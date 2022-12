IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? INUTILMENTE CERCHERETE UN FILM DI RUGGERO DEODATO DA VEDERE O RIVEDERE STASERA IN STREAMING O IN CHIARO. IL NOSTRO CINEMA POPOLARE, QUELLO DI QUANDO SI FACEVA IL VERO CINEMA, NON ESISTE NÉ NELLA TV DI STATO NÉ SULLE PIATTAFORME - ALLE 21,10 TROVATE “SPACE JAM”, QUELLO ORIGINALE, CON MICHAEL JORDAN, BILL MURRAY, LARRY BIRD MISCHIATI AI CARTOON DELLA WARNER BROS. MA NON CERTO “CANNIBAL HOLOCAUST”. PER QUESTO DOBBIAMO TENERCI STRETTI I NOSTRI BLUE RAY O I DVD, PERFINO I VHS... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Stasera che vediamo? Inutilmente cercherete un film di Ruggero Deodato da vedere o rivedere stasera in streaming o in chiaro. Qualcosa non funziona nel nostro sistema cinema. Lo abbiamo sempre saputo. Ma ogni volta ce ne stupiamo. Il nostro cinema popolare, quello di quando si faceva il vero cinema, non esiste né nella tv di stato né sulle piattaforme. Con tutti i film terribili di pura exploitation che trasmettono. E’ così.

Stasera potete vedervi in super prima visione su Rai Uno alle 21, 25 la commedia “Una scomoda eredità” di Fabrizio Costa con Euridice Axén, Chiara Francini, Cristiano Caccamo, Mariangela D'Abbraccio, Roberto Alpi. O, meglio ancora, rivedervi su Rai Scuola “Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Alain Cuny, Lea Massari alle 21 su Rai Scuola. O “Assassins” di Richard Donner con Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore su Iris alle 21. Ma non certo “Cannibal Holocaust”. Per questo dobbiamo tenerci stretti i nostri blue ray o i dvd, perfino i vhs.

Warner tv alle 21 presenta però il più che divertente “Salto nel buio” di Joe Dante con Dennis Quaid, miniaturizzato, che finisce dentro il corpo (esatto!) di un commesso, Martin Short, inseguiti da pericolosi criminali. Ci sono anche Meg Ryan, Kevin McCarthy, il glorioso Robert Picardo nel ruolo del cowboy, vecchie conoscenze come Kathleen Freeman, Dick Miller e perfino il cartoonist Chuck Jones. Il film, che doveva essere un grande successo, fu invece un flop, ma vinse l’Oscar per gli effetti speciali nel 1988.

Su Cine 34 alle 21 avete “E fuori nevica”, successo prima teatrale e poi cinematografico di Vincenzo Salemme dove riunisce i suoi vecchi attori Carlo Buccirosso, Nando Paone e Maurizio Casagrande. Su Canale 27 alle 21, 10 trovate anche “Space Jam”, il primo, quello originale, strepitoso, diretto dal mago della pubblicità Joe Pytka, prodotto da Ivan Reitman, scritto anche da Leo Benvenuti (possibile?) con Michael Jordan, Bill Murray, Larry Bird mischiati ai grandi protagonisti dei cartoon della Warner Bros, Bugs Bunny, Daffy Duck.

Proprio Pytka aveva girato una serie di spot celebri semianimati per le Air Jordan della Nike. Il film incassò 250 milioni di dollari. A un certo punto Daffy Duck chiede a Bill Murray come ha fatto a finire nel film? “Sono amico del produttore”, gli spiega Bill Murray. Il produttore è Ivan Reitman.

Su Rai Movie alle 21, 10 torna un classicone delle feste, “Una strega in paradiso” di Richard Quine con James Stewart, cinquantenne, che si innamora della strega bionda Kim Novak, Jack Lemmon, Ernie Kovacs, Elsa Lanchester. Molto divertente. Ultimo film sentimentale di James Stewart, si sentiva troppo vecchio per il ruolo. Ma torna in coppia con Kim Novak dopo “Vertigo”. In un primo tempo i diritti erano stati comprati da David O. Selznick che avrebbe voluto girarlo con la moglie, Jennifer Jones. Poi vennero venduti alla Columbia, che avrebbe potuto farlo con Rex Harrison e Susan Hayward. A teatro, nel 1950, la commedia era stata interpretata da Rex Harrison e Lilli Palmer.

Su La7 alle 21, 15 passa lo spionistico “Bad Company – Protocollo Praga” di Joel Schumacher con Anthony Hopkins, Chris Rock, Matthew Marsh, Kerry Washington, mentre su Mediaset Italia 1 alle 21, 15 trovate il film di fantasmi gotico di Guillermo Del Toro “Crimson Peak” con Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston.

La prima parte del film è una sorta di “Washington Square” ambientato nell’America di Henry James, con un padre vedovo, il ricco Carter Cushing (come Peter) interpretato da Jim Beaver, che cerca di proteggere la sua non bellissima e fragile figliola Edith, la perfetta Mia Wasikowska, dalle mire di un nobile inglese bello e spiantato, Sir Thomas Sharpe, interpretato da Tom Hiddleston, già vampiro rochettaro per Jim Jarmusch, che porta con sé la bella e strana sorella Lucille, interpretata da una strepitosa Jessica Chastain in versione mora e cattiva.

La seconda parte è invece un tuffo nella ghost story con dimora stregata, visto che alla morte violenta, diciamo omicidio, del padre della ragazza che si opponeva alle nozze col nobile inglese, il trio composto dai due malefici fratelli Sharpe e dalla fragile e ricca orfanella Edith, si sposta di peso nella dimora dei due, nel nord dell’Inghilterra. E lì, a Crimson Peak, che la storia assumerà i suoi contorni più cruenti e si sveleranno i giochi. Diciamo subito che Del Toro è fantastico a dirigere e a costruire i suoi tre personaggi fondamentali, è bellissima anche la dimora maledetta dove piove e nevica dentro. Esagera invece coi fantasmi, che appaiono a Edith sia in America che in Inghilterra e non sono troppo minacciosi.

Su Rai Tre alle 21, 20 avete invece la versione “inclusiva” di un classico della letteratura inglese, cioè “La vita straordinaria di David Copperfield”, diretto da Armando Iannucci con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Ben Whishaw, Aneurin Barnard, mentre su Rai Due alle 21, 20 trovate “Frozen 2” di Chris Buck, Jennifer Lee.

In seconda serata vi consiglio il bel film natalizio e pacifista ambientato durante la Prima Guerra Mondiale “Joyeux Noel. Una verità dimenticata dalla storia” di Christian Carion con Bernard Lecoq, Daniel Brühl, Guillaume Canet, Diane Kruger, Benno Fürmann. Una piccola storia di pace in mezzo a una guerra massacrante e sanguinaria. Su La7 alle 23, 30 il thriller politico di Doug Liman “Fair Game” con Naomi Watts, Sean Penn, Ty Burrell, Michael Kelly, Bruce McGill.

Alle 23, 55 su Canale 20 arriva il complesso, almeno per me, “Ready Player One” di Steven Spielberg con Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg. Su Rai Movie alle 3 avete “C’era una volta”, il mondo favolistico del seicento napoletano riletto da Francesco Rosi con Sophia Loren e Omar Sharif. Sophia avrebbe voluto interpretare Lara, la protagonista del Dottor Zivago. Come risarcimento, Carlo Ponti le offre di fare coppia con Omar Sharif nel film di Rosi. Un fantasy a colori molto elegante, ma per nulla funzionante.

Chiudo con “Il segreto del Sahara” di Alberto Negrin con Michael York, Ben Kingsley, Andie McDowell, Mathilda May, Miguel Bosé, Diego Abatantuono, Daniel Olbrychski, Delia Boccardo in versione da due ore, Rai Due alle 3, 10. Da rivedere.

