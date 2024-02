IL DIVANO DEI GIUSTI - A PARTE RIVEDERVI SU RAIPLAY “ROMA SANTA E DANNATA”, IN TV C'È LA COMMEDIA SEXY “MIA MOGLIE TORNA A SCUOLA” - SU “CIELO” OCCHIO ALL’EROTICO SUPERSOFT “L’USIGNOLO E L’ALLODOLA” - FU FORSE LA PRIMA COMMEDIA CHE TRATTAVA IL TEMA DELLA DESTRA DI POTERE ROMANA, “CATERINA VA IN CITTÀ” DI PAOLO VIRZÌ - IL CAPOLAVORO DELLA NOTTATA È IL BIOPIC SU FRANCO CALIFANO: “NON ESCLUDO IL RITORNO” – NON MALE IL SEXY “LA MOGLIE IN BIANCO… L’AMANTE AL PEPE” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

NON C'È DUE SENZA QUATTRO

Che vediamo stasera? A parte rivedervi su Rai Play “Roma santa e dannata”, non perdetevi su Netflix il notevole, durissimo ma coinvolgente dramma su Anversa occupata dai nazisti e su chi, per salvare la pellaccia, deve decidere se collaborare o meno coi nazisti, “Will” diretto da Tim Mielants, già autore di pregevoli puntate di “Peaky Blinders” e “The Terror”, ma soprattutto regista di “Small Things Like These”, non solo l’ultimo film di Cillian Murphy, ma il film di apertura del Festival di Berlino.

A parte che Tim Mielants è uno strepitoso professionista, trovo notevolissima l’idea di presentare dei personaggi, interpretati da Stef Aerts, Annelore Crollet, Matteo Simoni, onesti nella loro scelta finale assolutamente personale. Non c’è alcun moralismo. E’ forse questo a rendere ancora più duro il film e sgradevoli i personaggi.

CATERINA VA IN CITTA

Per i fan di Bud&Terence ci sarebbe il tardo “Non c’è due senza quattro”, girato da E.B. Clucher nel 1984 con Bud Spencer e Terence Hill in versione doppia, sono due coppie di gemelli, in Brasile a far danni, April Clough, Harold Bergman, Rete 4 alle 21, 25. Musiche di Franco Micalizzi. Non passa da tanto, e fu forse la prima commedia che trattava il tema della destra di potere romana, “Caterina va in città” diretto nel 2003 da Paolo Virzì, che lo scrisse con Francesco Buni con Sergio Castellitto, Margherita Buy, Alice Teghil, Galatea Ranzi, Flavio Bucci, Rai Storia, Rai Storia alle 21, 10.

il rapporto pelican

Caterina, Alice Teghil, è una ragazzina che arriva a Roma dalla provincia assieme ai genitori, Buy e Castellitto, e si ritrova a frequentare le famiglie di due compagne di classe completamente diverse. Una è figlia della buona borghesia di sinistra, l’altra della destra cafona di potere. Trionfo di Claudio Amendola come simil Storace, ottimo Bucci e grandi cammei, Roberto Benigni, Maurizio Costanzo con tanto di Costanzo Show, Michele Placido, Giovanna Melandri. Chi se lo ricorda più il 2003…Da recuperare.

carmen russo mia moglie torna a scuola

Alternative? Vedo un bel thriller tratto da un romanzone best seller di John Grisham come “Il rapporto Pelican” di Alan J. Pakula con Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard, John Lithgow, Iris alle 21. Su Canale 20 alle 21, 05 l’action “Wanted” dello scatenatissimo regista russo Timur Bekmambetov con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Terence Stamp, Thomas Kretschmann. Leggo che esagera in tutto, sangue, violenza, stupidaggini, ma è estremamente divertente.

mia moglie torna a scuola

Torna la commedia sexy con “Mia moglie torna a scuola” di Giuliano Carnimeo con Carmen Russo, Renzo Montagnani, Enzo Robutti, Tony Ucci, Cine 34 alle 21, 15. Tardissimo scolastico che cerca di unire la nuova moda delle mogli che tradiscono e il precedente filone scolastico. Curioso il casting della scuola con Enzo Robutti professore, Marisa Merlini preside e Toni Ucci bidello. “Marisa che brava!”, ricorda Carnimeo a “Cine70”, “Ecco un’altra attrice da mettere nella top ten di quelli con cui ho lavorato. Girare con questa gente è un piacere indescrivibile. (..) Non è un film che ricordo molto bene, ma ricordo una Carmen Russo carinissima, molto disponibile e poco diva”.

il rapporto pelican 1

Ma c’è anche “La bambola assassina 2” di John Lafia con Alex Vincent, Christine Elise, Jenny Agutter, Grace Zabriskie, Greg Germann, Mediaset Italia 2 alle 21, 15. Su Cielo ale 21, 15 occhio all’erotico supersoft patinato franco-tedesco “L’usignolo e l’allodola” di Sigi Rothemund con Jean-Claude Bouillon, una favolosa e giovanissima Sylvia Kristel, Teri Tordai più nota da noi per la serie della Dolce Susanna, Gisela Hahn, Peter Berling, il produttore dei film di Fassbinder. Italia 1 alle 21, 20 passa l’ottimo cartoon “Cattivissimo me” di Pierre Coffin, Chris Renaud.

carmen russo mia moglie torna a scuola

Su Tv2000 alle 21, 20 il fantasy tratto dal romanzo di Dick King Smith con il vecchio mostro di Lockness “The Water Horse” di Jay Russell con Alex Etel, Emily Watson, Ben Chaplin, David Morrissey, Bruce Allpress, Eddie Campbell. Ha pessime critiche il thriller australiano “Backtrack” di Michael Petroni con Adrien Brody, Sam Neill, Robin McLeavy, Bruce Spence, Anna Lise Phillips, Jenni Baird, Rai 4 alle 21, 20.

In seconda serata trovate su Rai Movie alle 22, 45 “il principe abusivo” di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri, Marco Messeri. All’epoca faceva ridere. Su Rai Storia alle 22, 55 passa “La verità sulla Dolce Vita”, documentario non perfetto, ma davvero sentito di Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, sul nonno, il mitico produttore napoletano Peppino Amato, che produsse appunto il capolavoro di Fellini che nessuno voleva davvero produrre.

Cine 34 alle 23, 05 prosegue con la commedia sexy con la replica di “La moglie in bianco… l’amante al pepe” di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi, Pamela Prati, Marisa Porcel, Susan Scott, Mario Carotenuto, Vittorio Caprioli. Su Italia 1 alle 23, 20 passa il favoloso “The Lego Movie 2” di Mike Mitchell con i personaggi celebri del cinema in versione Lego. Col doppiaggio italiano si perdono delle assolute stravaganze e le voci di Channing Tatum come Batman, Jason Momoa come Aquaman, Jonah Hill come Green Lantern.

alessandro siani il principe abusivo

Ma il capolavoro della nottata dovrebbe essere il biopic su Franco Califano diretto da Stefano Calvagna, “Non escludo il ritorno” con Gianfranco Butinar, Enzo Salvi, Michael Madsen (sì, proprio lui), Nadia Rinaldi, Franco Oppini, che dovremo vedere per confrontarlo con il televisivo “Califano”. Inutile dire che Calvagna è forse l’ultimo rimasto dei registi indipendenti più o meno stracult rimasti in Italia, Cine 34 alle 0, 45.

Il film di Calvagna se la vedrà con “Le amiche” di Michelangelo Antonioni con Eleonora Rossi Drago, Valentina Cortese, Gabriele Ferzetti, Franco Fabrizi, Rai Tre all’1, 05. Ha pessime critiche, ma sono anche le due di notte, “Volano coltelli” thriller di Bill Guttentag con Rob Lowe, Carrie-Anne Moss, Jamie Chung, Julie Bowen, Saffron Burrows, David Harbour, Iris alle 2.

non escludo il ritorno

Non capisco se sia un disastro o un fantasy interessante “The Voices”, film dal vero con un cane e un gatto che parlano della celebrata fumettista Marjane Satrapi con Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick, Jacki Weaver, Gulliver McGrath, Ella Smith. Le critiche americane, in realtà, sono piuttosto buone, ma il film non ha nessun tipo di culto.

lino banfi pamela prati la moglie in bianco l’amante al pepe

Rai Tre alle 2, 45 propone il lontano “Donne sole” di Vittorio Sala con Eleonora Rossi Drago, Luciana Angiolillo, Ettore Manni, Antigone Costanda, dove le protagoniste sono tre mannequin. Molto interessante anche “Una donna libera” di Vittorio Cottafavi con Françoise Christophe protofemminista che abbandona un promesso sposo per fuggire con un musicista, con Pierre Cressoy, Elisa Cegani, Gino Cervi, Lianella Carell, Rai Tre alle 4, 15. Chiuderei con due film. “Le donne non vogliono più” di Pino Quartullo con Pino Quartullo, Lucrezia Lante Della Rovere, Francesca Reggiani, Antonella Ponziani, Rosalinda Celentano, dove il protagonista, ovviamente Quartullo, decide di dare il seme a una coppia di lesbiche, Ponziani&Celentano, che vogliono un figlio. Stracultissimo oltre che in anticipo sui tempi.

la moglie in bianco l’amante al pepe 1

E con “La disubbidienza” di Aldo Lado con Stefania Sandrelli, Teresa Ann Savoy, Mario Adorf, Marie Jose Nat, Karl Diemunch, Karl Zinny, Jacques Perrin, Marc Porel, Nanni Loy, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, ambientato tra il 1944 e il 1946 seguendo un ragazzo che passa dai Repubblichini di Salò ai partigiani e è conteso da Stefania Sandrelli e da Teresa Ann Savoy. Fotografia di Dante Spinotti e musica di Ennio Morricone. I fan della Savoy protestano perché ha un ruolo troppo piccolo. E’ la vita…

pamela prati la moglie in bianco… l’amante al pepe gianfranco butinar in non escludo il ritorno la moglie in bianco… l’amante al pepe gianfranco butinar in non escludo il ritorno