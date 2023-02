IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA NON È CHE CI SIANO GRANDI NOVITÀ O FILMONI INEDITI. PERÒ AVETE SU RETE 4 ALLE 21, 25 UN BEL BUD&TERENCE AMATISSIMO DAL PUBBLICO. CHE LI VEDE PER LA PRIMA VOLTA IN AMERICA, “I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI” - SU CIELO ARRIVA UN VECCHIO EROTICO DEL 1977, AI CONFINI CON L’HARD, “VANESSA”, CON LA DIVINA OLIVIA PASCAL. LA STORIA VEDE LA GIOVANE E CASTA VANESSA CHE EREDITA UNA CATENA DI BORDELLI A HONG KONG. TAGLIATO UN PO’ OVUNQUE. CHISSÀ CHE COPIA VEDREMO…

Marco Giusti per Dagospia

I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI

Insomma, stasera che vediamo? Non è che ci siano grandi novità o filmoni inediti in prima serata in chiaro. Però, avete su Rete 4 alle 21, 25 un bel Bud&Terence amatissimo dal pubblico che li vede per la prima volta in America, “I due superpiedi quasi piatti” di E.B.Clucher con Terence Hill, Bud Spencer che da ladri diventano poliziotti, Laura Gemser (sì, proprio lei), David Huddleston, Luciano Catenacci, Riccardo Pizzuti, Luciano Rossi e tutti i grandi maestri del menamose romani in trasferta a Miami, da Bastianoni a Osiride Pevarello, da Torrisi a Capanna. Bastianoni vive ancora lì.

CHARLIZE THERON NUDA IN BIANCANEVE E IL CACCIATORE

“Io sono convinto che quando questi due ragazzi fanno film in coppia con un’uniforme addosso – qualunque essa sia, da pompieri, da preti, da soldati – stanno bene”, dichiarò E.B.Clucher, “Quindi li misi in motocicletta, perché per me la moto rappresenta il cavallo, rappresentava l’uomo libero che sta dalla parte della legge”. Sei miliardi di lire di incasso ai bei tempi.

biancaneve e il cacciatore

Su Italia 1 alle 21, 20 non era affatto male “Biancaneve e il Cacciatore” di Rupert Sanders con Kristen Stewart appena uscita da “Twilight”, il bono Chris Hemsworth, Charlize Theron, Ian McShane, Sam Claflin. Certo. Kristen Stewart con quella scucchia e i dentoni da coniglio non è credibile come la più bella del reame che oscura il primo posto in classifica della matrigna Charlize Theron, chiamata qui Ravenna (da Raven, corvo), grande miscuglio di Simona Ventura e Patti Pravo sulla via del Santo Botox.

CHARLIZE THERON NUDA IN BIANCANEVE E IL CACCIATORE

Ben due gli spasimanti, il Cacciatore interpretato da "Thor" Chris Hemsworth, in uno scozzese spiazzante, e il Principe Azzurro, Sam Claflin, sono troppi. Ma i nani, che come sempre salvano il film, interpretati da magistrali attori inglesi come Bob Hoskins, Ian McShane, Ray Winstone, Brian Gleesen, Nick Frost, arrivano un po' troppo tardi.

Eppure il film, che uscì assieme a un altro Biancaneve, “Mirror Mirror” di Tarsem con Julia Roberts e Lily Cole, ricchissimo, 170 milioni di dollari di budget, fece il botto. Ovvio, ti spari la Bella di "Twilight" e il Thor di "Avengers" e gli incassi sono presto fatti. Ma non è banale la matrigna di Charlize Theron nella sua cattiveria che nasce da un'infanzia povera e dagli abusi maschili, un po' vampirella un po' dark lady televisiva in cerca di un rimedio allo strapotere delle rughe, e poi ha degli abiti incredibili costruiti da Colleen Atwood, la costumista di Tim Burton che la rendono una specie di Grace Jones-Amanda Lear di "Stryx" (lo ricordate?), una regina-insetto con una serie di armature da coleottero.

i due superpiedi quasi piatti

Ma l'immagine della sua schiena nuda con le ossa in evidenza è notevole. Rispetto alla storia originale dei Grimm, infatti, questo Biancaneve è molto legato al mondo medievale anglosassone, non solo è interamente girato in Inghilterra (la battaglia sulla spiaggia è girata vicino a quella del "Robin Hood" di Ridley Scott), ma si è avvalso di dotti consulenti oxfordiani.

miss bala – sola contro tutti

Qualche battuta dei nani, però, soprattutto quando dentro la fogna che li condurrà al castello della matrigna, mischiano rimandi alla tradizione disneyana con bombolate pesanti ("Ah, questa mi sa che la conosco", dice Ian McShane alludendo a una cacca che vede galleggiare), fa ridere e il loro momento musicale è ben costruito.

Magari non avete visto “Miss Bala – Sola contro tutti” di Catherine Hardwicke con Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Matt Lauria, Ismael Cruz Cordova, Cristina Rodlo, Rai 4 alle 21, 20, remake girato neanche un anno dopo del “Miss Bala” che si vide a Cannes diretto da Gerardo Naranjo con Noe Hernandez. Una bella sfidante a un concorso di bellezza finisce ostaggio dei narcos…

claudio amendola giulio base poliziotti 1

Cine 34 alle 21, 15 si butta su “Poliziotti”, il miglior film di Giulio Base, almeno per me, tratto da un soggetto di Sergio Citti, con Claudio Amendola, Kim Rossi Stuart, Michele Placido, la bellissima Nadia Fares, Luigi Diberti.

Su Cielo alle 21, 15 arriva un vecchio erotico del 1977, ai confini con l’hard, “Vanessa” di Hubert Frank con la divina Olivia Pascal, Anton Diffring, Uschi Zech, Günter Clemens, Astrid Boner. La storia vede la giovane e casta Vanessa che eredita una catena di bordelli a Hong Kong. Tagliato un po’ ovunque. Chissà che copia vedremo…

VANESSA DI HUBERT FRANK

Molto visto su La7 alle 21, 15, ma è sempre un grande classico, “La grande fuga” diretto da John Sturges, scritto da James Clavell e W.R.Burnett con Steve McQueen, James Coburn, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, Donald Pleasence, con parte del cast che avevamo amato ne “I magnifici sette”, cioè McQueen, Bronson, Coburn. Inglesi e americani si uniscono per scavare un tunnel che li porterà fuori dal campo di prigionia nazista. Tratto da una storia vera di guerra. Strepitosa la fuga in moto di Steve McQueen.

LA GRANDE FUGA

Non piacque a tutti, proprio per la storia, “Il curioso caso di Benjamin Button” di David Fincher,Canale 27 alle 21, 10, con Brad Pitt che nasce vecchio e vedrà scorrere il suo tempo all’inverso, diventando cioè sempre più giovane. Con lui ci sono Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Julia Ormond, Elias Koteas.

Rai Storia alle 21, 10 se la cava con un vecchio film italiano da rivedere sulla giovane borghesia italiana cinica che diventerà la classe padronale degli anni’80, “I delfini” diretto da Francesco Maselli, scritto da Ennio De Concini, Alberto Moravia, lo stesso Maselli e Aggeo Savioli con Claudia Cardinale, Antonella Lualdi, Betsy Blair, Gerard Blain, Tomas Milian, Sergio Fantoni, Anna Maria Ferrero. Tutti giovani e belli. Girato a Ascoli Piceno.

il curioso caso di benjamin button

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate il vistissimo film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene” con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Gianmarco Tognazzi. “Ma perché non mi fai sentire più amata?” chiede Carolina Crescentini, terza insopportabile moglie di Pierfrancesco Favino al marito che non ne può proprio più di lei.

OLIVIA PASCAL IN VANESSA

Al punto che a un certo punto del film lui esploderà in un “Hai rotto il cazzo!!!” magari non proprio civile, ma che non possiamo che assecondare e che trascinerà di lì a poco tutti i tanti personaggi del film a una corsa all’urlo, al dire le cose come si sentono, all’eccesso. Ma che siamo in un film di Muccino?, si dirà. Sì, siamo in un film di Muccino, venuto bene e che più mucciniano di così sarebbe stato difficile ideare. Solo che dopo l’esperienza americana, il suo cinema è un po’ cambiato.

a casa tutti bene

Lo sguardo sulla realtà e sui suoi protagonisti alter-ego è diverso dai tempi di L’ultimo bacio. Non sono più trentenni che cercano di non affrontare la realtà o di rimandare il momento in cui dovranno affrontarla, sono quarantenni in crisi da anni, costantemente in lotta con l’idea di famiglia, con l’altro sesso, con i tradimenti.

Ma l’esplosione violenta, la messa in scena così fisica ma anche attoriale dello scontro, che sfocia, appunto, nell’”Hai i rotto il cazzo!” di Favino o nella furia con la quale Sabrina Impacciatore attacca Giulia Michelini, sono un puro slow-burn mucciniano, cioè una esplosione a fuoco lento di situazioni insostenibili. Perfetta la scelta di Ivano Marescotti come padre dei fratelli e marito della più placida Stefania Sandrelli, perché nessuno come lui, già nei film di Zalone, sa montare nella rabbia improvvisa.

Il Branco

E sarà lui, il padre, a dire il fondamentale “A me la famiglia sta sul cazzo”. Insomma, Muccino vince nella costruzione operistica, nell’aver messo in scena così tanti elementi famigliari realistici della sua vera famiglia e delle tante famiglie del suo cinema e aver chiuso tutti i suoi personaggi su un’isola, Ischia, per poi farli esplodere fra di loro come se fossimo nella Tempesta di Shakespeare, perché è sull’isola da dove non si più fuggire, che questi personaggi smettono di indossare gli abiti della commedia civile e si massacrano secondo le regole della commedia mucciniana.

I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI

In seconda serata posso segnalarvi “Il decisionista” di Mauro Cappelloni con Gianmarco Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta, Luca Lionello, Rai Movie alle 23, storia di un faccendiere dei giorni nostri. O “Il branco” di Marco Risi con Giampiero Lisarelli, Ricky Memphis, Salvatore Spada, Luca Zingaretti, Cine 34 alle 23, 10, film violentissimo su uno stupro che rivelò delle realtà sgradevoli del paese.

a casa tutti bene 1

Oggi assolutamente da rivedere, ma al tempo venne guardato come un film sbagliato dalla stessa critica che aveva amato i precedenti film di Marco Risi. Rete 4 alle 23, 45 ripropone uno dei grandi classici del cinema moderno, “Il padrino” di Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Robert Duvall, Al Pacino, James Caan, Sterling Hayden, Richard Castellano. Funziona sempre. Mentre Italia 1 alle 23, 50 propone il meno noto avventuroso spagnolo “Il cavaliere del Santo Graal” di Antonio Hernández con Sergio Peris-Mencheta, Natasha Yarovenko, Manuel Martínez, Adrián Lamana.

al pacino james caan il padrino

Nella notte troviamo su Rai Movie alle 0, 50 “Miss Sloane – Giochi di potere” di John Madden con Jessica Chastain, Alison Pill, Jake Lacy, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, storia di una lobbista politica benissimo interpretata dalla Chastain. Torna Moana Pozzi nel curioso, anche riuscito “Amami” diretto da Bruno Colella, prodotto da quel genio del B-Movie che è Galliano Juso con Nadia Rinaldi, Tony Esposito, Victor Cavallo, Novello Novelli, Flavio Bucci e Massimo Ceccherini. Stracultissimo.

Drammone familiare con coppia in crisi e situazione che precipita con la morte di una persona innocente è “L’ultima porta” di Graham Theakston con Andy Garcia, Frances O'Connor, Angela Bassett, Harry Eden, Christopher Shyer, Iris all’1, 40. Rai Tre/Fuori Orario presenta due biopic.

nadia rinaldi moana pozzi amami.

All’1, 45 il raro “Maria di Scozia” diretto nel 1936 da John Ford con Katharine Hepburn, Fredric March, John Carradine, Florence Eldridge, Douglas Walton. E alle 4, 45 “Il cavaliere della libertà” di David W. Griffith con Walter Huston, William L. Thorne, Lucille La Verne, Kay Hammond, Helen Freeman. Lo vidi un secolo fa al glorioso Filmstory, il cineclub di Genova più cinefilo del mondo diretto da Sandro Ambrogio (o forse era al Centrale, sempre diretto da Sandro Ambrogio?).

La7 alle 2, 10 propone l’ancor più raro “Dark Blue World” di Jan Sverák con Ondrej Vetchy, Krystof Hádek, Oldrich Kaiser, Tara Fitzgerald, Charles Dance, avventure di guerra e disavventure politiche di un eroe di guerra cecoslovacco, pilota della Raf, c che si ritrova il regime comunista contro.

Non ho mai visto il fantascientifico “The Bay” di Barry Levinson con Kristen Connolly, Kimberly Campbell, Christopher Denham, Italia 1 alle 2, 35, con una mutazione genetica che provoca una sorta di invasione aliena che lobotomizza la razza umana. Brrr….

il curioso caso di benjamin button

Alle 3, 10 su Rai Movie avete il bellissimo “Carol” diretto da Todd Haynes in stile Douglas Sirk con una strepitosa Cate Blanchett che negli anni’50 si innamora della giovane commessa Rooney Mara e decide di vivere la sua vita. Ci sono anche Sarah Paulson, Kyle Chandler, Jake Lacy, Cory Michael Smith. Chiudo con “Orgasmo nero” soft che diventò un hard nelle mani di Joe D’Amato con Nieves Navarro, Lucia Ramirez, Richard Harrison, Annj Goren, Rete 4 alle 5, 10.

moana pozzi amami marlon brando ne il padrino