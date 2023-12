IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – STASERA DIFFICILE SCEGLIERE QUALCOSA DI PIÙ FORTE DELLA “SIRENETTA”, QUELLO CLASSICO DELLA DISNEY DEL 1989. MA PASSANO ANCHE “IL SIGNORE DEGLI ANELLI, IL RITORNO DEL RE”, “NOTTING HILL” E “ROCKY IV” – LA VANZINATA DEL 26 DICEMBRE È “SELVAGGI”, CON EZIO GREGGIO, LEO GULLOTTA, CINZIA LEONE, FRANCO OPPINI, MONICA SCATTINI, EMILIO SOLFRIZZI, ANTONELLO FASSARI COME RIFONDAROLO E LA BELLISSIMA CASH SEMPRE NUDA. CHE FINE AVRÀ FATTO? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

SIRENETTA

E in chiaro in tv cosa abbiamo stasera? Beh, avete “La sirenetta” di Ron Clements, John Musker, quello classico della Disney del 1989 su Rai Uno alle 21, 30. Difficile scegliere qualcosa di più forte da vedere tutti assieme mangiando torrone e panettone.

Su Canale 20 alle 21 passa “Il signore degli anelli, Il ritorno del re” di Peter Jackson con Viggo Mortensen, Elijah Wood, Orlando Bloom, Sean Astin, Ian McKellen, Cate Blanchett. Vinse 11 Oscar nel 2004, anche miglior film e miglior regia. Era una bomba. Funzionano benissimo anche a cent’anni di distanza.

il signore degli anelli. il ritorno del re 2

Su Rai Movie alle 21, 10 passa invece il divertente giocattolone “Jumanji. Benvenuti nella gungla” di Jake Kasdan con il bisteccone Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, Bobby Cannavale. Su Rete 4 alle 21, 10 trovate una commedia sentimentale che fece storia come “Notting Hill” diretto da Roger Michell, scritto da Richard Curtis, con Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers, Rhys Ifans, Gina McKee. Lui vende libri di viaggio a Portobello Road lei è una celebre diva del cinema. Potranno mai mettersi insieme?

notting hill 3

Su Canale 27 alle 21, 10 trovate “Rocky IV” di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Dolph Lundgren (“Io ti spiezzo in due”), Brigitte Nielsen. Su Tv2000 alle 20, 55 passa il televisivo “Un bambino di nome Gesù” diretto nel 1987 da Franco Rossi con Matteo Bellina, Bekim Fehmiu, María del Carmen San Martín, Alessandro Gassman.

Non ho visto il film dei vecchi criminali che preparano un grosso colpo, “King of Thieves” di James Marsh con Michael Caine, Michael Gambon, Charlie Cox, Ray Winstone, Jim Broadbent, Tom Courtenay. Pessime critiche, definito Netflixable, ma vedere insieme delle vecchie star di questo calibro, già vale il prezzo del biglietto.

rocky contro ivan drago 3

“Selvaggi” è la vanzinata del 26 dicembre con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Franco Oppini, Monica Scattini, Emilio Solfrizzi, Antonello Fassari come rifondarolo e la bellissima Cash sempre nuda. Che fine avrà fatto?

Su Cielo alle 21, 15 passa il commovente “A spasso con Bob”, film per gattari tratto da una storia vera di amore gattesco diretto da Roger Spottiswoode con Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head, Beth Goddard, dove un gatto rosso, Bob, salva dal tracollo un giovane tassinaro musicista di strada tossico. Ottima favola natalizia, è tratta da una storia autobiografica scritta dall’inglese James Bowen. Molto grazioso. Poi dite i gatti a che servono?

ezio greggio selvaggi

Su Rai 5 alle 21, 15 trovate “Una intima convinzione” di Antoine Raimbault con Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, Philippe Uchan, Jean Benguigui, legal thriller per modo di dire, visto che tutto si basa sulla convinzione della protagonista che l’uomo che è stato accusato della morte della moglie sia innocente. L’idea della sua innocenza la ossessiona. Ma lo sarà davvero?

La 7 alle 21, 15 propone un classico della commedia di Blake Edwards, “La pantera rosa” con David Niven, Peter Sellers, Capucine, Claudia Cardinale, dove nacque il personaggio dell’ispettore Clouseau che era in realtà proprio un’altra cosa da quello che si inventarono durante la lavorazione Edwards e Sellers.

Enrico Vanzina ha raccontato pochi giorni fa una divertente storia su David Niven congelato sulla neve a Cortina che entrò nel suo albergo al grido di “cazzo gelato”. Un geniale barman lo salvò inzuppando il cazzo gelato in un bicchiere di cognac. Valerio De Paolis, che era l’organizzatore italiano del film a Cortina, non ricorda affatto l’accaduto. Più che possibile che facesse parte delle storielle da barman di Cortina. Magari però il bicchiere di cognac può davvero rivitalizzare piselli. Chissà?

PETER SELLERS LA PANTERA ROSA

Su Rai4 alle 21, 20 passa il remake dei “Magnifici sette” diretta da Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-hun Lee. Divertente, ma non vale quella di John Sturges.

Si scava alle origini della Alice di Lewis Carrol e del Peter Pan di Barrie nel curioso “Alice e Peter” diretto da Brenda Chapman, scritto da Marissa Kate Goodhill, con David Oyelowo, Angelina Jolie, Jordan Nash, Keira Chansa, Reece Yates, Anna Chancellor. Stroncatissimo (“C’è un sacco di talento in questo film, ma non funziona”).

jennifer lopez out of sight

Su Canale Nove alle 21, 40 trovate invece “La montagna tra di noi” di Hany Abu-Assad con Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Waleed Zuaiter, Lucia Walters, Lee Majdoub, dove gli unici sopravvissuti di una sciagura aerea sono Kate Winslet e il fusto Idris Elba. Nasce qualcosa, ma sono alle prese con le alte montagne innevate americane piene di freddo e pericoli.

In seconda serata se avete voglia di spade, tradimenti, colpi di scena, sfide alla spada ci sarebbe “Last Knights” di Kazuaki Kiriya con Clive Owen, Morgan Freeman, Cliff Curtis, Tsuyoshi Ihara, Aksel Hennie, Ayelet Zurer. Critiche pessime (“E’ così goffo che sembra una parodia”).

out of sight2

Vi consiglio assolutamente, Iris alle 23, 15, l’ho rivisto da poco, la comedy “Out Of Sight” diretta magistralmente da Steven Soderbergh, tratta da un romanzo di Elmore Leonard con George Clooney e Jennifer Lopez al loro massimo, Ving Rhames, Don Cheadle, Luis Guzman, e Michael Keaton e Samuel L. Jackson che riprendono i loro ruoli di “Jackie Brown”.

Clooney, rapinatore gentiluomo, evade e si ritrova a dover rapire la bella sceriffa Jennifer Lopez. Lei si libererà e partirà non tanto una caccia gatto e topo, ma una caccia complicata da una folle storie d’amore tra i due, che sentono un’attrazione imcredibile l’uno per l’altra. In mezzo c’è l’evasione di lui, e un colpo da fare che potrebbe non andare bene. Clooney e Lopez fanno faville.

COLIN FARRELL STORIA D'INVERNO

Italia 1 alle 23, 30 propone il fantasy sentimentale “Storia d’inverno” di Akiva Goldsman con Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Jennifer Connelly, Eva Marie Saint, Russell Crowe. Ammazza che porpettone!

C’è di tutto. Miracoli, l’eterna lotta tra il bene e il male, malati di tbc e di cancro, angeli e demoni, caldaie che stanno per esplodere, la New York del 1985, del 1916 e del 2014, Colin Farrell con un ciuffo perennemente sugli occhi, Russell Crowe cattivissimo con mezza guancia sgarata, Eva Marie Saint novantenne, William Hurt buono e benefattore, Will Smith che fa Lucifero ma non ci crede neanche lui, la languida rossa preraffaelita Jessica Brown Findlay pronta a morir di consunzione e perfino Listo, stallone andaluso nel ruolo del cavallo alato Athalsor.

STORIA D'INVERNO

Il film è tratto da un romanzo fantasy di Mark Helprin e lo ha diretto con 47 milioni di budget, alla sua opera prima, Akiva Goldsman, celebre sceneggiatore di “A Beautiful Mind”, “Batman Forever”, ma anche di “Angeli e demoni” e “Il Codice Da Vinci” e potente produttore di kolossal fracassoni e poco digeribili come “I, Robot” e “Constantine”. Uscì in tutto il mondo il giorno di San Valentino. Fu un superflop. Costava 60 milioni di dollari e ne incassò 30. Invedibile.

cristian de sica edwige fenech vacanze in america

Potete rifarvi su Cine 34 alle 23, 30 col sempre divertente “Vacanze in America" di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi, Edwige Fenech.

Su Canale Nove alle 23, 45 trovate invece “The Impossible”, celebre disaster movie di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast, Marta Etura. Fa piuttosto ridere e a mezzanotte e un quarto è perfetto, “Benvenuti a Zombieland” di Ruben Fleischer con Amber Heard, Emma Stone, Jesse Eisenberg, Bill Murray, Abigail Breslin, Woody Harrelson, seguito da "Zombieland: Doppio colpo”, il sequel sempre diretto da Ruben Fleischer con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Rosario Dawson.

Ryan ONeal stanley kubrick barry lyndon

All’1, 30 sveglia che su Iris passa “Barry Lyndon” di Stanley Kubrick con Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton. Su Cine 34 alle 2, 30 avete “Sabato, domenica, lunedì”, cioè Eduardo diretto da Lina Wertmüller con Sophia Loren, Luca De Filippo, Alessandra Mussolini, Jerome Anger, Enzo Cannavale.

Chiudo col raro “I pinguini ci guardano” di Guido Leoni con Isa Barzizza, Rosalba Neri, Carlo Croccolo, Fiorenzo Fiorentini, Isa Miranda, Ave Ninchi, Rete 4 alle 4, 25, con un gruppo di pinguini doppiati da attori famosi, Renato Scale, Tino Scotti, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Paolo Panelli, Tina Lattanzi e Alberto Sordi.

vacanze in america 2 i pinguini ci guardano marisa berenson nuda in barry lyndon marisa berenson in barry lyndon 4 marisa berenson in barry lyndon 3 barry lyndon Ryan ONeal barry lyndon barry lyndon 2 vacanze in america vacanze in america 2 vacanze in america 1 jerry cala vacanze in america vacanze in america leo gullotta monica scattini selvaggi storia dinverno russell crowe Storia d inverno notting hill 4