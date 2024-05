IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E STASERA, CHE VEDIAMO DI ECCITANTE IN CHIARO? BEH, PER RIMANERE IN ZONA TENNIS-CHALLENGERS, AVETE “UNA FAMIGLIA VINCENTE - KING RICHARD” – ALTERNATIVE? IL CAPOLAVORO “ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SCORPIO È TUO” – IN SECONDA SERATA VI SEGNALO “2 SINGLE A NOZZE”, IL THRILLER EROTICO “LE FOTO DI GIOIA”, MA ATTENZIONE CHE PASSA UN RARISSIMO FILM DI ALBERTO SORDI, “IL TESTIMONE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

will smith king richard – una famiglia vincente

Stasera, dopo la guerra al gusto Prostamol tra Gruber e Mentana, che vediamo di ugalmente eccitante in chiaro? Beh, per rimanere in zona tennis-challengers, Canale 5 alle 21, 20 vi propone astutamente “Una famiglia vincente - King Richard” di Reinaldo Marcus Green con Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, cioè come le campionesse nere americane Venus e Serena Williams vennero avviate al tennis professionistico dal padre Richard. Niente di eccezionale, ma ben girato e ben interpretato. Uscì nel gennaio del 2022 col pubblico che aveva ancora il terrore di tornare al cinema. I buoni effetti di King Richard vennero rovinati da Will Smith con la follia del suo schiaffo coatto in diretta agli Oscar a Chris Rock.

mcfarland usa

E’ molto buono, a leggere le critiche americane, anche un altro film americano legato allo sport, “McFarland, USA” di Niki Caro con Kevin Costner, Maria Bello, Morgan Saylor, Elsie Fisher, Vincent Martella, Tv200 alle 21, 30, dove un professore di un college californiano allena i suoi studenti a correre. Su Canale Nove alle 21, 25 il meno eccitante action-comedy “Come ti ammazzo il bodyguard” di Patrick Hughes con un grande cast, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung. Critiche modeste. Poco eccitante anche il fantascientifico canadese “Earthstorm” di Terry Cunningham con Stephen Baldwin, Amy Price-Francis, Dirk Benedict, Anna Silk, Matt Gordon, John Ralston, Cielo alle 21, 20.

pensive

Magari è interessante su Rai 4 alle 21, 20 l’horror lituano “Pensive” diretto da Jonas Trukanas con Sarunas Rapolas Meliesius, Gabija Bargailaite, Marius Repsys, Donatas Simukauskas, dove un gruppo di giovanotti decidono di bisbocciare in un bosco pieno di staue lignee del folklore lituano. Come le rompono, inizia il massacro dei ragazzi. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 avete la quarta versione dell’Invasione degli ultracorpi, vecchio capolavoro di fantascienza politica diretto da Don Siegel, qui ribattezzato “Invasion”, diretto da Oliver Hirschbiegel e James McTeigue con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Veronica Cartwright, Jackson Bond, Jeffrey Wright e Veronica Cartwright.

la leggenda di al, john e jack

Prodotto dalle sorelle Wachowski, girato nel 2006 da Oliver Hirschbiegel con un budget di 64 milioni di dollari, venne in gran parte rigirato l’anno dopo da James McTeigue con una spesa di parecchi altri milioni. Non fu un successo. Ma è su questo set che Daniel Craig ricevette la telefonata di Barbara Broccoli che gli diceva che sarebbe stato il nuovo James Bond. Alternative? La commedia ricca e strampalata “La Leggenda di Al, John e Jack”, kolossal comico diretto da trio Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti assieme Massimo Venier per le produzione di Paolo Guerra. Come attori, oltre ai tre, trovate anche Aldo Maccione, Cine 34 alle 21. Non è bellissimo, però…

clint eastwood ispettore callaghan, il caso scorpio e tuo

Su Canale 20 alle 21, 05 avete invece il reboot della saga del pupazzetto G.I.Joe, cioè “G.I. Joe: La nascita del Cobra” diretto da Stephen Sommers con Channing Tatum, Dennis Quaid, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Byung-hun Lee, Sienna Miller, Jonathan Pryce. Critiche pessime. E’ un capolavoro, anche se possiamo parlare per ore se sia un po’ fascistello o no, “Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo” di Don Siegel con Clint Eastwood come Dirty Harry, Harry Guardino, Andrew Robinson, Reni Santoni, John Vernon, John Larch. Iris alle 21, 10.

wasabi 2

Funzionò bene in sala anche “Wasabi”, action franco-giapponese di Gérard Krawczyk con Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller, Carole Bouquet, Rai Movie alle 21, 10. Su Canale 27 alle 21, 15 abbiamo Will Ferrell contro Mark Wahlberg in “Daddy's Home”, commedia di Sean Anders con, appunto, Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini, Thomas Haden Church, Bobby Cannavale, dove un patrigno e un ex-marito fanno a gara a chi è più efficiente nell’educazione dei figli della moglie. Molto americano.

post mortem 2

Passiamo alla seconda serata con il bellissimo (a leggere le critiche…) horror ungherese “Post Mortem” di Péter Bergendy con Viktor Klem, Fruzsina Hais, Judit Schell, Andrea Ladányi, Zsolt Anger, Gábor Reviczky, Rai4 alle 22, 50, dove il protagonista, dato per morto durante la Prima Guerra Mondiale, e poi misteriosamente salvato, si specializza nel fotografare i morti coi parenti durante il periodo dell’influenza spagnola. Una piccola orfana lo porta a fotografare i morti del suo villaggio. E lì’ iniziano i problemi. Magari non sono proprio morti…

dolce… calda lisa 1

Su Cielo alle 23 il misterioso porno di confine tra il soft e l’hard “Dolce… calda Lisa”, opera seconda diretta dal montatore Adriano Tagliavia, fratello di Roberto Mauri, già autore dell’altrettanto mitico “Baila guapa”, che firma qui col nome di Adriano Cesari. Protagonisti sono Claudia Rocchi, Francesco Parisi, Enzo Fisichella, Mario Cutini, Guia Lauri Filzi. “Gli immorali segreti di un’adolescente”, titolava i flani d’epoca nel 1980. E’ la storia di una diciannovenne, appunta la stupenda Claudia Rocchi, che si sposa male, ma scopre il sesso solo vedendo il cartellone di un film erotico tedesco del tempo, “Sole, sesso e pastorizia”.

dolce… calda lisa

Da lì parte per una serie di incontri tutti legati al sesso, col superiore del marito, un conte perverso, una donna disinibita, tra festine e orge a gogo. Trova anche il tempo di innamorarsi. Musiche di Paolo Ormi. Leggo che Claudia Rocchi dovrebbe essere in realtà Luigina Rocchi, che aveva incominciato il cinema col ruolo di Budur in “Il fiore delle mille e una notte”. Quanto alla versione hard del film è più che possibile, visto il cast di specialisti. Ma certo non la vedrete stasera.

herbert ballerina quel bravo ragazzo

Cine 34 alle 23, 10 passa il divertente “Quel bravo ragazzo” di Enrico Lando con Hebert Ballerina alias Luigi Luciano, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Daniela Virgilio, Giampaolo Morelli e Gigi Burruano in una delle sue ultime interpretazioni. Benvenuti nella commedia di mafia e degli uomini d’onore. “Io mangio, bevo e fotto!”. “A me piace ‘o sticchio!”. “Minchia!”. L’aspetto più interessante del film è proprio il dichiararsi da subito commedia di mafia, con tanto di bei nomi siciliani da esibire. Dalla coppia clamorosa formata da Toni Sperandeo e Enrico Lo Verso, Vito e Salvo, i killer di famiglia, che si mangiano tutte le scene dove appaiono, a un geniale Gigi Burruano come Don Ferdinando, il vecchio boss che muore all’inizio del film dicendo al figlio, Herbert, che ha un piede sulla canna dell’aria che lo tiene in vita, “Spostati, coglione!”.

quel bravo ragazzo

Ma Herbert capisce, “Campione”. Da Ninni Bruschetta come avvocato della famiglia al terribile boss cattivo della cosca avversraia Mario Pupella. Herbert mette di suo la bella faccia da ragazzo scemotto e candido di paese, il cammeo dell’amico Maccio come prete, Don Isidoro, quello di Ivo Avido come vigile del paese. Ma l’operazione è mista. Non è cioè un film pensato da Maccio e Herbert, ma un film di produzione, una commedia molto semplice, con una serie di battute e situazioni da bambini delle elementari, ma il tono è sempre grazioso.

monica bellucci malena

Su Iris alle 23, 25 vi farà piacere, magari, rivedere, “I ponti di Madison County” di Clint Eastwood con Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor Slezak. Fra tante repliche vi segnalo “2 single a nozze”, che traduce malamente il titolo originale “Wedding Crashers” di David Dobkin con Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams, Keir O’Donnell, Italia 1 alle 0, 35. Vi segnalo ancora una volta la presenza di “Malèna” di Giuseppe Tornatore con Monica Bellucci, Cine 34 alle 0, 45 (ma non vi stancate mai di rivederla, eh?).

le foto di gioia

Rai Movie all’1, 35 propone “Sotto le stelle di Parigi”, commedia di Claus Drexel con Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère, Richna Louvet, Raphaël Thiéry, dove una senzatetto si lega a un bambino di 8 anni del Burkina Faso e lo aiuta a sopravvivere nel mondo dei miserabili. Cine 34 alle 2, 25 dopo averci deliziato con Monica Bellucci passa a Serena Grandi, Sabrina Salerno, Ketrine MIchelesen, Sabrina Salerno protagoniste nudissime del thriller erotico “Le foto di Gioia” di Lamberto Bava. Ci sono anche Daria Nicolodi e Capucine. Lamberto Bava ha detto anni più tardi “Forse non avrei dovuto fare quel film, boh… Peso però che a un giallo con Serena Grandi non si potesse chiedere di più”.

sabrina salerno le foto di gioia

Ha ragione. Perché Luciano Martino e i suoi partner berlusconiani volevano proprio quello. Un thriller con Serena Grandi sempre nuda (“Anche le mutandine?” chiede lei già sfilandosele al killer che l’ha sotto mira. “Sì, sì… anche quelle” fa il killer maniaco). Ma è nudissimma anche Sabrina Salerno mentre si fa la doccia sotto la minaccia delle api… E Katrine Michelsen in un bagno a tre con due ragazze nere. Notevolissima la scena di sesso tra la Grandi e Gigi Montefiori, più noto come George Eastman, nel bagno. Come ci siano entrati non si dirvi… TV8 alle 2, 40 propone la commedia “Indovina chi” di Kevin Rodney Sullivan con un padre nero, Bernie Mac, che per i suoi 25 anni di matrimonio ha chiesto alla bella figlia, Zoë Saldana, di invitare il fidanzato a casa.

alberto sordi il testimone

Lui pensa che sia un nero, ovvio, ma invece si ritrova un ragazzo bianco, Ashton Kutcher. Sono dolori. Su rete 4 alle 3 attenzione attenzione che passa un rarissimo film di Alberto Sordi, diretto dal sempre sorprendente Jean-Pierre Mocky, “Il testimone” con Philippe Noiret e Roland Dubillard. Scritto da molte mani, Sergio Amidei, Augusto Caminito, Jacques Dreux, Rodolfo Sonego, tratto da un romanzo di Harrison Judd, vede un restauratore italiano a Reims, Sordi, coinvolto come testimone nell’omicidio di una bella ragazza che ha conosciuto la sera prima. Non parla e viene poi accusato lui stesso di omicidio rischiando la ghigliottina. Il primo protagonista del film, al posto di Sordi, doveva essere Jean Gabin, ma morì prima delle riprese.

dimmi che fai tutto per me

Su Rete 4 alle 4, 40 avete la commedia “Dimmi che fai tutto per me” di Pasquale Festa Campanile con Johnny Dorelli come medico trevigiano, Jacques Dufilho come suocero mafioso italo-americano con amichetta finto svampita, Pamela Villoresi, Adréa Ferréol, Nanni Svampa, Maria Grazia Spina e Pino Caruso come commissario siciliano, tratto da un romanzo di Piero Chiara. Rai 5 alle 5 propone “La via del West” di Andrew V. McLaglen con Kirk Douglas, Robert Mitchum, Richard Widmark, Lola Albright.

la guerra del ferro – ironmaster 2

Chiudo con lo stravagante clava-movie “La guerra del ferro – Ironmaster” di Umberto Lenzi con Sam Pasco, Elvire Audray, George Eastman, Pamela Prati, Jacques Herlin, Danilo Mattei, William Berger, Cine 34 alle 5, 05, nato in poche settimane dopo il successo di “La guerra del fuoco” di jean-Jacques Annaud. Elvire Audray, morta così giovane, era una delizia come protagonista tra un fascistoide cattivissimo Voom di George Eastman e Pamela Prati che si presenta col nome di Famela Field.

la guerra del ferro – ironmaster 1

Lenzi ha sempre detto che era un film su commissione. E per lui o si facvea Conan il barbaro o La guerra del fuoco. Non un mischione come voleva Luciano Martino, il produttore. Per fotuna ci sono i sempre pronti a menare Benito Stefanelli, Giovanni Cianfriglia e Nello Pazzafini. Troppe mani alla sceneggiatura, Alberto Cavallone, Dardano Sacchetti, Gabriel Rossini, Lea Martino. Assolutamente da vedere.

