IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA TORNA SU RAIUNO IL MONDO DI CAMILLERI CON “LA CONCESSIONE DEL TELEFONO” DI ROAN JOHNSON E VEDIAMO SE QUALCHE FUNZIONARIO RAI OSERÀ TAGLIARE DI DIECI MINUTI IL FINALE DEL GIALLO - SUL NOVE C’È LO STREPITOSO “TRUE LIES” DI JAMES CAMERON, CON JAMIE LEE CURTIS CHE SI LANCIA IN UNO DEGLI STRIPTEASE PIU BELLI MAI VISTI AL CINEMA - SU CIELO TORNA SERENA GRANDI COME SERVETTA CHE INIZIA AL SESSO IL GIOVANE PADRONE FABRICE JOSSO IN “L’INIZIAZIONE” DI GIANFRANCO MINGOZZI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la concessione del telefono

Intanto stasera torna su Rai Uno alle 21, 50 il mondo di Andrea Camilleri con “La concessione del telefono” di Roan Johnson e vediamo se qualche funzionario della Rai oserà tagliare un’altra volta di dieci minuti il finale del giallo.

Tutti ci auguriamo, inoltre, che Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, non abbia preso impegni fuori casa e sia attivamente presente sul divano a controllare la fine del film fino all’ultimo minuto. Senza addormentarsi.

lo striptease di jamie lee curtis in true lies

Ad ogni buon conto, per farsi perdonare il terribile incidente tecnico, il film è seguito non da "Porta a porta" di Bruno Vespa ma da un'altra puntata della serie “C’era una volta Vigata” che parte a mezzanotte. Così non si può sbagliare.

Su Canale Nove, invece, alle 21, 25 torna lo strepitoso “True Lies” di James Cameron, remake più che riuscito del francese “La totale” di Claude Zidi, con Arnold Schwarzenegger che nasconde in famiglia di fare l’agente segreto e Jamie Lee Curtis come sua moglie che si lancia in uno degli striptease più belli e divertenti mai visti al cinema.

in her shoes – se fossi lei

Ricordo come molto riuscita anche la commedia di Curtis Hanson “In Her Shoes – Se fossi lei”, Rai 5 alle 21, 15, dove Cameron Diaz e Toni Colette che fanno due sorelle completamente diverse, una avvocatessa di grido e l’altra interessata solo alle feste.

taken 3 – l’ora della verita

Da vecchio cinéphile mi piacerebbe però rivedere “L’erba del vicino è sempre più verde” di Staney Donen con Cary Grant, DeboraKerr, Jean Simmons e Robert Mitchum, Tv2000 alle 21, 10. Il film vede lo scontro fra due coppie, una inglese e l’altra americana, con Deborah Kerr al centro degli interessi dei due uomini.

cary grant deborah kerr l'erba del vicino e sempre piu verde

In un primo tempo Donen doveva girare il film con Rex Harrison, sua moglie Kay Kendall e Cary Grant nel ruolo dell’americano. Ma Kay Kendall morì proprio alla fine della lavorazione di un altro film di Donen, “Ancora una volta consentimento”. Così Grant fece il ruolo dell’inglese che doveva avere Rex Harrison, Deborah Kerr quello della Kendall e si cercò prima Rock Hudson poi Charlton Heston per il ruolo dell’americano. Entrambi rifiutarono e si ripiegò su Robert Mitchum.

Su Rai Movie alle 21, 10 arriva il più contemporaneo “End of Justice: Nessuno è innocente” di Dan Gilroy con Denzel Washington, Colin Farrell e Carmen Ejogo, per non parlare di “Taken 3 – L’ora della verità” di Olivier Megaton con il sempre incazzato Liam Neeson e la stangona Famke Janssen, canale 20 alle 21, 05.

i marziani hanno 12 mani

Era abbastanza tremendo e fascistone “Chisum” di Andrew McLaglen con John Wayne, Forrest Tucker, Ben Johnson, Geoffrey Deuel, Christopher George, Iris alle 21, rilettura dei fatti della celebre Lincoln County War dove ci lasciarono le penne Billy The Kid e la sua banda. Ma ebbe il supporto del Presidente Nixon: "Nell'ultimo fine settimana ho visto un film - non vedo molti film ma cerco di vederli nei fine settimana quando sono alla Casa Bianca o in Florida - e il film che ho selezionato, o, come infatti, mia figlia Tricia l'ha scelto, era Chisum con John Wayne. Un western.

starship troopers – fanteria dello spazio.

E mentre guardavo quel film, ho detto: "Beh, è un western molto buono, John Wayne è un attore molto bravo, c’è un bel cast di supporto. Ma era semplicemente un altro western, molto meglio dei film medi, migliori dei western medi".

Detto questo, credo che “Chisum”, con un John Wayne vecchio e malato, sia meglio di “Lui è peggio di me” di Enrico Oldoini con Celentano e Pozzetto, Cine 34 alle 21, seguito dal superiore, almeno nel ricordo di allora, “Mani di velluto” di Castellano e Pipolo con Celentano e Eleonora Giorgi alle 23, 10.

l'esecutrice

Su Cielo alle 23, 15 torna Serena Grandi come servetta che inizia al sesso il giovane padrone Fabrice Josso in “L’iniziazione” di Gianfranco Mingozzi, erotico raffinato italo-francese con Claudine Auger, Marina Vlady, François Perrot.

Su Rai Movie alle 23 15 avete il bellissimo thriller di Roman Polanski “L’uomo nell’ombra” con Ewan McGregor scrittore incastrato in qualcosa che non riesce a capire, Pierce Brosnan, Kim Cattral, Olivia Williams e il grande Eli Wallach.

jamie lee curtis in true lies

Qualche scena erotichella sarà rimasta in “L’esecutrice” soft di Michel Caputo con la star del porno francese Brigitte Lahaie qui in un suo raro film non hard, 7Gold alle 23, 30.

Ovviamente Iris, dopo “Chisum” si salva alle 23, 35 con il capolavoro di Don Siegel e John Wayne “Il pistolero”, dove Duke affronta davvero la morte nel suo ultimo film. Con lui ci sono vecchi amici come Lauren Bacall e James Stewart.

john wayne chisum.

Imperdibile il fantascientifico violentissimo con insettoni alieni “Starship Troopers – Fanteria dello spazio” di Paul Verhoeven con Casper Van Dien e Denise Richards, Rai 4 alle 23, 45.

Su Cielo all’1 torna subito il super-erotico di Walerian Borowczyk “Tre donne immorali?” con Marina Pierro come la Fornarina, amante e modella di Raffaello. Torna anche il capolavoro (insomma…) di Massimo Ceccherini regista, “Faccia di Picasso”, Cine 34 all’1, 20. O, almeno, diciamo, il suo “8 e ½”.

ewan mcgregor l’uomo nell’ombra

Torna anche il bellissimo noir camorristico “Una vita tranquilla” di Claudio Cupellini con Toni Servillo vecchio boss che si nasconde all’estero facendo, appunto, una vita tranquilla, quando arrivano due killer da Napoli, Marco D’Amore e Francesco Di Leva. Imperdibile. Nella notte più fonda ci sono grandi film, “Miracolo a Milano” di Vittorio De Sica con Francesco Golisano e Paolo Stoppa, Cine 34 alle 2, 55, il grande western Universal a colori “Apache in agguato” di Harry Keller con Audie Murphy, Dan Duryea, Joan O’Brien, Rete 4 alle 2, 55, il divertente “Lontano lontano” di e con Gianni Di Gregorio, Rai Movie alle 3, 15. Con lui ci sono Giorgio Colangeli e Ennio Fantastichini che progettano un viaggio verso il Portogalli.

taken 3 – l’ora della verita 1

Ma ci sono anche “La traversata di Parigi” di Claude Autant-Lara con jean Gabinm Bourvil, Louis DE Funes, Iris alle 3, 35, il buffo, sballatissimo “I marziani hanno 12 mani”, opera prima di Castellano e Pipolo con Paolo Panelli, Magali Noel e Franco e Ciccio, l’ottimo “La scuola” di Daniele Luchetti, Cine 34 alle 4, 30, nato dai raccontini scolastici che Domenico Starnone scriveva sul “Manifesto”, con Silvio Orlando, Anna Galiena, Fabrizio Bentivoglio, Antonio Petrocelli, un film che avrei messo in un orario migliore.

jean paul belmondo il poliziotto della brigata criminale

Tutto si chiude con un grande polar di Belmondo, “Il poliziotto della brigata criminale” di Henry Verneuil con Adalberto Maria Merli e Lea Massari.

il poliziotto della brigata criminale la concessione del telefono lo striptease di jamie lee curtis in true lies in her shoes – se fossi lei silvio orlando la scuola l l'erba del vicino e sempre piu verde chisum lo striptease di jamie lee curtis in true lies 4 lo striptease di jamie lee curtis in true lies. adriano celentano renato pozzetto lui e peggio di me la concessione del telefono i marziani hanno 12 mani 1. eleonora giorgi adriano celentano mani di velluto l'esecutrice. serena grandi l'iniziazione john wayne il pistolero eleonora giorgi adriano celentano mani di velluto arnold schwarzenegger jamie lee curtis true lies jamie lee curtis true lies la scuola l. la concessione del telefono end of justice nessuno e innocente. jamie lee curtis true lies