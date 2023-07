IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - E STASERA CHE VEDIAMO SULLE PIATTAFORME? SU “SKY” TROVATE UN GRANDE SUCCESSO FRANCESE, “BYE BYE MORONS” - IL FILM PIÙ FOLLE CHE TROVATE È PERÒ SU "MUBI" ED È L’EROTICO GROTTESCO DEL 1961, “NUDE ON THE MOON” - SU "NETFLIX" È UN TRIONFO DI VECCHI FILM INGLESI, TRA TANTI TITOLI OCCHIO A “THE MAGGIE” DEL 1951 E "THE GUINEA PIG"...

Marco Giusti per Dagospia

NUDE ON THE MOON

Che vediamo stasera? Su Sky trovate tra le prime un grande successo francese, “Bye Bye Morons” (“Adieu les cons”) di Albert Dupontel con Virginie Efira che si scopre pesantemente malata e inizia la ricerca di un figlio che ha lasciato quindici anni prima. Ci sarebbe anche, sempre su Sky, il lacrima-movie “A Good Person” di Zach Braff dove Florence Pugh e Morgan Freeman si incontrano dopo una tragedia che ha coinvolto la nipote del vecchio. Grande interpretazione dei due protagonisti.

Su Netflix è un trionfo di vecchi film inglesi, con opere ignote di registi celebri, Terence Fisher, Guy Hamilton, Frank Launder, J. Lee Thompson. Tra tanti titoli occhio a “The Maggie” diretto nel 1951 da Alexander Mackendrick per la Ealing, che è davvero un film esemplare per la commedia inglese, e “The Guinea Pig” di Roy Boulting con Richard Attenborough ragazzino di famiglia povera che viene inserito come esperimento scientifico in una classe per studenti ricchi.

NUDE ON THE MOON

Il film più folle che trovate è però su Mubi l’erotico grottesco del 1961 “Nude on the Moon” di Doris Wishman, nome celebre del primo porno americano, con Marietta e William Sylvester, dove un gruppo di astronauti che spediti sulla luna scoprono che le ragazze del posto girano tutte nude. Stra-stra-stracultissimo. Tra le novità di Mubi il bellissimo film drammatico di Alex Ross Perry “Queen of Earth” con Elizabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) e Katerine Waterston, dove l’incontro di due amiche da scattare una serie di ricordi sopiti pieni di sofferenza. Ha grandi critiche americane.

