IL DIVANO DEI GIUSTI – AI PIÙ CINEFILI DICO DI VEDERE “VIAGGIO IN ITALIA” DI ROBERTO ROSSELLINI CON INGRID BERGMAN E GEORGE SANDERS, SU RAI STORIA ALLE 21,10 – SU CIELO TORNA IL CINEMA EROTICO DI BRUNO GABURRO CON “IL PECCATO DI LOLA“, CON LA PROSPEROSA DONATELLA DAMIANI CHE TANTO COLPI' FELLINI – IN SECONDA SERATA C'È “IL BRANCO”, FILM MALEDETTO DI MARCO RISI: VIOLENTO, SGRADEVOLE, APRIVA PORTE CHE IL CINEMA ITALIANO VOLEVA CHIUSE – NELLA NOTTE SU ITALIA 1 PASSA L'OTTIMO FILM DI VAMPIRESSE MODERNE “NON MI UCCIDERE” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

VIAGGIO IN ITALIA

Che vediamo stasera? Non riesco a recuperarvi la performance in ologramma dell'artista trans brasiliano Ventura Profana del Padiglione svizzero curato da Guerreiro do Divino Amor, che si è lanciato/a nell'imitazione clamorosa di Giorgia Meloni ("sono donna, sono madre, sono cristiana, sono italiana") ovviamente in versione trans. Chissà come ne erano contenti stamane Sangiuliano&Buttafuoco.

Insomma cosa vediamo stasera? Ai più cinefili dico "Viaggio in Italia" di Roberto Rossellini con Ingrid Bergman e George Sanders, Rai Storia alle 21,10. Qualcosa in più di un capolavoro. Perché è il film da dove partiranno tutte le Nouvelle Vague del mondo.

La coppia Sanders-Bergman doveva essere protagonista in America di "Eva contro Eva" di Joseph L. Mankiewicz, quando la Bergman scappò in Italia con Rossellini. Si ritrovarono qui come coppia scoppiatissima che non sa più che dirsi sulla costiera. Ogni volta che lo rivedo penso a che cinema meraviglioso avevamo.

Fu un successo, anche se uscito in piena pandemia "Burraco fatale" di Giuliana Gamba, tra le più audaci delle nostre ragazze registe, girò anche tre porno!, con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Loretta Goggi, Rai Movie alle 21,10.

Su Canale 27 alle 21,10 vedo che passa un action-comedy di Walter Hill, "Chi più spende ... più guadagna" con Richard Pryor e John Candy, comici oggi un po' dimenticati, la Lonetta McKee di "Cotton Clu ", Jerry Orbach. Niente altro di un vecch'io successo di Alla Dwan, "Brewster Million", dove l'erede di uno svalvolato riccone deve spendere 30 milioni di dollari in 30 giorni per ereditare la bellezza di 300 milioni.

Non mi ricordavo più di Steven Seagal regista, invece vedo che su Canale 20 alle 21,05 passa "Sfida tra i ghiacci", diretto e interpretato dal bisteccone, ma anche con Michael Caine e Joan Chen. Magari non era neanche male. Così così il thriller complottista girato prima che arrivassero i complottisti postcovid, "Ipotesi di complotto" diretto da Richard Donner con Mel Gibson che vede complotti ovunque ma ne azzecca uno particolarmente pericoloso, Julia Roberts, Patrick Stewart.

Su Cine 34 alle 21,15 passa il miglior film di Giulio Base, almeno rispetto a quelli che ho visto io, "Poliziotti", con Kim Rossi Stuart, Claudio Ame domani, Michele Placido, Nadia Fares. Credo che il soggetto fosse di Sergio Citti. Tutto girato a Torino, città di Giulio Base.

Su Cielo alle 21, 20 torna il cinema erotico di Bruno Gaburro con "Il peccato di Lola" con Peter Boom, che vedemmo l'ultima volta come allegro cardinale in "Habemus Papam" di Nanni Moretti, Scott Coffey, Maurice Poli, ma soprattutto la prosperosa Donatella Damiani che tanto colpi' Fellini da farle fare una delle ballerine-mascherine protagoniste di "La città delle donne", quelle che mettono a letto Mastroianni. Col mitico Nic Di Gioia ritrovammo Donatella Damiani scomparsa da anni dagli schermi, ma non volle farsi intervistare. Oggi è davvero una imprendibile attrice stracult legata all'universo felliniano.

Su Tv2000 alle 21,20 avete una versione di "Emil e i detective", celebre romanzo per ragazzi di Erich Kastner diretta negli anni 60 da Peter Tewkesbury con Walter Slezak e Bryan Russel. I più piccoli si divertiranno con i buffi personaggi di "Madagascar" diretto da Eric Darnell e Tom McGrath Italia 1 alle 21,20.

Sono interessato al mai visto, almeno da me, "The Hollow Point - Il punto di rottura" di Gonzalo Lopez Gallego con Lynn Clins, Patrick Wilso , Ian McShane, John Leguizamo, Rai4 alle 21,20. Puntuale come una vecchia cambiale del cinema italiano arriva "Don Camillo e l'onorevole Peppone" diretto da Carmine Gallone e non da Julien Duvivier, ma con Gino Cervi, Fernandel Claude Sylain, Saro Urzi', Leda Gloria.

Passiamo alla seconda serata con "Il branco", film maledetto di Marco Risi che affrontava problemi seri come i branchi fascisti e lo stupro di gruppo, con Giampiero Lisarelli Ricky Memphis Salvatore Spada, Luca Zingaretti, Natale Tulli. Violento, sgradevole, il film apriva porte che il cinema italiano voleva chiuse.

Su Iris alle 23,45 passa il thriller "Le regole del sospetto" di Roger Donaldson con Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moyanhan. Rai Tre alle 0,30 (un po' prima no?) passa l'opera prima di Michela Cescon, attrice brava e preparata, lanciata al cinema da Matteo Garrone, "Occhi blu", con Valeria Golino, Jean Hugues Anglade, Ivano De Matteo, Matteo Olivetti. Visto da poco il violentissimo poliziesco "Dragged Across Concrete" di S. Craig Zahler con Mel Gibson e Vince Vaughn, bella coppia di fuori di testa.

Su 7Gold all'1 passa il militaresco "Regole d'onore" diretto dal grande William Friedkin con Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson e Guy Pearce. I fan di Sofia Vergara, sono molti di più di quanto pensiate, si divertiranno con "Fuga in tacchi a spillo" di Anne Fletcher con Sofia Vergar in coppia con Reese Whiterspoon, Tv8 all'1,10.

Occhio alla commedia sexy di Cine 34 alle 2,25, credo non sia mai passata in tv, "Che dottoressa, ragazzi!", diretta da Gianfranco Baldanello con Maria Pia Conti, Femi Benussi Francesco Parisi, Lucio Como. Girata in Lombardia.

Su Italia 1 alle 2,50 l'ottimo film di vampiresse moderne "Non mi uccidere", miglior film diretto finirà da Manuel De Sica, con Alice Pagani e Silvia Calderoni che succhiano sangue dai giovinastri fancazzisti dei Parioli.

Rai Movie alle 3,20 propone "Gloria Bell", remake diretto dallo stesso autore del film originale, Sebastian Lelio, con Julianne Moore e John Turturro e un gatto senza pelo se mi ricordo bene.

Chiudo con un film comico di Louis De Funes che vidi quando uscì negli anni 60 e non ho più visto, “Calma ragazze, oggi mi sposo” dello specialista Jean Girault con De Funes Jean Lefebvre, Mario David e Genevieve Grad. In realtà è un altro episodio della serie del gendarmeria Cruchot in quel di Saint Tropez alle prese col suo matrimonio. Faceva piuttosto ridere allora.

