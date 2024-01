IL DIVANO DEI GIUSTI – TORNA IL CINEMA SOFT CON “CASA DI PIACERE”, MA VA ANCORA MEGLIO CON LA COMMEDIA SEXY “LA MOGLIE VERGINE”, CON EDWIGE FENECH E UN SEMPRE ARRAPATO RENZO MONTAGNANI: “SARÒ UN IPERSENSIBILE, MA QUANDO VEDO UN CULO MI SENTO MALE!” - GRANDE LA VOGLIA DI RIVEDERE, MA IN VERSIONE HARD, “CAMERIERA SENZA… MALIZIA”, TRA I PRIMI GRANDI SUCCESSI MARINA FRAJESE. C’È QUASI TUTTO IL MEGLIO DELLE PORNO STAR ITALIANE DEI PRIMI TEMPI…

Il divano dei giusti 27 gennaio 2024

Marco Giusti per Dagospia

delitto perfetto

Che vediamo stasera se non andiamo al cinema o da qualsiasi altra parte? Andiamo per ordine. Su Iris alle 21 il thriller “Delitto perfetto” di Andrew Davis con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, Iris alle 21, remake del capolavoro in 3D di Alfred Hitchcock con Ray Milland e Grace Kelly.

Totalmente teatrale, è un peccato non vederlo in 3D perché Hitchcock gioca proprio sugli effetti tridimensionali. Quello di Andrew Davis ricostruisce bene il triangolo di attori, ma certo non è Hitchcock.

JACKIE CHAN - JENNIFER LOVE HEWITT - LO SMOKING

Canale 20 alle 21, 15 passa il divertente action-comedy “Lo smoking” di Kevin Donovan con Jackie Chan autista di un ricco playboy che si mette nei guai indossando il suo prezioso smoking, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar.

Rai Movie alle 21, 10 presenta “Andremo in città” di Nelo Risi con Geraldine Chaplin, Nino Castelnuovo, Stefania Careddu, Aca Gravic, Federico Scrobogna, sceneggiato da Edith Bruck, moglie del regista, autrice del romanzo autobiografico da cui è tratto il film, assieme a Vasco Pratolini, Fabio Carpi e Cesare Zavattini. Ricordo che quando lo vidi, allora, mi prese molto e trovai Geraldine Chaplin, che usciva da un filmone come “Il dottor Zivago”, fantastica. Non lo vedo da allora.

casa di piacere 2

Su Cielo alle 21, 15 torna il cinema soft di Bruno Gaburro con “Casa di piacere”, scritto da Riccardo Ghione con Valentine Demy, Alex Freyberger, Alessandro Scotti, David D'Ingeo, Nieves Navarro.

Va ancora meglio con la commedia sexy “La moglie vergine” di Franco Martinelli alias Marino Girolami con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Carroll Baker, Ray Lovelock. Buone le battute del sempre arrapato Montagnani: “Sarò un ipersensibile, ma quando vedo un culo mi sento male!”. Enzo Jannacci e BeppeViola riscrivono tutti i dialoghi in lombardo. Del resto tutto il film è girato in Lombardia, fra Iseo, Brescia e Sarmico, Bergamo.

la moglie vergine 6

Per il giorno della memoria Rai due alle 21, 20 propone “Un sacchetto di biglie” diretto da Christian Duguay tratto dal romanzo di Joseph Joffo con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier, con i due bambini ebrei in fuga per la Francia con il loro sacchetto di biglie.

Rete 4 alle 21, 25, per il giorno della memoria, propone il kolossal (194 minuti) di Steven Spielberg “Schlinder’s List” con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Embeth Davidzt. Un filmone.

schlinder’s list

Passiamo alla seconda serata ancora sotto il segno del giorno della memoria, visto che troviamo su Rai Movie alle 22, 55 “Operazione finale” di Chris Weitz con Oscar Isaac agente del Mossad a caccia del nazista Adolf Eichmann, uno strepitoso Ben Kingsley, ma ci sono anche Mélanie Laurent, Greta Scacchi, Haley Lu Richardson.

undisputed

Rai Premium alle 23, 10 presenta invece “Senza confini – Storia del commissario Palatucci” diretto nel 2001 da Fabrizio Costa con Sebastiano Somma, Chiara Caselli, Antonella Fattori, Umberto Bellissimo, Omero Antonutti, biopic su uno dei pochi eroi della polizia d’epoca fascista che cercò di salvare ebrei. Mio padre era tra i pochi rimasti che lo avessero conosciuto personalmente in quel di Fiume durante la guerra.

space jam 5

Su Rai4 alle 23, 15 trovate un bel film di pugilato violento nelle carceri diretto da Walter Hill, “Undisputed” con Ving Rhames, Wesley Snipes, Peter Falk, Jon Seda, Fisher Stevens. Grande cast. Da vedere.

Non ho visto invece “The Forger – Il falsario” di Philip Martin con John Travolta, Christopher Plummer, Tye Sheridan, Jennifer Ehle, Abigail Spencer, Iris alle 23, 25, storia di una famiglia di ladri.

Occhio che su Italia 1 alle 23, 25 arriva forse l’ultimo grande cartoon coi personaggi storici della Warner Bros, cioè “Space Jam”, diretto da Joe Pytka, famoso regista pubblicitari, con Michael Jordan che aveva diretto nei suoi celebri spot per la Nike, Bill Murray, Larry Bird, oltre a Duffy Duck, Bugs Bunny&co.

CAMERIERA SENZA… MALIZIA 2

Su Mediaset Italia 2 alle 00, 50 passa l’anime “City Hunter: La rosa nera” diretto da Kazuo Yamazaki. 7Gold all’1 propone uno degli ultimi film diretti da Harold Ramis, “The Ice Harvest” con John Cusack, Billy Bob Thornton, Lara Phillips, Randy Quaid, Connie Nielsen, Mike Starr, giallo comedy scritto da Robert Benton. Da vedere.

Su Rai Movie all’1 arriva “Il cielo stellato sopra il ghetto di Roma” diretto da Giulio Base con Bianca Panconi, Emma Matilda Lió, Daniele Rampello, Irene Vetere, Francesco Rodrigo, un film sulla memoria. Non l’ho visto. Non so neanche come sia.

Iris all’1, 25 propone invece “La passione turca” di Vicente Aranda con Ana Belén, Georges Corraface, Ramon Madaula, Silvia Munt, altra storia di sesso e passione. Grande la voglia di rivedere “I guappi” di Pasquale Squitieri, uno dei suoi film migliori, che riprende la grande tradizione napoletana di Francesco Rosi, con Franco Nero, Fabio Testi, Claudia Cardinale, Lina Polito, Raymond Pellegrin, Rai Movie alle 2, 50.

cameriera senza malizia 3

Grande anche quella di rivedere, ma in versione hard e non questa soft, “Cameriera senza… malizia” di Lorenzo Onorati con Caroline Audisio, Marina Frajese, Laura Levi, Giuseppe Curia, Paolo Di Bella, Armando Di Marco, Enzo Garinei, Cine 34 alle 3, 05, tra i primi grandi successi Marina Frajese. C’è quasi tutto il meglio delle porno star italiane dei primi tempi. Chiudo con la proposta di Fuori orario su Rai Tre, “No Home Movies” della mitica Chantal Ackerman.

JACKIE CHAN - LO SMOKING

la moglie vergine 2 la moglie vergine 3 space jam 1 space jam 4 la moglie vergine 1 la moglie vergine.

casa di piacere casa di piacere 3