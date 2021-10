IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA BELLO SCONTRO TRA “ISPETTORE CALLAGHAN, IL CASO SCORPIO È TUO” E IL CRAXI-MOVIE “HAMMAMET”, CON PIER FRANCESCO FAVINO COL MASCHERONE E CLAUDIA GERINI COME AMANTE SIMIL ANJA PIERONI, MA C’È ANCHE LA GRANDIOSA COMMEDIA SEXY “L’ONOREVOLE CON L’AMANTE SOTTO IL LETTO” - METTIAMO NEL MUCCHIO DELLE PROPOSTE ANCHE L’EROTICO INTELLIGENTE SPAGNOLO “SON DE MAR” DI BIGAS LUNA E LA COMMEDIA UN PO’ CONFUSA “QUESTIONE DI KARMA” CON FABIO DE LUIGI E ELIO GERMANO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

halloween kills

Ieri al cinema “Halloween Kills” di David Gordon Green non è riuscito a spodestare dal primo posto il potente “Venom: La furia di Carnage”, ancora primo con 159 mila euro e un totale di 4 milioni di euro, mentre “Halloween Kills” si è fernato a 79 mila euro.

stefano accorsi miriam leone marylin ha gli occhi neri

Vediamo stasera come cambiano le cose. “La scuola cattolica” precipita però al quinto posto con 25 mila euro, dietro a “No Time To Die” e a “The Last Duel”, che sta crescendo.

pier francesco favino hammamet

Sesto e settimo posto per “Marilyn ha gli occhi neri” con la coppia Accorsi-Leone e “Ariaferma” con la coppia Orlando-Servillo. Il film che vorrei vedere di più, “France” di Bruno Dumont è diciottesimo con 2500 euro… Meglio sbrigarsi a vederlo…

clint eastwood ispettore callaghan, il caso scorpio e tuo

Stasera, in chiaro in prima serata, bello scontro tra “Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo!” di Don Siegel con Clint Eastwood, Iris alle 21, il primo dei Callaghan, il Craxi-movie di Gianni Amelio con Pier Francesco Favino col mascherone e Claudia Gerini come amante simil Anja Pieroni, “Hammamet”, Rai Tre alle 21, 25, ma ci sono anche il notevole “L’onorevole con l’amante sotto il letto”, Cine 34 alle 21, grandiosa commedia sexy di Mariano Laurenti con Lino Banfi, Alvaro Vitali, Janet Agren e Lory Del Santo, il biopic su Papa Wojtyla, “Non abbiate paura”, di Jeff Blekner con Thomas Kretschmann, Bruno Ganz, Joaquim De Almeida, Tv2000 alle 21.

son de mar 1

Mettiamo nel mucchio delle proposte della prima serata anche l’erotico intelligente spagnolo “Son de mar” di Bigas Luna con Leonor Watling e Jordi Molla, Cielo alle 21, la commedia un po’ confusa “Questione di karma” di Edoardo Falcone con Fabio De Luigi e Elio Germano, Rai Movie alle 21, 10.

elio germano fabio de luigi questione di karma

Cosa dire? Se non avete mai visto o non vi ricordate più tanto bene Callaghan, è un buon ripasso. Allora venne massacrato dalla sinistra che lo vide come un film superfascio, al punto che quando arrivò il grande Don Siegel in Italia per lanciare il film non venne accolto benissimo. Era superfascio? Beh, un pochetto sì, dai… ma era anche un grande film d’azione con un personaggio che prima sparava e poi controllava chi eri. Più western che fascio.

i figli della notte

Quanto a “L’onorevole con l’amante sotto il letto”, ricordiamo un po’ di trama: L’onorevole democristiano Battistoni, Lino Banfi, con moglie non proprio fedelissima, Marisa Merlini, tanto che se la fa col segretario del marito, Leo Gullotta, ha una bella amante bionda, Anna Vinci, Janet Agren, professoressa di educazione sessuale a Milano che vuole trasferirsi a Roma. Lei non sa, però, che lui è sposato.

leonor watling son de mar.

Così le cose non posso no che complicarsi. Mettiamoci anche il portaborse dell’onorevole, Alvaro, e un cardinale come Gigi Reder. C’è anche una doccia, ma in treno, della bellissima Janet Agren. Alvaro, vera bestia, a un certo punto cerca di sodomizzare Gullotta, Lory Del Santo, cameriera veneta, sta per cedere a Banfi al grido “Comandi”.

Andiamo alla seconda serata. Cine 34 alle 22, 35 seguita con le pochade con “Prestami tua moglie” di Giuliano Carnimeo con Lando Buzzanca, Janet Agren, Daniela Poggi e Claudine Auger. Rai Movie alle 22, 45 lancia il pesantone ma documentatissimo biopic sull’artista Gerard Richter, “Opera senza autore” di Florian Henkel Van Donnersmarck con Tom Schilling, Sebastian Koch e Paula Beer.

opera senza autore

Iris alle 23, 15 prosegue con Clint Eastwood con il non troppo riuscito “Joe Kidd” di John Sturges con John Saxon. Clint e Sturgess non si presero per nulla. Italia 1 alle 23, 30 lancia un revenge movie con Nicolas Cage, “Solo per vendetta” diretto da Roger Donaldson, con January Jones e Guy Pearce. Non poteva mancare.

ma che musica, maestro

Più tardi avete il tardo remake dell’Ubalda, diretto dallo stesso Mariano Larenti, “Chiavi in mano”, titolo finissimo, prodotto da Luciano Martino, con Martufello e Angela Cavagna, Cine 34 alle 00, 55. E pensare che Galliano Juso aveva ideato un remake diretto da Enrico Ghezzi sull’Ubalda tutta ri-nuda e tutta-ri-calda, che Martino non accettò e tornò quindi al vecchio regista…

martufello angela cavagna chiavi in mano

Ottimo western con molti problemi sul set, al punto che porta la firma fittizia di “Alan Smithee”, è “Ultima notte a Cottonwood”, Iris all’1, con Richard Widmark e Lena Horne, per la prima volta in un ruolo dove non conta più se è nera o bianca.

Insomma, Widmark non sopportava di farsi dirigere da Robert Totten, che non stimava, così tanto fece che Totten venne sostituito da Don Siegel. Ma Siegel non voleva firmare il film perché ne aveva diretto troppo poco.

ultima notte a cottonwood

Così si inventarono il nome falso di Allan Smithee per la prima volta, che venne poi riproposto ogni volta che alla regia c’erano dei problemi di questo tipo. Detto questo il film è buono.

questione di karma

Rai Tre all’1, 50 inizia il cineclub con “Zero de conduite” di Jean Vigo, che proseguirà con un altro megaclassico come “I 400 colpi” di François Truffaut con Jean-Pierre Leaud giovanissimo. Molto interessante su Rete 4 alle 2, 05 “Il Santo prende la mira” con Jean Marais che fa il Santo e la nostra Raffaella Carrà quando faceva i film di coproduzione.

agente federale x3

Buono anche “La mia classe” di Daniele Guaglianone con Valerio Mastandrea, Rai Movie alle 2, 10, un film praticamente improvvisato sul set dallo stesso Mastandrea come maestro di una classe di veri extracomunitari.

Da vedere. Magari è da vedere o rivedere anche il folle “La Pica sul Pacifico” di Roberto Bianchi Montero con Tina Pica e Memmo Carotenuto, Cine 34 alle 2, 30, parodia di un celebre film del tempo, “La diga sul Pacifico”, oggi totalmente dimenticato.

sophie marceau vincent lindon il tempo delle mele 3

Qualcuno magari è anche interessato a “Il tempo delle mele 3” di Claude Pinoteau con Sophie Marceau e Vincent Lindon quando non faceva ancora il pompiere come in “Titane”, Iris alle 2, 40.

Non è un capolavoro nemmeno “Il gladiatore di Roma” del vecchio Mario Costa con Gordon Scottg e Ombretta Colli, Rete 4 alle 3, 35. Su Rai Movie alle 3, 40 arriva invece un film che vidi da ragazzetto e mi colpì molto chissà perché, “Agente Federale X3” di Louis King con un Victor Mature in grande spolveri, la rossa Piper Laurie in gran voga col Technicolor, e il mitico Vincent Price.

i 400 colpi

Il film era terribile, ma per la prima volta si vedevano gli agenti segreti con le sigle, per questo venne riesumato nel calderone delle riedizioni estive in pieno bondismo. E, siccome vedevo tutto, vidi anche questo. E’ un’opera lynchiana e malata “I figli della notte”, primo film diretto da Andrea De Sica con Vincenzo Crea e Ludovico Succio, Rai Due alle 4, 15.

appassionatamente

Rivedrei volentieri, perché non me lo ricordo proprio più, anche “Appassionatamente” di Giacomo Gentilomo con Amedeo Nazzari, Myriam Bru e il sempre presente Andrea Checchi, Iris alle 4, 20. “Ma che musica, maestro” di Mariano Laurenti è un musicarello con Gianni Nazzaro salvato dalla presenza di Franco e Ciccio, Cine 34 alle 4, 30. Laurenti, alle prese con un musicarello non ufficiale, cioè non di Gilberto Carbone né della Titanus, ma di Cevenini e Martino della Flora Film, costruito sulla canzone di Raffaella Carrà “Ma che musica maestro”, cantata qui da Gaby Verusky a imitazione della Carrà (che diventa Corrà!), salva il salvabile con Franco e Ciccio scatenati alle prese con un complesso bandistico.

orson welles terrore sul mar nero

Franco è il direttore-compositore ignorante (“Io sono l’emulo di Rossi e di Verdini… e sono anche l’erede di Mascambi… Mascagni in dialetto, Mascambi in italiano…”) e Ciccio suona la grancassa, ma è anche guardia comunale. Tutto si chiude su un grande giallo girato da Norman Foster e da Orson Welles, “Terrore sul Mar Nero”, Rai Movie alle 5, con Joseph Cotten, Dolores Del Rio e lo stesso Welles.

