IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – GRANDE SCELTA SULLE PIATTAFORME. SU SKY, AD ESEMPIO, AVETE IL DIVERTENTE FILM PER TUTTA LA FAMIGLIA “IL TALENTO DI MR CROCODILE”, CON JAVIER BARDEM CHE FA IL MAGO DI SECONDA CATEGORIA E UN COCCODRILLO TIMIDO CHE SI RIFIUTA DI CANTARE IN PUBBLICO – IL FILM CHE RIVEDREI STASERA, ANZI VEDREI VISTO CHE NON ME LO RICORDO PROPRIO PIÙ, È, SU MUBI, LO STREPITOSO “DARLING” DIRETTO NEL 1964 DA JOHN SCHLESINGER… - VIDEO