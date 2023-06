IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – IN CHIARO CHE CI VEDIAMO STASERA? RETE 4 PROPONE IN PRIMA SERATA LA COMMEDIA VANZINIANA A EPISODI “BUONA GIORNATA”. RICORDERETE IL GRIDO DI BATTAGLIA DEL PRINCIPE ASCANIO GAETANI CAVALLINI, INTERPRETATO DA CHRISTIAN DE SICA: “VAFFACANCULO TE E STA BUCIONA CO’ LE CIAVATTE!” – CINE 34 ALLE 21,15 OFFRE IL CLAMOROSO “L’INSEGNANTE BALLA… CON TUTTA LA CLASSE”. TRIONFO DEL FONDOSCHIENA DI NADIA CASSINI. NOTEVOLE ANCHE L’APPORTO DI GEGIA, GIOVANISSIMA. SCRIVEVA ROBERTO D’AGOSTINO UN SECOLO FA: “È LEI, LOLITA DEL PECOREGGIO SCORREGGIONE, LA MADRE DI TUTTE LE AMBRE” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

aaa genero cercasi 1

E in chiaro che ci vediamo stasera in prima serata? Se Rai Uno alle 21,25 propone la commedia francese praticamente inedita “AAA genero cercasi” di François Desagnat con Kad Merad, lo Zalone francese, Pauline Etienne, Julie Gayet, François Deblock, Zabou Breitman, Rete 4 risponde alle 21,25 con la commedia vanziniana a episodi “Buona giornata”, girato dieci anni fa da Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lino Banfi, Maurizio Mattioli, Teresa Mannino.

buona giornata 2

Forse ricorderete il grido di battaglia del Principe Ascanio Gaetani Cavallini, interpretato da Christian De Sica, "Vaffacanculo te e sta buciona co' le ciavatte!", in reazione alla proposta di matrimonio di una cafona arricchita che vende mutande in centro con madre, appunto, inciabattata. Un principe, anche se decaduto, è sempre un principe. Ma non è male nemmeno la promessa di Diego Abatantuono alla figlia: "Quando sentirò nitrire i caciocavalli ti comprerò un San Bernardo!".

Di fronte a questo 53esimo film dei fratelli Vanzina, che vedeva il ritorno in ditta di Christian De Sica dopo dodici anni di cinepanettoni, ma anche quelli di Lino Banfi a personaggi del suo eroico passato, di Diego Abatantuono nella Puglia originaria di tutti i terruncielli, la consacrazione di Maurizio Mattioli come nuovo cafone romano evasore totale negli anni di Monti e Passera, l'eterna pochade franco-napoletana di Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino, non si può rimanere indifferenti.

buona giornata 26

Certo, non tutto è nuovissimo e non tutto è perfetto, non si crede ad esempio a Paolo Conticini, pisano, che fa il tifoso della Fiorentina e pretende dalla sua donna, Chiara Francini, di ripetere tutto quello che ha fatto in trasferta l'anno prima a Verona per Chievo-Fiorentina, corna comprese, ma in generale è tale il piacere di ritrovarci in un mondo che ben conosciamo e dove ritroviamo comici che così tanto ci hanno divertito che non possiamo non trovarci a casa.

buona giornata 6

Ottimo poi l'episodio politico di Lino Banfi, dove fa un senatore della maggioranza, cioè di centrodestra, tal Lo Bianco, che chiama alla raccolta i fedeli del partito per non essere spedito come dovrebbe in galera dalla votazione in Senato per il suo arresto. Sotto di un voto, recupera il malatissimo senatore veneto Zonin. Ma, disgrazia vuole che gli muoia il fido senatore Molteni, il grande caratterista milanese Luis Molteni, mentre stava alle prese, ingrifatissimo di Viagra, con un trans brasiliano, certo Bernarda, interpretato dal ballerino Russell Russell (è il momento più cult e trash del film). Per non perdere il voto fondamentale di Molteni, lo fa votare da morto spingendolo con la carrozzella.

buona giornata

Nell'episodio di Christian De Sica, che è il più riuscito del film, seguiamo una giornata dello spiantatissimo principe Ascanio Gaetani Cavallini, costretto ad affittare la casa di famiglia a una coattissima troupe romana per le riprese di "Orgoglio e Pregiudizio VII". Christian riprende, come ha dichiarato in conferenza stampa, un po' del presenzialismo del Principe Giovannelli e dell'eleganza di Mario D'Urso per la costruzione di questo cialtrone blasonato, ma anche un po' della sua vita ("Ho conosciuto Sam Spiegel tanti anni fa...") e l'effetto finale, al di là della storia, che non esiste, è di gran divertimento.

buona giornata

Mattioli, per la paura che gli agenti del fisco scoprano che ha inguattato una marea di soldi, assieme al suo fido segretario, Gabriele Cirilli, ha un giorno per far sparire tutto e si ritrova solo nella villa con la moglie buzzicona e un vecchio televisore che trasmette solo Rai Tre.

I PREDATORI ARCA PERDUTA

Italia 1 alle 21,20 ripropone “I predatori dell’arca perduta” di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott, Ronald Lacey, in attesa delle nuove avventure di Indiana Jones presto in sala.

E’ sempre un piacere. Ma so già che molti di voi, nostalgici dei bei tempi di Banfi e della Cassini, preferiranno la commedia sexy che propone Cine 34 alle 21,15, il clamoroso “L’insegnante balla… con tutta la classe” di Giuliano Carnimeo. Trionfo di Nadia Cassini nella commedia scorreggiona al suo esordio come insegnante di dance music nella solita classe dei ripetenti fra le occhiate di Lino Banfi e di Mario Carotenuto, accanito scommettitore di cavalli, anche se non siamo in una produzione di Luciano Martino, e la sceneggiatura non è di Milizia.

l’insegnante balla con tutta la classe

E’ anzi l’unico film con insegnante prodotto da Gianfranco Couyoumdjian che lo stesso anno produsse anche Dove vai se il vizietto non ce l’hai? I primi piani sono tutti per il celebre fondoschiena della Cassini, strizzata in body attilatissimi. Ma nella sua nudità, il sedere verrà mostrato, come una reliquia, solo nella geniale sequenza, verso la fine del film, a un Lino Banfi travestito da massaggiatrice.

Pur occupando solo la sinistra dello schermo, mentre a destra compare Banfi scioccato, il sedere della Cassini en plein air sembra qualcosa di enorme e di mistico. “Anche lei come attrice”, dice Giuliano Carnimeo a “Cine70”, “era abbastanza generica, però aveva un fisico eccezionale. Lì si puntava sui caratteri, come Renzo Montagnani, attore di una bravura straordinaria, inimmaginabile. (..) Ci divertimmo molto sul set di questo film, che girammo a Prato. Ricordo una scena, ambientata in uno studio con un lettino per massaggi, dove Banfi, travestito da donna, massaggia Montagnani allupato nei confronti di questo mascherone. C’era sul set chi piangeva dal ridere…”.

l’insegnante balla con tutta la classe 1

Le scene più calde riguardano anche le lezioni private che la Cassini dà ai maturi colleghi per imparare a ballare la “raccolta del melone”. In pratica lei si china come per raccogliere un melone dandosi il tempo col motivetto “Lo prendo… non lo prendo, lo prendo… non lo prendo”.

Banfi, professore che sogna di diventare preside come Carotenuto (ce la farà, ce la farà) è un fan assoluto di Travolta tanto che tiene in camera sua il poster del divo e si presenterà nella scena finale vestito di bianco proprio come parente carnale del suo eroe.

annamaria rizzoli alvaro vitali lino banfi l’insegnante al mare con tutta la classe

Notevole anche l’apporto di Gegia, giovanissima. “Insieme a Nadia Cassini”, scriveva Roberto D’Agostino un secolo fa, “guizza col suo corpo affamato la sedicenne Gegia: è lei, Lolita del pecoreggio scorreggione, la madre di tutte le Ambre. E non è un caso, ma quasi un destino, che abbiano in comune, come pigmalione, Gianni Boncompagni”. Sembra che nel film appaiono anche il Mago Forrest e Francesca Reggiani. Occhi anche alla bellissima Paola Morra, che finirà a fare cinema in Brasile pochi anni dopo.

l’insegnante al mare con tutta la classe

Su Cielo alle 21,15 stupirà qualche appassionato di cinema erotico “Il fiore della passione”, soft all’americana diretto a New Orleans (sembra…) da Joe D’amato nel 1990 con Kristine Rose, Robert LaBrosse, Kristine Frischhertz, Jack Ciolino. Il film di Leonardo Pieraccioni del sabato sera è “Un fantastico via vai” con Serena Autieri, Chiara Mastalli, Marianna Di Martino, Davide Sef, Rai Movie alle 21,10.

annamaria rizzoli l’insegnante al mare con tutta la classe

L’horror da vedere magari è il vecchio e glorioso “Scream 2” di Wes Craven con Jada Pinkett Smith, Neve Campbell, Elise Neal, Liev Schreiber, Courtney Cox, Mediaset Italia 2 alle 21,15. Su Canale 27 alle 21 vedo che passa il vecchio “Sua maestà viene da Las Vegas”, sfortunata commedia diretta nel 1991 da David S. Ward con John Goodman, Peter O'Toole, John Hurt, Camille Coduri. Non la ama nessun critico.

Su Rai Storia alle 21 avete invece una riuscita commedia grottesca diretta da Luigi Comencini che ha molti fans, “Il gatto”, con due strepitosi protagonisti come Ugo Tognazzi e Mariangela Melato, oltre a Dalila Di Lazzaro (bellissima, con tanto di scena di doccia per i fan), Michel Galabru, Philippe Leroy e Jean Martin. Tognazzi e Melato, due avidissimi fratelli, per vendere il loro palazzo devono cacciare tutti gli inquilini che lo abitano. In ogni modo. Magari per i tempi di oggi sarò un po’ lento. Grande tema musicale di Ennio Morricone e piccola apparizione di Mario Brega come killer.

escobar 2

Su Rai Due alle 21,20 passa l’oscuro gialletto tedesco dal titolo ingombrante “Amore e morte a Venezia”, diretto nel 2022 da Johannes Grieser con Alwara Höfels, Christopher Schärf, Filip Wyzinski, Roman Binder, Leonardo Nigro. Su Tv2000 alle 21,20 trovate il ben più interessante “Le avventure di Tintin. Il segreto dell’unicorno” diretto da Steven Spielberg, tratto dal fumetto di Hergé con Jamie Bell, Daniel Craig, Cary Elwes, Simon Pegg, Andy Serkis, Nick Frost, Tony Curran. Grande lavoro di tutti, ma confesso che questo tipo di animazione non l’ho mai amata, né in Zemeckis né in Spielberg. Peccato, perché sarebbe stato un film perfetto.

Su Rai4 alle 21,20 magari può interessarvi rivedere l’“Escobar” diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Benicio Del Toro. Ci sono anche Josh Hutcherson, Brian Geraghty, Carlos Bardem, Ana Girardot.

escobar 3

In seconda serata abbiamo su Cine 34 alle 23,05 “La moglie in vacanza… l’amante in città” di Sergio Martino con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet, Su cielo alle 23,15 passa il curioso documentario “Flames – Amore o performance”, girato da due videoartisti Flames, Zefrey Throwell, Josephine Decker, coppia anche nella vita, che mettono in scena il loro amore e la loro crisi sentimentale lungo cinque anni.

escobar 1

Su Iris alle 23,30 torna il thriller politico “State of Play” diretto da Kevin Macdonald con Rachel McAdams, Ben Affleck, Russell Crowe, Jason Bateman, Robin Wright, Helen Mirren. Più divertente, ma davvero trashissimo, l’horror australiano “Shark 3D” diretto nel 2012 da Kimble Rendall con Phoebe Tonkin, Sharni Vinson, Julian McMahon, Xavier Samuel, Cariba Heine. Splatterone, vi avverto.

vicky cristina barcelona

I fan di Woody Allen si vedranno, forse, su Rete 4 alle 0,30 la commedia “Vicky Cristina Barcelona” con Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Rebecca Hall, Javier Bardem, Chris Messina, che venne presentato a Cannes nel 2008 con molto successo e rimane uno degli ultimi film di Allen che piacciono un po’ a tutti. A me non piacque tanto, ma le tre protagoniste femminili erano incantevoli.

scarlett johansson vicky cristina barcelona

Rai Movie alle 0,50 risfodera il divertente, fracassone “On the Milky Way – Sulla via lattea” di Emir Kusturica con Monica Bellucci che fa coppia col regista, Emir Kusturica, Predrag Manojlovic, Sloboda Micalovic, Natasa Ninkovic. Molto carino.

Magari gradirete di più su La7D all’1 il vecchio film dei Taviani “Allonsanfan” con Marcello Mastroianni, Lea Massari, Mimsy Farmer, Laura Betti, Claudio Cassinelli, che osava mettere in scena il personaggio del traditore politico, di quello che vuole uscire dalla lotta armata e dalle logiche rivoluzionarie dei vecchi compagni. Mastroianni era strepitoso, come lo erano le sue donne, Lea Massari e Mimsy Farmer. E la marcetta di Morricone venne riutilizzata da Quentin Tarantino per “Inglorious Bastards”.

vicky cristina barcelona

Cine 34 all’1 rispolvera il capolavoro della commedia sexy, “L’insegnante” di Nando Cicero con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Enzo Cannavale, il film che mandò avanti una vagonata di prodotto simili dopo il 1975. A ruota, sullo stesso canale, Cine 34 alle 2, 30 passa pure “La supplente” di Guido Leoni con Carmen Villani e Dayle Haddon. Rai Tre/Fuori Orario all’1,30 punta sul fantascientifico di classe, ma un filo noioso, diretto da Claire Denis nel 2018, “High Life” con Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth, Andre Benjamin, Agata Buzek, Lars Eidinger. Grande cast.

vicky cristina barcelona 3

Su Iris alle 2 trovate l’interessante thriller politico “Severance – Tagli al personale” di Christopher Smith con Andy Nyman, Tim McInnerny, Laura Harris, Levente Törköly, Danny Dyer, Claudie Blakley, dove sei dipendenti di una multinazionale americana vengono inviati in un bosco e finiscono nel mirino di un gioco omicida dei padroni. Una sorta di “The Most Dangerous Game” dei giorni d’oggi.

Nella notte più fonda si accavallano film di grande interesse, lo sfortunato “Ogro” di Gillo Pontecorvo con Gian Maria Volonté, José Scaristan, Angela Molina, Rai Movie alle 3,05. “Sacrificio” di Andrei Tarkovsky con Erland Josephson, Susan Fleetwood, Gudrún S. Gisladóttir, Rai Tre alle 3,15.

vicky cristina barcelona 2

Il disastroso “Flash Gordon” prodotto da Dino De Laurentiis, diretto da Mike Hodges con Sam Jones, Max Von Sydow, Ornella Muti, Mariangela Melato, Melody Anderson, Topol, un film dove la troupe italiana e quella americana non riuscivano a comunicare. Sembra che lo volessero fare sia George Lucas (ci credo) che Fellini (non ci credo, troppo furbo), lo rifiuta invece Sergio Leone. Poi deve farlo Nicolas Roeg con Debbie Harry come Aura e Keith Carradine come Ming. Mike Hodges arriva come ottava scelta. Pensava di fare un film serio e Dino De Laurentiis voleva da subito buttarla in commedia. Ma con un budget incredibile, con la fotografia di Gilbert Taylor, che aveva da poco finito il primo “Star Wars” e scenografie ricchissime.

penelope cruz javier bardem vicky cristina barcelona

Nel ruolo di Flash Gordon, che doveva essere di Kurt Russell, viene preso Sam Jones perché la mamma di De Laurentiis lo aveva visto in una serie tv, “The Dating Game”. Finisce che diventa, come disse Hodges, “L’unico film improvvisato della storia del cinema con un budget da 27 milioni di dollari”. De Laurentiis mette sotto contratto i Queens per le musiche e non sapeva chi fossero. Un totale disastro. De Laurentiis pensava di fare parecchi sequel, che non vennero mai fatti.

woody allen penelope cruz javier bardem sul set di vicky cristina barcelona

Chiudo con il sempre divertente “Il gatto mammone” di Nando Cicero con Lando Buzzanca, Rossana Podestà, Gloria Guida, Grazia Di Marzà, Tiberio Murgia, Rete 4 alle 4, e il notevolissimo “La terza madre” di Dario Argento con Asia Argento, Philippe Leroy, Daria Nicolodi, Moran Atias, Valeria Cavalli, Clive Riche, Italia 1 alle 4, 20. Non vado oltre.