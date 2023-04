IL DIVANO DEI GIUSTI - IN PRIMA SERATA IN CHIARO CI SAREBBE UN BUON JAMES BOND CON DANIEL CRAIG, “QUANTUM OF SOLACE” - SU RAI 5 VI CONSIGLIO LA STRAVAGANTE E OTTIMA COMMEDIA NAPOLETANA “IL LADRO DI CARDELLINI” - SU CINE 34 AVETE UNA DOPPIETTA “FANTOZZI". IN SECONDA SERATA TROVATE LO STRACULTISSIMO “LE DONNE NON VOGLIONO PIÙ”, STORIA DI UN MACHO CHE ROMPE CON LA FIDANZATA CHE NON VUOLE FIGLI E DECIDE DI… - VIDEO

007 quantum of solace 2

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In prima serata in chiaro ci sarebbe un buon James Bond con Daniel Craig su Tv8 alle 21, 30, “Quantum of Solace” diretto nel 2008 da Marc Forster con Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric come cattivo e la nostra Lucrezia Lante Della Rovere. E’ il Bond di Craig che ci ricordiamo meno, ma temo che invece Craig se lo ricordi bene perché si fece parecchio male in tre diversi incidenti, uno al volto, con quattro punti di sutura, uno alle spalle e uno al braccio.

007 quantum of solace 1

Per di più è la prima volta che Bond in un suo film non porta a letto la Bond Girl, in questo caso la Kurylenko e che il cattivo non ha nessun segno particolare, una cicatrice, una benda sull’occhio, un uncino al posto della mano. Amalric dice che allora ha giocato sulla politica, il suo cattivo è una miscela di Sarkozy e Tony Blair. I vestiti di Bond sono tutti di Tom Ford. Almeno quello…

mussolini, ultimo atto

La 7 alle 21, 15 ci propone “Mussolini ultimo atto”, ricostruzione degli ultimi giorni di Mussolini e del 25 aprile del 1945 ad opera di Carlo Lizzani con grande cast, Rod Steiger come Mussolini, Lisa Gastoni come Claretta, Franco Nero come capo partigiano Valerio e Lino Capolicchio come Pedro, Henry Fonda come cardinale Schuster, Giuseppe Addobbati come Cadorna, Massimo Sarchielli come Pavolini e Umberto Raho come Guido Leto, il capo dell’Ovra. Pieno di faccioni da cinema italiano anni ’70 e da esportazione, come Bill Vanders,Manfred Freyberger. Tom Felleghi, Luciano Pigozzi. All’epoca questo faceva un po’ ridere. Musica di Ennio Morricone. Quando il film uscì in sala, a Savona il 30 aprile 1974 ci furono addirittura attentati fascisti.

il ladro di cardellini 3

Su Cielo alle 21, 15 trovate invece “The Impossible”, grande ricostruzione dello tsunami del 2004 in Thailandia diretta dallo spagnolo Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Tom Holland, Samuel Joslin, dove una famiglia si perde e poi si ritrova. Molto forte. Su Rai 5 alle 21, 15 mi fa davvero piacere consigliarvi il curioso “Il ladro di cardellini”, stravagante e ottima commedia napoletana diretta da Carlo Luglio, dove Nando Paone è finalmente protagonista assieme a una sgangherata band di ladri di uccellini composta dal piccolo Ernesto Mahiex , Lino Musella e dal grande Pino Mauro.Nando Paone venne premiato come miglior attore al festival della Commedia di Montecarlo di Ezio Greggio.

a hidden life terrence malick

Su Tv200 alle 21 avete il drammone storico pacifista da 173’ “La vita nascosta – Hidden Life” di Terrence Malick con August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Jurgen Prochnow, Martin Wuttke. Il film è dedicato alla vita di Franz Jägerstätter, fattore Alto Atesino che si rifiutò di piegarsi al nazismo. Malick ne fa una sorta di martire, costruendogli un’aurea cristologica di tutto rispetto. Franz, interpretato dal bravissimo August Diehl, già maggiore tedesco in Inglourious Basterds nonché genero del regista, non accetta di dichiarare la propria fedeltà a ciò che lui ritiene sia il male, cioè il nazismo.

a hidden life terrence malick

In ogni istante della sua vita, potrebbe tornare indietro, fingere, come hanno fatto milioni di tedeschi, ma per lui non è possibile. E accetta un percorso di martirio che, come gli dicono i suoi aguzzini, da Mathias Schoenarts a Bruno Ganz, è del tutto inutile, perché nessuno ne verrà a conoscenza e non cambierà certo le sorti della guerra. Ma per Franz e per la sua adorata moglie, Valerie Pachner, bravissima, che lo sostiene in ogni istante della sua vita, opporsi a una bugia così sostanziale, l’accettazione del male come normalità, è tutto.

a hidden life terrence malick

Malick punta a una ricostruzione mistica della storia, ovviamente esagerando come gli abbiamo fatto veder fare in questi ultimi anni. Non c’è inquadratura che non abbia una luce naturale tra le montagne o dietro le nuvole, non c’è nessuna semplicità diciamo rosselliniana di ripresa. Rispetto agli ultimi Malick, almeno ha una storia da seguire, ma ha pure una messa in scena così ripetitiva che non riesci a non annoiarti. Specialmente nella lunghissima zona centrale, dove Franz capisce che non deve accettare il nazismo. Quando se lo prendono e se lo portano via, il film almeno ha una svolta e l’apparizione di Bruno Ganz venne salutata dai vecchi critici a Cannes con un’ovazione.

fantozzi il ritorno 4

Su Cine 34 alle 21 avete il sicuramente meno impegnativo ma più allegro “Fantozzi – Il ritorno” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder e Dodi Conti come Uga, seguito alle 23 da “Fantozzi 2000. La clonazione" di Domenico Saverni con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Paolo Paoloni. Su Iris alle 21 avete “L’uomo che vide l’infinito” di Matt Brown con Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy Northam, Kevin McNally, serioso biopic del geniale matematico indiano del primo Novecento Srinivasa Ramanujan, che riuscì a farsi accettare al Trinity College di Cambridge grazie al professor Hardy.

appuntamento per una vendetta 1

Su Canale 20 alle 21, 05 avete “Mission Impossible. Protocollo fantasma” di Brad Bird geniale regista di film d’animazione, “Gli incredibili”, qui alla prova con un action kolossal dal grande cast, Tom Cruise, Léa Seydoux, Simon Pegg, Paula Patton, Jeremy Renner. Ha ottime critiche (93% su Rotten Tomatoes). Ma Brad Bird è più a suo agio con il cinema animato. Su Rai Movie alle 21, 10 ritorna il tardo western “Appuntamento per una vendetta” scritto e diretto da Burt Kennedy, tratto da un racconto di Heck Allen, geniale sceneggiatore dei cartoon di Tex Avery, con Robert Mitchum alla ricerca dell’assassino del figlio, Angie Dickinson, Robert Walker Jr, David Carradine, Jack Kelly.

vi presento i nostri

Pieno di figli d’arte, Deana Martin, figlia di Dean Martin, Robert Walker, figlio di Walker Sr e di Jennifer Jones, Christopher Mitchum… Su Canale 27 alle 21, 10 avete anche la commedia “Vi presento i nostri” di Paul Weitz con Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Dustin Hoffman, Jessica Alba, Harvey Keitel.

joan collins gregory peck bravados

In seconda serata posso consigliarvi alle 22, 45 su Rai Movie un sempre fantastico “Bravados” di Henry King con Gregory Peck, Joan Collins, Henry Silva, Lee Van Cleef, Andrew Duggan, Herbert Rudley. Su Rai 4 alle 23, 10 un divertente “Hansel&Gretel: Cacciatori di streghe” di Tommy Wirkola con Jeremy Renner e Gemma Arterton in versione Hansel e Gretel cacciatori di strega, Famke Janssen come strega, Peter Stormare, Thomas Mann, Zoe Bell, Pihla Viitala. Wirkola scrisse il film mentre studiava cinema in Australia. Lo portò alla Paramount e glielo accettarono.

pronto ad uccidere. 2

Titolo assolutamente tarantiniano e abbastanza raro il poliziesco italiano anni ’70 “Pronto ad uccidere” di Franco Prosperi con Ray Lovelock, Martin Balsam, Elke Sommer, Ettore Manni, Heinz Domez, Ernesto Colli, Peter Berling, Riccardo Cucciolla, Dante Cleri, Rai Movie alle 0, 30. Al poliziotto Lovelock hanno gambizzato durante una sparatoria la mamma, così si vuole vendicare. Si fa passare per malavitoso e punta al boss Martin Balsam. Non sembra un granché. Però ci sono gli inseguimento tra le Giulie e le Taunus, la rapina alla gioielleria Gambacurta di Roma…

cari fottutissimi amici

Su Cine 34 alle 0, 55 un film meno noto di Mario Monicelli ma piuttosto divertente ambientato nel primissimo dopoguerra, “Cari fottutissimi amici” con Paolo Villaggio, Antonella Ponziani, Beatrice Macola, Eva Grimaldi, Paolo Hendel, Massimo Ceccherini, Antonella Ponziani, Novello Novelli, Eva Grimaldi, un viaggio picaresco nella Toscana del 1944. Grande Cecche. Su Iris alle 2, 05 il biopic sulla vita di Marie Ragghianti in lotta contro un governatore corrotto, “Una donna: una storia” di Roger Donaldson con Sissy Spacek, Jeff Daniels, Keith Szarabajka, Morgan Freeman, Fred Dalton Thompson.

le donne non vogliono piu

Su Rete alle 2, 25 avete “Dieci italiani per un tedesco” diretto da Filippo Walter Ratti, con una grossa mano da un ventenne ma arzillissimo Enzo G. Castellari, con Gino Cervi, Andrea Checchi, Sergio Fantoni, Ivo Garrani, Carlo D'Angelo, Cristina Gaioni, cioè la ricostruzione dell’attentato di via Rasella e della terribile risposta del colonnello Kappler con la rappresaglia delle Fosse Ardeatine. Su Cine 34 alle 2, 45 trovate lo stracultissimo “Le donne non vogliono più” diretto da Pino Quartullo, che lo ha scritto con Claudio Masenza, storia di un macho, Pino Quartullo, che rompe con la fidanzata che non vuole figli, Lucrezia Lante Della Rovere, e decide di aiutare una coppia lesbo, Antonella Ponziani e Rosalinda Celentano. Divertente, ci sono anche Francesca Reggiani, Pietro De Silva, Bedi Moratti.

un amore americano

Su Iris alle 3, 55 passa “Sfida a White Buffalo” di i J. Lee Thompson con Charles Bronson, Jack Warden, Kim Novak, John Carradine, Slim Pickens e il mezzo bufalo di Carlo Rambaldi. Occhio allo stracultissimo “Un amore americano” di Piero Schivazappa con Carlo Delle Piane che fa il brutto professore italiano che si innamora e sposa la bella e giovane americana Brooke Shields. Voi direte: ma come è possibile? E’ il cinema. Ci sono anche Memé Perlini e Graziella Polesinanti. Rai Movie alle 5 propone “Il ribelle”, opera prima dello sceneggiatore Clifford Odets con Cary Grant che diventa un gangster in quel di Londra, Ethel Barrymore come sua mamma, Barry Fitzgerald, Jane Wyatt, June Duprez.

il ribelle cary grant

Tratto dal romanzo di Richard Llewellyn, che si oppose al quarantenne Cary Grant nel ruolo di un teenager, con musica addirittura di Hanns Eisler, non è considerato un gran successo. Anche Clifford Odets si oppose alla scelta produttiva di Cary Grant protagonista. “Si tratta di un protagonista di 19 anni con le lentiggini e due desideri, trovare una ragazza e un nuovo abito. Siete sicuri che si tratti di Cary Grant?” La mamma di Ginger Rogers lo additò nel dopoguerra come film di propaganda comunista. Fu l’unico film che Cary Grant, ricevendo un Oscar d’onore nel 1970 chiese che fosse inserito nel montaggio dei suoi grandi successi. Mai visto, ahimé.

la ragazza della salina 1

Ma chiudo con l’altrettanto raro coloratissimo “La ragazza della salina” del cecoslovacco Frantisek Cáp con Marcello Mastroianni, Isabelle Corey, Jester Naefe, Kai Fischer, Mario Adorf, Peter Carsten, Iris alle 5, 25. Praticamente domani.

