IL DIVANO DEI GIUSTI - ORFANI DI SANREMO, GIÀ DEPRESSI DAI TALK, IN ATTESA DELLO SHOW CHE DIA IL GIUSTO LUSTRO A PINO INSEGNO, NON CI RESTA CHE BUTTARCI SUL VECCHIO “TOTÒ, PEPPINO E… LA DOLCE VITA” – SEGNALO LA BLACK COMEDY ULTRAGORE CON CANI E GATTI CHE PARLANO AL PROTAGONISTA E LO SPINGONO A UCCIDERE, “THE VOICES” - SU CIELO VI RICORDO ANCORA UNA VOLTA “LA DONNA LUPO”. NELLA NOTTE SPUNTA IL PICCOLO MAFIA MOVIE VIOLENTO, DAVVERO MAI VISTO DA NESSUNO, E QUINDI SCELTA PIÙ STRACULT, “I PUGNI DI ROCCO” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

toto, peppino e … la dolce vita 1

Che vediamo stasera? Orfani di Sanremo, già depressi dai talk elettorali, in attesa dello show che dia il giusto lustro a Pino Insegno, che abbiamo visto lanciato contemporaneamente da Luca e Paolo, Maurizio Crozza e Aldo Grasso come neo-conduttore meloniano del festival della canzone, non ci resta che buttarci su qualche vecchio film.

Spunta per fortuna su Cine 34 alle 21 “Totò, Peppino e… la dolce vita” spettacolare parodia del capolavoro felliniano girato da Sergio Corbucci dove Peppino, nel ruolo di Peppino Barbacane, segretario comunale di un paesello del sud, arriva a Roma con la missione di trovare un modo per far costruire una bretella nell’autostrada che porti proprio al paese suo. Sul modello delle strade e autostrade che si faceva costruire Remo Gasperi, insomma.

toto', peppino e la dolce vita

Così va dal cugino Antonio Barbacane a Roma che sta vivendo il momento d’oro della Dolce Vita in quel di Via Veneto. Solo che non ha potere, è solo un posteggiatore abusivo. I due però si scatenano. Soggettino di Steno e Fulci, sceneggiatura di Corbucci e Grimaldi. Pieno di battute meravigliose, tutte improvvisate. “Alle orge! Sì, orgiamoci”. “Cha-cha-cha… è un proverbio giapponese”. “Non lo toccare, questi sono ferocissimi! Sono i famosi levrieri viennesi!”. C’è pure Giò Stajano, quello vero, che si era rifiutato di continuare a girare con Fellini la vera Dolce Vita.

Il film lo aveva iniziato Camillo Mastrocinque. Ma non funzionava. Così Totò mandò a chiamare il più giovane Sergio Corbucci e lo convocò alle tre di notte. ”Arrivai lì un po’ stanco, assonnato. Totò mi disse: ‘Allora giriamo?’. ‘Sì, ma cosa? Non c’è niente, nemmeno la sceneggiatura?’ E che vuoi pure la sceneggiatura? Non ti preoccupare, poi con Peppino ci mettiamo, scriviamo le cose, facciamo una scaletta’.

nella valle di elah

La prima scena che girano è quella al ristorante con Totò, Peppino e due straniere. E ordinano una bottiglia di champagne. “A me sembrava che fosse un po’ pochino ma mi avevano raccomandato di non fare prove altrimenti veniva male”. Infatti…

Su Iris alle 21 avete “Nella valle di Elah” scritto e diretto da Paul Haggis al massimo del successo con un grandissimo Tommy Lee Jones eroe della guerra in Vietnam, alle prese con la scomparsa del figlio militare in Afghanistan, aiutato dal sergente Charlize Theron. Venne anche candidato all’Oscar.

CACCIATORE BIANCO CUORE NERO

Su Warner Tv alle 21 passa invece “Cacciatore bianco, cuore nero” diretto da Clint Eastwood con lo stesso Clint, alle prese con un personaggio scomodo come John Huston in versione regista mentre prepara “La regina d’Africa” e fa il cacciatore in Africa, Jeff Fahey nei panni del suo sceneggiatore Peter Viertel, mentre Marisa Berenson fa una sorta di Katharine Hepburn e George Dzundza il produttore Sam Spiegel.

La Hepburn trovò il film assolutamente inesatto, malgrado Eastwood si fosse preparato con i ricordi di Anjelica Huston e dello stesso Peter Vertel.

il segreto di una famiglia 1

Ricordo tremendo “L’ultimo dei templari” di Dominc Sena con Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Canale 20 alle 21, 05. Su Rai Movie alle 21, 10 avete il buon film argentino “Il segreto di una famiglia” di Pablo Trapero con Bérénice Bejo, Martina Gusman, Graciela Borges, Edgar Ramirez, dove torna l’erotismo intellettuale.

Ne avevamo bisogno, anche perché le due protagoniste, cioè l’argentina Martina Gusman e l’argentina trapiantata in Francia, Bérénice Bejo, non solo sono bellissime e curiosamente identiche, ma si concedono una grande scena iniziale di sesso fra di loro che non può che rallegrare lo spettatore.

Mettiamoci anche che le due protagoniste nel film sono anche sorelle e dichiarando una vecchia pratica amorosa fra di loro ci fanno capire che non sono così castigate e che La quietud, cioè La quiete, del titolo originale che è anche il nome della grande façenda di famiglia delle ragazze, è una quiete solo di nome. Perché sotto alla ricchezza e all’apparente tranquillità di questa strana famiglia di ricchi argentini si nascondono ben altri e più cupi segreti.

ritorno al futuro ii

Su Canale 27 alle 21, 10 trovate invece lo strepitoso “Ritorno al futuro. Parte II” di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. Magari lo conoscete a memoria, però è sempre un gran divertimento. Su Cielo alle 21, 15 avete un kolossal di fantascienza canado-australiano, “Attacco glaciale” di Brian Trenchard-Smith con Michael Shanks, Alexandra Davies, Saskia Hampele, Indiana Evans, Bruce Davison. Tutta colpa di una eclisse di sole che genere un buco che fa entrare sulla terra i gas freddi della mesosfera e questo provoca una serie di cataclismi. Ci penserà un baldo fisico nel sud della Tasmania. Mai visto.

michael j fox ritorno al futuro ii

Non è male il thriller con famiglia che sparisce, una valigetta che tutti i servizi segreti vogliono, genitori che non te l’hanno detta giusta, “La fredda luce del giorno” di Mabrouk El Mechri con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Verónica Echegui, Caroline Goodall, tutto girato in Spagna.

Rai 4 alle 21, 20 offre uno dei film più strani e interessanti della serata, la black comedy ultragore con cani e gatti che parlano al protagonista e lo spingono a uccidere “The Voices”, diretta dalla sofisticata Marjane Satrapi con Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick, Jacki Weaver, Gulliver McGrath, Ella Smith.

THE VOICES

Su Canale Nove alle 21, 25 niente di meglio che un action con Liam Neeson che deve sbrogliare la situazione super hot di un volo internazionale, dove un criminale ha giurato di uccidere un passeggero ogni 20 minuti se non gli riempiono il conto in banca, “Non-stop”, diretto dalla specialista Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery, Lupita Nyong'o, Nate Parker.

In seconda serata non posso non segnalarvi un secondo film di Totò, stavolta in coppia con Vittorio de Sica, “I due marescialli” diretto da Sergio Corbucci con Gianni Agus, Arturo Bragaglia, Franco Giacobini, Inger Milton, Cine 34 alle 23. Curiosa la storia di Sergio Corbucci che nei primi giorni di lavorazione si divideva tra le ultime scene di “Romolo e Remo” a Manziana e questo film, e De Sica tra questo set e quello del suo episodio da regista di “Boccaccio ’70”.

i due marescialli

Al punto che di fronte a un Corbucci che si presentava sul set morto di sonno, sempre più stanco e sporco per gli esterni del peplum, Totò se ne uscì con “C’è qui Vittorio che vuole sapere da dove vieni, dove abiti”. E De Sica, cortese: “E’ una curiosità, ma lei dove abita, in una palude, in un porcile?”. Al che Corbucci rispose: “Commendatore, faccio quello che fa lei”. Sembra che Corbucci si sentisse un po’ in difficoltà a dirigere De Sica, mentre fra Totò e De Sica il rapporto era di grande divertimento reciproco.

RYAN REYNOLDS - THE VOICES

Sembra che non sia un capolavoro, ma ci riporta alla Guerra Fredda l’horror russo del 2020 “Superdeep” di Arseny Syuhin con la bellissima Milena Radulovic, Maksim Radugin, Nikita Dyuvbanov, dove dal buco più profondo del mondo al Circolo Polare Artico vengono voci misteriose… Su Italia 1 alle 23, 20 avete un altro horror fantascientifico, “A Quiet Place 2” di John Krasinski con Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Djimon Hounsou.

la donna lupo

Leggo che è meno riuscito di quanto credessi questo interessante “Il castello di vetro” di Destin Daniel Cretton con Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Max Greenfield, Sarah Snook, Rai Movie alle 23, 30, storia di una famiglia disfunzionale, con padre che porta i figli in giro per l’America e li cresce selvaggi vista attraverso gli occhi della ragazza ormai adulta che cerca di far chiarezza sul proprio passato.

Strepitoso anche il terzo film di Totò che passa su Cine 34 alle 0, 50, “Arrangiatevi” di Mauro Bolognini con Totò, Peppino De Filippo, Franca Valeri, Laura Adani, Cristina Gaioni, Cathia Caro, dove un rinomato callista di alti prelati porta la famiglia a Roma, ma l’unica casa che riesce a affittare è un’ex-casa chiusa. Infatti al nonno Totò la casa ricordava qualcosa… il titolo si riferisce all’arrangiarsi dei maschi con l’arrivo della Legge Merlin e la fine delle case chiuse.

loredana cannata la donna lupo 1

Su Cielo all’1 vi ricordo ancora una volta “La donna lupo” di Aurelio Grimaldi con Loredana Cannata come donna-lupo. Su Rai Movie all’1, 45 passa il thrillerone dark visivamente accattivante “Dark City” di Alex Proyas con Rufus Sewell, William Hurt, Jennifer Connelly, Kiefer Sutherland. Da vedere.

Sarebbe da vedere anche il film di guerra di Sam Mendes "Jarhead" con Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Scott MacDonald, Jamie Foxx, Iris alle 2. “Tutti i numeri del sesso” di Daniel Waters con Winona Ryder, Simon Baker, Leslie Bibb, Mindy Cohn, è una sorta di black comedy sull’incontro tra una mangia-uomini e un playboy seriale, Tv8 alle 2.

I PUGNI DI ROCCO

Piccolo mafia movie violento davvero mai visto da nessuno, e quindi scelta più stracult della nottata, è “I pugni di Rocco” diretto nel 1972 Lorenzo Artale con Fausto Di Bella, Rosita Torosh, Franco Fragala, Livio Galassi, Melù Valente. Rete 4 alle 2, 25.

Legandomi al Rocco precedente chiudo con il comico “Rocco e le sorelle” di Giorgio Simonelli con Tiberio Murgia protagonista, Moira Orfei, Anna Ranalli, Memmo Carotenuto, Rete 4 alle 4, 10. Ma vi ricordo altre due perle, “Gli incredibili fratelli Maciste” di Roberto Mauri con Richard Lloyd alias Iloosh Khoshabe, Claudie Lange, Tony Freeman alias Mario Novelli, Antonio De Teffè, Cine 34 alle 4, 30 e “Segretissimo” di Fernando Cerchio con Gordon Scott, Magda Konopka, Rai Movie alle 5, Raro spionistico che vede il Maciste americano Gordon Scott alle prese con una banda criminale che è in possesso di documenti nazisti segretissimi che si possono vendere una sola volta, ma che possono procurare parecchi fastidi.

