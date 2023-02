IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA PER VEDERE QUALCOSA DI BUONO IN CHIARO CREDO CHE SIA MEGLIO ASPETTARE LE ORE PIÙ TARDE DELLA NOTTE - ALLE 23,10 SU RAI MOVIE PASSA “THE SQUARE”, IL FILM SUL MONDO RADICAL CHIC DELL’ARTE, DEI CRITICI E DEGLI ARTISTI EUROPEI DI RUBEN ÖSTLUND, PALMA D’ORO A CANNES NEL 2017 - AVETE ANCHE IL VOLGARISSIMO “ELENA SÌ… MA DI TROIA” DI ALFONSO BRESCIA E L’EROTICO “NERONE E POPPEA” DI BRUNO MATTEI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

puccini 1

Che vediamo stasera? Credo, in tutta sincerità, che sia meglio aspettare le ore più tarde della notte per vedere qualcosa di buono in chiaro. Non dico fare le 5 per vedere, come mi piacerebbe, su Iris il “Puccini” di Carmine Gallone con Gabriele Ferzetti, Marta Toren, Nadia Gray e Paolo Stoppa, o le 4, 15 su Cine 34 quando inizia un peplum stracult come “Maciste alla corte dello zar” di Tanio Boccia con Kirk Morris alias Adriano Bellini, Massimo Serato e Ombretta Colli, ma potremmo tranquillamente aspettare le 23, 10 su Rai Movie per vedere “The Square”, il film sul mondo radical chic dell’arte, dei critici e degli artisti europei di Ruben Östlund con Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Palma d’Oro a Cannes nel 2017.

joan collins gregory peck bravados

Molto divertente e realistico per chi frequenta il mondo dell’arte. Magari un po’ assurdo per chi non conosce le follie dei curatori e dei galleristi. E, certo, mi piacerebbe rivedere almeno l’inizio di un grande classico western come “Bravados” di Henry King con Gregory Peck, Joan Collins, Henry Silva, Lee Van Cleef, Andrew Duggan, Rai Movie all’1, 55. Tipico revenge movie, con Gregory Peck che si muove meno bene però di un Randolph Scott, vede l’eroe a caccia di quattri uomini, “due bianchi-un mezzosangue-un indiano”, come recita il trailer, responsabili della morte della moglie.

a beautiful day 2

Ma saranno proprio loro? Gregory Peck aveva un cappello perfetto e una camicia che gli ho molto invidiato. Non capisco perché, invece, un film nuovo e forte come “A Beautiful Day” di Lynne Ramsay, con un protagonista forte come Joaquin Phoenix, qui reduce di guerra che diventerà un killer per salvare la figlioletta di un senatore che era stata rapita, Ekaterina Samsonov, venga presentato da Rai Due alle 3, 50 quando potrebbe funzionare anche in prima serata con tutta la voglia che abbiamo di Joker.

TOM HANKS - THE TERMINAL

Torniamo alla prima serata in chiaro. Cosa passa? L’opera prima di Gorgio Tirabassi, bravo attore, bravo musicista, direte voi se è anche un bravo regista, “Il grande salto” con lo stesso Tirabassi assieme a Ricky Memphis, Marco Giallini e Valerio Mastandrea, Gianfelice Imparato, Roberta Mattei e Lillo, che va sempre bene. Due amici escono dal carcere dopo quattro anni e tornano al quartiere… “The Terminal” di Steven Spielberg con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Diego Luna, Zoë Saldana, Iris alle 21, è un grande film con una grande storia. Per giunta vera. E Tom Hanks è favoloso.

memphis belle

“Memphis Belle”, buon film di guerra diretto nel 1990 da Michael Caton-Jones con Matthew Modine, Eric Stoltz, Tate Donovan, D.B. Sweeney, Billy Zane, Harry Connick Jr, Warner tv alle 21, nove uomini molto diversi uniti da una missione di guerra contro i tedeschi su un B-17 ribattezzato Memphis Belle. Tratto da una vera azione di guerra, doveva essere ricostruito come una storia completamente inglese dal produttore, David Puttnam, ma l’entrata finanziaria degli americani cambiò le cose e il gruppo di giovani eroi venne americanizzato. Eric Stoltz legge una celebre poesia di William B. Yeats, "An Irish Airman Foresees His Death".

ben affleck jeremy renner the town

Il ruolo che interpretava Sandra Bullock venne tagliato al montaggio. Al tempo la Warner regalava come gadget del film il giubbotto Memphis Belle. Altri tempi. Invedibile da trent’anni. Amore e rapina sono gli ingredienti di “The Town”. Buon thriller diretto da Ben Affleck, interpretato da Affleck stesso assieme a Blake Lively, Jeremy Renner, Jon Hamm, Rebecca Hall, Chris Cooper, Canale 20 alle 21, 05. Non male.

remember

“Remember” di Atom Egoyan, Rai Movie alle 21, 10, è un bel thriller canadese costruito sulla scarsità di memoria del suo protagonista, un grandioso Christopher Plummer, che viene inviato da un compagno di ospizio, Martin Landau, a caccia di un vecchio nazista da scoprire e eliminare. Passa così da brutti ceffi intepretati da grandi attori, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow, per poi arrivare alla verità.

il patriota

Su Italia 1 alle 21, 20 ci sarebbe “Nanny McPhee – Tata Matilda” di Kirk Jones con Emma Thompson truccata da tata Matilda ultraracchia alle prese con sette bambini discoli. Bel cast, Colin Firth, Kelly Macdonald, Angela Lansbury, Imelda Staunton. Come nel recente “Tirailleurs” sui soldati senegalesi che combattono per i francesi nella Prima Guerra Mondiale, anche nel vecchio “Il patriota” di Roland Emmerich, il baldo Mel Gibson entra in guerra solo per controllare e salvare dai pericoli lo scapestrato figlio Heath Ledger. Pesantone, ma dal grande cast, Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo.

liz taylor montgomery clift un posto al sole

In seconda serata torna subito in replica “Un posto al sole” di George Stevens con Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Shelley Winters, Tv2000 alle 22, 35. Di “The Square” di Ruben Ostlund su Rai Movie alle 23, 10 ve l’ho detto. Su Rai4 alle 23, 15 passa “Frank e Lola” di Matthew Ross con Michael Shannon, Imogen Poots, Justin Long, Rosanna Arquette, dove una storia apparentemente romantica si tramuta in un thriller. Critiche un po’ divise.

desideria la vita interiore

Chissà perché si ripresenta come una cambiale scaduta su Cielo alle 23, 15 “Desideria: La vita interiore” di Gianni Barcelloni con Stefania Sandrelli, Lara Wendel, Klaus Löwitsch, Vittorio Mezzogiorno e Lory Del Santo, cioè Moravia riletto con l’arrivo delle BR e dei nudi a gogo del tempo. I nudi di Lara Wendel, allora minorenne, sono in realtà della scostumatissima Lory Del Santo. 7Gold a mezzanotte si lancia con uno dei migliori western sadici di Lucio Fulci, “Le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro”, scritto da Fernando Di Leo con Franco Nero, George Hilton, Nino Castelnuovo, Lynn Shayne alias Linda Sini.

le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro 3

“Allora, siccome nessuno mi voleva dare una chance, decisi di produrre, insieme a Oreste Coltellacci, Tempo di massacro, mettendo tutto quello che avevo. Era un western che dovevamo fare in Spagna con un certo George Martin. Improvvisamente gli spagnoli ci negano la coproduzione, perché la sceneggiatura, scritta da me e da Fernando Di Leo, era troppo violenta. Era assolutamente artaudiana. Noi eravamo già in macchina pronti con la troupe per andare in Spagna e ci trovammo senza l’attore principale (perché faceva parte della quota della co-produzione).

le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro 2

Il mio aiuto, che era Giovanni Fago, mi portò la fotografia di uno vestito da pistolero con la barba, che aveva appena finito di girare un western che si chiamava Django. (..) Si chiamava Franco Nero. Lo chiamai e prese la cifra più bassa possibile (perché il più pagato era Nino Castelnuovo, che aveva fatto I promessi sposi.” (Fulci a Marcello Garofalo). Per Di Leo è il film che risollevò per sempre Lucio Fulci.

le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro 1

“Tempo di massacro lo levò dal cinema basso che aveva sempre frequentato: perché era meglio dei film che faceva, Lucio, assolutamente... Dovetti difendermi sia da Fulci che da Coltellacci [il produttore], che, come tutti, volevano qualche morto in più. Ma vinsi io. Il film è disegnato molto bene, ha una sua dignità di linguaggio” (Di Leo, “Nocturno”). Grandissima ancora la canzone “Back Home, Someday (A Man Alone)” di Sergio Bardotti-Fulci-Endrigo cantata da Sergio Endrigo. Bardotti mi ha detto di averla scritta in inglese e che, al tempo, fu prima in classifica in Giappone.

elena si', ma di troia 1

Su Cine 34 si comncia a ragionare alle 0, 55 col volgarissimo “Elena sì… ma di Troia” di Alfonso Brescia con Don Backy, Peter Landers alias Piero Leri, Christa Linder, Howard Ross, Pupo De Luca. La bella bavarese Christa Linder è Elena di Troia. Al “Corriere d’Informazione”, in data 12 gennaio 1976, l’attrice dichiara: “Vorrei far sapere alla gente che so anche recitare. Invece ho l’impressione che gli italiani non se ne siano neanche accorti”. Ma no, su, se ne erano accorti tutti.

nerone e poppea

Su Cielo all’1 ritorna subito anche l’erotico “Nerone e Poppea” di Bruno Mattei con Bruno Mattei con Piotr Stanislas, Françoise Blanchard, Patricia Derek, Gino Turini, Mario Novelli. Occhio alla stracultissimo “Il cacciatore di squali” di Enzo G. Castellari con Franco Nero con parruccona biond a che caccia gli squali a nuota col coltello in mano. Ci sono anche Werner Pochath, Jorge Luke, Michael Forest.

la sposa americana

Non è ricordato come un capolavoro, anzi, l’erotico-letterario di Giovanni Soldati tratto dal romanzo del padre, Mario Soldati, cioè “La sposa americana” con Stefania Sandrelli, Thommy Berggren, Trudie Styler, Harvey Keitel, Rete 4 alle 2, 25, con lo svedese Berggren nel ruolo di un professore che sposa Trudie Syler e poi si mette con Stefania Sandrelli, a sua volta sposata col fratello gay della Styler, cioè Harvey Keitel. Mal di testa, eh? Pensate che ci ha capito Keitel…

la sposa americana

Iris alle 3, 30 propone un bel western da cineteca di Jacques Tourneur, “L’alba del gran giorno” con Robert Stack, Virginia Mayo, Ruth Roman, Raymond Burr. Oggi non appare più lontano di “Cin Cin”, celebre commedia di François Billetdoux, riscritto per il cinema da Ronald Harwood, diretta nel 1991 da Gene Saks con Marcello Mastroianni in coppia con Julie Andrews. Non ho mai avuto il coraggio di vederla. E qui chiudo.

a beautiful day trudie styler, tommy berggren stefania sandrelli la sposa americana un posto al sole franco nero con parruccone ne il cacciatore di squali franco nero con parruccone ne il cacciatore di squali 1 franco nero con parruccone ne il cacciatore di squali 2 A BEAUTIFUL DAY A BEAUTIFUL DAY the town memphis belle nerone e poppea nerone e poppea 1 ben affleck blake lively the town nerone e poppea blake lively the town REMEMBER DI ATOM EGOYAN elena si', ma di troia elena si', ma di troia 2 remember di atom egoyan 1 remember di atom egoyan 3 remember di atom egoyan 2 tata matilda e il grande botto desideria la vita interiore. desideria la vita interiore. desideria la vita interiore. lara wendel stefania sandrelli desideria la vita interiore liz taylor montgomery clift un posto al sole puccini 2