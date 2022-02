IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA IN CHIARO COSA VEDIAMO? VI DICO SUBITO CHE CIELO PRESENTA UN ALTRO DEI CAPOLAVORI EROTICI DI TINTO BRASS, “MONELLA” CON UNA SCATENATA E SUPERSEXY ANNA AMMIRATI NEL RUOLO DI MONA-MONELLA CHE GIRA NEL POLESINE IN BICI CON MUTANDE IMPERCETTIBILI - ALTERNATIVE? LA PRIMA È IL PRIMO JAMES BOND CON DANIEL CRAIG, “CASINO ROYALE”. SU CINE 34 CI SAREBBE UN VECCHIO SPAGHETTI WESTERN CON GIULIANO GEMMA, “WANTED”. MOLTO INTERESSANTE IL VECCHIO FILM DI ANTON GIULIO MAJANO “LA DOMENICA DELLA BUONA GENTE” E… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera in chiaro cosa vediamo? Beh. Vi dico subito che Cielo alle 21, 15 presenta un altro dei capolavori erotici di Tinto Brass, “Monella” con una scatenata, divertente, supersexy Anna Ammirati nel ruolo di Mona-Monella (ricordate il motivetto?) che gira nel Polesine in bici con mutande impercettibili che troppo lasciano vedere che avrebbero fatto la felicità di Claudio Rinaldi, non scordato grande direttore de “L’Espresso” che impose tutta la collezione di Tinto in vhs come allegato al giornale (altri tempi, eh?).

E bene avete fatto a tenervi i vhs zozzi dell’Espresso, se pensiamo ai tagli e alle pecette sui genitali dei protagonisti imposti per “decenza” dalle tv di oggi per mandare i film in prima, ma anche seconda serata. Anna Ammirati, oggi, conduce dei podcast per “Il Fatto” quotidiano, ma non ha mai rinnegato il suo legame con Tinto, che la lanciò. Alternative? La prima è il primo James Bond con Daniel Craig, “Casino Royale”, diretto da Martin Campbell con una meravigliosa Eva Green come Viper, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Rete 4 alle 21, 25. Non è male, lo so, ma non è certo il “Casino Royale” che si era inventato Quentin Tarantino con Daniel Day Lewis protagonista e che venne rifiutato da Barbara Broccoli, mi disse Tarantino, perché troppo autoriale e troppo “alto”. Chi avrebbe diretto il James Bond successivo?

Su Cine 34 alle 21 ci sarebbe un altro vecchio spaghetti western con Giuliano Gemma, “Wanted”, diretto da Giorgio Ferroni con German Cobos, la stupenda Teresa Gimpera, Serge Marquand come cattivo, Nellone Pazzafini che fa il frate dalla pistola facile, ma ci sono pure Rossella Orr, Carletto Pisacane alias Capannelle che fa il messicano! Purtroppo venne vietato assurdamente ai 18 anni e molti ragazzi del tempo non lo videro quando andava visto. Ruggero Deodato, allora aiuto regista, ricorda che “Ferroni si ammalò e in Spagna tutti volevano che andassi io a sostituirlo, invece lui mandò Giorgio Stegani e io feci l’aiuto a Stegani in spagna. Per me Ferroni era uno che girava all’antica, campo e controcampo, sordo come una campana. Teresa Gimpera ? Senza infamia e senza lode”.

Thriller informatico, non granché noto, è “I.T” di John Moore con Pierce Brosnan, Anna Friel, Syefanie Scott, Michael Nyqvist, Iris alle 21, magari è meglio però del revenge movie con Gina Carano nei panni di una Liam neeson femmina in “In the Blood” di John Stockwell con Danny Trejo, Cam Gigandet, Stephen Lang, Luis Guzman, Canale 20 alle 21,05. “Una famiglia in affitto” di Jean-Pierre Améris con il grande attore belga Benoit Poelvorde, la strepitosa Virginie Efira e Edith Scob, canale 27 alle 21, 10, è una buffa commedia francese con un ricco annoiato che si affitta una famiglia per tre mesi, una moglie e due figli, “White Oleander” di Peter Kosminsky con Alison Lohman, Michelle Pfeiffer, Robin Wright Penn, è tratto da un romanzone di Janet Fitch su una povera ragazza, con mamma in galera per omicidio, che passa di affidamento sballato a affidamento sballato.

Molto più interessante il vecchio film di Anton Giulio Majano “La domenica della buona gente”, tratto da un radiodramma scritto da Vasco Pratolini e Giandomenico Giagni, tre episodi da commedia all’italiano che hanno come baso comune il delirio per il calcio domenicale. Con Maria Fiore, Sophia Loren, Carletto Romano, Vittorio Sanipoli, Renato Salvatori, Ave Ninchi. Italia 1 presenta alle 21, 20 “Il GGG – il Grande Gigante Gentile”, ricca versione spielberghiana del capolavoro per l’infanzia di Roald Dahl con Mark Rylance fresco del successo di “Il ponte delle spie”.

Purtroppo non funziona come avrebbe potuto e non prese né i bambini né gli adulti. Siamo dalle parti del film per bambini anche con “L’incredibile volo” diretto da Carroll Ballard con Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Delany, Terry Kinney, Tv2000 alle 21, 20, storia di pennuti in volo dal Canada alla Florida in cerca di caldo e di una bambina che vuole guidarli.

La seconda serata è piena di repliche. “Valmont” di Milos Forman con Annette Bening, Colin Firth, Meg Tilly alle 23, 10 su Rai Movie, “Ogni maledetta domenica” di Oliver Stone con Al Pacino su Rai 4 alle 23, 15, “I giorni dell’ira” di Tonino Valerii con Lee Van Cleef e Giuliano gemma su Cine 34 alle 23, 15, il modestissimo “Scissor” di Frank DeFelitta con Sharon Stone, 7 Gold alle 23, 30. Nella notte Rai Tre e Fuori Orario proseguono col tutto-Zurlini presentando all’1, 15 il bellissimo “Estate violenta” con Jean-Louis Trintignant, Eleonora Rossi Drago, Lilla Brignone, Raf Mattioli, intrecci amorosi durante l’estate sanguinoso del 1943 in quel di Riccione, seguito alle 2, 50 da “La ragazza con la valigia” con Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Romolo Valli, Corrado Pani, Gian Maria Volonté.

Nel ricordo davvero due film bellissimi assolutamente da rivedere. Su Iris all’1, 20 passa “Il proiezionista” di Andrej Konchalovskij con Tom Hulce, come proiezionista di Stalin, interpretato da Bob Hoskins, ma ci sono anche Lolita Davidovich e Aleksandr Zbruev. Cine 34 all’1, 25 torna all’allegro “La liceale seduce i professori” con Gloria Guida, Alvaro Vitali, Fabrizio Moroni, Lino Banfi, passato ormai decine e decine di volte. Rai Movie ripropone il thriller di Manfredi Lucibello “Tutte le mie notti” con Barbora Bobulova, Benedetta Porcaroli, Alessio Boni, Carolina Rey. La notte prosegue con “A prova di morte”, Mediaset Italia 2 alle 2, 55, capolavoro di Tarantino con Kurt Russell nei panni del cattivissimo Stuntman Mike, serial killer di ragazze che travolge con la sua macchina.

Strepitose tutte le ragazze, Rosario Dawson, Zoe Bell, Sydney Tamiia Poitier, Vanessa Ferlito. Rai Movie risponde alle 3 col non riuscitissimo ma enormemente interessante “Capri Revolution” di Mario Martone con Marianna Fontana alle prese con gli artisti di Capri all’inizio del secolo. “Still Alice” di Richard Glatzer, Wash Westmoreland con Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth, è un triste ma notevole film sull’Alzheimer che offre alla protagonista Julianne Moore il ruolo fortissimo della dottoressa Alice Howland che insegna alla Columbia University e si ritrova all’inizio della malattia degenerativa sapendo che la porterà alla totale perdita di sé, Rai Uno alle 3, 30.

Belle presenze stracult sono "Scherzi da prete” di Pierfrancesco Pingitore con Pippo Franco, Lino Toffolo, Cochi Ponzoni, Oreste Lionello, Bombolo, Rete 4 alle 4, 05 e “La cognatina” di Sergio Bergonzelli con Karin Well, Greta Vayan, Robert Woods, Carlo Micolano, Pupo De Luca, Mimma Monticelli su Cine 34 alle 4, 30. Prima commedia sexy da protagonista per Karin Well alias Wilma Truccolo, che somigliava come una goccia d’acqua a Raffaella Carrà e per questo fece un certo successo sui giornaletti porno. Nel cinema un po’ meno.

Con lei un nome prestigioso del nostro western come l’americano Robert Woods, in una rara uscita sexy. Ma ci sono anche una specie di Don Camillo, Pupo De Luca, e una Peppona, Mimma Monticelli alias Mimma Biscardi. La scena clou vede Karin Well e Mimma Biscardi farsi un’intera squadra di calcio per sfiancare i giocatori del Borgo di Sotto e far così vincere il Borgo di Sopra. Il film uscì in Francia con inserti hard verdastri. Anche Bergonzelli ricordava però che il film uscì con inserti porno, e li aveva girato proprio lui. Ecco. Chiudo col grande ritorno, alle 5 in punto su Rai Movie dell’intramontabile “Senza buccia” di Marcello Aliprandi (che ha girato anche altri film…) con Lilli Carati e Ilona Staller sempre nuda come da titolo. Buona notte.

