IL DIVANO DEI GIUSTI/1

Marco Giusti per Dagospia

il talento di mr. c 6

Non so come fare. E’ pieno di film di ogni tipo con Nicolas Cage e devo dire che non sono neanche male. Aspettando il notevolissimo “Dream Scenario” di Kristoffer Borgli dove Nick, in versione professore pelato sfigato americano entra nei sogni della gente, o il meno riuscito “Butcher’s Crossing” di Gabe Polsky, appena uscito in America, ma visto un anno fa a Venezia, tratto dal romanzo capolavoro di John Williams, dove il versione barbutissima-pelatissima è un cacciatore di bufali che ammazza e scuoia, ammazza e scuoia, lo troviamo presentissimo su Netflix con il notevole “Il talento di Mr. C”, scritto e diretto da Tom Gormican, dove interpreta se stesso in versione, però, attore ormai spompato, pieno di problemi sia a casa sia sul lavoro, che accetta un ingaggio da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un ricco spagnolo bizzarro, la nuova star Pedro Pascal.

nicolas cage lord of war ispirato da viktor bout

Diventa anche amico dello svalvolato miliardario suo fan che vuole proporgli un film che lui stesso ha scritto, non sapendo che la Cia li osserva da vicino, perché dietro a tutti questi soldi si nasconde una attività criminale e una ragazza rapita da liberare. Anche se il film è niente de che, devo dire che la coppia Pascal-Cage funziona parecchio e l’idea è originale. Magari vi divertite di più con il più sanguinolente “Renfield” di Chris McCay, horror comedy che gioca tutto sul rapporto tossico padrone-famiglio che si è instaurato da secoli fra il Conte Dracula, uno strepitoso Cage che vale tutto il film, e il suo servitore Renfield di Nicholas Hoult, non meno bravo. Anzi, è proprio quello il tema, visto che siano ai tempi d’oggi e Renfield cerca di disintossicarsi del rapporto malsano con una sorta di terapia di gruppo tra persone che subiscono questi rapporti tossici.

mandy nicolas cage 2

Ma Renfield pesca qui anche i cattivi da eliminare e da dare in pasto al padrone sempre in cerca di sangue. L’aspetto più divertente del film è proprio questo gioco fra i due protagonisti, legati da un rapporto di potere che vede l’uno schiavo dell’altro, ma Dracula non potrebbe vivere senza Renfield. Ma il più fuori di testa, il più bello dei film pazzi di Nicholas Cage che avete sotto il naso è “Mandy” diretto nel 2018 da Panos Cosmatos, svitatissimo regista figlio di George Pan Cosmatos, già messo sotto contratto alla A24. Un delirio di sangue e violenza, ma assolutamente imperdibile, ultraviolento, ovvio. E Nicolas Cage è al suo massimo livello. Alla prima a Cannes alla Quinzaine il pubblico rimase incantato e salutò il barbuto regista come il nuovo dio del gore.

