IL DIVANO DEI GIUSTI 2/ - E IN SECONDA SERATA CHE VEDIAMO? NON POSSO NON SEGNALARVI IL CAPOLAVORO, AL TEMPO TRATTATO COME UNA TRASHATA, "SHOWGIRLS", UNO DEI FILM PIÙ PERFETTI E PIÙ EROTICI DI OGNI TEMPO - MA IL FILM PIÙ BELLO DELLA SECONDA SERATA È “POINT BREAK”. FAVOLOSO. COI SURFISTI RAPINATORI. GRANDE THRILLER CHE APRIVA CLAMOROSAMENTE GLI ANNI ’90 - NELLA SERATA RIAPPARE PURE LA COMMEDIA SEXY “IL VIZIO DI FAMIGLIA” CON EDWIGE FENECH. IMBATTIBILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il culo di pamela prati la moglie in bianco… l’amante al pepe

In seconda serata posso segnalarvi la commedia di e con Dan Aykroyd “Nient’altro che guai” con Chevy Chase, Demi Moore, John Candy, Warner tv alle 23. O la commedia sexy di Cine 34 alle 23, “La moglie in bianco… l’amante al pepe” di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi, Pamela Prati, Marisa Porcel, Susan Scott, Mario Carotenuto, Vittorio Caprioli, che avrete sicuramente visto. E’ il film d’esordio di Pamela Prati, solo 19 anni, già Playmate dell’anno, che se la vede con la bona da coproduzione spagnola Susan Scott alias Nieves Navarro, già non più giovanissima.

showgirls 2

Pamela Prati raccontava a Stracult: “Per le scene di nudo mi vergognavo un po’. Era il mio primo film, Però mi dicevo, le ha fatte Edwige Fenech, le ha fatte Ornella Muti, perché non devo farle io?”. Infatti… Su Cielo alle 23, 15 non posso non segnalarvi il capolavoro di Paul Verhoeven al tempo trattato come una trashata "Showgirls", bollente rivisitazione di “Eva contro Eva” nel mondo delle ballerine nudissime di lap dance con Elizabeth Berkley nel film della sua vita e Gina Gershon. Uno dei film più perfetti e più erotici di ogni tempo.

point break. punto di rottura

Decisamente più tranquillo il remake di “Sabrina” diretto da Sydney Pollack con Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Fanny Ardant, Iris alle 23, 30. Su 7Gold alle 23, 30 si potrebbe dare un’occhiata al thriller del 1999 “Stranger Than Fiction” di Eric Bross con Mackenzie Astin e Todd Field, il futuro regista di “Tar”.

edwige fenech il vizio di famiglia

Ma il film più bello della seconda serata è “Point Break” di Kathryn Bigelow, allora sposata con James Cameron, con Patrick Swayze, Keanu Reeves, John McGinley, Gary Busey, Lori Petty, James LeGros. Favoloso. Coi surfisti rapinatori. Molto legato al mondo di Don Siegel e di John Milius. Grande thriller che apriva clamorosamente gli anni ’90. Nella serata commedia sexy di Cine 34 alle 0, 50 riappare pure “Il vizio di famiglia” di Mariano Laurenti con Renzo Montagnani, Edwige Fenech, Gigi Ballista. Imbattibile.

i tempi felici verranno presto 2

Su Rai Tre/Fuori Orario alle 2, 15 è la volta del decisamente poco visto e interessante “I tempi felici verranno presto” di Alessandro Comodin con Sabrina Seyvecou, Luca Bernardi, Erikas Sizonovas, Carlo Rigoni, Marco Giordana. Su Cine 34, intanto, la serata dedicata alla commedia sexy si ferma alle 2, 15 per dare spazio al divertente e lontano “Volere volare” di Maurizio Nichetti con Angela Finocchiaro, Patrizio Roversi, Mariella Valentini. Altri tempi.

klaus kinski black killer 2

I fan del cinema stracult apprezzeranno di più su Rete 4 alle 2, 45 uno dei due western diretti da Carlo Croccolo, col nome di Lucky Moore, “Black Killer” con Klaus Kinski, Fred Robsham, Antonio Cantafora, Tiziana Dini, Marina Mulligan alias Marina Rabbissi, Paul Craine alias Enzo Pulcrano. Questo mi disse Croccolo del film: “Il film era abbastanza innovativo, e per questo all’estero è piaciuto molto più che in Italia. C’erano sequenze violente girate con la camera a mano, che era una cosa del tutto nuova. Come era nuovo il fatto che girassi con tre camere per risparmiare tempo. C’erano inquadrature controluce, altre sporche.

black killer 2

Mi ricordo che per una scena di lotta ho detto agli stuntmen di menare all’operatore. Poi, quando sono andato a vedere il montaggio mi avevano tolto tutto perché pensavano che fossero delle scene sbagliate, sporche. Ma io volevo proprio quelle e lo ho rimesse. Volevo che fosse montato in modo moderno. Il film venne vietato ai minori per la violenza. Ero anche produttore, come nel mio film precedente, Una pistola per cento croci, assieme alla Kamar Film e a Oscar Santaniello, che era il mio fiscalista, col quale avevo fondato la Virginia Cinematografica. Ma non sapevo fare il produttore, infatti poi venne fregato dai miei soci.

black killer 4

Lo girammo in un villaggio western, vicino Campagnano, a Sutri. Klaus Kinski era delizioso, tanto che dopo mi mandò a chiamare per avere dei commenti sul film. Lo considerava riuscito. Mi disse anche che ero un grande regista e un grande furbacchione. Lo conquistai facendogli trovare una speciale roulotte con la vasca da bagno, così mi guardò e mi ha detto che ero un grosso figlio di mignotta. Il fatto era questo. Klaus Kinski costava 40 milioni a film. E io avevo un budget limitato, 150 milioni di distribuzione. Non potevo dare 40 milioni a Kinski.

black killer 3

Lui mi disse: Ti faccio le otto pose però voglio essere pagato in contanti, un milione e mezzo a posa. In questi otto giorni delle otte pose io mi concentrai interamente su di lui. Facevo il totale, ma giravo con due o con tre macchine riuscivo poi anche a fargli i primi piani e tutte le inquadrature che lo riguardavano. E non facevo i controcampi a meno che non fossero strettamente necessari. Allora al sesto giorno Kinski chiamò il suo manager, Pietravalle, e gli disse che io gli avevo fregati. In pratica era diventato il protagonista. Tanto valeva scrivere Klaus Kinski in… sui titoli piuttosto che: con la partecipazione speciale…

black killer 1

Alla fine mi ha pure regalato un giorno in più. E non era il tipo che rinunciasse facilmente ai soldi. Diceva che erano l’unica cosa vera del cinema. Fred Robsham, invece, che avevo visto in Flash Back, era uno stronzo terribile. Era il fratello della donna di Ugo Tognazzi. Per colpa sua ho rinunciato allora a 120 milioni di distribuzione che mi dava la Fono Roma. La sorella del proprietario della Fono Roma mi aveva chiesto di mettere al posto suo un altro attore, bravissimo. Ma io, perché avevo dato la mia parola a Robsham, non lo presi.

klaus kinski black killer 1

Così persi i soldi e persi la Fono Roma. Alla fine avevo tre giorni di riprese da rifare e Robsham non mi fece le scene che doveva rigirarmi. Mi inventai delle riprese senza il protagonista, di lui si vedevano soltanto i piedi. Una cosa buffa mi successe con un’attrice, una bionda che fa una posa. Aveva una scena con Kinski. Dovevo ancora fare i controcampi su di lei. Roba di cinque o sei pose da fare.

BLACK KILLER

Visto che Santaniello non l’aveva pagata, voleva un milione a posa. Io gli dissi: ti protesto e non ti do una lire. Al suo posto presi mia moglie, che faceva la protagonista come Marina Mulligan, le misi una parrucca bionda e la feci morire subito con un colpo di pistola alla testa. Così mi liberai anche dell’attrice. Alla fine Santaniello, con parte del girato dei miei due film ne ha fatto un terzo, Scansati… a Trinità è arrivato Eldorado, senza dirmi niente. Così ho rotto la società”.

due contro la citta

Ricordo buono il poliziesco “Due contro la città” di José Giovanni con Jean Gabin ormai vecchissimo, Alain Delon, Mimsy Farmer, Victor Lanoux, Michel Bouquet, Ilaria Occhini, Iris alle 3, 45. Molto carino anche “Django spara per primo” di Alberto De Martino con Glenn Saxson, Evelyn Stewart, Fernando Sancho, Alberto Lupo, Nando Gazzolo, Guido Lollobrigida, la versione western de “I Tre Moschettieri” di Dumas.

il quinto potere 2

Chiuderei con la storia di Julian Assange e di Wikileaks, cioè “Il quinto potere” di Bill Condon con Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Laura Linney, Stanley Tucci, Moritz Bleibtreu, Rai Movie alle 5, ma non resisto a segnalarvi il ben più raro e meno complesso “L’amore si fa così” diretto nel 1939 da Carlo Ludovico Bragaglia, con soggetto e sceneggiatura di Achille Campanile con Enrico Viarisio, Jacqueline Prévot, Luigi Almirante, Paolo Stoppa, Iris alle 5, 20. Il giovane protagonista è il per noi sempre vecchissimo Viarisio. Adorabile. Da registrare.

