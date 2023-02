IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - STASERA AVETE PARECCHI FILM INTERESSANTI SULLE PIATTAFORME. SU NETFLIX LA VERA NOVITÀ È IL MYSTERY/THRILLER “THE STRAYS". NON L’HO VISTO, MA SEMBRA UNA BOMBA. SPERIAMO - SU PRIME VIDEO TROVATE L’APPASSIONANTE “UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA” O LO STRACULTISSIMO “LA RAGAZZA DEL PUNK INNAMORATO”, UNA SORTA DI FOLLIA FANTASCIENTIFICA DOVE CAPIRETE CHE SE LE RAGAZZE DELLA TERRA SONO FACILI ANCHE QUELLE ALIENE NON SCHERZANO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Stasera avete parecchi film interessanti sulle piattaforme, se siete stanchi di serie. Anche se è appena arrivata, ieri, su Disney + l’attesa seconda puntata dell’interessante “Alaska Daily” con Hilary Swank giornalista cacciata dalla grossa testata di città e assunta nella redazione di un piccolo giornale di Anchorage in Alaska con un freddo cane e il sole fino a mezzanotte. Ovviamente dovrà risolvere un caso di serial killer.

Su Netflix aprite bene gli occhi che la vera novità è il mystery/thriller, molto amato dalla critica internazionale, “The Strays”, clamorosa opera prima di Nathaniel Martello-White con Ashley Madewke, donna apparentemente tranquilla che viene terrorizzata dall’arrivo di due individui alla porta che le riportano il suo complesso passato. Non l’ho visto, e penso che me lo vedrò stasera, ma sembra una bomba. Speriamo…

Da vedere invece su Amazon un nuovissimo film di Claire Denis, “Incroci sentimentali” con Juliette Binoche, Gregoire Collin e Vincent Lindon dove l’apparente felicità di una coppia di sessantenni viene turbata dal loro passato. Un passato galeotto nel caso di lui, una vecchia storia d’amore mai abbandonata da parte di lei. Da vedere. Detto questo vi consiglio di aprire Mubi, perché ci sono una serie di nuovi film bellissimi, più o meno da festival. Ma, almeno, andate sul sicuro e non perdete tempo come quando scoprite di stare rivedendo un film già visto dopo oltre un’ora di visione. Capita, lo so bene…

Intanto potete rivedere un capolavoro come “Il buio si avvicina”, che non è solo un grande film di vampiri e ammazzavampiri con Lance Henrickesn e Bill Paxton, ma l’opera prima di Kathryn Bigelow che firma il suo manifesto di cinema d’azione. Poi avete “A Ciambra”, il secondo film della trilogia calabrese di Jonas Carpignano, quello dedicato alla comunità zingara, “Lo spacciatore” scritto e diretto da Paul Schrader con Willem Dafoe e Susan Sarandon, bello come tutti gli ultimi film di Schrader.

O l’appassionante “Un sogno chiamato Florida” diretto da Sean Anders, un film dove c’è di tutto, un meraviglioso 35 mm, una bambina di sei anni indimenticabile, Brooklyn Prince, una madre svitata, tatuata e fattona, ma di buon cuore, Bria Vinaite,, un Willem Dafoe incantevole in versione buona, e i motel per poveri totalmente assurdi, con tanto di pink flamingos, cresciuti attorno a Disneyland. Il film, che non a caso nell’edizione originale si chiama The Florida Project, è il frutto di uno studio accurato su un quartiere, chiamato Magic Island, una sorta di catena di motel degradati di gusto sotto-Disneyland nella Florida dove poveri, mignotte, fattoni abitano tutti assieme, dovendo solo far finta di non essere residenti.

E spostandosi quindi ogni tanto di camera. E’ una terra di nessuno cresciuta all’ombra del grande sogno americano dove brillano gli outlet dei prodotti Disney, i resti delle paludi della Florida, il gran traffico dei turisti di tutto il mondo che vanno a Disneyland. Da vedere anche “Palo Alto” di Gia Coppola, cugina di Sofia e nipote di Francis, con James Franco, Emma Roberts, Jack Kilmer, che raccoglie storie di ragazzini strafatti e ammalati di sesso in quel di Los Angeles.

O lo stracultissimo “La ragazza del punk innamorato”, che traduce “How To Talk To Girls at Parties” di John Cameron Mitchell con Ruth Wilson, Elle Fanning, Nicole Kidman, una sorta di follia fantascientifica che passò nel 2017 a Cannes, dove capirete che se le ragazze della terra sono facili anche quelle aliene, precipitate nella scena British Punk del 1977 in quel di Croydan, non scherzano. Malgrado una Nicole Kidman truccata da Spagna a Tali quali show e qualche costumino in latex di troppo è quasi uno scherzo musicalfantascientico ideato dal regista di “Shortbus” e, soprattutto, di “Hedwig” (ve lo ricordate, no?).

Un terzetto di ragazzini inglesi pazzi per la musica entra in contatto con una colonia aliena alquanto bizzarra che si prepara a un rito cannibalico per portare avanti la propria specie morente. Enn, Alex Sharp, si innamora della bella aliena Zan, un'adorabile Elle Fanning, che decide di seguirlo scappando dal gruppo alieno per 48 ore.

Zan vuole conoscere il Punk, che vede come momento fondamentale per la sua crescita e la Punk Queen Boadicea, una Nicole Kidman un filo imbarazzante, la riveste da darkettona facendone una stella rock. Ottima, scrivevo da Cannes, la scena di adescamento lesbo di un'aliena con Nicole Kidman, risolta con una geniale battuta della star, "ancora col sesso state?". A volte me lo chiedo anch’io.

