Marco Giusti per Dagospia

Extraction 2 chris hemsworth

Che vediamo stasera? Certo sarà difficile replicare la scena kolossal vista in tv ieri sera della diretta dell’Aida all’Arena di Verona con Genny Sangiuliano con lo smoking stretto che assieme a Sofia Loren scappava per non prendere la grandine. Scena da accostare al finale di “Arrapaho” di Ciro Ippolito, dove è di scena proprio l’Aida all’Arena di Verona eseguita di fonte a Arrapaho e Scella Pezzata.

Su Netflix, oltre alle nuove puntate della sesta stagione di “Black Mirror”, avete il nuovissimo action prodotto e scritto dai fratelli Russo, “Extraction 2”, diretto da Sam Hargrave con Chris Hemsworth come Tyler Rake e la bella Goshifteh Farahani. In America lo hanno fatto uscire anche in sala. Da noi è solo su Netflix.

carla juri in wetlands 2

Su Amazon prime avete parecchia scelta soprattutto tra i film da noleggiare. Titoli nuovissimi come “Dungeons & Dragons”, “Super Mario Bros the Movie”, “L’esorcista del Papa” con Russell Crowe, “65 fuga dalla terra”, “Air” con Matt Damon e Ben Affleck, “Tramite amicizia” di Alessandro Siani.

Occhio che su Mubi ieri sera mi sono visto lo scatenato film tedesco “Wetlands” diretto nel 2013 da David Wnendt e interpretato dalla clamorosa Carla Juri che inizia con la protagonista che si infila un dito proprio nel buco del… perché ha un problema di emorroidi e inizia a raccontarci la sua storia che ruota tutta attorno alle sue parti intime, tra scopate, bagni sporchi, e maniaci che la vogliono depilare proprio lì, fino a quando finisce all’ospedale per farsi operare al sedere e si innamora di un infermiere.

carla juri in wetlands

In tutto questo sogna che i genitori, separati, si rimettano insieme. A parte i temi un po’ schifosetti – c’è anche uno che adora farsi fare la cacca addosso dalle ragazze, e l’ossessione per il buco del… – è un film divertente e molto, molto libero su temi abbastanza assurdi. Devo dire che i film di Mubi, quasi sempre poveri ma su temi forti e con scene spinte, funzionano un po’ come i film supertrash degli anni ’70 che ti vedi per distenderti un po’.

