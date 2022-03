GRANDE BORDELLO SHOW! - IL CETRIOLO DI SIGNORINI: "ILARY, LEGGO CHE SEI SEPARATA IN CASA E CHE STAI DIVORZIANDO. SE VUOI TI POSSO PRESENTARE ALEX BELLI" – LA BLASI NON SMENTISCE LA CRISI CON TOTTI MA CI TIENE A PRECISARE: ''ALEX BELLI NO, CON TUTTO IL RISPETTO MA LUI NEMMENO SUL TAPPETINO DAVANTI CASA'' – ALFONSINA LA PAZZA: "SONO 6 MESI CHE NON SI BATTE CHIODO, DA DOMANI FORSE RICOMINCIO A TROMBARE" - JESSICA SELASSIE SOGNA "LA SALSICCIA" DI BARU’, GLI UCCELLI DI GIUCAS CASELLA ("VIVI E IBRIDI"), SOLEIL VS MIRIANA, RITA RUSIC ATTACCA ADRIANA VOLPE: “UN’OPINIONISTA SENZA OPINIONI. GUARDA I SOCIAL E RIPETE”….