera poi a trovare una speranza di futuro nell’attivismo politico. Il film vinse due Oscar, miglior regia e miglior montaggio. In un primo tempo il regista doveva essere William Friedkin e il protagonista Al Pacino.

nato il 4 luglio 4

Cine 34 alle 21 risponde con una commedia italiana moderna, “La casa di famiglia”, diretta da Augusto Fornari con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo, Matilde Gioli, Luigi Diberti, dove quattro fratelli con padre in coma, dopo che gli hanno venduto la casa e i mobili rimangono non poco sorpresi dal fatto che il vecchio genitore si sia ripreso e voglia tornare a casa sua. Ma quale casa?

nato il 4 luglio 2

Su Canale 20 alle 21, 05 avete “Il corvo”, lo sfortunato fantasy diretto da Alex Proyas dove venne ucciso sul set il povero Brandon Lee, con Michael Wincott, Rochelle Davis, Ernie Hudson. Da rivedere. Mi rivedrei volentieri anche il tardo western civile “Io sono la legge” diretto nel 1970 da Michael Winner negli stessi set di “Ro Lobo” di Howard Hawks e scritto da Gerald Wilson, con Burt Lancaster come lo sceriffo buono a caccia di un gruppo di rispettabili cittadini di Maddox che hanno ucciso un innocente, Robert Ryan come lo sceriffo di Maddox, Lee J. Cobb, Robert Duvall, Sheree North, Albert Salmi, Joseph Wiseman e Richard Jordan al suo primo film.

la scuola serale 3

Commedia scolastica con un gruppo di disadattati di varie età è invece “La scuola serale”, diretta da Malcolm D. Lee con Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Romany Malco, Al Madrigal, Mary Lynn Rajskub, Canale 27 alle 21, 10- “Between Us”, opera prima del 2021 di Jude Bauman con Jean-François Stévenin, Iris Jodorowsky, Amandine Noworyta, William Mesguic, è una commedia francese dove due ragazze lesbiche che avrebbero voluto, alla faccia della Meloni, fare un figlio con la procreazione assistita, si ritrovano a affittare, per soldi, una parte della casa a un maschio.

Se amate il cinema d’arte e sperimentale posso segnalarvi “Atlantide” di Yuri Ancarani con Daniele Barison, Maila Dabalà, Bianka Berenyi, Jacopo Torcellan, Rai 5 alle 21, 15, girato senza sceneggiatura nella laguna di Venezia. La prima parte è un po’ lenta, poi migliore. Al Festival di Venezia piacque molto.

Sotto il segno del pericolo 1

La 7 alle 21, 15 presenta un giallone tratto da un romanzo di Tom Clancy che funziona anche se l’avete visto mille volte, “Sotto il segno del pericolo” diretto da Phillip Noyce, scritto da John Milius, con Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones. Se vi piace il genere non è male neanche il secondo Fast and Furious, intitolato “2 Fast 2 Furious”, ma diretto dal John Singleton di “BoyzN the Hood”, con Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris, Michael Ealy, Devon Aoki, Italia 1 alle 21, 20.

Sotto il segno del pericolo 2

Passiamo alla seconda serata dove vedo che brilla l’interessante “I peggiori”, opera prima di Vincenzo Alfieri con Lino Guanciale, Vincenzo Alfieri, Miriam Candurro, Antonella Attili, Tommaso Ragno, Cine 34 alle 22, 50. Un po’ nuova commedia napoletana, un po’ nuova commedia coi supereroi romani alla Jeeg. Condito di battute anche divertenti, “Tu ci hai troppo entusiamo per uno che guadagna 500 euro al mese” o “Gotham City è più sicura di Napoli? - No, ma a livello di microcriminalità stanno messi meglio…”.

Sotto il segno del pericolo 3

I peggiori ci gioca con il cinema di genere, soprattutto con il nuovo filone alla Deadpool, ma in realtà lo stile sembra più vicino a quello delle webseries dove da tempo lo stesso Alfieri si muove come regista e protagonista, come Forse sono io, dove interpreta un personaggio che si chiama Mike Miele.

E Miele è il cognome anche dei due protagonisti del film, due fratelli trentenni e scombinati, appunto Vincenzo Alfieri e Lino Guanciale, cresciuti a Roma, ma tornati a Napoli per crescere la sorellina tredicenne Chiara, interpretata da Sara Tancredi, che è forse quella con più sale in zucca della famiglia. La mamma dei tre se ne è andata dopo un brutto scandalo tipo quello del Madoff dei Parioli, che ha reso il cognome della famiglia qualcosa di velenoso. I due fratelli si arrangiano in una Napoli che non sarà Gotham City, ma certo ci va vicina.

2 fast 2 furious.

Alfieri lavoricchia da avvocato per 500 euro al mese, anzi 520 precisa. Guanciale fa lavori saltuari poco pagati, come il manovale per un’impresa di costruzioni truffaldine. Si ritrovano un po’ per caso a diventare degli eroi del web proprio con un colpo alla ditta dove lavora Gaunciale e diventeranno così I Demolitori, giustizieri mascherati, su commissione però, con le maschere di Maradona, in una città dove i torti sono tanti e la polizia ha spesso le mani legati, come nei film di Lucisano.

2 fast 2 furious

I Demolitori diventano così pedine dalla parte della giustizia nella guerra che un onesto commissario napoletano, Biagio Izzo finalmente in un ruolo serio, ha intrapreso contro una potente palazzinara corrotta, Antonella Attili, e i suoi uomini, capitanati da Tommaso Ragno.

Su Rai Movie alle 22, 55 torna il vecchio “I comanceros” di Michael Curtiz con John Wayne, Lee Marvin, Stuart Whitman, Ina Balin, Nehemiah Persoff, Michael Ansara. Su Tv8 alle 23, 15 appare un film di Michela Andreozzi, il terzo da regista, “Genitori vs Influencer” con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica.

JOHN CENA FAST AND FURIOUS

Magari vi interessa di più l’horror “Final Destination” di James Wong con Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Daniel Roebuck, Italia 1 alle 23, 40. Su Canale Nove alle 23, 40 lo spionistico con uomini della Cia e regolamenti di conti “The November Man” di Roger Donaldson con Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Will Patton, Caterina Scorsone.

Su La7 alle 23, 50 un altro legal thriller ottimo per le tarde serate degli avvocati italiani, “Conflitto di classe” di Michael Apted con Gene Hackman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Colin Friels, Joanna Merlin. Qui si scontrano un celebre avvocato e sua figlia.

il corvo

Divertente. E’ un legal thriller, anche se storico, pure “The Conspirator” di Robert Redford, dove il giovane avvocato James McAvoy si ritrova a difendere una donna, Robin Wright, rea solo di aver ospitato l’assassino di Lincoln, John Wilkes Booth, a casa sua. Ci sono anche Alexis Bledel, Justin Long, Evan Rachel Wood, Norman Reedus, Kevin Cline, Danny Huston, Rai Movie alle 0, 50.

il corvo 2

Nella notte più fonda, Rete 4 alle 2, 10, torna un classico dei sub-decameron, “Metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno” di Bitto Albertini con Antonio Cantafora, Margareth Rose Keil, Mario Frera, Fortunato Arena. Piuttosto rara anche la commedia “Due sul pianerottolo” di Mario Amendola con Erminio Macario in coppia con Rita Pavone, Margherita Fumero, Gianni Agus. Cine 34 alle 2,40.

il corvo 4

Stracultissimo il film sulla piaga delle prostitute minorenni prodotto da Adelina Tattilo “Storie di vita e malavita” di Carlo Lizzani con Cinzia Mambretti, Cristina Moranzoni, Annarita Grapputo, Anna Curti, Daniela Grassini, Rai Movie alle 2, 55. Su Iris alle 2, 55 trovate “Il pescatore di sogni”, diretto da Lasse Hallström e tratto d aun best seller americano, con Emily Blunt, Ewan McGregor, Kristin Scott Thomas, Tom Mison, Rachael Stirling.

storie di vita e malavita 6

Chiudo con un capolavoro western di Fritz Lang come “Rancho Notorious” con Marlene Dietrich, Mel Ferrer, Arthur Kennedy, Gloria Henry, William Frawley, tutto ambientato in una città di banditi con Marlene Dietrich che fa girare la ruota della fortuna e se la gioca tra i due maschi del posto, il vanitoso Mel Ferrer e il digrignante, ammalato di revenge, Arthur Kennedy, che Goffredo Fofi definiva "come un John Wayne finito nel bel mezzo di una tragedia di Kleist".

storie di vita e malavita 2 storie di vita e malavita 1 storie di vita e malavita 4 storie di vita e malavita 3