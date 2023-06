IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA IN CHIARO CHE VEDIAMO? ALLE 21 SU CINE 34 AVETE IL SIMPATICO, MA SCONCLUSIONATO PRIMO FILM DIRETTO DA GIORGIO PANARIELLO, “BAGNOMARIA”. SU RAI MOVIE TROVATE "CENA CON DELITTO - KNIVES OUT”, MENTRE I FAN DEI GRANDI INCONTRI DI TENNIS SI POSSONO DIVERTIRE COL NOTEVOLE “BORG MCENROE”, RAI5 ALLE 21, 15 - IN SECONDA SERATA TORNA L’EROTICHELLO “FEBBRE NELLE NOTTI D'ESTATE” E “IO E LEI”, COMMEDIA LESBO MORIGERATISSIMA CON MARGHERITA BUY E SABRINA FERILLI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

THE IDOL

Tanto lo so benissimo che avete già visto su Sky la prima puntata di “The Idol”, serie non bellissima di Sam Levinson con Lily Rose Depp che già nei primi dieci minuti mostra tutto quello che può mostrare. Purtroppo c’è solo il primo episodio della serie. E stasera in chiaro che vediamo? Su Tv200 alle 20, 55 vedo che passa una commedia franco-marocchina diretta e interpretata da Reem Kherici, “Parigi a tutti i costi” con Tarek Boudali, Cécile Cassel, Philippe Lacheau, Shirley Bousquet, dove una stilista di successo marocchina che vive a Parigi non si è accorta che il suo visto è scaduto e deve ritornare in patria per farselo rifare.

uomini e cobra

Devo dire che sono un gran fan di “Uomini e cobra” di Joseph L. Mankiewicz su sceneggiatura meravigliosa di Robert Benton e David Newman, con Kirk Douglas, Henry Fonda, Warren Oates, Hume Cronyn, Burgess Meredith, Iris alle 21, tardo western carcerario con un bottino da recuperare, una serie di manigoldi dentro e fuori le sbarre, e un bel po’ di serpenti a sonagli, con un set incredibile, quella della prigione, ricostruito nel deserto da Edward Carrere fresco di “Mucchio selvaggio”. Fu un film complesso da girare, ci vollero cinque mesi di lavorazione.

manuela arcuri giorgio panariello bagnomaria

Mankiewicz preferiva la sua versione lunga da 165’ a questa da 126’, che taglia via gran parte del ruolo di Lee Grant. Io ricordo bene nella versione italiana di allora, però, il gran nudo integrale di Barbara Rhoades che venne tolto da quella americana. Sono meno fan del pur simpatico, ma sconclusionato primo film diretto da Giorgio Panariello “Bagnomaria” con lo stesso Panariello nei suoi ruoli storici, il bagnino il pr dei Chiticaca di Orbetello, le battute zozze (“Si nota il marsupio”), Cine 34 alle 21.

tom cruise mission impossible ii

Con lui ci sono una stupenda Manuela Arcuri come bombolonaia di Viareggio, Andrea Cambi, Ugo Pagliai, perfino Lillo e Greg al loro primo film, credo. Il film è girato nello stabilimento di Viareggio dove andavano sempre i Cecchi Gori in vacanza. Su Canale 20 alle 21, 05 è quasi all’altezza del primo episodio diretto da Brian De Palma “Mission: Impossible 2” diretto da un altro genio come John Woo, con Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames, Anthony Hopkins, Dougray Scott.

cena con delitto knives out

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate invece “Cena con Delitto - Knives Out” di Rian Johnson con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette, giallo piuttosto accattivante che si vede con grande piacere. Beh. Quello che voleva fare Rian Johnson, che ha scritto e diretto, è proprio ricostruire quel tipo di film con un cast spaziale e dove tutti, ma proprio tutti, fino all’ultimo cameriere, possono essere il colpevole. Un genere che vede come elementi fondamentali un grande cast di star e una sceneggiatura perfetta che non deve svelare nulla fino alla fine.

cena con delitto knives out

Johnson, che ha diretto un kolossal niente male come Star Wars-Teh Last Jedi, mette dentro il suo giallo pensato da anni non solo il James Bond in carica Daniel Craig, che veste in tweed ma ha un terribile accento del Sud un po’ cafone, gli dicono che parla come il gallo Foghron Loghorn della Warner, la bellissima cubana Ana de Armas, che diventerà una discussa Marilyn in “Blonde”, vecchie e nuove star come Jamie Lee Curtis e Don Johnson, Chris Evans e Toni Colette, Christopher Plummer e Michael Shannon, camei che non possiamo non apprezzare come quelli di Frank Oz, voce e autore dei Muppets, M. Emmet Walsh, K Callan, ma anche riferimenti continui a Sleuth di Joseph Mankiewicz, alla Fletcher di Angela Landsbury a The Last of Sheila.

cena con delitto knives out

Diciamo che tutto parte dal suicidio di un celebre scrittore di gialli, Harlan Thrombey, interpretato da Christopher Plummer, proprio nel giorno del suo 85° compleanno. Ma si tratta veramente di un suicidio? Nella villa del fattaccio arriva la polizia e un detective privato famoso, Benoit Blac, cioè Daniel Craig, che hanno convocato tutti presenti di quel giorno, parenti, camerieri e, soprattutto, l’infermiera di Harlan, la bella Marta, Ana de Armas. Ognuno dei parenti, dall’editore dei romanzi del padre Walter, Michael Shannon, a sua sorella, Jamie Lee Curtis, al marito di lei, Don Johnson, a loro figlio Ransom, Chris Evans, alla vedova del figlio, Toni Colette, potrebbe avere un buon motivo per averlo eliminato. E ognuno di loro, probabilmente, mente.

cena con delitto knives out

Tranne l’infermiera Marta, incapace di mentire perché, appena dice una bugia, vomita. E’ su di lei, vera protagonista del film, e sul testamento legato alla ricca eredità del defunto scrittore che il Benoit Blanc di Daniel Craig, punta per srotolare la complicata matassa e trovare il colpevole o i colpevoli.. Molto divertente e più libero dei film tratti dai romanzi di Agatha Christie, si permette un titolo originale, “Knives Out”, ripreso da una canzone di Radiohead, l’apparizione di un celebre pezzo dei Rolling, “Sweet Virginia”, e molte battute a sorpresa.

quasi amici

Su La5 alle 21, 10 la commedia “Shall We Dance?” di Peter Chelsom con Richard Gere già un po’ bollito, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci. Si Canale 27 alle 21, 10, ancora un ripasso del celebre “Quasi amici” di Olivier Nakache, Eric Toledano con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet. Possibile che il Texas si metta a combattere con gli Stati Uniti secondo un modello trumpiano o bossiano? Lo vedrete nel curioso “Bushwick”, action politico secessionista diretto da Jonathan Milott e Cary Murnion con il mio mito Dave Bautista, Brittany Snow, Arturo Castro, Christian Navarro, Angelic Zambrana.

borg mcenroe

Su Rai5 alle 21, 15 i fan dei grandi incontri di tennis si possono divertire col notevole “Borg McEnroe” di Janus Metz Pedersen con Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, Ian Blackman. Su Canale Nove alle 21, 25 trovate uno dei più divertenti polar con Jean Reno, “L’immortale” diretto con mano coatta da Richard Berry, figlio del grande John Berry, regista americano scappato da Hollywod al tempo della caccia alle streghe, con Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini, Richard Berry, Marina Foïs. Stavolta Jean Reno stava rigando dritto, quando gli sparano 22, dico 22, proiettili in corpo. No. Non muore. E inizia la vendetta. Da rivedere.

Don Camillo monsignore… ma non troppo

Su Rete 4 alle 21, 25 torna la saga di Don Camillo e Peppone con “Don Camillo monsignore ma non troppo” diretto da Carmine Gallone con Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Valeria Ciangottini, Gina Rovere, Saro Urzì. Su Rai 1 alle 21, 30 un bel thriller francese chissà perché sparata in prima serata, “Un marito sospetto” di Christophe Lamotte con Kad Merad, Laurence Arné, Géraldine Pailhas, Gaspard Pasquet, Aladin Reibel. Su Warner tv alle 21, 30 un raro film sul conflitto anglo irlandese diretto nel 1997 da Jim McBride, “The Informant” con Anthony Brophy, Timothy Dalton, Cary Elwes, Maria Lennon. E’ l’ultimo film diretto da McBride, regista del favoloso “All’ultimo respiro”.

johnny clegg the white zulu

Passiamo alla seconda serata aprendo con un bel documentario sul cantante sudafricano Johnny Clegg del 2018, “Johnny Clegg The White Zulu” diretto da Amine Mestari con Mandisa Dlanga, Johnny Clegg, Seth Mazibuko, Sipho Mchunu, Sipho Mabuse. Su Rai Due alle 23 un’interessante commedia poliziesca, “Pallottole in libertà” diretta da Pierre Salvadori con Adèle Haenel, oggi paladina delle attrici francesi incazzati contro il potere maschile, anti-Johnny Depp e anti-Roman Polanski.

Febbre nelle notti d’estate

Tra gli altri attori Pio Marmaï, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, Jackee Toto, dove una giovane ufficiale di polizia scopre che il defunto marito non era affatto un eroico poliziotto, ma un infamissimo doppiogiochista criminale che ha mandato un poveraccio al gabbio senza colpe. Cecherà di mettere le cose a posto.

doa dead or alive

Su Cielo alle 23, 15 torna l’erotichello del 1979 “Febbre nelle notti d'Estate” diretto da Sigi Rothemund con Stéphane Hillel, Olivia Pascal, Claus Obalski, Betty Vergès, Edwige Pierre. Se volete qualcosa con le femmine che menano ci sarebbe l’action nato da un videogiorco “DOA: Dead or Alive” di Corey Yuen con Jaime Pressly, Holly Valance, Sarah Carter, Devon Aoki, Eric Roberts, con tre ragazze esperte di arti marziali che si iscrivono a un torneo del menamose.

prestazione straordinaria 2

Su Rai Movie alle 23, 25 abbiamo “Io e lei”, commedia lesbo morigeratissima di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy e Sabrina Ferilli che fanno la coppia lesbo, Alessia Barela, Domenico Diele, Fausto Sciarappa. Su Iris alle 23, 50 forse vi potrebbe piacere il catastrofico “Deep Impact”, diretto nel 1998 da Mimi Leder con Robert Duvall, Téa Leoni, Morgan Freeman, Elijah Wood, Vanessa Redgrave. Vecchiotto… Su Cine 34 alle 0, 40 dico che aveva il suo perché “Prestazione straordinaria” di Sergio Rubini con Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, Simona Izzo, prima e unica commedia sul #metoo al femminile, cioè è la donna che molesta l’uomo, anzi il sottoposto. Piuttosto divertente.

di nuovo in gioco

Su Canale 5 all’1, 05 mi interessa la commedia con Clint Eastwood e Amy Adams “Di nuovo in gioco” diretto da un assistente di Clint, Robert Lorenz ormai dieci anni fa. Clint è un vecchio talent scout di giocatori di baseball (ecco perché nessuno ricorda questo film) che sta diventando cieco. Parte per la Carolina del Nord per lavoro e si porta dietro la figlia, Amy Adams, con la quale non ha un rapporto perfetto. Per giunta lei si innamorerà, strada facendo, del rivale di Clint. Mai visto… Nella notte ci sono delle perle. Yum… yum…

squillo

Come “Squillo”, film mai visto diretto nel 1964 da Mario Sabatini con Pierre Cressoy, Anna Maria Polani, Cristina Gaioni, Gina Rovere, Marisa Merlini, storia di un professionista che perde la testa per una mignotta. Ovvio. Per l’anonimo recensore di “Film Mese” è “innanzi tutto un film incomprensibile. I personaggi si trovano e si perdono senza molto nesso. Può darsi che il regista sia un attento studioso dell’opera e dello stile di Godard, ma in tal caso dove vuole arrivare? Ricaviamo però da tutto questo una sconfortante impressione di povertà produttiva, di vecchiume, di dilettantismo”.

squillo

Però, leggendo il cast tecnico scopro che il montatore del film è il mio vecchio amico e mito tra i montatori della Rai Ernesto Manozzi. Con Ernesto abbiamo montato gran parte dei primi Blob dei primi due anni. Stava sempre a fumare. Nella 24 ore portava solo stecche di sigarette. Una dietro l’altra. Il primo pomeriggio spesso ci addormentavamo al montaggio. Favoloso, però, gran battutaro.

carlo giuffre aldo fabrizi cose di cosa nostra

Ci sarebbe anche la mafia comedy diretta da Steno e prodotto da Roberto Amoroso “Cose di cosa nostra” con Carlo Giuffrè, Vittorio De Sica nel ruolo di un avvocato napoletano che perde tutto alle carte, Pamela Tiffin, Jean-Claude Brialy, doppiato in napoletano, Salvo Randone, Aldo Fabrizi, Agnes Spaak, Angela Luce, Nino Vingelli e Mario Brega, Cine 34 alle 2, 30. Ricordo che uscì in piena estate, lo vidi al Verdi di Genova, uno di quei grandi cinema di Via XX Settembre oggi chiusi per sempre. L’idea è quella di “Il mafioso” di Lattuada trasferita in America, da dove viene chiamato il benzinaio italo-americano Giuffré con tanto di moglie, Pamela Tiffin, per uccidere un traditore in quel di Sicilia.

eat local – a cena coi vampiri 5

Credo che per Roberto Amoroso fosse un film molto ricco rispetto alle sue piccole produzioni. Ma la distribuzione dell’Euro non lo aiutò molto. Il film si vide poco. Rai Due alle 3, 45 presenta una commedia coi vampiri abbastanza curiosa, “Eat Local – A cena coi vampiri” diretta da Jason Flemyng con Charlie Cox, Nicholas Rowe, Tony Curran, Mackenzie Crook, Freema Agyeman, Vincent Regan, dove un’annuale cena tra vampiri inglesi che discutono su cosa mangiare, viene turbata dall’arrivo degli ammazza vampiri.

sylvester stallone cobra.

Iris alle 3, 50 ri-ri-presenta il cafonissimo, ma favoloso, “Cobra” di George P. Cosmatos con Sylvester Stallone che fa tutto con il coltellaccio, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson. Inizio grandioso, ma tutto il film è scatenatissimo. Su Rete 4 alle 3, 55 trovate l’antico “Fantasmi e ladri” diretto nel 1959 da Giorgio Simonelli con Tina Pica, Ugo Tognazzi, Mario Riva, Raffaele Pisu, Pietro De Vico, Susana Canales, Rosalia Maggio, Alberto Talegalli e Ciccio Barbi, un caratterista grassoccio che sul set vendeva anche pantaloni, abiti, mutande. Non lo trovai molto divertente, ma andrebbe visto a ore più decenti. In fondo è scritto da Metz e Gianviti, ha un bel cast di comici del tempo.

carnera il campione piu' grande

Su Cine 34 alle 4, 05 passa uno degli ultimi film diretti da Renzo Martinelli, un regista che fino a quando passava per il regista della Lega di Bossi ha lavorato, quando ha detto che non era leghista, chissà perché, ha smesso di lavorare. Si tratta del biopic sul modello della nuova destra di Genny Sangiuliano e Giampaolo Rossi, “Carnera il campione più grande” con Andrea Iaia, Anna Valle, F. Murray Abraham, Antonio Cupo, Neculai Predica, Paolo Seganti senza scordare Paul Sorvino, Nino Benvenuti e Kasia Smutniak. Come ricorderete Carnera venne richiamato da Mussolini in Italia per farne il grande campione nazionale. La chiudo qui.

