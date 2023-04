IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? IN TREPIDA ATTESA PER L’ULTIMO FILM DI NANNI MORETTI, IN CONCORSO A CANNES, CI PIOMBA SU RAI MOVIE ALLE 21,10, QUELLO CHE, ALMENO PER ME, È L’ULTIMO SUO BEL FILM, “HABEMUS PAPAM” - IN SECONDA SERATA SEGNALO LA COMMEDIA SEXY VANZINIANA “E ADESSO SESSO" E “E’ NATA UNA STAR?” CON DUE GENITORI CHE SCOPRONO CHE LORO FIGLIO HA LA POTENZA SESSUALE DI UN JOHN HOLMES - NELLA NOTTE PASSA ANCHE “I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Stasera che vediamo? Ma guarda?! In trepida attesa per l’ultimo film di Nanni Moretti previsto in concorso a Cannes, “Il sol dell’avvenire”, una commedia come ai vecchi tempi con Moretti che fa Moretti ai tempi di Netflix, ci piomba tra capo e collo su Rai Movie alle 21, 10, quello che, almeno per me, è l’ultimo suo bel film, “Habemus Papam”, diretto ormai nel 2011 con Michel Piccoli papa titubante e sperduto, Nanni Moretti come psicanalista, Margherita Buy, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa e un bel po’ di clamorosi cardinali presi dalle pieghe più stravaganti del cinema italiano, l’afro-americano Harold Bradley, Peter Boom, Teco Celio, Camillo Milli.

Il neo eletto papa Piccoli, alla sua ultima apparizione italiana, non fa niente, gira per Roma, pensa a quando faceva teatro e poi rifiuta di fare il papa… Tutto al ritmo di un buon augurale “Todo cambia” di Mercedes Sosa. Un film sfortunato, che non vinse a Cannes, non venne candidato agli Oscar, dove gli venne incredibilmente preferito il modesto “Terraferma” di Emanuele Crialese, che sembrò più chiaro.

Almeno “Habemus Papam” era un film divertente, scombinato, allegro, anche un po’ cazzaro, ma anticipava i tempi dei papi che non se la sentono. E Michel Piccoli e tutti gli altri cardinali (da Renato Scarpa a Camillo Milli) erano fantastici. Non mi piacquero solo le biro dei cardinali che dovevano votare il nuovo papa.

Rai Uno alle 21, 30 gli schiaffa contro un grande classico come “Pretty Woman” di Garry Marshall con Richard Gere, Julia Roberts, Hector Elizondo, Philip Stuckley, Ralph Bellamy, visto tremila volte, ma sempre funzionante. Fu Julia Roberts a convincere Richard Gere ad accettare la parte. Gli scrisse su un post-it “Please say yes” mentre stava rifiutando il ruolo. Lui aveva allora 40 anni e lei 22. Al Pacino aveva invece rifiutato il ruolo dopo un provino con Julia Roberts. Non si sentiva giusto. La Disney, invece, avrebbe preferito Meg Ryan al posto di Julia Roberts.

Su Warner tv alle 21, 30 avete il più sofisticato, ma più noioso “A proposito di Schmidt” di Alexander Payne con Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope Davis, Dermot Mulroney, June Squibb, dove Nicholson interpreta un uomo qualunque, rimasto solo dopo 42 anni di matrimonio, che cerca di spiegare alla figlia che non deve sposare un uomo che non la farà mai felice. Vi farà sicuramente piacere, invece, il ritorno di “Thelma e Louise” di Ridley Scott con Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt, La7D alle 21, 30, il primo film dove vediamo due donne che mollano tutto e se ne vanno senza maschi.

In seconda serata vi posso segnalare su Cine 34 alle 22, 50, la commedia sexy vanziniana ispirata ai capolari a episodi di Dino Risi, cioè “E adesso sesso” diretto da Carlo Vanzina con Max Giusti, Elena Russo, Alessio Modica, Tony Sperandeo, e Gigi Burruano, Adolfo Margiotta, Eva Henger, Edelweiss, Youma. Molto divertente. Su Rai 4 alle 23, 15 l’horror del 2017 “Amityville: Il risveglio” di Franck Khalfoun con Bella Thorne, Cameron Monaghan, Jennifer Jason Leigh, Taylor Spreitler, Kurtwood Smith. Mai visto.

Su Rai Movie alle 23, 35 il giallo anticomunista inglese “Red Joan” di Trevor Nunn con Judi Dench spia comunista in Inghilterra, Sophie Cookson, Tom Hughes, Stephen Campbell Moore, Tereza Srbova. Su Canale 27 alle 21, 10 avete la commedia western “Un milione di modi di morire nel west” di Seth MacFarlane con Amanda Seyfried, Charlize Theron, Liam Neeson, Neil Patrick Harris, Seth MacFarlane. Ottimo, nella memoria, il catastrofico “Vulcano – Los Angeles 1997” di Mick Jackson con Tommy Lee Jones, Anne Heche, Don Cheadle, Keith David.

Non deve essere male neanche l’avventuroso post- catastrofico “Il domani tra di noi”, di Hany Abu-Assad con Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Waleed Zuaiter, Lucia Walters, Canale Nove alle 21, 25, dove Kate Winsley e Idris Elba si ritrovano unici sopravvissuti tra le montagne dopo un disastro aereo e cercano di sopravvivere. Ma se rimani con Idris Elba come fai a preoccuparti? Così così “E’ nata una star?” di Lucio Pellegrini con Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo che scoprono che loro figlio, Pietro Castellitto, ha la potenza sessuale di un John Holmes, Cine 34 alle 21.

Per rendere il film più serio ci sono anche Michela Cescon e Gisella Burinato. Deve essere terribile, ma alquanto divertente “Il tocco del male” diretto nel 1997 da Gregory Hoblit con Denzel Washington, Donald Sutherland, John Goodman, e James Gandolfini dove un detective cerca in quel di Philadelphia un diavolone di nome Azazel. Prima vive dentro il corpo di un serial killer, poi, quando questo viene giustiziato passa di corpo in corpo prendendo per il culo Denzel Washington.

Non è sicuramente meglio il fascistoide “Lone Survivor” di Peter Berg con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Eric Bana, Sammy Sheik, con un gruppo di Navy Seal a caccia di un leader talebano. Tratto da una storia vera. Sarà… Su Iris alle 23, 35 trovate il primo e favoloso “Dune” diretto da David Lynch con Kyle MacLachlan, Silvana Mangano, José Ferrer, Sting, Francesca Annis, Jürgen Prochnow, Paul Smith. Lo adoro. O, meglio, adoro la prima parte del film, coi mostri di Carlo Rambaldi, questi attori meravigliosi. Nella seconda gli effetti visivi del tempo sono un disastro e David Lynch si dimostra troppo giovane per riuscire a dirigere un film così importante. Ma il film rimane un capolavoro.

Su Canale 5 a mezzanotte ritroviamo uno dei migliori film di Paolo Virzì, “La prima cosa bella” con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, un ritratto di famiglia livornese ispirato un po’ alla realtà del regista un po’ alla commedia all’italiana degli anni ’60. Su La7D alle 0, 10 un altro film celebre, “I segreti di Brokeback Mountain” di Ang Lee con Jake Gyllenhaal e Heath Ledger cowboy innamorati, Michelle Williams e Anne Hathaway mogli non così felici. Scritto da Larry McMurtry. Vinse tre Oscar, regia, sceneggiatura e musica, ma non il miglior film, che gli venne rubato da “Crash” di Paul Haggis.

E’ su questo set che si innamorarono davvero Heat Ledger e Michelle Williams. Il problema era che Ledger era allora fidanzato con Naomi Watts. Su Rai Premium alle 0, 15 avete la commedia italiana “Piccoli segreti, grandi bugie” di Fabrizio Costa con Chiara Francini, Giuseppe Zeno, Maria Luisa Crescenzo, Sara D'Amario, Lavinia Biagi.

Magari sono più divertenti o “La scuola serale” di Malcolm D. Lee con Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Romany Malco, Italia 1 alle 0, 30 o “Il barbiere di Rio” di Giovanni Veronesi con Diego Abatantuono che cerca di parlare portoghese e rimorchiare a Rio, notevole ma oggi improponibile la scena col trans al cesso, Rocco Papaleo, Zuleika Dos Santos, Irene Grandi e il gruppo dei milanesi in vacanza formato da Maurino De Francesco, Ugo Conti, Nini Salerno, Cine 34 alle 0, 35. Confesso che “Il barbiere di Rio” faceva ridere. Soprattutto quando da Roma si spostano a Rio.

Ottima la commedia di ambiente giudiziario, con un giudice togatissimo che ritrova una vecchia fiamma come giudice popolare, “La corte”, diretto da Christian Vincent con. Sidse Babett Knudsen e Fabrice Luchini. Su Cine 34 alle 2, 25 passa un thriller di Dario Argento poco visto, “Trauma” con Christopher Rydell, Asia Argento, Frederic Forrest, Piper Laurie, mentre su Rai Movie alle 2, 50 trovate “Storia d’amore” di Francesco Maselli con una giovanissima Valeria Golino, Blas Roca-Rey, Livio Panieri, Luigi Diberti. Forse aveva esordito prima in “Figlio mio, infinitamente caro” di Valentino Orsini e “Piccoli fuochi” di Peter Del Monte lanciò la stella della Golino in Italia e all’estero. Per questo ruolo vinse la Coppa Volpi a Venezia nel 1986.

Tra le proposte della notte più fonda intravedo l’ottimo “Mata Hari Agente segreto H21” diretto nel 1964 da Jean-Louis Richard con Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant, Claude Rich, Frank Villard, Albert Rémy, Marie Dubois, Rete 4 alle 4, 05, scritto addirittura da François Truffaut. Richard era stato il primo marito di Jeanne Moreau. Chiudo con “La battaglia di Inghilterra”, macaroni war movie di Enzo G. Castellari con Frederick Stafford, Van Johnson, Francisco Rabal, Luigi Pistilli, Renzo Palmer, Cine 34 alle 4, 15.

