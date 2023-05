IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO, SE NON SIETE A NAPOLI A FESTEGGIARE LO SCUDETTO? IO MI VEDREI LA NUOVA SERIE DI APPLE TV “SILO” - E IN CHIARO? INTANTO, PER CELEBRARE IL RITORNO DI EDWIGE FENECH AL CINEMA, AVETE “LA SOLDATESSA ALLE GRANDI MANOVRE”, MA IL MIO FILM PREFERITO DELLA SERATA È “L’AMORE E IL SANGUE" - OCCHIO ANCHE AL CURIOSO FILM SULLA VITA E I SET DI UN REGISTA DI PORNO, "LE PORNOGRAPHE” - LA NOTTE SI SCALDA CON “MALOMBRA” E "DECAMERON PROIBITISSIMO. BOCCACCIO MIO STATTE ZITTO” - VI RACCOMANDO ANCHE, IN SECONDA SERATA, IL BELLISSIMO “ASSANDIRA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

silo. 4

Stasera che vediamo, soprattutto se non siete a Napoli a festeggiare lo scudetto della vostra squadra del cuore? Io mi vedrei senza alcun dubbio la nuova serie fantascientifica di Apple tv “Silo” ideata da Graham Yost, diretta dal Morten Tyldum di “The Imitation Game” e del meno riuscito “Passengers” con Rebecca Ferguson, David Oyelowo, Rashida Jones, Common, Harriet Walter. Il trailer mi sembra una bomba e le critiche americane sono esaltanti.

la soldatessa alle grandi manovre

In chiaro, invece, cosa troviamo? Intanto, per celebrare il ritorno di Edwige Fenech al cinema nel lacrimoso film di Pupi Avati, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, niente di meglio che un ripasso del capolavoro della commedia sexy militare “La soldatessa alle grandi manovre” di Nando Cicero con Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Michele Gammino, ovviamente su Cine 34 alle 21. E’ piuttosto bello anche il thriller con colpo diretto da Spike Lee una ventina d’anni fa “Inside Man” con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Doug Aguirre.

l ultimo dei templari 2

Pessimo, ma lo sapete, “L’ultimo dei templari”, polpettone fantasy diretto da Dominic Sena con un poco credibile (ma quando mai lo è? È il suo bello) Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Canale 20 alle 21, 05. Magari a rivederlo è migliorato nel tempo. Molto carino la comedy con le puerpere in dolce attesa, “Che cosa aspettarsi quando si aspetta” diretto dal Kirk Jones di “Svegliati Ned” con Elizabeth Banks, Rob Huebel, Anna Kendrick, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jennifer Lopez in coppia con Rodrigo Santoro. Il film è tratto da una sorta di best sellers dallo stesso titolo scritto da Heidi Murkoff che ha venduto la bellezza di 35 milioni di copie.

little forest

Su Tv2000 alle 21, 10 avete il film coreano “Little Forest” di Soon-rye Yim con Tae-ri Kim, So-ri Moon, Jun-yeol Ryu, Ki-joo Jin, dove una ragazza di città torna a vivere nel paesello vicino alla foresta con gli amici di infanzia. Sentimentale. Su Rai Movie alle 21, 10 abbiamo il mio film preferito della serata, anche eprché adoro Paul Verhoeven e il suo cinema-cinema, violento e intelligente, “L’amore e il sangue”/”Flesh and Blood” con Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh, Tom Burlinson, Jack Thompson, Fernando Hilbeck, Brion Jones, Susan Tyrell, Blanca Marsillach, avventuroso girato in Spagna ambientato nel 1500 con un gruppo di mercenari che, per conte del nobile Gandolfini, danno l’assalto a una città, tra violenze, stupri e spadate di ogni tipo.

rutger hauer flesh and blood

Un’immagine ben diversa del medio evo romantico di Hollywood. Rutger Hauer e Verhoeven, che avevano girato cinque film assieme, litigarono tutto il tempo e ruppero la loro amicizia. Hauer, che era diventato una star dopo “Blade Runner”, non avrebbe voluto fare un ruolo così odioso, ladro, stupratore, assassino. Tanti anni dopo, alla morte di Hauer, Verhoeven ha ammesso lo sbaglio di averlo voluto a tutti i costi.

l amore e il sangue flesh and blood

Ma tutta la lavorazione del film fu colpita da ogni tipo di avversità, nel castello, ricordava Jennifer Jason Leigh si moriva di freddo e lei, che recitava nuda nella scena dello stupro, aveva il corpo praticamente blu. Alla fine, la scena venne massacrata di tagli in America. Dopo aver aspettato vent’anni per girarlo, fu questa, a sua detta, la peggiore esperienza di set mai fatta dal regista.

wilford brimley diritto di cronaca

Su 7Gold alle 21, 15 avete un classico del thriller di denuncia sociale “Diritto di cronaca” diretto da Sydney Pollack con Paul Newman, Sally Field, Barry Primus, Bob Balaban, Melinda Dillon, Luther Adler, Wilford Brimley. Per Paul Newman il film fu un serio attacco al giornalismo spazzatura delle fake news. "Diciamo che il 90% di ciò che la gente legge su di me sui giornali non è vero”, dichiarò al tempo. “Il novanta percento è spazzatura. [I giornalisti] devono inventare qualcosa di sensazionale ogni sera della settimana per tenere il naso dei loro lettori attaccato alle pagine , e, beh, ditemi…. Se non succede niente, cosa fate? Beh, nel loro caso, se lo inventano."

le pornographe

Su Cielo alle 21, 15 occhio al curioso film erotico-intellettuale sulla vita e i set di un regista di porno, “Le pornographe” diretto da Bertrand Bonello con Jean-Pierre Léaud nei panni del regista di porno, Jérémie Rénier, Ovidie, Thibault de Montalembert. Catherine Mouchet,. Ricordo che Jean-Pierre Léaud, quando lo intervistai sul film a Roma, non stava bene per niente. Non mi ricordo, però, se il film aveva scene hard o meno. La memoria…

the transporter

Magari, invece di inseguire qualche nudo su Cielo tv, vi divertite di più con i thrilleroni “The Transporter” di Louis Leterrier e Corey Yuen con Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze, François Berléand, Ric Young, Italia 1 alle 21, 20, e “The Equalizer 2” di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders, Pedro Pascal, Rai 4 alle 21, 20.

alessandro gassman non odiare

Warner tv alle 21, 30 presenta il kolossal storico ambientato durante la Guerra d’Indipendenza americana “Il patriota” di Roland Emmerich con Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo, mentre Rai Tre alle 21, 45 propone in prima visione il drammone “Non odiare” di Mauro Mancini con Alessandro Gassman, Sara Serraiocco, Luka Zunic, Lorenzo Buonora, Lorenzo Acquaviva, dove Gassman è un chirurgo ebreo che si ritrova ad assistere un nazista colpito in un incidente d’auto. Decide di non soccorrerlo…

malombra

In seconda serata si procede con le celebrazioni di Edwige Fenech con “La soldatessa alla visita militare” di Nando Cicero con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Michele Gammino, Cine 34 alle 22, 55. Su 7Gold alle 23, 30 si riscalda la serata con “Malombra”, mezzo porno di Bruno Gaburro tratto dal romanzo di Fogazzaro, ma nemmeno citato sui titoli di testa, con Paola Senatore in versione simil-Sandrelli, ma decisamente meno spinta e in forma. Per fortuna che i dialoghi di Piero regnoli sono all’altezza di sempre. Ci sono anche Maurice Poli, la bonissima Claudia Cavalcanti, Maurizio Boni. Gino Milli. Doveva essere il primo film di una trilogia ideata dal produttore Pino Buricchi con Paola Senatore e il suo regista di fiducia, Bruno Gaburro.

decameron proibitissimo

Su Iris alle 23, 45 troverete l’avventuroso d’alta classe “Civiltà perduta” di James Gray con Charlie Hunnam, Tom Holland, Sienna Miller, Robert Pattinson, Angus MacFadyen. Ha decisamente meno classe il deamerotico di Marino Girolami firmato Franco Martinelli “Decameron proibitissimo. Boccaccio mio statte zitto” con Krista Nell, Pupo De Luca doppiato da Gigi Reder (capolavoro!), Jess Hahn fratacchione, Luca Sportelli, Gianni Musy, Antonio Cantafora, Maurizio merli, perfino Memé Perlini, Franco Agostini, Enzo Andronico, Alberto Atenari, Bruna Beani, Cine 34 alle 0, 45.

i tre del colorado 1

Morando Morandini ne parla come di “uno dei meno scalcinati del plotone, se non altro per una certa cura tecnica e scenografica”. In un episodio c’è pure Maurizio Merli protagonista. Girato a Assisi, il quarto episodio a Tarquinia, il quinto alla Faggetta di Soriano nel Cimino. Me lo ricordo volgaruccio. Credo di essere uno dei pochi ad aver visto “I tre del Colorado” di Amando de Ossorio con George Martin, Pamela Tudor, Luis Marin, Diana Lorys, Franco Fantasia, Giulia Rubin, quasi impossibile da sostenere, Rai Movie all’1, 25.

assandira 2

Vi raccomando invece su Rai Tre/Fuori Orario all’1, 45 il bellissimo “Assandira” di Salvatore Mereu con Gavino Ledda, Anna König, Marco Zucca, Corrado Giannetti, Salvatore Mei. Altro che Briatore e il Billionaire, le Papi Girl di Villa Certosa, le speculazioni di Berlusconi sulla costa, scrivevo quando il film è uscito, un paio d’anni fa, “Assandira” di Salvatore Mereu, tratto dal romanzo omonimo dello scrittore Giulio Angioni, punta a qualcosa di più profondo che coinvolge l’identità sarda e la corruzione che arriva dal mondo esterno.

assandira 3

Per questo ci voleva come protagonista un personaggio difficile, marginale, che parla un dialetto per noi incomprensibile come il Gavino Ledda, già autore di “Padre padrone” dei Taviani, era la sua storia, e regista di un unico rarissimo film, “Hybris”. Grazie alla presenza di Gavino Ledda nel ruolo di Costantino Saru, un padre che non riesce più a essere padrone neppure della sua terra né a mantenerne intatti i valori, “Assandira” diventa un oggetto complesso da decifrare, ma di culto assoluto, sia per lo sviluppo della storia, praticamente un giallo con finalone non facile da prevedere, sia per le sue tante ambiguità che toccano i tre protagonisti.

le calde notti di don giovanni

Cine 34 alle 2, 45 continua la sua panoramica di vecchie commedie sexy con “L’inquilina del piano di sopra” di Ferdinando Baldi con Lino Toffolo, Silvia Dionisio, Pippo Franco, Enzo Cannavale, Liana Trouché, mentre su Rai Tre alle 3, 55 trovate il rarissimo film diretto nel 1950 da Augusto Genina “Delitto per amore” con Emma Baron, Juan De Landa, Columba Domínguez, Roldano Lupi, Patrizia Manca. Su Cine 34 alle 4, 15 passa pure il disastros ma rarissimo erotichello “Le calde notti di Don Giovanni” diretto da Alfonso Brescia con Robert Hoffmann, Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Ira von Fürstenberg, Annabella Incontrera, dove Don Giovanni viene esiliato dalle terre di Spagna in Oriente e diventa amico del sultano Semir, Pepe Calvo.

mark il poliziotto spara per primo

Il sultano gli racconta che nella torre del suo palazzo è nascosta una bellissima principessa, Aisha, Edwige Fenech. Così Don Giovanni va alla caccia della ragazza travestito da mercante fenicio. Si legge nei flani del tempo che “per la straordinaria bellezza di queste attrici e per stupendi e spettacolari scenari è stata concessa la proiezione di questo film in edizione assolutamente integrale ma con il divieto ai minori di 18 anni”. Chiudo con “Mark il poliziotto spara per primo” di Stelvio Massi con Franco Gasparri, Lee J. Cobb, Ely Galleani, Nino Benvenuti, Massimo Girotti, Rete 4 alle 5, 10.

