Marco Giusti per Dagospia

In chiaro ci sarebbe un vecchio (vent’anni fa… vecchio) film di quando Vincent Cassel e Monica Bellucci facevano ancora coppia, e erano una coppia favolosa, “Agents secrets” di Frédéric Schoendoerffer con Sergio Peris-Mencheta, Ludovic Schoendoerffer, André Dussolier, storia di agenti segreti tra Parigi, Casablanca, Ginevra, di venditori di armi russi ai ribelli dell’Angola e di belle donne, Iris alle 21.

Su Cine 34 alle 21 un buddy-buddy con Verdone e Montesano, “I due carabinieri” diretto da Carlo Verdone con un Massimo Boldi che ruba la scena come ipocardiaco (tachicardia tatatata) che ha un numero da cocainomane incredibile, John Steiner cattivo, Claudia Poggiani e Paola Onofri, che allora andava molto di moda. Ricordiamo che allora Montesano era una star di prima grandezza.

Su Canale 20 alle 21, 05 lil thriller politico con completo misterioso “La fuga dell’assassino” di Obin e Amariah Olson con Jonathan Rhys Meyers, Cam Gigandet, Michael Biehn, Brit Shaw, Sherri Eakin.

Su La5 alle 21, 10 sembra totalmente stracult il sentimental-angelico “Angeli – Una storia d’amore” diretto nel 2013 da Stefano Reali con Raoul Bova, Vanessa Incontrada, Ugo Pagliai, Vittoria Piancastelli, Lidia Vitale, Stefano Fresi, dove Bova, amministratore di condominio a Roma si innamora della bella vicequestoressa (si dice cos’) Vanessa Incontrada e per lei addirittura muore. Stecchito, diventa un angelo, e sotto la guida di un mega-angelo, Ugo Pagliai, inizia una sorta di percorso di formazione. Se salverà tre vite potrà scegliere se rimanere in Paradiso o tornare sulla terra come umano… Boh!

Dubito sia peggio “La famiglia del professore matto”, il sequel diretto da Peter Segal con Eddie Murphy come professor Klump che torna a sdoppiarsi non solo nel suo vecchio doppio Buddy Love ma in altri sei personaggi (e due vennero tagliati al montaggio), Janet Jackson al posto di Jada Pinkett Smith, Larry Miller, John Ales, Richard Gant e la mitica Kathleen Freeman caratterista già della versione del Nutty Professor di Jerry Lewis. La cosa migliore sono i trucchi prostetici di Rick Baker.

Rai Movie alle 21, 10 propone invece l’ottimo dramma inglese con mamma e due figli in fuga da un marito violento “La vita che verrà”, diretto da Phyllida Lloyd (“Mamma mia!”) con Clare Dunne, anche co-sceneggiatrice, Harriet Walter, Conleth Hill, Ericka Roe, Cathy Belton, Rebecca O'Mara. Critiche fantastiche.

Su Cielo alle 21, 15 invece del solito erotichello passa un fantascientifico canadese ignoto e iettatorio, “Le ultime ore della terra” diretto da W.D. Hogan con Robert Knepper, Julia Benson, Bruce Davison, Julia Maxwell, Cameron Bright. Su Rai4 alle 21, 20 il thriller “Wake Up – Il risveglio" di Aleksandr Chernyaev con Jonathan Rhys Meyers, William Forsythe, Francesca Eastwood, Malik Yoba, David C Tam, dove il protagonista si risveglia in un letto d’ospedale e non ricorda niente della sua vita. Gli fanno credere che si chiama John Doe e che è un pericoloso serial killer.

Non sembra proprio che sia così. Critiche davvero pessime. Rai Uno alle 21, 25 si lancia nel nuovissimo (è del 2022!) sentimentalone con la protagonista che si prepara al matrimonio della sorella (e perde l’anello della sposa!) e un bel sub che si immerge con lei nelle acque della Hawaii,“Un amore in fondo al mare”, di Maclain Nelson con Hunter King, Beau Mirchoff, Eliza Hayes Maher, Jordan Matlock, Diane Sargent. Sembra tremendo, ma magari qualcuno ci casca.

Su Canale Nove alle 21, 25 avete anche l’ormai classico “Una notte al museo” di Shawn Levy con Ben Stiller, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Carla Gugino, Robin Williams, Kim Raver, e su Warner tv alle 21, 30 la commedia di satira politica dove ci si inventa una guerra finta per coprire uno scandalo sessuale del presidente, “Sesso & potere”, diretto nel 1998 da Barry Levinson con Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Denis Leary, Woody Harrelson. Scritto da David Mamet. Divertente.

Passiamo alla seconda. Ci sarebbe il documentario sul celebre gruppo The Doors, “When You’re Strange” diretto da Tom DiCillo con Johnny Depp, John Densmore, Robby Krieger, Ray Manzarek, Jim Morrison, Jim Ladd, Rai 5 alle 22, 15. Siu Cielo alle 23, 15 torna Nadia Cassini e il suo celebre fondoschiena in “L’assistente sociale tutto pepe” di Nando Cicero con Renzo Montagnani, Irene Papas, Yorgo Voyagis, Fiorenzo Fiorentini, prodotto dalla stessa Cassini col suo partner di allora, Yorgo Voyagis. Persero un sacco di soldi.

Torna anche la commedia di Max Bruno “Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Giovanni Bruno. Fu allora che capimmo la forza della Cortellesi e anche quella di Anna Foglietta.

Su Cine 34 alle 23, 30 torna pure il meno visto “La monaca di Monza” di Eriprando Visconti con Anne Heywood, Antonio Sabàto, Hardy Kruger, Carla Gravina, Tino Carraro, Luigi Pistilli, Maria Michi, Laura Belli, all’epoca vietatissimo. Ma rimane il migliore delle Monache di Monza del nostro cinema.

Su 7Gold alle 23, 30 il thriller “Indagini sporche – Dark Blue” di i Ron Shelton con Kurt Russell, Scott Speedman, Brendan Gleeson, Michael Michele. Non male, soggetto di James Ellroy, sceneggiatura di David Ayer (“Training Day”) ambientato nella Los Angeles del 1992 poco dopo il pestaggio di Rodney King.

Su Rai Movie all’1 torna il bellissimo “Silence” di Martin Scorsese con Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Ciarán Hinds, Tadanobu Asano, Issei Ogata tratto dal romanzo storico di Shûsaku Endô sul rapporto tra i gesuiti e i giapponesi nel 600.

Temo che preferiate, posso capirlo, il porno di Joe D’Amato “Pomeriggio caldo” con Cort McCown, Valentine Demy, Carey Sally, Robert LaBrosse, Cine 34 all’1, 05. La storia, imbrogliatella, vede un giornalista, con moglie infedele, che indaga a New Orleans sulla morte di un uomo ucciso durante un rito voodoo. Anche lui, vedendo l’infedeltà della moglie, si trova un’amante, la vedova del morto.

Su Iris all’1, 25 segnalo ancora una volta il folle, ma divertente e pieno di allegria, malgrado la lavorazione sia stata qualcosa di assurdo e pericolosissimo, “Le avventure del Barone di Munchausen” diretto da Terry Gilliam con John Neville, Sarah Polley, Eric Idle, Oliver Reed, Uma Thurman, Jonathan Pryce, Robin Williams. Basterebbe la Venere muda di Uma Thurman per farmi rivedere tutto il film.

Girato tutto o quasi a Roma, a Cinecittà. Su Tv8 all’1, 45 trovate una commedia, “La ragazza della porta accanto” di Luke Greenfield con Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Timothy Olyphant, James Remar, Chris Marquette, dove il protagonista scopre che la ragazza della porta accanto è una pornostar.

Totale rarità l’eurospy di Cine 34 alle 2, 40, “Password uccidete agente Gordon” di Terence Hathaway alias Sergio Grieco con Roger Browne, Helga Liné, una Rosalba Neri ultrasexy, e Franco Ressel come cattivo. L’agente segreto Douglas Gordon, l’ottimo e elegantissimo Roger Browne, deve scoprire chi ha ucciso un informatore dei servizi.

Scopre una rete criminale che fa capo a un pazzo, certo Kowalski, che passa aggeggi micidiali ai Vietcong servendosi di un balletto del Mogador. Il problema è che il pazzo Kowalski è travestito da vecchietta in carrozzella, tal Madame Kastiadis! Quando getterà la parrucca si riconoscerà in tutta la sua grandezza il solito Franco Ressel.

Tra i gadget il rasoio elettrico che serve da proiettore di microfilm, la matita-laser. Il cattivo ha un ombrello che spara frecce. Grandi set esotici, grande musica di Piero Umiliani, canzone dei titoli cantata da Orietta Berti. Ottime scene d’inseguimento a Tripoli. Purtroppo Roger Browne funziona meno bene di Ken Clark nei film di Grieco.

Su Iris alle 3, 35 passa il film israeliano “Qualcuno con cui correre” di Oded Davidoff con Bar Belfer, Yonatan Bar-Or, Yuval Mendelson, Rinat Matatov, Tzahi Grad, Danny Steg, mentre su Rai due alle 3, 35 passa il pesantissimo droga movie “Beautiful Boy” di Felix Van Groeningen con Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan, Kaitlyn Dever, Timothy Hutton, dove si capisce che anche se sei un bravo giornalista di sinistra puoi avere un figlio drogato senza speranza e non c’entra davvero nulla, a volte, l’educazione. E’ lo stesso regista di “Le otto montagne”. Siete avvisati.

Su Rete 4 alle 3, 35 passa invece il macaroni war movie spagnolo “7 eroiche carogne” di José Luis Merino con Guy Madison, Raffaella Carrà, Stan Cooper alias Stelvio Rosi, Piero Lulli, proprio un filmettino. Ben più status ha il noir di Don Siegel “Il tesoro di Vera Cruz” con Robert Mitchum, Jane Greer, William Bendix, Ramon Novarro, Rai Movie alle 3, 45.

Mitchum, durante la lavorazione, finì in prigione per 43 giorni per uso di marjuana. Hughes, che pensava di metterci Jane Russell come co-protagonista, offrì invece la parte prima a Lizabeth Scott, che rifiutò, poi a Jane Greer per non rischiare la stella più famosa della RKO nello scandalo di Mitchum drogato e galeotto.

Anche la Greer era stata una vecchia fidanzata di Hughes e aveva lavorato con Mitchum nel capolavoro “Le catene della colpa”. Da recuperare assolutamente. Cine 34 alle 4, 15 presenta l’horror di Michele Soavi “La setta” con Kelly Curtis, Herbert Lom, Mariangela Giordano, Tomas Arana. Assolutamente da vedere.

